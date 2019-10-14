Три приговора Максима Солдатова: «В обычном суде шансов бы не было»?

Как присяжные двух районов Татарстана оправдали обвиняемого в убийстве

Фото: Ирина Плотникова

Трижды побывал на скамье подсудимых всего за год 25-летний житель Ульяновской области Максим Солдатов. Успел получить и 6,5 года колонии, и полное оправдание. В минувшую пятницу он вышел из здания Верховного суда Татарстана свободным человеком — в апелляции утвердили его последний приговор, основанный на вердикте присяжных, — «не виновен». О рекордах Фемиды, алиби подсудимого и «материализации» окурка на месте преступления — в материале «Реального времени».

«Первый блин комом»



Максим Солдатов живет в селе Шатрашаны Ульяновской области. Работает скотником на ферме. Соседнее село, Татарские Шатрашаны, находится уже в Татарстане. Именно там в ночь на 27 июля 2018 года, по данным следствия, в своем доме смертельное ранение в бок получил одинокий пенсионер Хаяров.

Через три дня подозреваемым в убийстве стал Солдатов, вину признал и в октябре 2018-го впервые предстал перед судом. Где заявил — преступления не совершал, даже не был знаком с Хаяровым. Житель Ульяновской области потребовал суда присяжных и стал первым в республике, чье дело на уровне районного суда рассматривалось с участием заседателей.

Никто тогда не знал, что коллегию народных судей по этому делу придется набирать трижды. Два первых приговора — оправдательный и обвинительный — были отменены, устоял лишь третий:

12 декабря 2018-го Дрожжановский райсуд на основе вердикта присяжных оправдал Солдатова и освободил его из-под стражи. «Первый блин комом», — комментировал этот процесс прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

Фото Максима Платонова

1 февраля 2019-го оправдательный приговор отменил Верховный суд РТ.

23 апреля 2019-го Дрожжановский суд приговорил Солдатова к 6,5 года колонии строгого режима и взял под стражу в зале суда.

14 июня 2019-го обвинительный приговор отменил Верховный суд РТ, но оставил Солдатова в СИЗО.

15 августа 2019-го Солдатова оправдал уже Буинский городской суд (в Дрожжаном закончились судьи, как и предрекал зампред ВС РТ Максим Беляев). Его освободили в зале суда, хотя решение присяжных не было единогласным.

11 октября 2019-го Верховный суд РТ в апелляции признал третий приговор законным. На выходе из зала заседаний адвокат оправданного перекрестился.

«Бычок» раздора

Журналисту «Реального времени» довелось пообщаться с Максимом Солдатовым дважды, еще до вступления приговора в силу. В феврале 2019-го на заседании апелляции оправданный заявлял: «Меня там не было! Не убивал я. Сказал под давлением сотрудников, они свозили на место и научили, как говорить следователю... Убитому — 70, мне — 25, зачем я к нему поеду пить и курить?!»

Иные версии так и не были проверены следствием, рассуждает Солдатов сейчас:

— Говорят, женщина там какая-то была. На месте [преступления] имеются отпечатки третьих лиц, чьи — не установлено...

— А почему полицейские к вам пришли? — поинтересовалась журналист «РВ».

— Просто участковый против меня настроен.



Максим Солдатов просил суда присяжных по совету адвоката. Фото Ирины Плотниковой

Отпечатков пальцев и следов обуви самого Солдатова и его девушки Александры в доме покойного нет, кровь убитого на вещах обвиняемого не нашли, рассказывает адвокат Виктор Харитонов из Чувашии. Именно по его совету подзащитный просил суда присяжных. Позже к защите подключился адвокат Максим Горбушин из Ульяновска.

Ведь кроме опровергнутых в суде признаний Солдатова и показаний Александры (по версии оправданного, девушку запугивали, по версии защиты, еще и спаивали) ключевым доказательством обвинения стал окурок от сигареты марки «Корона». Которого не было при первичном осмотре места происшествия.



На первой фототаблице изымаемых вещдоков из дома Хаярова представлены кроссовки, сломанный выключатель, измятая пачка сигарет «Голден» и «бычок» той же марки. Примерно через сутки в деле появилась новая фототаблица, и на ней вместо окурка сигареты «Голден» присутствовал другой — от «Короны». Причем выемка этого другого проводилась без понятых, зато именно на нем эксперт обнаружил след слюны, который мог быть оставлен обвиняемым.

— Следователь на допросе в суде сказала, что сигарету вытащила откуда-то из щели и положила пальцами на видное место. И после этого нам прокурор говорит, что защита опорочила доказательства? — рассказывает адвокат Харитонов.

В феврале 2019-го на заседании апелляции оправданный заявлял: «Меня там не было! Не убивал я. Сказал под давлением сотрудников...". Фото Ирины Плотниковой

Развернут ли дело Солдатова против силовиков?

Со слов адвоката, при отсутствии прямых доказательств против Солдатова с его стороны нашлись 19 свидетелей. Они рассказали — примерно в 22 часа обвиняемый был в числе участников «стрелки» между жителями двух сел Шатрашаны — ульяновского и татарстанского. Те рассказывают, сходка закончилась мирно и после нее Солдатов попросил у приятеля мотоцикл, чтобы съездить домой за удочками для завтрашней рыбалки. По пути заскочил к приятелю — поменяли свечи на мотоцикле, заправили полный бак, дальше съездили за удочками и вернулись.

Между тем, по версии следствия, с 22 часов до полуночи Солдатов вместе с Хаяровым распивали спиртное, а потом парень убил собутыльника. В первых, признательных показаниях он говорил — тело затащил на кровать, однако и это расходилось с показаниями девушки Солдатова — та уверяла: когда они уходили, тело оставалось на полу.

Все эти нестыковки убедили присяжных еще на первом суде, однако гособвинение обвинило этих присяжных в «сговоре». В частности, прокурор Дрожжановского района и гособвинитель по делу Ильдар Маликов установил — при наборе народных заседателей двое скрыли от Фемиды, что являются бывшими однокашниками, третий — учился с ними в одной параллели, а четвертая — живет по соседству. А еще лишь после приговора прокурор узнал — среди присяжных была супруга ранее судимого, которая могла иметь зуб на правоохранителей. В итоге «оправдашник» был отменен.



Поскольку в Дрожжановском райсуде всего двое судей и приговоры обоих Солдатову не устояли, то материалы были переданы в Буинский суд. Фото Ирины Плотниковой

Представление на отмену второго — обвинительного — приговора прокурор подал уже вслед за защитой и указал на те же нарушения. Вердикт присяжных был вынесен единогласно — их мнения разошлись, однако для правомочности такого вердикта народные судьи должны были провести в совещательной комнате не меньше трех часов. А они вышли на час раньше, а судья допустил ошибку и не предложил им вернуться. Если бы не этот час, Солдатова могли оставить за решеткой на 6 лет!

В итоге апелляция вернула дело в первую инстанцию, но поскольку в Дрожжановском райсуде всего двое судей и приговоры обоих Солдатову не устояли, то материалы были переданы в Буинский суд. И набор присяжных провели в этом же районе.

На отмене третьего приговора райпрокурор настаивал, утверждая, что в ходе всего процесса защита «порочила доказательства обвинения перед присяжными», а председательствующий судья мер не принимал. Тем не менее апелляционное представление гособвинителя судья Верховного суда РТ Ильгиз Галимуллин отклонил.

Апелляционное представление гособвинителя судья Верховного суда РТ Ильгиз Галимуллин отклонил

Мог ли Солдатов получить оправдание с правом на реабилитацию без помощи присяжных?



— Мне кажется, в обычном суде никаких бы шансов не было бы, — рассуждает адвокат Виктор Харитонов. — Для суда первичные показания, что были даны с адвокатом (не хочу комментировать действия коллеги), неоспоримы. Это позволяет судье к изменению этих показаний и ко все иным показаниям «отнестись критически».

Дело об убийстве пенсионера Хаярова возвращено в Следком. Хватит ли собранных доказательств для обвинений самих силовиков, как это произошло в Бавлинском районе, покажет время.

Позиция обвинения: доказательства следствия законны

Прокурор Дрожжановского района Ильдар Маликов сообщил «Реальному времени» — вопрос о дальнейшем обжаловании будет решаться руководством прокуратуры Татарстана после изучения всех материалов. Гособвинитель согласился прокомментировать решения первой инстанции:

— Государственное обвинение, будучи несогласным с решением суда первой инстанции, указало в апелляционном представлении, что в судебном разбирательстве был грубо нарушен принцип состязательности сторон, вследствие чего у коллегии присяжных стороной защиты было создано предвзятое мнение по отношению к доказательствам стороны гособвинения. Что касается протоколов осмотров места происшествия, в ходе которых был изъят окурок с биологическими следами Солдатова, то ходатайство защиты о признании этого доказательства недопустимым судом не удовлетворено. Вопрос о нарушениях УПК при получении признательных показаний Солдатова и его сожительницы защитой вообще не ставился.

