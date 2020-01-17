Конституционный суд России научит управдомов Татарстана правильно начислять за тепло

Республиканский Госкомитет по тарифам обязал поставщиков тепла вернуть необоснованно взятые с населения деньги через снижение тарифа

Фото: Ринат Назметдинов

Год назад «Реальное время» написало об угрозе «отопительного бунта» в Казани — в связи с тем, что значительную часть платы за обогрев коммерческих площадей в жилых домах перекладывают на плечи собственников квартир. Несмотря на обещания чиновников и депутатов, ситуация с тех пор не изменилась — в основе расчетов с жильцами за тепло по-прежнему лежит несправедливая формула. Но есть и приятная новость для татарстанцев: на фоне всеобщего перманентного роста цен плата за отопление для жителей республики с нового года не вырастет, а в ряде городов и районов даже снизится, правда, незначительно и ненадолго. О новом раунде борьбы казанца Рустема Хабибуллина за право платить за отопление по счетчику, шансах жильцов добиться более справедливых расчетов, а также о том, где, почему и насколько подешевеет отопление с 1 января 2020 года — в материале «Реального времени».





«Привет» из Конституционного суда России

20 января Верховный суд Татарстана заново рассмотрит иск управляющей компании «Уют Плюс» к собственнику квартиры в доме 9 по улице Салиха Батыева Рустему Хабибуллину. С него решили взыскать плату за отопление в обход квартирных счетчиков — в два раза больше, чем стоят реально потребленные им гигакалории. Хабибуллин сослался на решение, которое ранее вынес по аналогичному делу Конституционный суд России в пользу жителя Подмосковья Сергея Деминца, но татарстанский суд отмел этот довод.



— За прошедший год я обратился в Конституционный суд России и получил оттуда ответ, подтверждающий правоту моей позиции, — рассказал «Реальному времени» Хабибуллин. — Я подал в Конституционный суд РФ иск, аналогичный иску Деминца, но у меня отказались его принять и рекомендовали вновь обратиться в Верховный суд РТ — по вновь открывшимся обстоятельствам. Смысл ответа из Конституционного суда сводится к тому, что решение, вынесенное в отношении Деминца, универсально и касается всех жильцов, причем действует как относительно судебных споров, возникших после его вынесения, так и относительно споров, возникших ранее. И этот ответ теперь попадет в дело, а в нем прямо указано, что суд должен руководствоваться уже вынесенным решением Конституционного суда.

Кроме того, Хабибуллин рассказал, что фокусы управляющей компании с расчетами за отопление в его доме продолжаются:

— Недавно я был на приеме у депутата Госсовета, председателя комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александра Тыгина и в его присутствии попенял руководителю Госжилинспекции Татарстана Сергею Крайнову, что УК манипулирует значением суммарной площади жилых помещений в доме. Она у них все время на сотни метров превышает реальную площадь, да еще и меняется в разных ответах на мои жалобы!

— Не далее как вчера мне пришел от них очередной ответ, где фигурирует площадь жилых помещений для расчета за отопление — 6087,9 квадратных метра, тогда как в паспорте дома она составляет 5862,5 «квадрата». В ответе есть данные по стоимости Гкал для граждан — 1741,49 рубля, для нежилых помещений, то есть для юрлиц — 1451,24 рубля. То есть для граждан услуга дороже на 20 процентов! В итоге плата жильцов за отопление мест общего пользования сильно завышена. Госжилинспекция по моим жалобам, сказал я, не выясняет, каковы в действительности площадь квартир и площадь нежилых помещений, а принимает на веру значения площадей, предоставляемые УК, что приводит к обсчету жильцов. Надеюсь, теперь такая проверка будет проведена, — продолжает Хабибуллин.



Он добавил, что появился повод для еще одной проверки Госжилинспекции:

— Площадь нашего дома, применяемая при расчете платы за содержание дома, выросла. В 2013 году она была 10093,1 кв. м, а в 2019 году стала 10308,6 «квадрата»!

Налетай — подешевело

С 1 января 2020 года теплоснабжение на территории Татарстана не подорожает ни в одном населенном пункте. При этом счета за тепло все равно могут вырасти, если холодных дней в январе будет больше, чем в декабре — в жилых домах, соответственно, вырастут теплопотери.

А в нескольких населенных пунктах стоимость гигакалории снизится по отношению к прошлому году. В Актаныше, например, тепло подешевеет на 0,6%, в Балтасях — на 1,3%, Елабуге — на 1,5%, Болгаре — на 1,7 %, Лениногорске — на 0,2 %, Нурлате — на 1%, Тетюшах — на 1%, а на Высокой Горе — на целых 8,6%. Рекордно упадет в первом полугодии цена тепла в Нижних Вязовых — сразу на 27,4%.

Как пояснили «Реальному времени» в Госкомитете РТ по тарифам, в каждом случае причины снижения тарифа были различными, но суть дела сводится к тому, что регулирующий орган таким образом вынуждает поставщиков тепла вернуть потребителям деньги, которые были от них получены, но не были потрачены надлежащим образом:

— В заявке на повышение тарифов за услуги компании обязаны экономически обосновать свои расходы и требуемый тариф. Например, компания просит повысить тариф, потому что нужно отремонтировать сети. И закладывает на ремонт 150 тысяч рублей. Однако по факту тратит 70 тысяч. И в итоге у компании изымаются не потраченные средства, то есть на следующий период неосвоенные и учтенные ранее в тарифах средства.

В некоторых случаях причина понижения тарифа иная, уточнили в ведомстве: если у компании увеличивается количество потребителей, то удельные расходы на производство и доставку тепла до каждого потребителя снижаются. К примеру, если от котельной отапливается лишь два многоквартирных дома, цена гигакалории для их жильцов будет выше, чем если будет отапливаться микрорайон из 10 домов.

Тарифы на теплоэнергию в РТ, 2020 г.

Муниципальное образование Теплоснабжающая организация Тариф с 30.06 по 31.12.2019 Рост тарифа к пред. , % Тариф с 1.01 по 30.06.2020 Рост тарифа к пред., % Тариф с 30.06 по 31.12.2020 Рост тарифа к пред., % Актаныш ООО ПО "Коммунсервис-Актаныш" 1.919,58 102,40% 1907,36 99,40% 1914,16 100,40% Альметьевск АО "Альметьевские тепловые сети" 1968,56 101,40% 1968,56 100,00% 2017,36 102,50% Бавлы ООО "Газпром теплоэнерго Казань" филиал "Бавлинский" 2062,73 100,20% 2062,73 100,00% 2122,23 102,40% Балтаси АО "Балтасинское МПП ЖКХ" 2348,76 101,30% 2318,4 98,70% 2348,83 101,30% Бугульма ОАО "Бугульминское предприятие тепловых сетей" 2121,01 102,70% 2121,01 100,00% 2185,17 103,00% Верхний Услон Верхнеуслонский р-н, ООО "Газпром трансгаз Казань" 1231,48 102,20% 1231,48 100,00% 1257,18 102,10% Верхнеуслонский р-н, АО РПО "Таткоммунэнерго"(котельная по адресу: с. Верхний Услон, ул. Автодорожная, 2) 1831,39 101,40% 1831,39 100,00% 1882,72 102,80% АО "Особая экономическая зона "Иннополис" 1.895,39 102,40% 1.895,39 100,00% 1971,2 104,00% Высокая Гора АО "Высокогорские коммунальные сети" 2.367,58 103,00% 2173,24 91,40% 2223,19 102,30% Елабуга ООО "Альгазтранс-Елабуга" 1193,78 100,80% 1193,78 100,00% 1202,34 100,70% АО "Елабужское предприятие тепловых сетей" 2098,2 100,00% 2066,4 98,50% 2127,6 103,00% Зеленодольск ОАО "Зеленодольское предприятие тепловых сетей" 1927,13 102,40% 1927,13 100,00% 1984,45 103,00% Осиново (Зеленодольский район) ООО "Осиновская теплоснабжающая компания"

1271,91 103,50% 1271,9 100,00% 1322,78 104,00% Лениногорск ООО "Лениногорские тепловые сети" 2019,83 102,70% 2014,8 99,80% 2057,45 102,10% Мензелинск АО «Коммунальные сети Мензелинского района» 2240,52 - 2240,52 100,00% 2281,02 101,80% Набережные Челны АО "Татэнерго" 1619,98 102,30% 1619,98 100,00% 1684,78 104,00% ООО "КамгэсЗЯБ" 1399,86 102,40% 1399,86 100,00% 1413,86 101,00% Нурлат АО "Нурлатские тепловые сети" 2018,7 102,50% 1999,15 99,00% 1999,15 100,00% Большие Сабы АО "Сабинское МПП ЖКХ" 1961,57 102,90% 1961,57 100,00% 1979,47 100,90% Болгар ООО "Спасские коммунальные сети"

2042,88 102,20% 2008,71 98,30% 2061,11 102,60% Тетюши ОАО "Тетюшское предприятие тепловых сетей" 2213,05 102,80% 2201,99 99,50% 2247,91 102,00% Чистополь ОАО "Чистопольское предприятие тепловых сетей" 2055,31 101,3%

2055,31 100,00% 2114,03 102,90% Казань АО "Казэнерго" 1799,56 101,80% 1799,56 100,00% 1855,97 103,10% АО "Татэнерго" 1741,49 103,00% 1741,49 100,00% 1809,7 103,90% ОАО "ТГК-16" 1.566,47 103,70% 1.566,47 100,00% 1629,13 104,00%

Почем гигакалория в январе?

Дороже всего с 1 января за отопление в Татарстане будут платить жители Балтасей — 2318,4 рубля/Гкал, Мензелинска — 2240,52 рубля/Гкал и Тетюшей 2201,99 рубля/Гкал. Несмотря на то, что в Балтасях и Тетюшах стоимость тепла по сравнению с прошлым полугодием упала, а в Мензелинске — не поменялась.

Дешевле всего гигакалория обойдется елабужанам, которым тепло поставляет ООО «Альгазтранс-Елабуга» — по 1193,78 рублей, а также жителям Осинова (Зеленодольский район, ООО «Осиновская теплоснабжающая компания») — по 1271,9 рублей и клиентам ООО «Газпром трансгаз Казань» в Верхнеуслонском районе — по 1231,48 рублей.

На этом фоне тарифы за отопление для населения Казани на первое полугодие 2020 года выглядят «средними по больнице». Они не изменились по сравнению с июлем — декабрем 2019-го: 1799,56 рубля/Гкал от АО «Казэнерго», 1741,49 — от АО «Татэнерго» и 1566,47 — от ОАО «ТГК-16». Повышение у всех трех поставщиков ожидается с 1 июля 2020 года.

С оглядкой на прошлое

На конец 2019 года в Татарстане стоимость гигакалории для населения колебалась от 1193,78 рубля в жилых домах Елабуги, в которые тепло поставляет ООО «Альгазтранс-Елабуга» до рекордных 2367,58 рубля от АО «Высокогорские коммунальные сети». На этом фоне тарифы за отопление для населения Казани выглядели «средними по больнице» — 1799,56 рубля/Гкал от АО «Казэнерго», 1741,49 — от АО «Татэнерго» и 1566,47 — от ОАО «ТГК-16». Забегая вперед, отметим, что таковыми они и останутся, хотя повышение ожидается у всех трех поставщиков, но не с января, а с 1 июля 2020 года.



Тарифы за отопление для населения Казани на первое полугодие 2020 года выглядят «средними по больнице». Фото Олега Тихонова

Дороже всего за тепло в июле — декабре 2019-го заплатили жители Высокой Горы (2367,58 рубля/Гкал), Балтасей (2348,76 рубля/Гкал) и Тетюшей (2213,05 рубля/Гкал). Основная масса елабужан также платила за гигакалорию почти вдвое больше, чем счастливчики, подключенные к ООО «Альгазтранс-Елабуга» — 2098,2 рубля/Гкал. За 2000 рублей цена гигакалории перевалила также и в Бавлах, Бугульме, Лениногорске, Мензелинске, Нурлате, Болгаре и Чистополе.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Госкомитета Республики Татарстан по тарифам, в июле 2019 года тепло подорожало во всех районах республики, за исключением Азнакаева, Арска, Елабуги (АО «Елабужское предприятие тепловых сетей») и Менделеевска. Но неодинаково: где-то рост составил доли процента, а рекордсменами стали поставщики дешевого тепла ОАО «ТГК-16» (+3,7%), ООО «Осиновская теплоснабжающая компания» (+3,5%), а также АО «Татэнерго» (+3%).

Когда проценты не греют

С 1 июля 2020 года счастливчиками можно будет считать уже тех потребителей тепла, для которых оно подорожает не больше чем на 1%. К таковым относятся жители Нурлата, где тариф останется неизменным, Актаныша, где запланирован рост в 0,4 % — до 1914,16 рубля/Гкал, клиенты ООО «Альгазтранс-Елабуга» (+0,7%), ООО «КамГЭС Зяб» в Набережных Челнах (+1%) и жители Богатых Сабов (+0,9%).

Самый сильный скачок тарифов, на 4%, произойдет в Иннополисе — до 1971,2 рубля/Гкал, в Осиново — до 1322,78 рубля/Гкал, Набережных Челнах (у клиентов АО «Татэнерго») — до 1684,78 рубля/Гкал и в Казани (у клиентов ОАО «ТГК-16») — до 1629,13 рубля/Гкал.

Список татарстанских городов с рекордно дорогим отоплением останется неизменным: Балтаси, Мензелинск, Тетюши. «Передовики» по поставкам дешевого тепла тоже своих позиций не сдадут.

Самый сильный скачок тарифов, на 4%, произойдет в Иннополисе — до 1971,2 руб/Гкал. Фото Рината Назметдинова

У соседей бывает и погорячее

«Реальное время» сравнило татарстанские тарифы на тепло с тарифами, соседей по ПФО. Казань оказалась в «середнячках» — где-то на уровне Самары. В Самаре тариф на отопление остался неизменным с декабря — 1682,4 рубля/Гкал, с 1 июля он вырастет до 1740 рублей. В Саранске до конца зимы 2019/2020 за гигакалорию будут платить также по прошлогоднему тарифу — 1754 рубля/Гкал, а с 1 июля — 1786,81 рубля.

В Ульяновске тепло также подорожает с июля, причем на целых 5% — с 1773,95 рубля/Гкал до 1862,65 рубля. В Ижевске тариф вырастет тоже с июля — с 1931,4 рубля/Гкал до 1966,45 рубля. И в Йошкар-Оле подорожание запланировано летом — с нынешних 1950,48 рубля/Гкал до 2009,48 рублей.

А в Кирове объявили, что цена гигакалории летом вырастет на рекордные 7,5% — с 1920,14 рубля до 2063 рублей. Это — результат реализации концессионного соглашения, которое город заключил с «Кировской теплоснабжающей компанией».

Хочешь сэкономить — теплей одевайся дома

Из личного опыта корреспондента «Реального времени» выяснилось, что сэкономить на оплате тепла можно даже в условиях перманентного роста тарифов. Однако этот способ не нравится тем, кто привык зимой ходить дома босиком в летнем сарафанчике и шортах, а спать — при плюс 25. Поскольку узлы погодного регулирования, обеспечивающие экономию, ориентированы поддерживать в жилых комнатах температуру на уровне 18—22 градусов.

Узлы погодного регулирования, обеспечивающие экономию, ориентированы поддерживать в жилых комнатах температуру на уровне 18—22 градусов. Фото nation-news.ru

После того как этим летом в доме, где я живу, УК «ЖКХ Московского района» провела капремонт отопления и установила эти самые узлы погодного регулирования, расход тепла в доме заметно снизился. Пропорционально уменьшились и суммы в строке «Отопление». К примеру, в декабрьском счете-фактуре сумма, несмотря на рост тарифа, в квартирах площадью около 50 кв. м оказалась ниже прошлогодней почти на тысячу рублей. Разумеется, зима нынче теплее прошлогодней. Но и скрытые резервы в доме есть: бдительные жильцы обнаружили на техэтаже настежь распахнутые двери на крышу, через которые они за свои кровные круглосуточно отапливают улицу. Если жильцы поищут в своих домах такие вот «тепловые дыры» и заставят управляющие компании немедленно их заткнуть, счета за тепло, по мнению инженеров-теплотехников, могут сократиться еще на 5—15 процентов.