«Это вызовет недовольство»: татарстанцев предупредили о рисках несправедливых расчетов ОДН

Еще одну угрозу «социальной напряженности среди граждан» озвучили «Реальному времени» в Госжилинспекции РТ. Добившись отсрочки по ОДН, специалисты предупреждают о новых рисках несправедливых расчетов в квартплате татарстанцев. Поводом послужил недавний случай в суде. Жительница Ново-Савиновского района Казани намерена заставить управляющую компанию отменить невыгодный для нее перерасчет, который связан с несвоевременной заменой электросчетчика. И ей это почти удалось: райсуд частично удовлетворил ее иск. Подробнее о ситуации, в которую может попасть каждый, невыгодных для жильцов хитростях перерасчета, и как решение в пользу одного из собственников дома может ударить по карману его соседей — в нашем материале.

Задним числом учли показания счетчика с истекшим «сроком годности»



Ново-Савиновский суд Казани частично удовлетворил иск жительницы, просившей обязать управляющую компанию произвести ей «обратный» перерасчет платы за электроэнергию (решение суда имеется в распоряжении редакции).

Суть дела такова: в 2021 году у принадлежащего женщине квартирного электросчетчика истек срок эксплуатации. Одновременно УК «Уютный дом» заблокировала для нее возможность подачи показаний «недействительного» прибора учета в любой форме — ни на сайте госуслуг, ни по телефону их не принимали.

Собственница квартиры, как полагается в таких случаях, обратилась в АО «Татэнергосбыт» с заявлением о поверке, либо замене прибора учета. А пока его не заменили, плату за электроэнергию управляющая компания стала начислять ей в соответствии с действующими в России Правилами предоставления коммунальных услуг — исходя из среднемесячного объема потребления ресурса, определяемого по показаниям индивидуального прибора учета за предыдущий период.

УК «Уютный дом» заблокировала для нее возможность подачи показаний «недействительного» прибора учета в любой форме. Фото yandex.ru/maps

Продолжалось это с апреля 2021 года по май 2022-го. А после того, как замена счетчика на «умный» Милур 107 все-таки состоялась, УК пересчитала размер платы за период, когда показания не принимались, доначислив сумму по показаниям старого прибора учета.

Мало того, собственнице квартиры без ее согласия стали начислять плату за электроэнергию по новому счетчику по дифференцированному тарифу «день — ночь», при котором электроэнергия, потребленная с 07:00 до 23:00, то есть в то самое время, на которое приходится максимум потребления, оплачивается на 15% дороже, чем по одноставочному тарифу. Связанная со сменой тарифа переплата за неполные 7 месяцев составила почти 5,5 тысячи рублей, но эти деньги, как указано в судебном решении, управляющая компания в сентябре 2022 года по заявлению истицы ей вернула. А вот отменить доначисление, сделанное на основании показаний не допущенного в эксплуатацию старого прибора учета, в «Уютном доме» отказались.

Суд обязал УК «Уютный дом» произвести обратный перерасчет и вернуть истице излишне начисленные 4,3 тысячи рублей. Фото: Ирина Плотникова

Перерасчет, штраф и моральный вред

Ново-Савиновский райсуд учел показания представителя АО «Татэнергосбыт» о том, что соответствие старого счетчика метрологическим требованиям не проверялось, «исправность или неисправность данного прибора на момент замены установлена не была» и сделал вывод, что его показания управляющей компанией «для перерасчета стоимости услуги по электроснабжению применяться не могли».

Суд обязал УК «Уютный дом» произвести обратный перерасчет и вернуть истице излишне начисленные 4,3 тысячи рублей, а также возместить расходы на оплату услуг представителя в суде, госпошлину, почтовые расходы и заплатить штраф в ее пользу размером 2,67 тысячи рублей, а также выплатить 1 тысячу рублей в возмещение морального вреда.

Решение суда не вступило в законную силу — подана апелляция. Но если это решение устоит в вышестоящих судебных инстанциях, то УК «Уютный дом» придется выплатить женщине в общей сложности 13,7 тысячи рублей.

«Реальное время» обратилось за комментариями по поводу этого решения в УК «Уютный дом» и в АО «Татэнергосбыт». В управляющей компании пока не ответили, а вот энергетики прислали развернутый ответ.

Фото: Ринат Назметдинов/realnoevremya.ru

Причина отсрочки установки электросчетчика — санкции?

Как сообщили в компании, в соответствии с законом «Татэнергосбыт» проводит установку либо замену «умных» электросчетчиков в многоквартирных домах республики только в случаях выхода прибора учета из строя, истечения срока его эксплуатации, истечения межповерочного интервала либо при отсутствии прибора у потребителя (установка производится, только если имеется техническая возможность).

Там уточнили, что с 2020 по 2022 год всего таким образом было заменено 90 787 приборов учета, а в 2023 году утвержденной инвестиционной программой предусмотрена замена 42 867 приборов учета, в том числе 41 867 квартирных, 955 общедомовых и 45 — у юридических лиц.

— В соответствии с пунктом 80 (2) Правил предоставления коммунальных услуг, утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, замена приборов учета электрической энергии в многоквартирных домах осуществляется гарантирующим поставщиком не позднее 6 месяцев в том числе с даты выявления неисправности прибора учета электрической энергии в ходе проведения его проверки, — ответили в «Татэнергосбыте» на вопрос «Реального времени» о причинах почти полуторагодовой заминки с заменой счетчика у жительницы Казани в описанном выше случае.

По словам энергетиков, «работы производятся поэтапно, но при замене приборов учета возникают затруднения из-за отсутствия доступа к местам установки, отсутствия потребителей в занимаемых ими жилых помещениях и несогласием некоторых потребителей с установкой интеллектуальных электросчетчиков». Кроме того, с введением санкций против России производители «умных» счетчиков «вынуждены были корректировать свои производственные планы по выпуску приборов учета, в связи со срывами сроков поставки комплектующих».

— Просрочка исполнения обязательств со стороны поставщиков приборов учета явилась результатом обстоятельств, которые невозможно было предвидеть и что повлияло на сроки установки замены электросчетчиков жителям в МКД, — объяснили энергетики.

Чтобы таких неприятных историй было меньше, гарантирующий поставщик рекомендовал жителям республики ознакомиться с графиками замены и поверки учета электроэнергии на сайте компании.

Срок поверки и замены определен, а ответственность за его нарушение — нет

В судебном решении отражена позиция Госжилинспекции РТ: «Истечение межповерочного интервала прибора учета электрической энергии не является доказательством неисправности или непригодности приборов учета для использования в расчетах их показаний».

— ГЖИ РТ по результатам рассмотрения обращений гражданина, еще до вынесения решения судом сочла указанный перерасчет допустимым, поскольку иная позиция ГЖИ РТ, как органа, осуществляющего государственный контроль (надзор) в сфере расчетов за жилищно-коммунальные услуги, во всех имеющихся в Республике Татарстан аналогичных ситуациях привела бы к возникновению социальной напряженности среди граждан в Республике Татарстан, — сообщила «Реальному времени» замначальника ГЖИ РТ Светлана Загидуллина.

В инспекции напомнили, что с 1 июля 2020 года индивидуальные приборы учета электроэнергии постепенно переводятся из собственности граждан в собственность гарантирующего поставщика — в данном случае в собственность АО «Татэнергосбыт», и гарантирующий поставщик по своему выбору обязан заменить электросчетчик либо, если срок эксплуатации прибора учета не истек, произвести его поверку, независимо от его принадлежности.



При этом закон хоть и ограничивает гарантирующего поставщика в сроках поверки и замены счетчиков 6 месяцами, но не предусматривает ответственности за нарушение этих сроков:



— Лишь с 2024 года в таких случаях потребителям будут снижать плату за электроснабжение. В случае же, который стал предметом судебного разбирательства, прибор учета заменили спустя почти 1 год и 4 месяца после истечения срока поверки. И если судебное решение вступит в силу, то во всех подобных случаях, когда прибор учета заменен гарантирующим поставщиком на новый с нарушением предусмотренного Правилами предоставления коммунальных услуг 6-месячного срока замены, придется требовать, чтобы все исполнители коммунальных услуг по электроснабжению рассчитали гражданам плату за электроснабжение за период с момента истечения срока поверки индивидуального прибора учета электрической энергии до его замены по показаниям индивидуальных приборов учета электрической энергии по среднемесячному потреблению по их квартирам за прошедший период, а это вызовет недовольство граждан, которые по вине гарантирующего поставщика будут вынуждены оплачивать энергию не по индивидуальным приборам учета, а расчетным способом.

С 1 июля 2020 года индивидуальные приборы учета электроэнергии постепенно переводятся из собственности граждан в собственность гарантирующего поставщика. Фото: tatenergosbyt.ru

Единичный случай приведет к массовой несправедливости?



В ГЖИ считают начисление платы, исходя из показаний индивидуального прибора учета «более справедливым и понятным потребителям», поскольку, по данным органа, объем фактически потребленной энергии зачастую меньше объема, определенного расчетным способом.

— У обратившегося в ГЖИ РТ и в суд гражданина объем фактически потребленной электрической энергии превысил объем, определенный расчетным способом, и гражданин против оплаты фактически потребленной им электрической энергии, поскольку ему это невыгодно, — подчеркнули в разговоре с «Реальным временем». — Такой случай нетипичен, он носит единичный характер. Но применение расчетного способа определения объема потребленной в жилом помещении электрической энергии позволяет гражданам потреблять большее количество электрической энергии, не оплачивая за нее. А добросовестные потребители, которые стремятся экономить, в таких случаях будут вынуждены длительное время оплачивать энергию расчетным способом.

Кроме того, от объема электрической энергии, потребленной в жилых помещениях, зависит расчет объема энергии, приходящийся на содержание общедомового имущества. Согласно жилищному законодательству, ОДН определяется как разница между объемом электрической энергии, определенным по показаниям общедомового прибора учета и объемом энергии, потребленной в помещениях потребителей (суммой показаний индивидуальных счетчиков). Если у кого-то в период растянувшейся на долгий срок замены счетчика реальный расход будет больше, чем расчетный средний, эта разница будет учтена как ОДН. И оплатят ее все жильцы.