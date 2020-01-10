Фемида-2020: спасет ли адвокат Навального казанскую судью и какой срок ждет Мусина

Топ-10 вопросов и прогнозов по уголовным делам в Татарстане

Фото: Ирина Плотникова

Судьбу осужденной за коррупцию судьи из Казани в понедельник 13 января будут решать в Нижнем Новгороде. Четвертый апелляционный суд оценит законность посадки Эльмиры Зиганшиной за неудачную попытку передачи взятки. За ее невиновность и свободу намерен побороться правозащитник «Агоры», ранее представлявший интересы Алексея Навального и мессенджера Telegram. Тем временем дело о крушении Boeing под Казанью дошло до суда, а в деле замглавы Росреестра РТ так и не появилось взяток. Чего ждать от Фемиды в наступившем 2020-м — прогноз «Реального времени».

1. Где будут рассматривать дело о крушении Boeing



В Лаишевский райсуд под Новый год поступило уголовное дело о самой крупной авиакатастрофе в Татарстане. Разбираться в истории крушения самолета Boeing и гибели 50 человек в ноябре 2013 года будет председатель суда Магнави Гараев. Если процесс по ходатайству сторон не перенесут в Казань, как это было с делом затонувшей «Булгарии».

Следком и Генпрокуратура РФ отправили на скамью подсудимых троих — экс-заместителя гендиректора авиакомпании «Татарстан» Валерия Портнова и замдиректора летной службы Виктора Фомина, а также бывшего главу межрегионального управления Росавиации Шавката Умарова. По версии следствия, Портнов и Фомин нарушили правила безопасности на воздушном транспорте (ч. 3 ст. 263 УК РФ), когда допустили к полетам в качестве командира судна Рустема Салихова с липовым свидетельством пилота коммерческой авиации, а Умаров, проглядев подлог при направлении Салихова на курсы пилотирования Boeing, совершил халатность (ч. 3 ст. 293 УК). В итоге командиру самолета Рустему Салихову и второму пилоту Виктору Гуцулу не хватило знаний и опыта при заходе на второй круг перед посадкой, и выживших в катастрофе не было, считают силовики.

Разбираться в истории крушения самолета Boeing и гибели 50 человек в ноябре 2013 года будет председатель суда Магнави Гараев

Преследование летчиков прекращено за их смертью. Обвиняемые авиачиновники вину не признают. По данным «Реального времени», на финише следствия всем троим следователи через Басманный суд установили жесткий график ознакомления с делом — по 11 томов в день.

2. Разбой или покушение на грабеж в доме Деданина

14 января Верховный суд РТ повторно оценит законность приговора фитнес-тренеру Андрею Климанову. Его обвиняли в организации нападения на дом бугульминского бизнесмена Евгения Деданина — тот был избит, связан, но смог вырваться, схватить на кухне ножи и дать отпор. В итоге два преступника с пистолетами были убиты, а обнаружив среди их вещей рации, полиция пришла за тренером.

Климанов уверял — лишь сдавал квартиру самарским знакомым. А еще почему-то оплачивал их обеды, снабжал одеждой и не ночевал накануне нападения дома, рассказали свидетели на суде. Установлено: в момент преступления Климанов на авто находился у Дворца молодежи, откуда хорошо просматривался дом Деданина. В суде были допрошены секретные свидетели, включая сокамерников обвиняемого, которые уверяли — в СИЗО он признался в организации преступления. Еще один засекреченный рассказал о связях одного из убитых самарцев с криминалом и о слухах, что «Климанов неоднократно приезжал и искал людей для легкого заработка, готовил разбойное нападение».

Климанов получил 6 лет колонии строгого режима, Верховный суд РТ с таким наказанием согласился и в августе приговор вступил в силу. Фото Ирины Плотниковой

Впрочем, Бугульминский горсуд указал в приговоре на отсутствие достоверных доказательств, что тренер создал группу, спланировал разбой и вообще знал, что его приятели пошли на дело с пистолетами — пневматическим и травматическим. Поэтому переквалифицировал действия подсудимого с разбоя в составе орггруппы и особо крупном размере (санкция — от 8 до 15 лет колонии) на попытку грабежа в особо крупном размере (от 6 до 12 лет). Климанов получил 6 лет колонии строгого режима, Верховный суд РТ с таким наказанием согласился и в августе приговор вступил в силу. Однако защита обжаловала его в Шестом кассационном суде, и тот отменил решение апелляционной инстанции.

3. Почему судья выбрала правозащитника

По данным «Реального времени», за помощью к адвокату правозащитной «Агоры» обратилась через близких сама осужденная судья. По приговору Верховного суда РТ Эльмира Зиганшина получила 4 года колонии за покушение на посредничество взятке в 510 тысяч рублей, но до его вступления в силу сохранила статус мирового судьи в отставке. Напомним, за то же преступление осуждены еще трое членов коррупционной цепочки, включая гражданского супруга Зиганшиной. В Следкоме он признавал вину, на суде отказался.

В ходе разбирательства судья заменила адвоката Андрея Белова на его коллегу Алексея Спиридонова (оба ранее работали в Следкоме), а после посадки расторгла с ним договор и заключила новый — с Рамилем Ахметгалиевым и его коллегой Рушаной Камаловой. Этот тандем защищал и топ-менеджера ASG — единственного из 12 фигурантов дела ТЦ «Адмирал», кому в апелляции смягчили наказание.

По приговору Верховного суда РТ Эльмира Зиганшина получила 4 года колонии за покушение на посредничество взятке в 510 тысяч рублей, но до его вступления в силу сохранила статус мирового судьи в отставке. Фото Ирины Плотниковой

Выбор Зиганшиной говорит о намерении биться вплоть до Страсбурга. Бывший казанский следователь и помощник прокурора Рамиль Ахметгалиев в адвокатуре уже 15 лет. Лауреат премии Московской Хельсинкской группы в номинации «За отстаивание прав человека в суде». Его победы в Конституционном суде страны обернулись правками шести российских законов, включая закон о прокуратуре. Ахметгалиев защищал художника Петра Павленского и Алексея Навального, сейчас представляет интересы мессенджера Telegram в спорах с ФСБ и сопровождает жалобы родственников пяти солдат-суицидников в ЕСПЧ. Заседание апелляционного суда по делу судьи назначено на 13 января.

4. Предъявят ли взятки замглавы Росреестра

До 20 млн рублей вырос ущерб по «делу БТИ и Росреестра» после проведения экспертиз. В деле фигурируют 12 муниципальных участков в Казани, что увели по подложным документам. Попытка хищения одного объекта в 2012 году провалилась — регистраторы добросовестно проверили представленные материалы и обнаружили подделку. Однако в 2017-м году липу по тому же объекту представили уже в электронном виде, а добросовестной проверки не было, установили сотрудники 2-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ.

По делу привлекаются 11 человек, включая ведущего юрисконсульта БТИ РТ Марию Чинахову, а также двух сотрудниц Росреестра — замруководителя регионального управления Аду Зайдуллину и замначальника отдела управления Светлану Рахматуллину. Последней инкриминируют посредничество во взятках, которые, по версии следствия, передавались неустановленным должностным лицам Росреестра. При этом при избрании и продлении домашнего ареста Зайдуллиной следователи указывали на изъятие у нее в кабинете «предметов, свидетельствующих о получении взяток», не поясняя данной формулировки.

При избрании и продлении домашнего ареста Зайдуллиной следователи указывали на изъятие у нее в кабинете «предметов, свидетельствующих о получении взяток». Фото Ирины Плотниковой

В последний раз меру пресечения для замглавы Росреестра в РТ продлевали в декабре — по обвинению в мошенничестве и пособничестве превышению полномочий с незаконной регистрацией. А вот эпизодов получения взяток в ее деле пока не появилось. Дело в том, что, по версии следствия, взятки в Росреестр носил бизнесмен Михаил Мартыненко, состоявший в близких отношениях с одной из бывших сотрудниц.

Такие показания против Мартыненко дал другой обвиняемый — председатель ЖСК «Заря-28» Артур Акчурин, со слов которого, приятель регистрировал «через Адочку» не один объект и «себе лично больше 100 тысяч рублей он не оставлял». Сам Мартыненко эти факты отрицает, утверждая, что такими показаниями подельники «меняют себе меру пресечения», а он, несогласный, продолжает сидеть в СИЗО. И так было до 12 декабря, пока Советский райсуд Казани не отказался продлевать срок под стражей и не отпустил Мартыненко под домашний арест.

5. Насколько Мусин пересидит Даутову

13 января в Вахитовском суде Казани намечено первое в наступившем году заседание по делу экс-главы «Татфондбанка». Если ранее заданный темп процесса сохранится — приговор Роберту Мусину может прозвучать до конца 2020-го. Напомним, банкира обвиняют в повлекших крах ТФБ злоупотреблениях на 53 млрд рублей по шести эпизодам, идут допросы свидетелей по второму эпизоду — о «зачете» на 2,7 млрд рублей между ТФБ и «Бинбанком».

Даже с учетом признания и особого порядка Евгения Даутова получила 3 года и месяц колонии за злоупотребления под 3 млрд рублей и фальсификацию отчетности банка. Фото Максима Платонова

Процесс стартовал в августе 2019-го и вскрыл масштабы финансового произвола в банке. Заметим, что ускорение следствию придал сам обвиняемый, что за месяц ознакомился с 513-ю томами своего дела, хотя раньше не мог одолеть и 120 томов за год. Резкая смена тактики ВИП-читателя произошла вскоре после приговора экс-главе банка «Спурт» — даже с учетом признания и особого порядка Евгения Даутова получила 3 года и месяц колонии за злоупотребления под 3 млрд рублей и фальсификацию отчетности банка. С учетом отбытого под домашним арестом и в СИЗО сидеть 62-летней бизнес-леди осталось около полутора лет. Если не отпустят по УДО.

Мусин от особого порядка и полного признания вины отказался. Заметим, что под домашним арестом банкир находится без малого 2 года, и при обвинительном приговоре это время пойдет ему в зачет из расчета день «домашки» за день колонии общего режима. Еще 10 месяцев и 23 дня в СИЗО будут засчитаны за 16 месяцев и 16 дней (день ареста за полтора в колонии). Итого в активе у 55-летнего обвиняемого уже сейчас 3,5 отбытого года. Шансы на оправдательный приговор ничтожны, но эксперты «Реального времени» не исключают оправдание по отдельным эпизодам и прогнозируют срок по приговору в 5—6 лет колонии.

6. Изживут ли «хидиятовщину»

Уголовное дело бывшего главного педагога Казани способно повлиять ситуацию в сфере бюджетных поставок на нужды образования в Татарстане. В Казани со слов мэра уже запретили разрешенные законодательством закупки до 100 тысяч рублей «без согласования» с руководством исполкома города и казначейством. Именно на таких поставках без торгов, по версии следствия, в Управлении образования Казани выстроили схему откатов.

Ильнара Хидиятова обвиняют в получении взяток на сумму 1,5 млн рублей за массовые закупки холодильников и металлодетекторов по завышенной цене у «своего» поставщика. Фото Ирины Плотниковой

Экс-главу управления Ильнара Хидиятова обвиняют в получении взяток на сумму 1,5 млн рублей за массовые закупки холодильников и металлодетекторов по завышенной цене у «своего» поставщика. Когда один такой детектор в гимназии №7 проморгал вооруженного ученика, силовики присмотрелись к системе закупок. Еще в октябре, на аресте Хидиятова в суде сотрудница Следкома по РТ заявляла — в деле могут появиться минимум три новых эпизода. Но после передачи дела в другой отдел по особо важным делам этого не произошло. Зато обнародовали показания против бывшего шефа Хидиятова, занявшего пост первого зама в Минобрнауки РТ.

Чиновники традиционно командуют «мелкими» закупками бюджетных учреждений и в районах Татарстана. Вспомним историю замглавы исполкома Заинска Гульчачак Галимовой, что призналась — отобрала победу в молочном тендере по 30 детсадам у частника и обязала заведующих заключить договоры поставки до 100 тысяч рублей с УК «Просто молоко» из желания «угодить руководству Заинского района». Частник обанкротился, чиновница мотает условный срок.

7. Кто ответит за смерть Ильназа Пиркина

В 2020-м ожидается приговор по делу о выбивании показаний в Нижнекамске. В применении пыток к задержанным и доведении одного из них до самоубийства обвиняют пятерых полицейских. Шестой — в бегах. Это стажер-оперуполномоченный угрозыска Ильнар Гарипов. Вину силовики не признают, процесс закрыт для слушателей и журналистов — ради защиты служебной тайны о штатных сотрудниках и негласных агентах МВД, которую способны разгласить обвиняемые, по мнению Нижнекамского горсуда.

В применении пыток к задержанным и доведении одного из них до самоубийства обвиняют пятерых полицейских. Фото Олега Тихонова

Старт расследованию дала публикация предсмертного обращения к силовикам нижнекамца Ильназа Пиркина. Прежде чем покончить с собой, он рассказал, что был причастен к краже одной автомагнитолы, но после побоев и пытки противогазом в УВД дал показания против себя и других по целой серии преступлений. По результатам служебной проверки в Нижнекамске уволили четверых «за нарушение документального оформления задержаний», начальника УВД освободили от должности.

Чуть позже приказом были уволены и трое арестованных оперативников — Гадель Рахимов, Игорь Филинов и Наиль Миндубаев. Еще двое ныне подсудимых сохранили должности — начальник отделения по борьбе с групповой преступностью угрозыска Ринат Ахметшин и его подчиненный Михаил Логачев. Последнему вменяют еще и вымогательство взятки в 20 тысяч рублей с задержанного по подозрению в развратных действиях.

8. Будет ли Бильгильдеева баллотироваться в президенты

Уже весной в Казани может стартовать суд над лидером татарстанских эсеров и депутатом Казгордумы Рушанией Бильгильдеевой. Окончательное обвинение в хищении средств 133 человек ей предъявили в сентябре 2019-го, а под Новый год по ходатайству 4-го отдела Следкома по РТ суд установил главе реготделения «Справедливой России» и трем ее адвокатов предельный срок ознакомления с материалами дела — до 1 февраля 2020-го. Если это решение вступит в силу, то уже в марте материалы поступят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Уже весной в Казани может стартовать суд над лидером татарстанских эсеров и депутатом Казгордумы Рушанией Бильгильдеевой. Фото Ирины Плотниковой

Весной же будет объявлен старт предвыборной гонки — в сентябре 2020-го Татарстан будет будет выбирать главу республики, а Казань — депутатов Гордумы на новый пятилетний срок. В 2015-м Бильгильдеева стала первой в Татарстане женщиной, получившей статус кандидата в президенты, однако за ее избрание проголосовали лишь 1,68% избирателей. Зато по одномандатному Габишевскому округу Бильгильдеева победила, получив мандат казанского депутата. В 2019-м политик уже в ранге фигурантки уголовного дела безуспешно претендовала на место в Госсовете Татарстана.

Партлидер не признает вину в мошенничестве с земельными участками и прокладкой коммуникаций в трех пригородных поселках Казани, свое уголовное преследование считает способом политического давления. А потому вряд ли откажется от участия в избирательной гонке.

9. Сколько осужденных за «Адмирал» освободят в 2020-м

Кстати, в этом году исполнится 5 лет со дня пожара в ТЦ «Адмирал», где погибли спасатель и 18 спасавших товар россиян и иностранцев. Вопросы о виновниках этой трагедии остались и после приговора. Один из главных — почему не введенный в эксплуатацию торговый центр вообще смог открыться в 2013-м и проработал еще два года до трагедии? Ответа в решениях судов и обвинительном заключении нет. В отличие от документов, что в МЧС знали об отсутствии разрешений и пожарной небезопасности объекта. Но за решеткой из представителей власти оказались лишь три женщины — приставы и инспектор Госстройнадзора.

В этом году исполнится 5 лет со дня пожара в ТЦ «Адмирал», где погибли спасатель и 18 спасавших товар россиян и иностранцев. Фото Романа Хасаева

Напомним, по приговору Кировского райсуда Казани все 12 подсудимых получили реальные сроки, однако в день его вступления в силу четверых выпустили из СИЗО как пересидевших. День реального ареста зачли за полтора в колонии общего режима, а день «домашки» — за день. Сроки еще у двоих с учетом времени под стражей и домашним арестом истекают в 2020-м: в конце зимы у рабочего Фаниса Мухаметханова, осенью — у топ-менеджера ASG Роберта Хайруллина. Остальные готовят кассационные жалобы, продолжая настаивать — невиновны.

10. Поймают ли Агрбу до приговора экс-главе БОП

Беглый лидер ОПС «Тукаевские» Анатолий Агрба находится в Абхазии. Этой информацией силовики Татарстана располагали еще в прошлом году. Тогда же отправили коллегам документы о международном розыске Агрбы по обвинению в организации преступного сообщества и вымогательствах.

Дело «Тукаевских» без Агрбы планируют направить в суд к весне. Ведь процедура экстрадиции может занять годы. Гораздо раньше ожидается приговор зятю Агрбы. Экс-начальника подразделения по борьбе с оргпреступностью МВД РТ Ильнара Залялова с братом-бизнесменом ждет суд за аферу в 25 млн рублей под видом выкупа из СИЗО другого ВИП-фигуранта «Тукаевских» и взятку 500 тысяч рублей. Впрочем, старт этого дела уже дважды откладывался — сначала братьев отказался судить Московский райсуд Казани, затем самоотвод взял судья Кировского райсуда.

Экс-начальника подразделения по борьбе с оргпреступностью МВД РТ Ильнара Залялова с братом-бизнесменом ждет суд за аферу в 25 млн рублей под видом выкупа из СИЗО другого ВИП-фигуранта «Тукаевских» и взятку в 500 тысяч рублей. Фото Ирины Плотниковой