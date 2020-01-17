Конституционный суд России научит управдомов Татарстана правильно начислять за тепло
Республиканский Госкомитет по тарифам обязал поставщиков тепла вернуть необоснованно взятые с населения деньги через снижение тарифа
Год назад «Реальное время» написало об угрозе «отопительного бунта» в Казани — в связи с тем, что значительную часть платы за обогрев коммерческих площадей в жилых домах перекладывают на плечи собственников квартир. Несмотря на обещания чиновников и депутатов, ситуация с тех пор не изменилась — в основе расчетов с жильцами за тепло по-прежнему лежит несправедливая формула. Но есть и приятная новость для татарстанцев: на фоне всеобщего перманентного роста цен плата за отопление для жителей республики с нового года не вырастет, а в ряде городов и районов даже снизится, правда, незначительно и ненадолго. О новом раунде борьбы казанца Рустема Хабибуллина за право платить за отопление по счетчику, шансах жильцов добиться более справедливых расчетов, а также о том, где, почему и насколько подешевеет отопление с 1 января 2020 года — в материале «Реального времени».
«Привет» из Конституционного суда России
20 января Верховный суд Татарстана заново рассмотрит иск управляющей компании «Уют Плюс» к собственнику квартиры в доме 9 по улице Салиха Батыева Рустему Хабибуллину. С него решили взыскать плату за отопление в обход квартирных счетчиков — в два раза больше, чем стоят реально потребленные им гигакалории. Хабибуллин сослался на решение, которое ранее вынес по аналогичному делу Конституционный суд России в пользу жителя Подмосковья Сергея Деминца, но татарстанский суд отмел этот довод.
— За прошедший год я обратился в Конституционный суд России и получил оттуда ответ, подтверждающий правоту моей позиции, — рассказал «Реальному времени» Хабибуллин. — Я подал в Конституционный суд РФ иск, аналогичный иску Деминца, но у меня отказались его принять и рекомендовали вновь обратиться в Верховный суд РТ — по вновь открывшимся обстоятельствам. Смысл ответа из Конституционного суда сводится к тому, что решение, вынесенное в отношении Деминца, универсально и касается всех жильцов, причем действует как относительно судебных споров, возникших после его вынесения, так и относительно споров, возникших ранее. И этот ответ теперь попадет в дело, а в нем прямо указано, что суд должен руководствоваться уже вынесенным решением Конституционного суда.
Кроме того, Хабибуллин рассказал, что фокусы управляющей компании с расчетами за отопление в его доме продолжаются:
— Не далее как вчера мне пришел от них очередной ответ, где фигурирует площадь жилых помещений для расчета за отопление — 6087,9 квадратных метра, тогда как в паспорте дома она составляет 5862,5 «квадрата». В ответе есть данные по стоимости Гкал для граждан — 1741,49 рубля, для нежилых помещений, то есть для юрлиц — 1451,24 рубля. То есть для граждан услуга дороже на 20 процентов! В итоге плата жильцов за отопление мест общего пользования сильно завышена. Госжилинспекция по моим жалобам, сказал я, не выясняет, каковы в действительности площадь квартир и площадь нежилых помещений, а принимает на веру значения площадей, предоставляемые УК, что приводит к обсчету жильцов. Надеюсь, теперь такая проверка будет проведена, — продолжает Хабибуллин.
Он добавил, что появился повод для еще одной проверки Госжилинспекции:
— Площадь нашего дома, применяемая при расчете платы за содержание дома, выросла. В 2013 году она была 10093,1 кв. м, а в 2019 году стала 10308,6 «квадрата»!
Налетай — подешевело
С 1 января 2020 года теплоснабжение на территории Татарстана не подорожает ни в одном населенном пункте. При этом счета за тепло все равно могут вырасти, если холодных дней в январе будет больше, чем в декабре — в жилых домах, соответственно, вырастут теплопотери.
А в нескольких населенных пунктах стоимость гигакалории снизится по отношению к прошлому году. В Актаныше, например, тепло подешевеет на 0,6%, в Балтасях — на 1,3%, Елабуге — на 1,5%, Болгаре — на 1,7 %, Лениногорске — на 0,2 %, Нурлате — на 1%, Тетюшах — на 1%, а на Высокой Горе — на целых 8,6%. Рекордно упадет в первом полугодии цена тепла в Нижних Вязовых — сразу на 27,4%.
Как пояснили «Реальному времени» в Госкомитете РТ по тарифам, в каждом случае причины снижения тарифа были различными, но суть дела сводится к тому, что регулирующий орган таким образом вынуждает поставщиков тепла вернуть потребителям деньги, которые были от них получены, но не были потрачены надлежащим образом:
— В заявке на повышение тарифов за услуги компании обязаны экономически обосновать свои расходы и требуемый тариф. Например, компания просит повысить тариф, потому что нужно отремонтировать сети. И закладывает на ремонт 150 тысяч рублей. Однако по факту тратит 70 тысяч. И в итоге у компании изымаются не потраченные средства, то есть на следующий период неосвоенные и учтенные ранее в тарифах средства.
В некоторых случаях причина понижения тарифа иная, уточнили в ведомстве: если у компании увеличивается количество потребителей, то удельные расходы на производство и доставку тепла до каждого потребителя снижаются. К примеру, если от котельной отапливается лишь два многоквартирных дома, цена гигакалории для их жильцов будет выше, чем если будет отапливаться микрорайон из 10 домов.
|Муниципальное образование
|Теплоснабжающая организация
|Тариф с 30.06 по 31.12.2019
|Рост тарифа к пред. , %
|Тариф с 1.01 по 30.06.2020
|Рост тарифа к пред., %
|Тариф с 30.06 по 31.12.2020
|Рост тарифа к пред., %
|Актаныш
|ООО ПО "Коммунсервис-Актаныш"
|1.919,58
|102,40%
|1907,36
|99,40%
|1914,16
|100,40%
|Альметьевск
|АО "Альметьевские тепловые сети"
|1968,56
|101,40%
|1968,56
|100,00%
|2017,36
|102,50%
|Бавлы
|ООО "Газпром теплоэнерго Казань" филиал "Бавлинский"
|2062,73
|100,20%
|2062,73
|100,00%
|2122,23
|102,40%
|Балтаси
|АО "Балтасинское МПП ЖКХ"
|2348,76
|101,30%
|2318,4
|98,70%
|2348,83
|101,30%
|Бугульма
|ОАО "Бугульминское предприятие тепловых сетей"
|2121,01
|102,70%
|2121,01
|100,00%
|2185,17
|103,00%
|Верхний Услон
|Верхнеуслонский р-н, ООО "Газпром трансгаз Казань"
|1231,48
|102,20%
|1231,48
|100,00%
|1257,18
|102,10%
|Верхнеуслонский р-н, АО РПО "Таткоммунэнерго"(котельная по адресу: с. Верхний Услон, ул. Автодорожная, 2)
|1831,39
|101,40%
|1831,39
|100,00%
|1882,72
|102,80%
|АО "Особая экономическая зона "Иннополис"
|1.895,39
|102,40%
|1.895,39
|100,00%
|1971,2
|104,00%
|Высокая Гора
|АО "Высокогорские коммунальные сети"
|2.367,58
|103,00%
|2173,24
|91,40%
|2223,19
|102,30%
|Елабуга
|ООО "Альгазтранс-Елабуга"
|1193,78
|100,80%
|1193,78
|100,00%
|1202,34
|100,70%
|АО "Елабужское предприятие тепловых сетей"
|2098,2
|100,00%
|2066,4
|98,50%
|2127,6
|103,00%
|Зеленодольск
|ОАО "Зеленодольское предприятие тепловых сетей"
|1927,13
|102,40%
|1927,13
|100,00%
|1984,45
|103,00%
|Осиново (Зеленодольский район)
|ООО "Осиновская теплоснабжающая компания"
|1271,91
|103,50%
|1271,9
|100,00%
|1322,78
|104,00%
|Лениногорск
|ООО "Лениногорские тепловые сети"
|2019,83
|102,70%
|2014,8
|99,80%
|2057,45
|102,10%
|Мензелинск
|АО «Коммунальные сети Мензелинского района»
|2240,52
|-
|2240,52
|100,00%
|2281,02
|101,80%
|Набережные Челны
|АО "Татэнерго"
|1619,98
|102,30%
|1619,98
|100,00%
|1684,78
|104,00%
|ООО "КамгэсЗЯБ"
|1399,86
|102,40%
|1399,86
|100,00%
|1413,86
|101,00%
|Нурлат
|АО "Нурлатские тепловые сети"
|2018,7
|102,50%
|1999,15
|99,00%
|1999,15
|100,00%
|Большие Сабы
|АО "Сабинское МПП ЖКХ"
|1961,57
|102,90%
|1961,57
|100,00%
|1979,47
|100,90%
|Болгар
|ООО "Спасские коммунальные сети"
|2042,88
|102,20%
|2008,71
|98,30%
|2061,11
|102,60%
|Тетюши
|ОАО "Тетюшское предприятие тепловых сетей"
|2213,05
|102,80%
|2201,99
|99,50%
|2247,91
|102,00%
|Чистополь
|ОАО "Чистопольское предприятие тепловых сетей"
|2055,31
|101,3%
|2055,31
|100,00%
|2114,03
|102,90%
|Казань
|АО "Казэнерго"
|1799,56
|101,80%
|1799,56
|100,00%
|1855,97
|103,10%
|АО "Татэнерго"
|1741,49
|103,00%
|1741,49
|100,00%
|1809,7
|103,90%
|ОАО "ТГК-16"
|1.566,47
|103,70%
|1.566,47
|100,00%
|1629,13
|104,00%
Почем гигакалория в январе?
Дороже всего с 1 января за отопление в Татарстане будут платить жители Балтасей — 2318,4 рубля/Гкал, Мензелинска — 2240,52 рубля/Гкал и Тетюшей 2201,99 рубля/Гкал. Несмотря на то, что в Балтасях и Тетюшах стоимость тепла по сравнению с прошлым полугодием упала, а в Мензелинске — не поменялась.
Дешевле всего гигакалория обойдется елабужанам, которым тепло поставляет ООО «Альгазтранс-Елабуга» — по 1193,78 рублей, а также жителям Осинова (Зеленодольский район, ООО «Осиновская теплоснабжающая компания») — по 1271,9 рублей и клиентам ООО «Газпром трансгаз Казань» в Верхнеуслонском районе — по 1231,48 рублей.
На этом фоне тарифы за отопление для населения Казани на первое полугодие 2020 года выглядят «средними по больнице». Они не изменились по сравнению с июлем — декабрем 2019-го: 1799,56 рубля/Гкал от АО «Казэнерго», 1741,49 — от АО «Татэнерго» и 1566,47 — от ОАО «ТГК-16». Повышение у всех трех поставщиков ожидается с 1 июля 2020 года.
С оглядкой на прошлое
На конец 2019 года в Татарстане стоимость гигакалории для населения колебалась от 1193,78 рубля в жилых домах Елабуги, в которые тепло поставляет ООО «Альгазтранс-Елабуга» до рекордных 2367,58 рубля от АО «Высокогорские коммунальные сети». На этом фоне тарифы за отопление для населения Казани выглядели «средними по больнице» — 1799,56 рубля/Гкал от АО «Казэнерго», 1741,49 — от АО «Татэнерго» и 1566,47 — от ОАО «ТГК-16». Забегая вперед, отметим, что таковыми они и останутся, хотя повышение ожидается у всех трех поставщиков, но не с января, а с 1 июля 2020 года.
Дороже всего за тепло в июле — декабре 2019-го заплатили жители Высокой Горы (2367,58 рубля/Гкал), Балтасей (2348,76 рубля/Гкал) и Тетюшей (2213,05 рубля/Гкал). Основная масса елабужан также платила за гигакалорию почти вдвое больше, чем счастливчики, подключенные к ООО «Альгазтранс-Елабуга» — 2098,2 рубля/Гкал. За 2000 рублей цена гигакалории перевалила также и в Бавлах, Бугульме, Лениногорске, Мензелинске, Нурлате, Болгаре и Чистополе.
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Госкомитета Республики Татарстан по тарифам, в июле 2019 года тепло подорожало во всех районах республики, за исключением Азнакаева, Арска, Елабуги (АО «Елабужское предприятие тепловых сетей») и Менделеевска. Но неодинаково: где-то рост составил доли процента, а рекордсменами стали поставщики дешевого тепла ОАО «ТГК-16» (+3,7%), ООО «Осиновская теплоснабжающая компания» (+3,5%), а также АО «Татэнерго» (+3%).
Когда проценты не греют
С 1 июля 2020 года счастливчиками можно будет считать уже тех потребителей тепла, для которых оно подорожает не больше чем на 1%. К таковым относятся жители Нурлата, где тариф останется неизменным, Актаныша, где запланирован рост в 0,4 % — до 1914,16 рубля/Гкал, клиенты ООО «Альгазтранс-Елабуга» (+0,7%), ООО «КамГЭС Зяб» в Набережных Челнах (+1%) и жители Богатых Сабов (+0,9%).
Самый сильный скачок тарифов, на 4%, произойдет в Иннополисе — до 1971,2 рубля/Гкал, в Осиново — до 1322,78 рубля/Гкал, Набережных Челнах (у клиентов АО «Татэнерго») — до 1684,78 рубля/Гкал и в Казани (у клиентов ОАО «ТГК-16») — до 1629,13 рубля/Гкал.
Список татарстанских городов с рекордно дорогим отоплением останется неизменным: Балтаси, Мензелинск, Тетюши. «Передовики» по поставкам дешевого тепла тоже своих позиций не сдадут.
У соседей бывает и погорячее
«Реальное время» сравнило татарстанские тарифы на тепло с тарифами, соседей по ПФО. Казань оказалась в «середнячках» — где-то на уровне Самары. В Самаре тариф на отопление остался неизменным с декабря — 1682,4 рубля/Гкал, с 1 июля он вырастет до 1740 рублей. В Саранске до конца зимы 2019/2020 за гигакалорию будут платить также по прошлогоднему тарифу — 1754 рубля/Гкал, а с 1 июля — 1786,81 рубля.
В Ульяновске тепло также подорожает с июля, причем на целых 5% — с 1773,95 рубля/Гкал до 1862,65 рубля. В Ижевске тариф вырастет тоже с июля — с 1931,4 рубля/Гкал до 1966,45 рубля. И в Йошкар-Оле подорожание запланировано летом — с нынешних 1950,48 рубля/Гкал до 2009,48 рублей.
А в Кирове объявили, что цена гигакалории летом вырастет на рекордные 7,5% — с 1920,14 рубля до 2063 рублей. Это — результат реализации концессионного соглашения, которое город заключил с «Кировской теплоснабжающей компанией».
Хочешь сэкономить — теплей одевайся дома
Из личного опыта корреспондента «Реального времени» выяснилось, что сэкономить на оплате тепла можно даже в условиях перманентного роста тарифов. Однако этот способ не нравится тем, кто привык зимой ходить дома босиком в летнем сарафанчике и шортах, а спать — при плюс 25. Поскольку узлы погодного регулирования, обеспечивающие экономию, ориентированы поддерживать в жилых комнатах температуру на уровне 18—22 градусов.
После того как этим летом в доме, где я живу, УК «ЖКХ Московского района» провела капремонт отопления и установила эти самые узлы погодного регулирования, расход тепла в доме заметно снизился. Пропорционально уменьшились и суммы в строке «Отопление». К примеру, в декабрьском счете-фактуре сумма, несмотря на рост тарифа, в квартирах площадью около 50 кв. м оказалась ниже прошлогодней почти на тысячу рублей. Разумеется, зима нынче теплее прошлогодней. Но и скрытые резервы в доме есть: бдительные жильцы обнаружили на техэтаже настежь распахнутые двери на крышу, через которые они за свои кровные круглосуточно отапливают улицу. Если жильцы поищут в своих домах такие вот «тепловые дыры» и заставят управляющие компании немедленно их заткнуть, счета за тепло, по мнению инженеров-теплотехников, могут сократиться еще на 5—15 процентов.
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