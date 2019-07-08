Как супруги-основатели «Галереи вин» спасают коттедж в Боровом Матюшино

Яков Цейнштейн и Ирина Кузьмина подали на раздел имущества, но речь о разводе не идет

Сегодня в Верховном суде РТ рассматривают апелляцию на решение Лаишевского райсуда о разделе совместно нажитого имущества между супругами-основателями «Галереи вин». Глава семейства Яков Цейнштейн по-прежнему в Израиле, поэтому подробности судебной тяжбы «Реальному времени» пересказала его жена Ирина Кузьмина. По ее словам, речь о разводе не идет. В качестве третьих лиц значатся два банка, трое детей четы Цейнштейнов и отдел по делам детей и молодежи.

«Никакого развода у нас нет»

Сегодня в Верховном суде РТ рассматривают апелляцию на решение Лаишевского райсуда по разделу имущества между супругами Ириной Кузьминой и Яковом Цейнштейном — совладельцами компании «Галерея вин», имущество которой за долги распродает «Татсоцбанк». Причем истцом выступает супруга, ответчиком — Яков Федорович. Идет ли речь о разводе?

— Раздел имущества по закону может быть и в браке, — опровергает в разговоре с корреспондентом «Реального времени» разные домыслы Кузьмина. — Никакого развода у нас нет. Но мы вместе не живем, о чем всем известно.

Заседание проходит в отсутствие ее мужа. Однако в качестве третьих лиц значатся АО «Татсоцбанк», ПАО «Сбербанк», конкурсный управляющий Салих Султанбиков, трое детей семьи Цейнштейнов и отдел по делам детей и молодежи администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Имущество «Галереи вин» за долги распродает «Татсоцбанк»

Ирина Кузьмина объяснила, что супруг сейчас продолжает находиться в Израиле, о чем в свое время уведомил татарстанские правоохранительные органы. И своих намерений Цейнштейн не скрывает: он хочет стать гражданином еврейского государства, славящегося лучшими в мире врачами, и получает бесплатную медицинскую помощь.

— Ему нужна дорогостоящая операция на позвоночнике, — говорит Ирина Михайловна. — Для этого требуются импланты. Чтоб ее сделать здесь [в России], необходимо ждать полтора года в очереди. Он еврей. И в Израиле, став гражданином, может сделать эту операцию бесплатно.

На кону — коттедж в Боровом Матюшино и квартира в Казани

Что касается сегодняшнего заседания суда, речь идет о квартире в здании по улице Жуковского в Казани и доме в Боровом Матюшино (поэтому дело рассматривает Лаишевский райсуд). Причем Ирина Кузьмина добавила, что раздел имущества уже был произведен Лаишевским судом. И один из супругов имеет право на раздел совместно нажитого добра. По решению последнего пленума это решается в суде общей юрисдикции, где финансовый управляющий и кредиторы могут выступать как третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований.

— Наше имущество, которое разделили с супругом, принадлежало нам на основании нашей добрачной личной собственности и не имеет никакого отношения ни к «Татсоцбанку», ни к «Галерее вин». Имущество, которое делилось, принадлежало мне на правах собственности с 1994 года. И Якову Федоровичу [Цейнштейну] принадлежит квартира тоже с того же времени и даже раньше. И это имущество никак не касается «Татсоцбанка», — сообщает Кузьмина.

По ее словам, сейчас «Татсоцбанк» пытается заявить самостоятельные требования на это имущество.

— Мы разделили уже. Юридически все оформлено Лаишевским судом. Я это разделила еще год назад. Тогда у меня не было арбитражного управляющего — его тогда еще суд не назначил. А по процедуре он должен привлекаться, — уточняет Кузьмина.

При строительстве коттеджа она использовала средства материнского капитала. Дом и квартира не были в залоге у «Татсоцбанка».



— Как они могут заявлять самостоятельные требования вопреки закону? — недоумевает собеседница нашей интернет-газеты. — Одно уже решили вопреки закону: Яков Федорович перестал быть потерпевшим. Видимо, потерпела машина. И здесь может быть то же самое.

Как писало «Реальное время», в мае суд исключил Якова Цейнштейна из числа потерпевших по уголовному делу о поджоге его автомобиля. Второй потерпевший по делу — юрист «ГВ» Артур Ахмадуллин заявил ходатайство о примирении с подсудимыми, в частности с начальником правового отдела «Татсоцбанка» Артемом Ильдеяркиным. Суд признал лишь вред Ахмадуллину, который ранее приобрел служебный Volkswagen, но позволил своему шефу — Цейнштейну — ездить на машине и дальше.

По версии следователей, главный юрист банка уговорил за 20 тысяч рублей знакомого Рузеля Гиниятуллина, отсидевшего за убийство, сжечь иномарку, на которой передвигался Цейнштейн. Тот, как полагают в МВД, подключил к делу еще двух подельников. Зимой прошлого года машина сгорела. Весной четверо подозреваемых были задержаны.

Спор «Татсоцбанка» и «Галереи вин» практически сразу вышел за рамки чисто экономического. Фото Романа Хасаева

Давняя история

«Реальное время» давно следит за развитием спора «Татсоцбанка» и «Галереи вин». Дело практически сразу вышло за рамки чисто экономического. При этом финансово-кредитная организация смогла через суд забрать несколько объектов компании в Казани и Нижнекамске. Сама «Галерея вин» признана банкротом, в отношении нее ведена процедура реализации имущества.

В мае продали два последних бутика, ресторан Le Chalet и производственную базу «Галереи вин». Вся коммерческая недвижимость ушла с торгов как залоговое имущество «Татсоцбанка» за 180 млн рублей.

«Татсоцбанк» обвинил Цейнштейна в афере с получением кредита, якобы он заключил договор залога товара, который уже находился в залоге у продавцов. Ущерб тогда оценивался в 219 млн рублей. Следком возбудил уголовное дело о хищении средств банка в особо крупном размере путем предоставления заведомо ложных сведений. Подозреваемым проходил директор и совладелец «Галереи вин».

Позже силовики сообщили, что Яков Цейнштейн объявлен в розыск. Однако родные тогда заявили, что он уехал в другую страну до возбуждения уголовного дела, и все соответствующие справки были предоставлены в правоохранительные органы.