Экс-министр экологии Татарстана: «У меня не было оснований вершить расправу над Садыковым»

О чем рассказал на допросе задержанный Аглям Садретдинов и как его дело связано с беглыми Янаковым и Саввиди

Сегодня в Татарстане водворили за решетку бывшего министра экологии — по обвинению в подстрекательстве к убийству 2003 года. Как выяснило «Реальное время», обвинения 68-летний Аглям Садретдинов отвергает, свое задержание считает способом давления и настаивает на версии об оговоре со стороны многократно судимого бизнесмена Маскуда Назмиева. Последний уже отбыл срок за подстрекательство и наем киллеров для убийства помощника депутата Госдумы, а сейчас сидит за аферу со взяткой 2 млн рублей «под суд».

Версия экс-главы про преступника Назмиева: от ночной торговли водкой до убийства



На суд Агляма Садретдинова доставили после ночи в полицейском изоляторе, в зал суда он вошел в маске и с вещами. В этот же суд днем ранее он пришел свободным человеком, а вышел уже в наручниках. Сразу после получения согласия суда на возобновление закрытого в 2010 году дела преследование Садретдинова возобновили, а его задержали в качестве подозреваемого.

Впервые в этом статусе тогда еще министра экологии РТ допрашивали в Следственном комитете в 2009 году. Тогда отпустили под подписку о невыезде. Спустя 11 лет Садретдинов занимает должность поскромнее — советника гендиректора в НПО «Строительная керамика», учредителями которой являются две офшорные компании на Кипре.

Новые допросы прошли вчера — сначала в качестве подозреваемого в организации заказного убийства, а затем — как обвиняемого в подстрекательстве к убийству. «Реальному времени» удалось ознакомиться с этими показаниями.

«Вину не признаю. Я никого не подстрекал. У меня не было оснований подстрекать к убийству Садыкова. Я его назначил на должность руководителя комитета по защите прав потребителей Буинского района. Он хорошо работал первое время. Это чистый вымысел со стороны Назмиева (уже осужденного по данному делу, — прим. ред.) и его соучастников <...> Я никогда не был в доверительных отношениях с Назмиевым. Знал его как предпринимателя. Никогда не оказывал ему содействия», — сообщил в 1-м отделе по особо важным делам Следкома по РТ Аглям Садретдинов.

А еще подчеркнул: «Убийство» — это страшное для меня слово. Для чего и зачем мне убивать Садыкова?! Также никакого сговора на его убийство у меня не было...»

Ранее в качестве подозреваемого экс-чиновник отмечал, что факт своего задержание считает «оказанием давления».

— Никакого отношения к этому преступлению не имею, — заверял он. — Это оговор Назмиева, чтобы уйти от ответственности заказчика убийства. Он является организатором этих преступлений.

По версии фигуранта дела, его знакомство с жителем Буинска Рашидом Садыковым произошло в начале 2000-х, когда тот попросил Садретдинова, главу района, о работе и получил должность председателя комитета по защите прав потребителей. «Работал хорошо, жестко контролировал торговлю, и одним из нарушителей по продаже продуктов и алкоголя в ночное время был Назмиев», — рассказывает бывший глава, характеризуя последнего как «наглого нарушителя», который «не подчинялся законным требованиям» и «несколько раз выгонял Садыкова и его сотрудников из торговых точек».

Аглям Садретдинов отмечает, что Назмиев неоднократно жаловался в администрацию на действия борцов за права потребителей, считая, что председатель комитета преследует его умышленно и незаконно. «Есть показания свидетелей, что Назмиев угрожал Садыкову пистолетом и забрал все протоколы, составленные на него», — продолжает рассказ про бизнесмена-отступника бывший глава района.

А дальше, по его словам, отношения непримиримого борца Садыкова с подчиненными и бизнесом стали ухудшаться, пошли жалобы в Казань, и после реорганизации комитета по ЗПП, который переподчинили республиканскому министерству, Садыков остался без работы. По версии Садретдинова, такова была позиция министерства, а от предложения занять при новом председателе пост зама Садыков отказался. Потом судился, не отдавал служебную машину и забрасывал жалобами, в том числе на главу, все инстанции.

«На все эти жалобы я не обращал внимания, — настаивает отставной чиновник. — У меня не было никаких оснований вершить расправу над Садыковым». По его словам, последняя встреча с ныне покойным состоялась, когда тот уже был помощником депутата Госдумы РФ Сергея Шашурина, но пришел Садыков не по делам партии, а по личному вопросу — переживал, что жену хотят уволить из райпо. Глава созвонился и узнал — никакого увольнения не планируется. «Он поблагодарил меня и ушел».

Уголовное дело Назмиева выросло из дела о заказном убийстве Саввиди

Как выяснило «Реальное время», дело об убийстве помощника депутата Рашида Садыкова в свое время было соединено с многоэпизодным делом о тяжких и особо тяжких преступлениях участников ОПГ «38-й квартал» и «27-й квартал». Расследование началось летом 1999-го после безвестного исчезновения казанцев Асадуллина и Крайнова. Причем уголовное дело об их похищении возбуждал будущий замруководителя Следкома Владимир Карузин. Позднее выяснилось — оба убиты.

В это же дело влились эпизоды об убийстве двух сотрудников санатория «Санта». Еще 10 лет назад силовики заочно обвинили в заказе этого преступления бывшего главврача и собственника санатория Ираклия Саввиди, а в организации исполнения — лидера группировки «Квартала» Автандила Янакова. Непосредственный исполнитель осужден еще в 2010-м, ну а Саввиди с Янаковым скрылись в Греции.

В расследовании успел поучаствовать и Сергей Куранов, ныне судья Верховного суда РТ. Правда, следствие по делу неоднократно приостанавливалось — в связи с невозможностью привлечь беглецов к участию в следственных действиях. Возобновили его в июне 2020 года. Причем сразу по всем эпизодам, один из которых касался исполнения заказа киллерами «Кварталов» в Буинске.

Рашид Садыков был расстрелян из пистолетов с глушителями в ночь на 2 июля 2003 года. Как позже вспоминала его вдова — она легла спать, а муж остался смотреть телевизор. Проснулась среди ночи — его дома нет, выглянула во двор и обнаружила супруга на крыльце в крови. Позже эксперты установили — в него выстрелили шесть раз. Согласно приговору Верховного суда РТ 2010 года, группировщик Виталий Токинов выстрелил лишь раз, и пистолет заклинило, его напарник Динар Галимжанов отстрелял пять патронов, последний выстрел был в голову.

Явку с повинной Токинов написал в 2009 году, попав в оборот по делу ОПГ «Квартала». Рассказал, что предложение убийства поступило Галимжанову от буинского коммерсанта Назмиева и тот оплатил услуги суммой в 180 тысяч рублей. Верховный суд РТ в 2010-м приговорил киллера к 9 годам колонии строгого режима, кассация позже скостила ему два года.

Галимжанов до следствия и суда не дожил, его уголовное преследование было прекращено. Из приговора 2010-го Маскуду Назмиеву следует, что за подстрекательство и пособничество убийству путем подкупа и предоставления информации о жертве в группе лиц он получил всего 4 года колонии строгого режима. Для сравнения: подстрекателя другого убийства, Фархата Гимадеева, годом раньше посадили на 11 лет — по делу, где посредником выступил отставной судья Ислам Галиуллин, а исполнителями — два милиционера. А ведь у Назмиева на тот момент уже был условный срок за пособничество в грабежах.

Уже на том суде буинский бизнесмен открыто сообщал — убить Садыкова его попросил глава района, от которого напрямую зависело развитие бизнеса в районе. Попытка отказаться обернулась угрозами создания проблем; в противном случае, по версии осужденного, ему обещали покровительство — решение любых проблемных вопросов, выделение земельных участков и пр. Со слов Назмиева, оплату услуг исполнителей чиновник возложил на него и выдвинул обязательное требование — замаскировать смерть неугодного активиста под несчастный случай, например отравление водкой, причем сделать это за пределами Буинского района.

В суде подстрекатель рассказывал, что затянул с исполнением и столкнулся с «неджентльменским поведением» главы, в связи с чем решил отменить заказ, но услышал — уже поздно. А следующим утром Садыков был мертв.



Показания обвиняемого в процессе косвенно подтверждали несколько человек, говорили, что о заказе со стороны главы слышали от самого Назмиева. Одним из таких свидетелей был нерядовой участник банды «Квартала» Фарид Галиуллин, он же Фара, на тот момент отбывавший пожизненный срок (как раз в 2010-м этот срок изменили на 25 лет колонии строгого режима). Сейчас Фару судят уже за расстрел гендиректора «Водоканала» в Казани.

Что до «свидетеля» Назмиева, то за убийство Садыкова он отсидел не полный срок — вышел на 1 год и 3,5 месяца раньше срока — в 2012-м. А в 2017-м снова загремел на пять лет за мошенничество. Согласно приговору Верховного суда РТ, он обещал родственникам осужденного за наркотики смягчение приговора в апелляционной инстанции Верховного суда — за 2 млн рублей, ссылался «на связи». А по факту получил деньги и присвоил.

О чем рассказала вдова убитого

По данным «Реального времени», на новом допросе в 2020 году Маскуд Назмиев подтвердил обвинения в адрес бывшего главы района и заявил, что Садретдинов до сих пор на свободе, потому что у него большие связи.

Вдова убитого помощника депутата Госдумы еще 10 лет назад рассказывала следствию, что боялась за его жизнь. По ее словам, муж на посту председателя комитета по защите прав потребителей обнаружил компрометирующую главу района информацию: в подконтрольных главе магазинах торговали спиртным, хотя на территории района на время уборочных работ был введен запрет — тогда такие вещи решались на уровне муниципалитетов.

Садыкова утверждала — ее супруг несколько раз встречался с Садретдиновым и получал от него угрозы, вот только не воспринимал их серьезно. Говорил — если его убьют, всем будет понятно, кто именно.

Впрочем, по версии защиты, все показания против бывшего министра-главы строятся на пересказе чужих слов — преимущественно Назмиева. Более того, адвокат обвиняемого Равиль Туктаров назвал «следствием вседозволенности» само задержание его клиента через 8 минут после оглашения решения суда о даче согласия на отмену постановления о прекращении его дела. «Постановление суда в силу еще не вступило, сегодня мы его обжаловали. Считаю, что все следственные действия незаконны, а постановление 2010 года по-прежнему имеет силу», — сообщил Туктаров «Реальному времени».

Ту же позицию он озвучил в ходе заседание по аресту своего клиента. Однако с такой позицией не согласилась помощник прокурора Советского района Казани Мария Смирнова. Она поддержала ходатайство Следкома. Судья Илзида Каримова в своем определении дала оценку доводам защиты, отметив, что не вступившее в силу решение о даче согласия на возобновление уголовного дела не может служить основанием для отказа по ходатайству об аресте Садретдинова.

Источники «Реального времени» в правоохранительных органах и судейском сообществе отмечают: у следователей было право действовать быстро, ведь имелся риск, что экс-чиновник со связями предпримет попытки скрыться.

Суд отправил Агляма Садретдинова в СИЗО до 29 июля. Защита будет обжаловать и это решение Советского суда.