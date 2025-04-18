«Не звони мне»: россиянам дали возможность наказывать банки за спам

Адвокаты считают — судебный прецедент открыл новые возможности борьбы с навязчивыми рекламными звонками

Фото: Реальное время

Жители России получили возможность монетизировать поступающие в их адрес спам-звонки с навязчивой рекламой. Судебная коллегия Верховного суда РФ, рассмотрев дело по иску москвича Сергея С. к АО «Банк Русский стандарт», пришла к выводу, что он законно и обоснованно потребовал оплатить моральный вред за то, что банк без его согласия беспокоил его телефонными звонками. Это первый в России случай, когда шанс наказать рублем распространителей спама получили не надзорные органы, а рядовой гражданин. Подробнее об иске, изменившем расстановку сил на поле борьбы с незаконной рекламой, татарстанском опыте в этой области и перспективах, которые открывает перед жертвами судебный прецедент — в материале «Реального времени».

5 тысяч рублей за «ошибочный» звонок

Как следует из решения Измайловского райсуда Москвы, Сергей С. обратился с иском к банку «Русский стандарт» в связи с участившимися в 2023 году спам-звонками от сотрудников финансовой организации, которые предлагали оформить кредит. Поскольку мужчина никогда не являлся клиентом банка и не давал ему согласия на обработку персональных данных, то вручил претензию с требованием незамедлительно прекратить обработку и передачу его личной информации.

Однако звонки продолжились, тогда несостоявшийся клиент записал поступавшие спам-сообщения и обратился в суд. За нравственные страдания, которые он испытывал оттого, что его беспокоили незаконно, использовали его персональные данные, на обработку которых он согласия не давал, отвлекали звонками от личных дел и причиняли беспокойство, он попросил достаточно скромную по сегодняшним меркам денежную компенсацию в 5 тысяч рублей.

Сергей С. обратился с иском к банку «Русский стандарт» в связи с участившимися в 2023 году спам-звонками от сотрудников организации. Реальное время / realnoevremya.ru

Но суд первой инстанции в компенсации пострадавшему от спамеров из банка гражданину отказал, сославшись на то, что согласно действующему законодательству, обработка персональных данных осуществляется оператором с согласия субъекта, а между банком и Сергеем С. договорных отношений, в рамках которых он давал бы согласие на обработку своих персональных данных ответчику, а ответчик осуществлял бы сбор и обработку персональных данных истца, не имеется. Суд пришел к выводу, что в этом случае доступ к персональным данным истца у ответчика отсутствует, а номер телефона сам по себе не позволяет никого идентифицировать. Суд также учел возражения банка, который указал, что звонок на номер телефона истца был совершен по технической ошибке.

Сергей С. не согласился с таким решением и оспорил его в апелляционной и кассационной инстанциях, но результата добился, лишь дойдя до последней.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ напомнила, что согласно Конституции РФ каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, и если гражданину причинены физические или нравственные страдания действиями, нарушающими его личные неимущественные права, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда, при этом вина в причинении морального вреда предполагается, пока не доказано обратное. Поскольку звонки рекламного характера поступали истцу и после получения банком требования об их прекращении, коллегия Верховного суда РФ отменила постановления судов первой, апелляционной и кассационной инстанций и направила дело на новое рассмотрение в Измайловский райсуд Москвы.

Если гражданину причинены физические или нравственные страдания, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Довод банка о том, что телефонный номер Сергея С. был включен в перечень телефонных номеров клиентов банка для распространения рекламы ошибочно, в Верховном суде отвергли, подчеркнув, что такие ошибки не являются обстоятельством, исключающим ответственность банка.

«Реальное время» обратилось в АО «Банк Русский стандарт» с запросом о том, готова ли кредитная организация выплатить истцу компенсацию, если судом будет вынесено соответствующее решение, и какие меры будут предприняты для предотвращения незаконных рекламных звонков в будущем. По получении ответ будет опубликован.

Когда звонок — не подарок

Схожие случаи навязчивых рекламных звонков разбирают и в Татарстане. 4 апреля 2025 года Татарстанское УФАС России вынесло решение по делу о распространении без предварительного согласия абонента рекламы услуг инвестиционного проекта посредством телефонного звонка. Распространенную таким способом рекламу ООО «Инновация» признали ненадлежащей. Московской фирме выдали предписание прекратить нарушать законодательство о рекламе, а материалы дела передали для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

Татарстанское УФАС России вынесло решение по делу о распространении без предварительного согласия абонента рекламы услуг инвестиционного проекта посредством телефонного звонка. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Этот случай — далеко не единичный. 20 февраля УФАС по РТ вынесло решение о признании ненадлежащей рекламы, распространенной индивидуальным предпринимателем через систему «Скорозвон», доступ к которой предоставляет екатеринбургское ООО «Смартьюб». 19 марта 2025 года аналогичное решение было вынесено в отношении московского ООО «Формула» в связи со спам-звонками с рекламным предложением. 15 ноября 2024 года — в отношении АО «ТБанк» — по факту распространения рекламного сообщения с буквенного номера «T-Bank» с текстом: «Вам подарок — ценная бумага на 800 руб…». 11 октября 2024 года — по факту распространения московским ООО «Токит рус» рекламных звонков с предложением бесплатной проверки зрения в Набережных Челнах.

Антимонопольные дела такого рода возбуждаются в Татарстане ежемесячно, однако спамеры продолжают звонить. На вопрос «Реального времени», что делать в таких случаях, глава Татарстанского УФАС Айрат Шафигуллин ответил:

— К сожалению, люди сами часто забывают, что давали согласие на обработку своих данных и на получение рекламной информации. В таких случаях реклама распространяется законно. А согласие не имеет срока давности, если в договоре не был указан срок его действия, — даже если вы его подписали 20 лет назад.

На вопрос «Реального времени», что делать в таких случаях, глава Татарстанского УФАС Айрат Шафигуллин ответил: «К сожалению, люди сами часто забывают, что давали согласие на обработку своих данных и на получение рекламной информации». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Руководитель управления посоветовал направить в банк заявление об отзыве данного когда-то согласия на рекламные звонки.

Однако зачастую банки (и не только) грешили и грешат тем, что берут согласие клиента не просто на их рекламные звонки, но и на передачу данных о номере телефона с той же целью их контрагентам — компаниям, с которыми банки сотрудничают. И вот в таком случае задача отозвать согласие становится невыполнимой.

«Сумма компенсации должна быть в десятки раз больше»

Опубликованное на днях определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ от 18 февраля 2025 г. №5-КГ24-144-К2 по делу Сергея С. означает крутой поворот в решении проблемы спам-звонков. Казанский адвокат Павел Мазуренко считает, что суд абсолютно обоснованно пришел к выводу, что действия ответчика нарушили право истца на неприкосновенность частной жизни, а также причинили ему моральный вред.

— К сожалению, у большинства граждан нет ни желания, ни знаний для того, чтобы защитить свои права, — говорит он. — Мне кажется, что сумма компенсации должна быть в десятки раз больше.

«Мне кажется, что сумма компенсации должна быть в десятки раз больше». Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Павел Мазуренко отметил, что, согласно статье 9 «Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных» Федерального закона «О персональных данных», сроки уничтожения персональных данных субъекта, если обработка осуществляется без его согласия, различаются в зависимости от причины: при поступлении требования от субъекта — в течение 7 рабочих дней, при самостоятельном выявлении нарушения — в течение 10 рабочих дней, при достижении цели обработки — в течение 30 дней, если иное не предусмотрено соглашением с владельцем данных, при отзыве согласия — в течение 30 дней с даты поступления отзыва , если иное не указано в соглашении с владельцем данных.

— Если оператор не может уничтожить персональные данные в указанные сроки, то он обязан предпринять меры для блокирования доступа к этим данным, а затем уничтожить их в течение 6 месяцев, — подчеркнул адвокат. — Устанавливать срок «бессрочно» — незаконно.

«Судебная практика окажет влияние на уменьшение числа дистанционных мошенничеств»

— Данная судебная практика направлена на пресечение аналогичного поведения банков по направлению спам-рассылок или осуществлению звонков гражданам, — прокомментировала «Реальному времени» определение Верховного суда РФ адвокат юридической фирмы Yalilov&Partners Арина Амирханова. — Граждане, оказавшиеся в подобной ситуации, уже уверенно смогут обращаться в суды для взыскания компенсации морального вреда с учетом наличия практики суда высшей инстанции.

Арина Амирханова считает, что теперь нет необходимости интересоваться вопросом о даче когда-то банку согласия на обработку персональных данных.

«Граждане, оказавшиеся в подобной ситуации, уверенно смогут обращаться в суды для взыскания компенсации морального вреда с учетом наличия практики суда высшей инстанции». Мария Зверева / realnoevremya.ru

Также она выразила мнение, что со временем подобная судебная практика, устоявшись, окажет влияние на уменьшение числа дистанционных мошенничеств, путем формирования у граждан устойчивого понимания того, что с аналогичными просьбами и предложениями могут обращаться только мошенники, а не сотрудники банка.