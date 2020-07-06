В Казани убийцу таксиста приговорили к 19 годам лишения свободы

Как Петров раскаялся и способствовал расследованию

Фото: Илья Репин

Сегодня Верховный суд РТ вынес приговор по делу об убийстве водителя «Яндекс.Такси» Тимура Каюмова. Убийце Евгению Петрову смягчили срок, который ранее запрашивало следствие, уменьшив его на два года, но обвинение не исключает обжалования. После длительного ограничительного режима на заседании наконец-то разрешили присутствовать СМИ. Подробности — в материале «Реального времени».

В присутствии СМИ

На оглашении приговора Верховного суда РТ после трехмесячного «коронавирусного» перерыва наконец-то разрешили присутствовать журналистам.

«С начала ограничений рассматривались только безотлагательные дела, потом, как вышли на работу, стали нагонять сроки. Сейчас вошли в график. Единственное пока ограничение — по публике. Раньше приходили слушатели, родственники. Сейчас это ограничение сохраняется: на заседания пускают только участников судопроизводства. И только с прошлой недели начали пускать журналистов на приговоры с прошлой недели. Сегодня второе заседание, на котором присутствуют СМИ. А что касается своей деятельности, суд вошел в нормальный режим, все работают в масках и перчатках», — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Верховного суда РТ.

Сегодня на заседании заслушали приговор 27-летнему жителю Волжска Евгению Петрову, который находится под стражей с сентября прошлого года.

Судья Айрат Ибатуллин зачитал обстоятельства преступления Петрова

Искал деньги, чтобы возместить украденное

Ранее Петров был трижды судим. В 2011 году в Волжске ему вынесли приговор — 2 года условно по статье 158 УК РФ за кражу. Второй двухлетний срок тоже был условным по статье 161 за грабеж в Зеленодольске. В 2012 году там же он проходил по трем статьям: 111 — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 161 — грабеж, 166 — угон. После шести лет лишения свободы Петров освободился. Он нигде не работал, жил в Казани у своей знакомой.

Судья Айрат Ибатуллин зачитал обстоятельства преступления Петрова. В сентябре прошлого года в квартире Салиховой на Мамадышском тракте он похитил у приятеля Гайнутдинова телефон, цепочку с крестом и браслетом на общую сумму 88 тысяч рублей и скрылся, на телефонные звонки не отвечал. Добычу Петров сдал в ломбард за 30 тысяч рублей.

17 сентября он вызвал Яндекс.Такси, за рулем которого был Тимур Каюмов, и оказался снова в квартире на Мамадышском тракте. Он не отрицал кражу, в чем позже полностью признался и на следствии. Как установило следствие, преступник обдумывал, где найти деньги, которые обещал возместить Гайнутдинову. К тому же Петров заложил в ломбард золотые украшения и ноутбук своей сожительницы, которые, по его словам, тоже собирался выкупить. Петров сообщил Салиховой, что за деньгами нужно съездить к его друзьям в Уфу. Каюмов еще не успел отъехать от дома, где высадил последнего пассажира, как тот его снова вызвал. Но Петров поменял ранее обговоренный маршрут поездки — ему якобы понадобилось заехать в поселок Сухая Река к друзьям.

По эпизоду с Каюмовым Петров признал вину частично

Нож не был случайностью

По эпизоду с Каюмовым Петров признал вину частично. Как заявил обвиняемый следствию, у него не было намерения убить таксиста. По пути Салихова попросила на минуту остановить такси. По словам Петрова, Каюмов стал предъявлять претензии в ее адрес по поводу частых остановок и якобы оскорбил Салихову. Завязалась ссора, Петров случайно обнаружил в кармашке двери машины нож и набросился на водителя.

Салихова представила иную картину. По ее словам, никакой ссоры не было. Когда она вернулась в машину после короткой остановки, в этот момент Петров стал сильно кричать и наносить удары Каюмову, который только успел сказать: «Ты что творишь?!» и выбежал. Петров вдогонку крикнул ему: «Я тебе даю жизнь, беги в лес. Где твои деньги и карточка?» Пройдя 10 метров таксист упал, его раны оказались смертельными.

Выскочившую из автомобиля Салихову догнал Петров, в руке у него был нож. Убийца приказал сожительнице перевязать ему порез на руке и сесть машину, сняв при этом «шашечки». Они отправились на чужом автомобиле в Волжск в республику Марий Эл, прихватив и телефон Каюмова стоимостью 14 тыс рублей, а затем поехали в родную деревню Петрова. Побывали и на кладбище, где похоронены его родители. Потом ездили за водкой и приехали в заброшенный дом. Салихова дождалась, когда Петров уехал, и выбежала из дома, на попутной машине добралась до Казани, по дороге увидев в кювете KIA таксиста. Петров не справился с управлением и разбил машину. На попутках он также добрался в Казань к Салиховой, которая вызвала полицейских. В ее квартире Петрова и арестовали правоохранители.

Гражданская жена погибшего таксиста рассказала, что в машине мужа никогда не было ножа. К тому же с утра он подвез ее на работу: в дверце, по ее словам, ничего не было. В 9 вечера Каюмов позвонил ей и сказал про неадекватных пассажиров. После 10 вечера муж не брал трубку. Она отправляла ему письменные и голосовые сообщения, в ответ приходили лишь текстовые о том, что у Каюмова все в порядке. Но их стиль не был характерен для ее мужа. На следующий день она заявила в полицию.

Свидетель Муртазин рассказал следствию, что автомобиль KIA Sportage, купленный в марте 2019 года за 950 тыс рублей, принадлежал ему. Каюмов арендовал его для работы в такси.

«Вопрос обжалования будет принят окончательно после изучения протокола судебного заседания и приговора суда», — разъяснил Риназ Калаков

Приговор смягчили, но возможно обжалование

Доказательства позволили следствию сделать вывод о том, что Петров спланировал нападение на таксиста, чтобы ограбить его. Подсудимый не признан невменяемым, не находился в состоянии аффекта. Суд учел «степень общественной опасности» Петрова и рецидив его преступлений как отягчающее обстоятельство, а в качестве смягчающих — то, что он раскаялся, способствовал расследованию, а кроме того — имеет малолетнего ребенка. В результате Петрову вынесли приговор о разбойном нападении: по п. з ч. 2 ст. 105 УК РФ «Умышленное убийство, сопряженное с разбоем»; по п. в ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой, нападение с целью хищения, с применением оружия и нанесением тяжкого вреда для здоровья». В совокупности Петрова приговорили к 19 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

Изначально в прениях гособвинитель запросил для Петрова 21 год и 6 месяцев колонии строгого режима.

— Вначале сторона защиты предлагала квалифицировать его действия как угон (вместо разбоя), а также убийство. Получается, сейчас — «убийство с разбоем» по части 2 статьи 105. Вопрос обжалования будет принят окончательно после изучения протокола судебного заседания и приговора суда, — разъяснил журналистам после заседания прокурор отдела гособвинителей в уголовном судебном управлении РТ Риназ Калаков.

1 / 22 Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин