Суд Татарстана отменил штрафной приговор экс-главе Тукаевского исполкома

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня Верховный суд Татарстана частично отменил приговор по делу экс-главы исполкома Тукаевского района Ленара Авзалова. Решение Тукаевского суда по первому эпизоду — об освобождении от наказания за сроком давности — оставлено в силе, а вот второй эпизод райсуду придется оценить повторно, сообщает с места журналист «Реального времени».

В Верховном суде РТ осужденный и его адвокат Мидхат Курманов настаивали на оправдании, а прокуратура — на ужесточении наказания. Рассмотрение растянулось на три заседания. И сегодня в последнем слове Авзалов напомнил ряд доказательств, которые были представлены суду, но не получили оценки: «Суд в приговоре выборочно указал показания, которые говорят о моей вине, а те, которые меня оправдывают, — умышленно не включил», — сообщил он и просил удовлетворить жалобу своего защитника и отклонить представление прокуроров.

Напомним, на скамью подсудимых Авзалова отправили осенью 2021-го по обвинению в злоупотреблении полномочиями в «Россельхозбанке» и должностными полномочиями в исполкоме района. В апреле 2023-го Тукаевский райсуд признал его виновным по двум эпизодам, но по первому освободил от наказания за сроком давности. А по второму наказал уголовным штрафом в 60 тысяч рублей.

Такой результат не устроил обе стороны. Ведь в ходе судебных прений гособвинители требовали для отставного чиновника 2 года колонии. Сам Ленар Авзалов вину отрицал, сообщая, что дело могло быть инициировано заинтересованными лицами, к примеру, неким крупным перекупщиком муниципальных земель. Версия следствия не совпадает с реальными фактами, но «задача по дискредитации» личности «следователями частично выполнена», заявлял он.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Ущерб по делу Авзалова в СК оценили в 4,4 млн рублей. Статус потерпевшего получил «Россельхозбанк», муслюмовским офисом которого обвиняемый руководил в 2015—2017 годах. Претензии по первому эпизоду были связаны с выводом залогов — овчарника и зерносклада — по кредитным обязательствам старшего брата Авзалова. По версии силовиков, в 2013 году младший брат лично представил в Росреестр заявления о снятии обременений с этих объектов, в итоге имущество было продано третьим лицам, а обязательства по кредиту остались невыполненными. Однако заявил об этом банк лишь в 2020-м.

Также статус потерпевших в деле получили 17 сельсоветов района, которым, по версии обвинения, в 2018-м навязали договоры с ООО «Тукай Тепло-Газ» по оплате не оказанных услуг по обрезке и побелке деревьев. Причем после возбуждения дела директор ООО Мусанниф Ханов полностью возместил сельсоветам ущерб в 1,6 млн рублей. Еще в ходе следствия выяснилось, что у районного бюджета имелась реальная задолженность перед компанией Ханова, которую просто решили закрыть за счет поселений. Авзалову инкриминировали, что он распорядился о проведении такой оплаты из личной заинтересованности, карьеризма и желания скрыть недостатки в работе. Райсуд счел факт злоупотребления доказанным.

По мнению защиты, Тукаевский суд не дал оценки приобщенным к делу доказательствам, что по первому эпизоду задолженность перед банком погашалась, а под залогом оставались активы на 23 млн рублей. Что касается второго эпизода, то в апелляции адвокат Курманов указывал — статус потерпевшего райисполком получил незаконно. Авзалов же сообщал: на момент инкриминируемых ему действий в 2018-м году отработал в исполкоме всего месяц и никак не мог желать скрыть «недостатки в своей работе» за период с 2017-го путем погашения долгов исполкома перед компанией «Тукай Тепло-Газ».

Заметим, бизнесмен Ханов предстал перед судом по обвинению в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации (ч. 1 ст. 201 УК РФ), и его преследование было прекращено еще в 2021-м с назначением судебного штрафа в 50 тысяч рублей.

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Ирина Плотникова