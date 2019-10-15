Взятки не было: Следком обвинил в афере казанскую судью Фирсову

Дело о посредничестве во взяточничестве переквалифицировали на мошенничество

Фото: Ирина Плотникова

На скамью подсудимых в скором времени может отправиться судья Ново-Савиновского суда Казани Марина Фирсова. Подозрения в посредничестве взяточничеству с нее сняли, однако обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения. Вину Фирсова не признает и требует провести процедуру ознакомления со всеми материалами дела в ее квартире. Подробности — в материале «Реального времени».

К защите Фирсовой подключился адвокат Вальшина



По ходатайству Следкома 14 октября Вахитовский суд Казани установил обвиняемой судье Марине Фирсовой предельный срок ознакомления с материалами дела.

Сама Фирсова на заседание не пришла. «Человек в гипсе ходит и с костылями. В июле был перелом», — объяснил суду адвокат Айдар Сейтумеров. Клиентами последнего были арестованный директор ИК «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин, начальник смены Казанского логопарка Павел Ефременко и экс-начальник отдела миграционного учета УФМС Александр Марков.

Старший следователь третьего отдела Следкома по РТ Гузель Гафиатуллина напомнила — дело в отношении Марины Фирсовой было возбуждено 24 апреля главой СК Александром Бастрыкиным по признакам посредничества взяточничеству за совершение незаконных действий с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Тогда версия Следкома о подозрениях в адрес казанской судьи звучала так: «в мае 2017 года передала неустановленным должностным лицам не менее 50 тысяч рублей за решение вопроса об удовлетворении апелляционной жалобы на ранее вынесенное решение мирового суда».

Дело в отношении Марины Фирсовой было возбуждено 24 апреля главой СК Александром Бастрыкиным. Фото kremlin.ru

50 тысяч принадлежали супруге казанского предпринимателя Балымова, которого ранее Ново-Савиновский суд обязал выплачивать алименты на ребенка в размере 25% от заработка, полагало следствие. Далее мать ребенка попросила заменить проценты фиксированным размером ежемесячных выплат, и мировой судья Рустем Муртазин обязал Балымова как отца отчислять ежемесячно по 8 тысяч рублей. Тот обжаловал это решение, и оно пришло на апелляцию в Ново-Савиновский райсуд, который 15 мая 2017 года вновь обязал Балымова платить лишь проценты с дохода.

За пять месяцев расследования эта версия была опровергнута. В Следкоме пришли к выводу — взятки не было, деньгами судья распорядилась сама. 17 сентября Фирсовой предъявили обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как сообщил «Реальному времени» супруг обвиняемой Ринат Закиров, позиция защиты по делу не поменялась — признаваться не в чем. Более подробный комментарий он дал уже после суда.

Напомним, после возбуждения уголовного дела председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов попросил Квалифколлегию судей РТ приостановить полномочия судьи Фирсовой на время производства по уголовному делу, что и было сделано. Ранее главный судья республики инициировал лишение Фирсовой статуса за дисциплинарный проступок, однако та смогла вернуть себе мантию.

Ильгиз Гилазов попросил Квалифколлегию судей РТ приостановить полномочия судьи Фирсовой на время производства по уголовному делу, что и было сделано. Фото Олега Тихонова

Травмоопасное ознакомление

Предварительное расследование завершилось 2 октября, и в этот же день обвиняемой и ее адвокату вручили повестки на ознакомления с материалами дела с 7 по 11 октября. Защитник пришел и ознакомился, сфотографировал материалы дела в четырех томах, а его клиентка в третьем отделе Следкома так и не появилась.

— Поступило ходатайство — она хочет, чтобы ее знакомили с материалами по месту жительства. Она ссылалась на травму ноги, — сообщила суду следователь Гафиатуллина. — По этому ходатайству был вынесен отказ, поскольку ранее комиссионная судебная экспертиза установила — состояние здоровья позволяет ей участвовать в следственных действиях.

В итоге 10 октября в суд поступило ходатайство об установлении Фирсовой предельного срока ознакомления — до 15 октября. В пятницу, 11 октября, состоялось первое заседание, на которое ни обвиняемая, ни защитник не пришли. Заседание отложили на 14 октября. И следователь вновь просила установить предельный срок — теперь уже в один день.

Адвокат Сейтумеров убеждал суд — его подзащитная хочет знакомиться с материалами дела, но не готова рисковать своим здоровьем. Да, эксперты разрешили следственные действия, но «без давления на травмированную ногу». По мнению следователя, условие выполнимо — в здании Следкома есть пандус, ознакомление будет проводиться на первом этаже: «Мы же не заставляем ее бегать по зданию...»

— Вы можете исключить повторную травматизацию, которая может привести к инвалидности? — напирал адвокат.

— Мы не сделаем ничего, чтобы она получила эту травму, — поясняла следователь. — А вы можете исключить, что она дома не получит эту травматизацию, когда пойдет открывать дверь?!

Судья Адель Галеев выяснил — травма обвиняемой получена еще 2 июня. Со слов защиты, с тех пор она лишена свободного передвижения, и именно поэтому допросы и предъявление окончательного обвинения проводились на дому. Так что мешает провести такое же домашнее ознакомление? Как выяснилось, мешает ограниченный доступ к материалам дела и опасение за их сохранность.

— Мне несложно к ней приехать, но я не могу вынести из Следственного комитета четыре тома уголовного дела. Я не знаю, как себя поведет обвиняемая. Там нет ни охраны, ни оперативников, — объяснила позицию следствия Гузель Гафиатуллина и добавила, что одного потерпевшего на время чтения дела доставляли в отдел на коляске.

Адвокат Сейтумеров уточнил — отказ в домашнем ознакомлении в настоящее время оспаривается в судебном порядке.

Защита о процессуальных чудесах: «Взяткодателя признали потерпевшей»

Стоит уточнить — еще до рассмотрения ходатайства защита заявляла ряд ходатайств — просила перенести рассмотрение в Ново-Савиновский суд Казани (рядом с которым находится третий отдел Следкома), отложить рассмотрение до выздоровления обвиняемой либо до решения Квалифколлегии судей РТ по ее последней жалобе. Как сообщил защитник, Марина Фирсова обратилась в ККС, требуя пересмотра решения о даче согласия на ее преследование ввиду вновь открывшихся обстоятельств. Таковыми защита считает переквалификацию обвинения по делу. Заседание по этому вопросу пройдет в здании Верховного суда РТ 23 октября.

Против переноса возражали и следователь, и помощник прокурора Вахитовского района Рамиль Галеев (однофамилец судьи Галеева, — прим. ред.). Вахитовский суд был выбран, во-первых, по месту нахождения регионального управления Следкома, а во-вторых, чтобы избежать конфликта интересов и не передавать материал судьям, что еще несколько месяцев назад работали в одном здании с обвиняемой.

Вахитовский суд был выбран, во-первых, по месту нахождения регионального управления Следкома, а во-вторых, чтобы избежать конфликта интересов

Судья Адель Галеев в этом ходатайстве отказал, а еще принял решение рассмотреть вопрос об ограничении в отсутствие Фирсовой и указал — закон предписывает рассматривать материалы в порядке ст. 125 УПК РФ в течение пяти суток с момента поступления. Кроме того, в своем ходатайстве обвиняемая просила отложить дело и не настаивала на своем участии в заседании.

В совещательной комнате председательствующий провел более двух часов и постановил — ограничить срок уголовных чтений Фирсовой до 24 октября. По окончании ознакомления материалы вместе с обвинительным заключением планируют направить для утверждения прокурору.

— Считаю дело полностью сфабрикованным и направленным на активное укрывательство адвоката [Юлии] Халиковой, — комментирует позицию защиты супруг обвиняемой Ринат Закиров. — В обмен на показания против судей Халикову незаконно освободили от наказания. Есть аудиозапись разговора с председателем районного суда, что 12 августа 2018 года Халикову должны были привезти на арест. Однако 15 сентября она написала ложные доносы на судей Андреянову и Фирсову. Родной брат адвоката — бывший работник прокуратуры и судья Верховного суда РТ по уголовным делам.

По словам Закирова, главный свидетель обвинения неоднократно меняла свои показания, а переквалификация понадобилась для ее освобождения от ответственности. «Соответственно, ККС РТ дала согласие на возбуждение дела по признакам части 2 ст. 291.1 УК РФ при отсутствии таковых признаков, а значит, незаконно», — продолжает супруг обвиняемой. А еще отмечает: «Статус Балашовой постоянно меняется следователем. Ранее ее считали взяткодателем, сейчас признали потерпевшей. Хотя она сама признавалась в даче взятки. Это процессуальные чудеса...»

...В Следкоме по РТ комментировать ход расследования не стали, предложили подождать утверждения обвинительного заключения.