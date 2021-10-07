Новости недвижимости

13:29 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

Распри бизнес-партнеров поставили под угрозу сноса многоквартирный дом в Верхнем Услоне

00:00, 07.10.2021 3

Жилое здание на 24 квартиры успели построить более чем на 70 процентов

Распри бизнес-партнеров поставили под угрозу сноса многоквартирный дом в Верхнем Услоне
Фото: materialyinfo.ru

Как стало известно «Реальному времени», затяжной конфликт партнеров до долевому строительству жилья в Верхнем Услоне грозит сносом многоквартирного трехэтажного дома. Свыше 7 млн рублей вложил 7 лет назад в этот проект на улице Заовражной обратившийся в редакцию пенсионер Гайса Амиров. Участвуя в строительстве жилого дома «на троих» (его компаньонами стали ООО «Нокса+» и ООО «Элист»), мужчина рассчитывал заработать на построенных квартирах, но в итоге бизнесмены перессорились, а объект остался не только недостроенным, но и бесхозным. Подробности о войне трех партнеров, в результате чего недостроенный объект в прямом смысле слова повис в воздухе и юридически перестал существовать, и об особенностях местного строительного бизнеса, благодаря которым возможны такие коллизии, — в нашем материале.

«Документов не оказалось»

Со слов Гайсы Амирова история долгостроя на улице Заовражной выглядит так: в июле 2014 года он заключил с Сергеем Гомыжевым и руководителем компании-застройщика ООО «Элист» Зуфаром Мухаметсултановым договор о строительстве трехэтажного 24-квартирного дома общей площадью 1 546,2 кв. м. Ориентировочная стоимость новостройки на тот момент составляла около 21 млн рублей, на паритетных началах — инвестировать каждый должен был по 7 млн. При этом изначально Гомыжев в договоре как физлицо не указывался, дольщиком стало казанское ООО «Нокса+», с которым впоследствии Гомыжев заключил договор уступки прав требования.

Позднее, когда между партнерами возникли разногласия, которые привели к судебной тяжбе, суд констатирует важную деталь: «установлено, что 07.07.2014 между ООО «Элит», ООО «Нокса+», именуемыми «Застройщик», и Амировым Г.Г. заключен договор долевого участия в строительстве, согласно которому застройщик привлекает инвесторов для долевого участия в строительстве объекта. По условиям данного договора обязанности застройщика приняло на себя ООО «Элист», а истец и ООО «Нокса+» стали инвесторами. Каждый принял обязательство вложить в стройку по 7 414 246,07 рубля.

Как утверждает Амиров, застройщик обещал сдать дом в эксплуатацию уже в декабре 2014 года, однако стройка затянулась, а Мухаметсултанов предложил партнерам выделить дополнительные средства на ее продолжение.

Всего, по словам Амирова, он передал Зуфару Мухаметсултанову почти 2 миллиона рублей дополнительно, в том числе миллион без подтверждающих документов. В судебных материалах фигурируют расписки Мухаметсултанова на получение от него 518 340 рублей, 225 500 рублей, 1 100 000 рублей, 6 037 412,9 рубля.

А в 2017 году, утверждает мужчина, он попытался сам довести дом до сдачи:

— Готовность была около 70—80 процентов, надо было провести газ, я стал договариваться с газовиками. Потребовались правоустанавливающие документы, разрешение на строительство, проектно-сметная документация, а их не оказалось…

По утверждению застройщика — директора ООО «Элист» Зуфара Мухаметсултанова, глава Верхнеуслонского района и исполком района заинтересованы в том, чтобы 3-этажный 24-квартирный дом на улице Заовражной был достроен

«Амиров не дал мне достроить дом»

По утверждению застройщика — директора ООО «Элист» Зуфара Мухаметсултанова, глава Верхнеуслонского района и исполком района заинтересованы в том, чтобы 3-этажный 24-квартирный дом на улице Заовражной был достроен — ему это якобы говорил сам руководитель муниципалитета. «Реальное время» обратилось к руководству района с вопросом о том, как ситуацию с долгостроем расценивают местные чиновники. Комментарий нам обещали предоставить по выходу главы района из отпуска, по получении он будет опубликован.

— Изначально строить дом я начинал один, потом появились Гомыжев и Амиров, — сообщил Зуфар Мухаметсултанов «Реальному времени». — Разрешение на строительство имелось, проектная документация у меня есть, но Амиров не дал мне достроить дом. Его этим летом было вполне реально закончить, надо было только полтора—два миллиона еще вложить. Достроили бы и разошлись. А теперь по судебным искам моих партнеров договор аренды земли аннулировали, теперь дом не мой и земля не моя. Дом стал бесхозным, его власти имеют право вообще снести. Вот они чего добились!

Мухаметсултанов не отрицает, что сверх изначально установленных партнерским договором 7,4 млн рублей партнеры, в частности Амиров, давали ему деньги. Но он убежден, что сам вкладывал в строительство куда больше. К примеру, платил за охрану долгостроя:

— Миллион четыреста тысяч я за охрану заплатил за все это время! Они не платили, а я не мог оставить стройку без охраны — все растащили бы.

А еще глава ООО «Элист» уверяет, что третий партнер — Сергей Гомыжев — в отличие от Гайсы Амирова, совсем не прочь договориться с ним и достроить злополучный дом. Только вот удостовериться в этом пока не удалось — трубку телефона он не снимает. Мы готовы опубликовать его точку зрения на эту историю.

Земельный участок — без конкурса

Что же касается судебных тяжб, материалы, опубликованные на сайте Верхнеуслонского райсуда, раскрывают не только перипетии споров трех партнеров, но и интересные подробности, касающиеся регистрации прав аренды и собственности, а также выдачи разрешения на строительство злополучной трехэтажки.

В начале 2019 года Гайса Амиров обратился в суд с иском к исполкому Верхнеуслонского района, исполкому Верхнеуслонского сельского поселения и ООО «Элист». Он просил признать незаконным постановление руководителя Исполнительного комитета Верхнеуслонского района РТ от 05.03.2015, на основании которого ООО «Элист» получило в аренду земельный участок площадью 1 377 кв. м. Также он добивался признания недействительным договора аренды с ООО «Элист», возврате земельного участка и прекращения регистрации договора аренды земли. В иске Амиров указал, что ООО «Элист» не имеет разрешения на строительство дома — оно выдано исполкому Верхнеуслонского сельского поселения, как и техусловия на газоснабжение дома.

Истец уточнил: ООО «Элист» не может являться надлежащим застройщиком данного дома также и потому, что «договор аренды земельного участка от 10.03.2015, на основании которого ООО «Элист» приняло на себя право застройщика, не соответствует требованиям закона… В силу закона договор аренды земельного участка с кадастровым номером №, площадью 1 377 кв. м, под строительство многоквартирного дома должен был быть заключен на торгах, чего сделано не было».

Источник: rosreestr.ru

В суде выяснилось: постановление исполкома уже отменено по требованию прокуратуры, договор аренды прекращен еще в 2016 году. А представитель исполкома признал требования истца. Но в результате того, что нарушение закона по представлению прокуратуры устранили, завязался казуистический узел. Чтобы достроить дом, ООО «Элист» должно было арендовать земельный участок, но обратившись в 2017 году в Верхнеуслонский исполком с заявлением о предоставлении земли в аренду для достройки дома, получило отказ на том основании, что участки с незавершенными объектами строительства закон не позволяет сдавать в аренду! Суд также установил, что ООО «Элист» «не имеет разрешения на строительство, не имеет утвержденной в установленном порядке проектной документации».

Иск Гайсы Амирова суд удовлетворил, решение суда вступило в законную силу. После суда остались без ответа вопросы о том, почему вообще в Верхнеуслонском районе стало возможным предоставлять землю в обход конкурса, строить без разрешительной документации и на основании разрешений, которые выдаются не застройщику, а исполкому?

Две фирмы с перепутанными печатями

А 4 июля 2019 года Гайса Амиров подал к ООО «Элист» и Управлению Росреестра по Республике Татарстан иск о прекращении права собственности на недостроенный в Верхнем Услоне дом и снятии его с кадастрового учета. Он сообщил суду, что узнал от представителей разработчика проектной документации на дом — ООО «Сириус», что «ООО «Элист» не имеет проектной документации на дом в полном объеме и проектная документация в установленном законом порядке не утверждена», «строительство дома осуществлялось с существенным нарушением требований градостроительного и строительного законодательства», а «ответчик не имеет денежных средств для завершения строительства».

Суд принял доводы истца о том, что «на момент государственной регистрации права собственности ООО «Элист» на объект незавершенного строительства отсутствовали документы, предусмотренные законом для осуществления регистрации права собственности», а «на момент осуществления кадастрового учета 02.09.2016 года отсутствовали документы, необходимые для государственного кадастрового учета объекта незавершенного строительства». Иск Амирова был удовлетворен, решение суда вступило в законную силу.

Суд установил одно интересное обстоятельство: «постановление руководителя Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района РТ № от 05.03.2015, на основании которого был предоставлен земельный участок в аренду ООО «Элист», признано утратившим силу, договор аренды земельного участка № от 10.03.2015 расторгнут, однако ООО «Элист» 12 июля 2018 года на основании вышеуказанных документов — договора аренды земельного участка и разрешения на строительство зарегистрировало право собственности на объект незавершенного строительства». На вопрос, почему это стало возможным, ответа пока никто не дал, а Гайса Амиров сказал «Реальному времени», что сейчас он добивается уголовного расследования обстоятельств, при которых в нарушение закона предоставлялась в аренду земля, выдавалось разрешение на строительство, регистрировалось право собственности на недостроенный объект.

В судебном решении упоминается также о том, что Зуфар Мухаметсултанов является руководителем двух одноименных компаний с разными ИНН, и что «практически во всех документах, подписанных ООО «Элист», директором Мухаметсултановым З.З. указывались реквизиты одной фирмы «Элист», при этом печать ставилась ООО «Элист» с другими реквизитами (договор аренды земельного участка, акт приема-передачи земельного участка, акт приема-передачи денежных средств от 07.07.2014)». Сам он пояснил «Реальному времени», что его помощник просто перепутал печати, но в судебном решении говорится о том, что ответчик пытался отклонить исковые требования именно на этом основании.

В марте оба ООО «Элист» выиграли в Верхнеуслонском суде гражданское дело по иску к третьему партнеру по строительству многострадального дома в Верхнеуслонском районе. Фото: verhne-uslonsky.tat.sudrf.ru

Три минус один плюс один

Впрочем, в марте оба ООО «Элист» выиграли в Верхнеуслонском суде гражданское дело по иску к третьему партнеру по строительству многострадального дома в Верхнеуслонском районе — бизнесмену Сергею Николаевичу Гомыжеву (человек с таким именем, отчеством и фамилией, по данным «СПАРК», является руководителем и бенефициаром казанского ООО «Доринвест» — казанского предприятия, которое 2020 год завершило с убытками, однако в прошлом было успешным и даже выступало поставщиком по госконрактам МУП ДРЭУ Кировского района Казани).

Суд применил к Гомыжеву последствия недействительности ничтожной сделки — договора уступки прав требования по договору о строительстве дома, заключенного между не существующим с 2018 года ООО «Нокса+» и Гомыжевым. Истцы ссылались на то, что изначально, в 2014 году партнерами ООО «Элист» стали Амиров и ООО «Нокса+», которое впоследствии уступило право требования Гомыжеву, не согласовав это с двумя другими инвесторами.

Однако в конце июня Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Татарстан удовлетворила апелляционные жалобы Гомыжева и Амирова, отменила решение Верхнеуслонского райсуда и в удовлетворении исковых требований ООО «Элист» номер один и номер два отказала. Это решение вступило в законную силу со дня принятия — 28 июня.

Зуфар Мухаметсултанов считает, что Гайса Амиров думает уже не о том, как бы достроить объект, который рассорил партнеров, а о том, как засудить его, владельца фирмы-застройщика. Сам Амиров говорит «Реальному времени», что его цель — самому достроить дом, а Мухаметсултанова и тех чиновников, которые ему помогали, вывести на чистую воду с помощью правоохранительных органов.

Инна Серова
НедвижимостьЭкономикаИнвестицииПроисшествияБизнес Татарстан Верхнеуслонский муниципальный район РТВерховный Суд Республики Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 07 окт
    Обычное дело.
    Склоки между партнёрами.
    Поэтому надо сразу официальные документы оформлять.
    На доверии ныне только мошенники работают.
    Это раньше купеческое слово было надёжнее векселя.
    Ответить
    Анонимно 07 окт
    точно точно
    Ответить
  • Анонимно 07 окт
    как всегд, не поделили, один взял на себя больше другого, другой обиделся
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии


Читайте также

Новости недвижимости

13:29 МСК Все новости
Новости раздела