Главу ТСЖ в Казани повторно приговорили за захват общедомового имущества

Жильцы сочли несправедливым условный срок за присвоение помещения и обман суда с фальсифицированными документами

К лишению свободы сроком на 2,5 года условно приговорил со второй попытки Приволжский суд Казани бывшего председателя ТСЖ «Спартак-38» 64-летнюю Рамзию Крашенникову, которая «отжала» у собственников дома общее имущество — лифтерную комнату, превратив за счет нее свою однокомнатную квартиру в двухкомнатную. Приговор за мошенничество, совершенное с использованием служебного положения и фальсификацию доказательств в законную силу еще не вступил. А квартира вместе с бывшим общим имуществом членов ТСЖ давно продана третьим лицам. О хитростях увеличения частной площади за счет «общественной», судебных кругах уголовного дела и общих принципах распространенной в Казани «прихватизации» общедомовой собственности, в результате которой множество лифтерных и колясочных комнат превратились в квартиры и были распроданы, — подробности в материале «Реального времени».

Два поддельных протокола равны одной комнате

Приволжский райсуд признал Рамзию Крашенникову виновной в том, что она, будучи председателем ТСЖ «Спартак 38», сфальсифицировала протоколы общего собрания ТСЖ. Первый — о том, что якобы в марте 1995 года собрание вынесло решение разрешить ей переоборудовать и использовать общедомовое имущество — лифтерную комнату в доме №28 на ул. Юлиуса Фучика в жилое помещение. Результатом изготовления подложного документа стало присоединение лифтерной к однокомнатной квартире Крашенниковой и последующая перепланировка квартиры в двухкомнатную, так что ее площадь выросла с 49,3 квадратного метра до 66,1. Время, когда был сфальсифицирован документ, суд точно не установил, в приговоре от 14 июля 2022 года сказано: «Не позднее 21 июля 2014 г.».

Физический рост квартиры надо было узаконить, и Крашенникова подала в Приволжский райсуд исковое о признании права собственности на нежилое помещение, приложив к нему сфальсифицированный протокол, но суд оставил его без рассмотрения в связи с несоблюдением досудебного порядка урегулирования спора.

«Крашенникова Р.Ш. в продолжение того же преступного умысла, направленного на приобретение права на чужое имущество, — говорится в приговоре, — с целью искажения доказательственной информации, имеющей значение для дела, для хищения путем обмана общедомового имущества… изготовила неустановленным способом заведомо недостоверный и не соответствующий действительности документ — протокол общего собрания № 05/14 п от 17 мая 2014 года, согласно которому якобы проводилось общее собрание собственников помещений <…>, решением которого ей разрешили провести реконструкцию жилого помещения <…> путем присоединения к нему нежилого помещения №1Н «Лифтерная» общей площадью 16,8 кв. м, являющегося частью общего имущества в многоквартирном доме…».

При этом, отметил суд, женщина достоверно знала, что собрание не проводилось, и что она нарушает Градостроительный кодекс РФ и устав своего ТСЖ, согласно которым реконструкция, результатом которой становится уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, возможна лишь в случае согласия всех собственников дома.

К лишению свободы сроком на 2,5 года условно приговорил Приволжский суд Казани бывшего председателя ТСЖ «Спартак-38» Рамзию Крашенникову. Фото: Ирина Плотникова (архив)

Крашенникова предприняла несколько попыток узаконить присоединение к своей квартире общих квадратных метров. Вначале обратилась в администрацию Вахитовского и Приволжского районов Казани — там ей отказали. Затем она подала иск о признании права собственности на нежилое помещение — лифтерную — в Приволжский райсуд, приложив к нему сфальсифицированные протоколы. Суд документы счел подлинными и 15 мая 2015 года этот иск удовлетворил. Еще один иск Крашенникова подала о сохранении своей квартиры в перепланированном состоянии — и он также был удовлетворен судом. Эти судебные решения позволили ей зарегистрировать право собственности на квартиру с «перепланировкой».



О том, что их общая лифтерная стала частью квартиры председателя на основании протоколов собраний, которые не проводились, собственники дома №28 по ул. Фучика узнали лишь спустя 3 года. В 2018 году они попытались оспорить поддельные документы в суде как недействительные, однако им это не удалось. А в июле 2018 года Рамзия Крашенникова продала квартиру в доме №28.

«Она заявила, что мы ей лифтерную подарили»

— Наш кооперативный трехподъездный дом был построен в 1989 году, — рассказала «Реальному времени» член товарищества «Спартак 38» Ирина Гаврилова, которая вместе с другими собственниками добивается возвращения лифтерной в общую собственность. — Крашенникова в 1995 году была кассиром нашего ТСЖ, председателем стала в 2008-м. Весной 2017-го мы узнали, что она продает свою квартиру, как двухкомнатную. А мы-то знаем, что квартира у нее однокомнатная. Мы — к ней с вопросом: «Покажите документы». Она заявила, что мы ей вторую комнату — лифтерную, еще в 1995 году подарили. Но документы не показала нам, стала от нас скрываться. Потом ушла с должности председателя, а мы написали в прокуратуру заявление с просьбой разобраться, законно ли отчуждение общедомового имущества. Также мы написали в УБЭП. Проводились проверки. Нас опрашивали — никто не подтвердил, что было собрание, было принято решение ей эту лифтерную отдать.

Однако, вспоминает собеседница «Реального времени», в прокуратуре собственникам дома сказали, что по этой квартире есть судебные решения и, несмотря на их просьбы, запрет на регистрационные действия с этой квартирой не наложили. А ведь активисты не без оснований, как подтвердилось позже, опасались, что председатель ТСЖ попытается избавиться от спорной собственности.

— Мы отправились в суд, нашли в архиве дела и только тогда узнали о фальсификации документов, — говорит Гаврилова. — Мы увидели протоколы собрания, которое якобы было в 1995 году — два листочка и несколько подписей, и того, что якобы проходило в 2014 году о стопроцентном согласии на реконструкцию дома — там подписей членов ТСЖ нет вообще. Мы начали судиться, чтобы признать эти протоколы недействительными, а суд порекомендовал нам обратиться в Следственный комитет. И мы обратились — так было возбуждено уголовное дело.

«Суд порекомендовал нам обратиться в Следственный комитет. И мы обратились — так было возбуждено уголовное дело», — говорит Гаврилова. Фото: Максим Платонов

Вину не признала

В 2020 году Рамзия Крашенникова была признана Приволжским районным судом г. Казани виновной в том, что, «являясь председателем ТСЖ «Спартак 38», а также лицом, участвующим по гражданскому делу, с целью искажения доказательственной информации, имеющей значение для дела, а также для введения суда в заблуждение для вынесения неправосудного решения, изготовила заведомо недостоверный и несоответствующий действительности документ — протокол общего собрания <…>, который предоставила в Приволжский районный суд г. Казани в качестве приложения к исковому заявлению о сохранении жилого помещения в реконструированном перепланированном состоянии», а также в том, что «путем обмана и злоупотребления доверием, изготовив не соответствующий действительности протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме <…>, произвела самовольный захват лифтерной комнаты…».

Вину Крашенникова в суде не признала — утверждала, что жильцы с присоединением к ее квартире лифтерной вначале были согласны, а позже, из-за неприязненных отношений стали требовать ее вернуть. Суд тем не менее вынес обвинительный приговор — назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года 8 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Представители ТСЖ сочли его слишком мягким, поскольку Крашенникова не признала вину и не возместила ТСЖ ущерб, а, напротив, во время судебного разбирательства продала квартиру вместе с бывшим общедомовым имуществом. Адвокат Крашенниковой просил, напротив, смягчить приговор.

Но Судебная коллегия Верховного суда РТ сочла, что приговор Крашенниковой учитывает «характер и степень опасности совершенных преступлений» — апелляционная инстанция не стала ужесточать наказание. А Судебная коллегия по уголовным делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции и вовсе отменила приговор, удовлетворив кассационную жалобу защитника осужденной. Основанием для этого стало отсутствие в материалах дела экспертного заключения о стоимости похищенного имущества. В результате дело Крашенниковой было направлено на новое рассмотрение в Приволжский райсуд.

Крашенникова не признала вину и не возместила ТСЖ ущерб, а, напротив, во время судебного разбирательства продала квартиру вместе с бывшим общедомовым имуществом. Фото: dominfo.ru

«Крашенникова судилась сама с собой, а мы не знали»

Попытки членов ТСЖ вернуть лифтерную в общедомовую собственность в 2015 и в 2018 году провалились.

Жительница дома Нина Гутник в 2018-м подала иск о признании недействительными сфальсифицированных решений собраний собственников, в результате которых стало возможно присоединение лифтерной к квартире Крашенниковой и возвращения лифтерной. Приволжский райсуд отказал истице, придя к выводу, что она пропустила срок исковой давности: она «должна была знать о принятых на общих собраниях решениях» и, «действуя разумно и добросовестно, могла обратиться в соответствующие органы», а, кроме того, «не указала в исковом заявлении, какие именно ее права были нарушены принятыми общими собраниями решениями и какие именно неблагоприятные для нее последствия наступили в результате принятия этих решений».

— Мы не могли своевременно узнать ни о подделке протоколов, ни о судах, в результате которых Крашенникова присоединила лифтерную к своей квартире, потому что, по сути, она судилась сама с собой, — говорит Ирина Гаврилова. — Она выступала как истец, иск подавала к ТСЖ, и как председатель ТСЖ — выступала в роли ответчика. Выдавала доверенности юристам от своего лица и от ТСЖ. В суд никого из членов ТСЖ, разумеется, не вызывали. А 5 лет назад, когда мы узнали о подделке протоколов, мы просили прокуратуру наложить ограничения на регистрационные действия с ее квартиры до разрешения всех споров. Однако этого сделано не было. И квартиру она продала, ее купила молодая семья в ипотеку. Банк, выдавший им ипотечный кредит, видимо, был не в курсе, что эта квартира — спорная, и одобрил сделку. Сейчас там зарегистрированы сами собственники, их дети и пожилые родители. Мы предупреждали их о том, что лифтерная не может использоваться как жилое помещение — там под потолком проходят трубы водоснабжения и канализации, в случае прорыва жильцов может ошпарить кипятком. Но они, видимо, не боятся. А в надзорных органах нам сказали, что, если что-то подобное случится, отвечать будет наше ТСЖ.

«Реальное время» готово предоставить слово Рамзие Крашенниковой и опубликовать ее мнение о сложившейся ситуации. Однако в открытом доступе ее телефонов нет. А по единственному номеру, который сохранился в судебных документах у жильцов этого дома отвечает мужчина — он заверил нас, что Крашенникову не знает.

«Нарушены требования безопасности и санитарные нормы»

— То помещение, которое в документах суда называется лифтерной, на самом деле согласно техпаспорту дома является колясочной. То есть предназначено для хранения детских колясок, — говорит представлявшая в гражданских процессах интересы членов ТСЖ «Спартак 38» юрист «Регионального центра в сфере общественного контроля в сфере ЖКУ РТ» Зоя Куклина. — Но не так важно, как оно называется, важно, что это общедомовая собственность, которую в Казани собственники домов редко пытаются защитить, чаще относятся к ее захвату равнодушно. А в случае с ТСЖ «Спартак 38» дом оказался кооперативным, и жильцы принципиально пошли до конца. Это люди с самоуважением!

— Крашенникова узаконила перепланировку, не имея правоустанавливающих документов на колясочную, которую в фальсифицированных протоколах назвала лифтерной, — возмущается Ирина Гаврилова. — В техпаспорте дома никаких лифтерных нет. Наш дом — крупнопанельный, панели в нем — несущие, а Крашенникова пробила проем в стене. Расширять и пробивать проемы в стенах крупнопанельных и крупноблочных зданий запрещено постановлением Госстроя РФ. Кроме того, нарушены требования СанПиН, согласно которым жилые помещения не могут располагаться под «мокрой зоной»: над колясочной, которую присоединила к квартире бывший председатель в качестве жилой комнаты на остальных восьми этажах находятся ванные, туалеты и кухни. В 2014—2015 годах, когда Крашенникова узаконила эту так называемую перепланировку, она подавала иск к нашему ТСЖ и к МКУ «Администрация Вахитовского и Приволжского районов г. Казани». Чиновники должны были первыми бежать в суд из-за нарушения требований безопасности и СанПиН, однако в суд они не ходили.



Куклина считает, что собственники дома смогут возвратить захваченное и проданное Крашенниковой помещение:

— Мы отменим второй раз решение суда от 19 мая 2015 года, которое уже было отменено при вынесении ей первого приговора, и это вновь станет двумя разными помещениями — однокомнатной квартирой и колясочной. На покупателей, которые получили в банке деньги на покупку этой квартиры, мы подали в суд. Они знали, что вокруг этой квартиры идут судебные споры, они сами написали объяснения в полиции, где говорилось, что после вынесения приговора они отменят сделку.

«За обман суда дают условный срок»

Зоя Куклина заметила, что «отжим» общедомовой собственности поставлен недобросовестными юристами буквально на поток. И добавила, что победить их можно: в 2018 году в суде собственникам дома № 9 на ул. Жуковского удалось отыграть у собственницы дома захваченную ею мансарду (она, согласно решению Вахитовского райсуда, «произвела перепланировку квартиры, из которой в результате перепланировки получились две квартир №17 и №17а») — созданное таким образом жилое помещение суд снял с кадастрового учета.

А еще Куклина напомнила: «В 2003 году в Казани 500 колясочных в муниципальных домах были отчуждены якобы под служебные квартиры. На это распоряжение сейчас ссылаются суды, однако самого документа я, как ни старалась, найти не смогла. Это можно оспорить и сейчас, все открутить назад можно: срока давности здесь нет. Жильцам просто нужно иметь чувство собственного достоинства: нельзя считать, что все за них решили и бороться смысла нет».

— У нас за кражу бутылки коньяка в супермаркете дают реальные сроки, а за обман суда с использованием фальсифицированных документов — условные, да и те смягчают, — грустно констатирует Ирина Гаврилова.



В сентябре 2021 года Верховный суд РТ в 2,5 раза сократил срок наказания экс-руководителю казанского мега-ТСЖ «Азино-1» Вячеславу Шелуханову. Фото: Ирина Плотникова

Но в Казани аферы с отчуждением общего имущества собственников многоквартирных жилых домов караются традиционно нестрого. Мягкий приговор Рамзие Крашенниковой — не исключение, он, скорее, вполне соответствует общему подходу судов к подобным преступлениям.

В сентябре 2021 года Верховный суд РТ в 2,5 раза сократил срок наказания экс-руководителю казанского мега-ТСЖ «Азино-1» Вячеславу Шелуханову — с 2,5 года колонии общего режима до 1 года (на момент рассмотрения апелляции реально ему оставалось отбыть 1 месяц). Большую часть срока он «отбыл» еще до суда — под домашним арестом. Ущерб (в денежном исчислении) он возместил исполкому, а помещения трех лифтерских и дворницких, переоборудованных в жилые, надо понимать, остались за их новыми владельцами.