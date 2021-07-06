Верховный суд РТ смягчил приговор по афере с субсидиями Фонда кино

На три месяца сократил срок посадки за мошенничество с субсидиями Фонда кино и оборудованием трех бюджетных кинозалов в Татарстане Верховный суд республики. После смягчения приговора бывшему гендиректору ООО «Киномаг+» Павлу Волкову предстоит отбыть в колонии общего режима 4 года и 9 месяцев.



Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Верховного суда, снижение наказания произошло потому, что апелляционная инстанция исключила из обвинения Волкову квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» по трем эпизодам уголовного дела.

Напомним, в мае 2021 года Вахитовский райсуд Казани приговорил бизнесмена к 5 годам колонии общего режима и удовлетворил гражданские иски потерпевших на 18,2 млн рублей.

Судом установлено: Фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии выделял субсидии по 5 млн рублей на обеспечение и возмещение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах РФ с численностью населения до 100 тысяч человек. В Татарстане победителем торгов стал казанский «Киномаг+», однако он предоставил заказчикам оборудование лишь частично и с серьезным расхождением утвержденных контрактами технических характеристик. К примеру, в Кукмор под видом бельгийской техники кинопроката поставили... китайскую. А нужные подписи чиновников на актах приемки получили обманом — якобы в случае вскрытия упаковки до начала монтажа заказчик лишится гарантии.

В числе потерпевших оказались три районных ДК в Татарстане и пензенская стройкомпания «ГлобалСтрой». Вину на процессе Волков признал.