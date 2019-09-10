Как Фемида возвращает права лишенным за алкоголь и наркотики

О дефектах фиксации отказов от медицинского освидетельствования в Татарстане, Башкирии и Подмосковье

Фото: Ирина Плотникова

Казанцу Салавату Шарафиеву понадобилось 2 года, чтобы добиться суда над гаишником-фальсификатором, снять позорный ярлык «наркоман» и вернуть изъятые права. После приговора инспектору дело водителя по отказу от медосвидетельствования прекратил как незаконное Верховный суд Татарстана. Анализ судебных решений в трех регионах показал — случай Шарафиева уникален лишь фактом наказания инспектора. Перегибы и ошибки в работе ГАИ порой оборачиваются наказанием для невиновных и освобождением от него реальных нарушителей. Анализ дел «амнистированных» отказников Татарстана, Башкирии и Подмосковья — в материале «Реального времени».

Водителя лишили прав реально, инспектор наказан условно



8 августа 2017 года около 4 часов утра патруль ДПС остановил «девятку» на окраине Казани. Инспектор Инсаф Садриев составил на водителя Салавата Шарафиева протокол об отказе от медосвидетельствования при наличии признаков наркотического опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ), авто направили на штрафстоянку.

Ровно через 2 года, 8 августа 2019 года зампред Верховного суда Татарстана Роман Гафаров полностью отменил решения мирового и районного судов Казани о лишении Шарафиева водительских прав на 1 год и 8 месяцев со штрафом 30 тысяч рублей, а затем прекратил производство по делу.

В основу решения ВС РТ лег протест зампрокурора республики Юлии Наумовой и вступивший в силу приговор бывшему инспектору ДПС Садриеву. В марте 2019 года Советский суд Казани признал его виновным в служебном подлоге, установив, что Садриев внес в протокол и заведомо ложные сведения о признаках опьянения совершенно трезвого водителя, и запись «отказываюсь» от его имени. Последней не было в копии протокола, выданной водителю.

Инспектор Инсаф Садриев составил на водителя Салавата Шарафиева протокол об отказе от медосвидетельствования при наличии признаков наркотического опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ), авто направили на штрафстоянку

Со слов Шарафиева, инспектор не предложил ему «продуть в трубочку» и не захотел везти в больницу на освидетельствование — сказал, ехать туда «необязательно». Парень поверил, что их разговор фиксирует видеокамера в салоне авто ДПС, но позже оказалось — именно этот трек поврежден. Зато на другом сохранился фрагмент в пользу «наркомана»: Шарафиев подходит к машине Садриева, его вопрос не слышен, в отличие от ответа инспектора: «Зачем? Освидетельствование можешь проходить в любое время».

В суде над Садриевым двое понятых рассказали — о деталях случившегося ничего не знают и расписались в полицейском протоколе, не выходя из своих машин. Еще двое признались, что засвидетельствовали отказ Шарафиева от медпроверки на наркотики под диктовку инспектора, сами никакого отказа не слышали. А через несколько часов в наркодиспансере установили — наркотики водитель не употреблял. Правда, это не помешало мировому суду лишить его прав.

Обвиненный в преступлении гаишник все отрицал. Но получил 1 год и 4 месяца лишения свободы условно с запретом службы в правоохранительных органах в течение двух лет. 31 мая 2019 года его приговор вступил в силу.

«Я верил, что так будет. Надо лишь добиваться», — говорит потерпевший водитель. Права ему вернули на прошлой неделе. Осталось получить назад незаконно взысканный еще до решения суда штраф 30 тысяч рублей и расходы на штрафстоянку. В ГАИ комментировать решения судов не стали.

Обвиненный в преступлении гаишник все отрицал. Но получил 1 год и 4 месяца лишения свободы условно с запретом службы в правоохранительных органах в течении двух лет. Фото Лейсан Набиевой

Рапорт на пьяного пешехода и записи в пустом протоколе

Полное прекращение дела водителя-«наркомана» после приговора инспектору в Верховном суде Татарстана назвали единичным случаем в республике. Хотя, судя по опубликованным решениям, ошибки в действиях сотрудников МВД не раз становились основанием для отмены наказаний по статье 12.26 КоАП РФ. В прошлом году надзорной инстанцией ВС РТ прекращено производство по 11 из 268 административным делам отказников от освидетельствования (4,1%). С начала 2019-го полностью удовлетворены две из 206 жалоб (меньше 1%), решения еще по четырем делам оставшихся без прав отменены с направлением на новое рассмотрение.

Часть отмен связана с привлечением водителей за одни и те же действия к административной и к уголовной ответственности, что противоречит закону. Так, по протесту прокурора в ноябре 2018-го от административного наказания за нетрезвую езду освободили бугульминца Наиля Тимергалиева, который получил статус подозреваемого в уголовном деле о наезде на пешехода. По этой же причине в июле прошлого года Верховный суд РТ аннулировал решение о лишении прав и штрафе для казанца Равиля Хайдарова, который привлекался к уголовной ответственности за ДТП с двумя пострадавшими.

Куда любопытней история другого казанского лишенца. Евгений Путилов пожаловался Фемиде на обман полицейских: якобы сначала ему предъявили нарушение по ст. 12.25 КоАП — мол, не остановился по требованию инспектора на улице Ершова, а затем подсунули ему и понятым на подпись незаполненный протокол. В подтверждение своих слов водитель указывал на свои слова в протоколе «не остановился, потому что не заметил инспектора», а также запись с камеры своего мобильного телефона.

Добавил сомнений в правоте гаишников и понятой, что еще в мировом суде не смог пояснить, от чего отказывался Путилов, зато признался — «подписал бланк протокола, не читая». А еще показания этого свидетеля зампред ВС РТ признал недопустимым доказательством, когда обнаружил — подписка об ответственности за дачу ложных показаний не заверена мировым судьей... Второго понятого мировой суд попросту не допрашивал. В общем, права человеку вернули, наказаны ли инспекторы — в решениях суда не говорится.

Полное прекращение дела водителя-«наркомана» после приговора инспектору в Верховном суде Татарстана назвали единичным случаем в республике. Фото Максима Платонова

Частные постановления суда в адрес ретивых стражей порядка не выносились. КоАП РФ не предусматривает такого процессуального действия, уточнили в Верховном суде РТ.

В основу решения мирового суда о лишении прав Екатерины Малько на 1,5 года легли показания полицейских из Мордовии. Летом 2017 года они дежурили в казанском Азино. Со слов полицейских — автомобиль KIA RIO подъехал к бару «Аиша» по двору на одних габаритных огнях, его хозяйка вышла из салона, шатаясь, отправилась в бар, откуда вернулась с бутылкой пива и села в машину. Полицейские проверили у дамы документы и вызвали на место наряд ДПС, от медосвидетельствования женщина отказалась.

Малько настаивала — в бар пришла трезвой, там выпила бутылку пива, вызвала такси и к своей машине вернулась лишь за ключами от дома. Требование пройти медосвидетельствование до посещения бара никто почему-то не выдвигал. Верховный суд РТ посчитал — факт управления автомобилем в нетрезвом виде не зафиксирован и в феврале 2018-го «амнистировал» даму.

Ошибки на грани провокации и запись как оружие

В апреле этого года Верховный суд Башкортостана в порядке надзора аннулировал решения нижестоящих инстанций по административному делу уфимца Журенкова. Тремя годами ранее (!) полиция зафиксировала его отказ от освидетельствования на алкоголь и водителя наказали полуторагодовым лишением прав и штрафом 30 тысяч рублей. Из решения надзорной инстанции следует — протоколы на месте составлялись с участием лишь одного понятого (должно быть двое), а видеозапись не велась, поэтому «процессуальные документы не могут быть приняты в качестве доказательства». Был ли Журенков трезв или нет — теперь уже не установить...

А вот видеозапись остановки водителя Максютова из Кумертау прошлой весной стала свидетельством — он добровольно прошел алкотест с результатом 0,074 промилле в выдыхаемом воздухе (при допустимой норме 0,16). Инспектора результат не устроил, он спросил водителя, поедет ли тот на медосвидетельствование в больницу. «Да. Когда?» — ответил Максютов.

По словам защитника, часто нарушения инспекторов ГИБДД подтверждаются записью: «Например, сотрудник говорит: «Согласны продуть в алкотестер? Напишите «согласен». Фото 24news.com

«Нет… Это… Не согласны же», — запинаясь, возразил инспектор. И услышал: «Я на все согласен, я послушный пионер». Повторный вопрос: «В больницу поедем?» — и водитель выдает «правильный» ответ: «Нет, зачем, я же хороший…» А дальше уже под диктовку гаишника Максютов пишет: «управлял автомобилем, выпил бутылку пива, в больницу не поеду». Верховный суд РБ встал на сторону лишенца, посчитав, что представленные доказательства заставляют сомневаться, что он понимал, на каком основании ему предлагают освидетельствование и каковы последствия отказа.

Светлана Файзуллина из Давлеканово потеряла право управлять своей «Ладой» в марте 2018-го. Через 5 месяцев зампред Верховного суда Башкортостана, а ныне его председатель Земфира Латыпова отменила наказание для Файзуллиной «в связи с недоказанностью обстоятельств»: понятых при составлении протокола не было, а видеозапись содержит лишь четкий отказ Файзуллиной от прохождения алкотеста при ее же согласии... поехать на освидетельствование в больницу.

Интересы Файзуллиной в ВС РБ представлял автоюрист Василий Синдеев, в практике которого немало прекращенных в пользу водителей материалов по статье 12.26.

— Фальсификация документов по таким делам — это сплошь и рядом. У меня за последние 2 месяца было 10 клиентов, лишенных прав, и я по шести подал жалобы в Верховный суд Башкортостана, — рассказал Синдеев «Реальному времени».

По словам защитника, часто нарушения инспекторов ГИБДД подтверждаются записью: «Например, сотрудник говорит: «Согласны продуть в алкотестер? Напишите «согласен». Человек думает, что расписывается под согласием на тестирование, а ему дают расписаться под результатом, и с результатом уже не знакомят...»

— Как бы они ни отрицали, что нет планов и целей — они есть и будут. Задача — взять с человека штраф 30 тысяч рублей правдами и неправдами. Отсюда все нарушения и вытекают. И, к сожалению, в судах сложилась практика по статье 12.26 — наказывают почти всех, независимо от того, виновен или нет, — говорит Синдеев.

Совет от автоюриста для невиновных — не сидеть молча в машине инспектора, активно выражать свою позицию, привлекать внимание понятых. В случае явного нарушения прав — сообщить об этом в дежурную часть полиции или службу 112. А еще внимательно читать протокол и обязательно требовать копию с подписью инспектора — как раз на тот случай, чтобы в документе не появились новые записи.

Как наказывают фальсификаторов в погонах

Условный срок в 1 год и 3 месяца получил в 2008-м уфимский гаишник Вадим Валеев. Как установил суд, он сочинил протокол о пьяной гонке друга детства, сослался на несуществующих понятых, а на медосвидетельствование привез другого человека без паспорта. Афера вскрылась, когда друг детства пришел в ГАИ сдавать экзамен на права, писала «Комсомольская правда».

В феврале 2018-го года в Пензе уголовным штрафом в 30 тысяч рублей отделался бывший инспектор ДПС Алексей Моисеев — за служебный подлог. Суд установил — при освидетельствовании водителя на алкоголь он внес в протокол ложные сведения об участии понятых в задержании им автомобиля и собственноручно поставил подписи от их имени, а потом исправил результат алкотеста 0,118 на 0,218 мг/л.

В феврале 2019-го в Кисловодске осудили взяточников из ГАИ, вымогавших взятки 30—50 тысяч рублей у водителей с помощью искажения данных несертифицированных алкотестеров. В группу входили майоры полиции Арман Геворгян и Александр Макаров, капитаны Михаил Фенев и Юрий Хабатов, лейтенанты Рудольф Чилингарян и Виктор Тимановский. Хабатов получил условный срок, остальным дали от от 7 с половиной до 8 лет колонии со штрафами до 650 тысяч.

Поскольку республиканский наркодиспансер находится в Октябрьском районе Уфы, то материал нарушителя должен был рассматриваться мировым судьей этого района, а полиция направила его в Кировский район. Фото pravdazdes.ru

Языковой барьер и наказание посмертно

Целая пачка отмененных решений по статье 12.26 в Татарстане и Башкирии связаны с тем, что водителям до предложения проехать на медосвидетельствование не предлагали пройти тестирование на алкоголь на месте. Даже когда подозревали наркотическое опьянение, как в случаях с казанцами Гафуровым и Терещенко. Надзорная инстанция расценила действия полицейских как нарушение установленного порядка направления на медосвидетельствование.

Нарушение принципа территориальной подсудности — еще одно основание для отмены наказания. Житель Уфы Рафиков добровольно прошел алкотест, а от медицинского освидетельствования отказался уже в кабинете врача. Поскольку республиканский наркодиспансер находится в Октябрьском районе Уфы, то материал нарушителя должен был рассматриваться мировым судьей этого района, а полиция направила его в Кировский район. Вердикт Верховного суда РБ — решение по делу Рафикова не может быть правильным, поскольку, вопреки ст. 47 и ст. 56 Конституции РФ, принято судьей, не уполномоченным на рассмотрение данного дела. А отправлять материал в уполномоченный суд уже поздно — истек срок давности.

Жителя Караидельского района Башкирии Кулешова от наказания по ст. 12.26 освободили в связи со смертью. Причем из протеста прокурора следует — умер водитель еще за 3 дня до рассмотрения дела о его правонарушении мировым судом. Ну а отказника от проверки на наркотики Махмудбекова в Казани спасло плохое знание русского языка. При составлении протоколов переводчика ему не приглашали, в мировом суде материалы не переводили, в районном переводчика пригласили, но восполнить ранее допущенные нарушения уже не смогли.

В сентябре прошлого года Верховный суд РБ постановил вернуть права и взысканный штраф уфимцу Идиятуллину, который сам обманул инспекторов. Из рапорта сотрудника ДПС следовало — водителя ВАЗ-2170 пригласили в патрульный автомобиль, поскольку от него шел резкий запах алкоголя. Идиятуллин согласился, а потом попросил инспектора выйти и переставить свой автомобиль. Сел за руль и скрылся. Догнать наглеца полицейские не смогли, на звонок по телефону он ответил — не вернусь. Протоколы составили без него, с понятыми, но Верховный суд решил — положения требований административного законодательства не соблюдены.

Мособлсуд посчитал, что в действиях Дронова нет состава административного правонарушения, поскольку кроссовый мотоцикл является лишь инвентарем для спортивных соревнований и получать права для управления им не обязательно. Фото pogazam.ru

Пьяного на спортивном мотоцикле отпустили

В апреле этого года Мособлсуд «амнистировал» водителя Рыбникова, который повредил две чужие машины и отказался от проверки на алкоголь. Права водителю помогла вернуть ошибка полицейских, которые привлекли к фиксации действия нарушителя водителей пострадавших в той аварии автомобилей.

В Башкирии егеря охотничьего хозяйства поймали подозреваемого в браконьерстве, порезали ему колеса, чтобы не сбежал, и вызвали полицейских. Те составили на нарушителя целый букет протоколов, в том числе за отказ от медосвидетельствования. Вот только привлекли понятыми тех же егерей, заинтересованных в наказании водителя.

Среди других освобожденных от ответственности водителей выделяется водитель питбайка ARMADA Р.В. Дронов из подмосковного Воскресенска, который в сентябре 2018 года ночью после потребления пива (с его слов) отправился в путь, взяв пассажирку. Говорит, хотел пересечь лишь поле и перекресток за ним. Гаишники остановили, предложили алкотест, результат оказался положительным. Расписываться в протоколе Дронов отказался. В итоге был лишен прав и оштрафован на 30 тысяч. Мособлсуд в 2019-м аннулировал это наказание, посчитав, что в действиях Дронова нет состава административного правонарушения, поскольку кроссовый мотоцикл является лишь инвентарем для спортивных соревнований и получать права для управления им не обязательно.

Неверные записи инспекторов или отсутствие их подписей также на пользу нарушителям. Этим грешат гаишники Подмосковья. Из-за таких нарушений Мособлсуд освободил от ответственности нескольких человек, включая задержанного в Сергиевом Посаде водителя Николаева. Из опубликованного решения зампреда облсуда следует — решения районного и городского суда по делу Николаева в кассации были отменены, а после возврата материала на пересмотр мировой судья вернул их в районный отдел ГИБДД «для устранения недостатков протокола».

По данным Управления Судебного департамента в РТ, принудительно и добровольно на конец года были взысканы почти 40 млн рублей. Фото Максима Платонова

Недостатки устранили, и суды двух инстанций повторно установили виновность Николаева в отказе от проверки на алкоголь. Зампред облсуда счел данные решения незаконными, поскольку возврат протокола об административном правонарушении возможен лишь на стадии подготовки дела к рассмотрению. Пил ли водитель — поди разберись.

Только в Татарстане в 2018 году мировые суды оштрафовали более 4 тысяч отказников на общую сумму 110 млн рублей. По данным Управления Судебного департамента в РТ, принудительно и добровольно на конец года были взысканы почти 40 млн рублей.