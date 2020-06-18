Глава Совета судей Татарстана о «скорострельных» решениях по ковидным штрафам: «Это экстремальная ситуация»

Роман Гафаров о теневой стороне работы судей в период пандемии и инфекционной безопасности в судах Татарстана

Фото: предоставлено Романом Гафаровым

У руководства главного суда Татарстана нет претензий к челнинскому судье Ленару Хасимову и качеству рассмотренных им дел. Так глава административной коллегии Верховного суда республики, председатель Совета судей РТ Роман Гафаров ответил на критику федеральных СМИ по части «коронавирусного» рекорда Фемиды с «решением за 16 секунд». А еще признался — заболевшие есть и в судебной системе, тогда как некоторым судьям сейчас приходится работать с пяти утра.

«Плана по штрафам в судах не было»



— Татарстан оказался в лидерах по наказанным за нарушения карантина. Звучали даже высказывания о некоем плане по штрафам...

— По крайней мере, в судах такого плана не было. Мы рассматриваем только то, что к нам поступает. Сомневаюсь, что такой план был где-то еще. Просто была введена новая ответственность за нарушения карантинных мер.

Раньше Татарстана штрафные санкции ввели в Москве, Краснодаре, в соседней Башкирии. Я созванивался с коллегами из этих регионов, мы обсуждали сложные вопросы. У них вначале был большой вал материалов о таких административных правонарушениях, потом он уменьшился. А у нас почему-то по времени это растянулось на больший период, чем в других регионах.

Одно время суды Татарстана получали ежедневно около 2 тысяч материалов по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации). Сейчас мы наблюдаем спад: за вчерашний день — 782 материала рассмотрели, оштрафовали 568 человек.

Фото Максима Платонова

Штрафами за период с 1 апреля по 15 июня были наказаны 45,5 тысячи человек. По моим данным, по максимальной планке — 30 тысяч рублей граждан республики по статье 20.6.1 КоАП РФ не наказывали

Всего с 1 апреля по 15 июня в суды республики поступили 57 тысяч материалов о нарушениях масочного режима (число нарушителей сопоставимо с численностью населения таких городов как Лениногорск и Чистополь, — прим. ред.). По результатам рассмотрения почти каждое 10-е дело закончилось вынесением предупреждения — 6 014 материалов, 2 700 материалов были возвращены, 731 суды прекратили, в том числе за отсутствием состава правонарушения. Например, когда полицейские составили протокол за отсутствие справки работодателя в период самоизоляции, не поверив скану этого документа в мобильном телефоне, а на суд он эту же справку принес.

Штрафами за этот период были наказаны 45,5 тысячи человек. По моим данным, по максимальной планке — 30 тысяч рублей граждан республики по статье 20.6.1 КоАП РФ не наказывали.

Административная коллегия работает без выходных

— Как вы отнеслись к публикации федеральных изданий с обвинениями в спешке при рассмотрении карантинных дел и реальным примером по челнинскому судье, через которого за день прошло 252 таких материала?

— Никто не задумывается, что судья сейчас рассматривает большое количество дел, фактически находясь в экстремальной ситуации. А я считаю, что это экстремальная ситуация и не только для суда, а для всей страны, всех структур. И что судья приходит на работу в 5-6 утра и уходит заполночь, вот об этом никто не пишет. И сколько жизней людей и здоровья, благодаря такой работе судов, спасено — никто не говорит.

Превентивные меры могут нравиться или нет, но мы общими усилиями государства приучили граждан носить маски, перчатки. Если бы этого не было, неизвестно, какая ситуация сейчас была бы в больницах. А так приучили людей, что нужно беречь не только себя, но и окружающих. Я на улицах вижу — большинство абсолютно сознательно защищаются, но есть ведь и совершенно беспечные, подвергают риску всех. Ладно бы лишь себя, но страдают и окружающие!

Добавлю, что административная коллегия работает без выходных — это специфика рассмотрения таких материалов. И на нагрузку у нас не жалуются никогда. Она и без коронавируса большая. Очень сложная ситуация в районных судах Казани, в Набережных Челнах. Люди иногда работают на пределе своих возможностей.

Фото Ирины Плотниковой

Судья приходит на работу в 5-6 утра и уходит заполночь, вот об этом никто не пишет. И сколько жизней людей и здоровья, благодаря такой работе судов, спасено — никто не говорит.

При этом специфика такова, что мы не связаны рабочим графиком. Помню, я в Вахитовском суде Казани в течение дня, бывало, по 20—25 дел гражданских рассматривал и потом отписывал решения по ним до трех часов ночи. Иногда и утром уходил.

И по судье Ленару Хасимову у нас пока никаких претензий нет. Он работал с высокой нагрузкой. С очень высокой нагрузкой. Ну а в том, что решения судов иногда комментируют и наша работа находится под пристальным вниманием общественности, ничего страшного нет. Мы к этому привыкли.

Тут еще надо понимать, что указанная категория дел не вызывает особой сложности. Запутаться проблематично. Поэтому они рассматриваются очень быстро. А еще больше эта процедура ускоряется по так называемым не явочным материалам, когда стороны дают согласие на рассмотрение без их участия. А судье остается лишь оценить доказательства и вынести постановление.

Обратная сторона статистики Фемиды

По данным Набережночелнинского горсуда, 27 мая 2020 года заместитель председателя Хасимов действительно рассмотрел 252 административных материала. Однако меньше десятка их них прошли в формате привычного судебного заседания с использованием видеоконференции с отделами полиции, сообщили журналисту «Реального времени» в храме Фемиды.



Другие подозреваемые в правонарушениях просто не пришли в нужное время либо заранее представили заявления о согласии на рассмотрение без их участия. А в этом случае суду не нужно устанавливать личность предполагаемого нарушителя и спрашивать его позицию — она отражена в представленных материалах. Причем в большинстве случаев подписавшие протокол граждане указали — факт нарушения масочно-перчаточного режима признают. Суду остается определить наказание.



При этом законодательством предусмотрена определенная простота в таких процессах: проговаривать место, время и обстоятельства из протокола судье не нужно, а резолютивная часть решения оглашается сразу, без удаления в совещательную комнату (само решение должно быть изготовлено в течение трех дней). Такой подход на практике действительно позволяет разбираться с однотипными материалами в отсутствие сторон и возражений довольно быстро. Особенно если учитывать, что все назначенные к рассмотрению материалы ранее уже изучены и проверены составом на предмет возможных процессуальных ошибок. Так что судье нужно лишь освежить информацию о материале, оценить смягчающие-отягчающие обстоятельства и вынести решение. И тут счет, действительно, может идти на секунды.



Законодательством предусмотрена определенная простота в таких процессах: проговаривать место, время и обстоятельства из протокола судье не нужно, а резолютивная часть решения оглашается сразу, без удаления в совещательную комнату. Фото Ирины Плотниковой

Для справки: За два с половиной месяца в автограде рассмотрели 8 114 материалов по статье 20.6.1 КоАП РФ (примерно седьмая часть всех таких материалов в Татарстане), оштрафовано 6 976 нарушителей, предупреждены 73, возвращены административным органам 283 материала, прекращены еще 100.



В среднем, с учетом выходных и праздничных дней, ежедневно в горсуд поступало 108 материалов из четырех отделов полиции. На деле же нагрузка была выше — 170—330 протоколов в день!



При этом на старте карантина суд, базирующийся в трех разных зданиях, имел лишь одну выделенную линию для видеоконференцсвязи (сейчас уже четыре) и только трех судей административной коллегии. И именно этим судьям программа автоматического распределения дел и распределяла весь поступающий «коронавирусный» вал. А когда один из этой тройки заболел, та же программа перераспределила его материалы двум оставшимся судьям. Отсюда и замеченные федеральными журналистами «рекорды».



Впрочем, коллегам с административкой помогали и двое дежурных судей, а с 27 мая, после решения ряда технических сложностей с серверами и линиями ВКС, на ковидные материалы переключили и судей по гражданским делам.



С окончанием рабочего дня работа не заканчивалась, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда. Все рассмотренное судьями помощники должны были внести в базу, а руководство суда — обобщить информацию и направить ее в Казань. Порой это удавалось сделать лишь в 10 вечера.



В последние дни поток вскрытых правонарушений пошел на снижение — 16 июня поступило лишь 70 материалов, при этом еще 600 пока не успели рассмотреть. С учетом сложной ситуации в автограде возможно усиление борьбы с нарушителями.

В апелляции штрафы могли снизить с 10 тысяч до тысячи

— Роман Фагимович, каков процент отмены решений по «карантинным» материалам и по каким основаниям это делается?

— О процентах пока говорить рано. Отмененные решения есть и всегда будут. Но пока их немного. Сталкиваемся с не совсем верным определением санкций — там, где можно было ограничиться предупреждением, суд наложил штраф. Бывает, снижаем размеры штрафов с 5—10 тысяч рублей до тысячи. Где-то судья мог не учесть смягчающее или, напротив, отягчающее обстоятельство, либо тот факт, что человек впервые привлекается к административной ответственности.

— При изучении опубликованных решений бросилось в глаза, что строже штрафуют тех, кого поймали на другом нарушении, да еще и без маски — например, пьяным за рулем. Почему?

— Ну, это отягчающее обстоятельство. Человек, по сути, совершает два правонарушения и создает угрозу общественной безопасности участников дорожного движения и угрозу заражения всех окружающих. Штрафные санкции строже для тех, у кого иногда в месяц десятками административные нарушения выявляют.



Фото Ирины Плотниковой

Пока не делали обобщения. Но такой анализ обязательно проведем — с чем столкнулись суды в этот период, какие проблемы были, какие ошибки допускали. Чтобы на будущее разработать для себя правовую дорожную карту

— А были ли в Татарстане факты массового привлечения нарушителей карантина к ответственности — участников подпольных вечеринок, намазов, похорон и пр.?

— Такого не было. В начале карантинных мероприятий были случаи, когда кальянные продолжали работу. Правоохранительные органы выявляли, мы рассматривали и как правило привлекали либо должностное, либо юридическое лицо к ответственности.

— И сколько юрлиц наказаны?

— Пока не делали обобщения. Но такой анализ обязательно проведем — с чем столкнулись суды в этот период, какие проблемы были, какие ошибки допускали. Чтобы на будущее разработать для себя правовую дорожную карту.



— Почему сначала привлекали всех по статье 6.3 КоАП РФ, а потом стали использовать статью 20.6.1?

— Есть составы, которые подпадают под статью 6.3. По гражданам они касались тех, кто о был носителем инфекции, и тех, кто после приезда из-за границы, уклонялся от карантина, сбегал из обсервации. Потом внесли поправки в КоАП, появилась статья 20.6.1, и на уровне республики были установлены под этот состав правонарушения.

— И сколько наказали таких нарушителей, которые сознательно рисковали чужим здоровьем и были пойманы на этом?

— Думаю, таких фактов не больше десяти наберется.

— Ну а в самом Верховном суде республики как с мерами защиты?

— Так строго как у нас, по-моему, вообще нигде нет. На входе у нас замеряют температуру. Без маски мы работаем только, когда находимся в одиночку в своем кабинете. Масками, перчатками обеспечены. Здание обрабатывается регулярно. На стенах везде — автоматические дозаторы для санитарной обработки рук. Приняты меры для соблюдения социальной дистанции. Доступ в здание открыт только участникам процессов.

Фото Ирины Плотниковой

Так строго как у нас, по-моему, вообще нигде нет. На входе у нас замеряют температуру. Без маски мы работаем только, когда находимся в одиночку в своем кабинете. Доступ в здание открыт только участникам процессов

— Вопрос как к председателю Совета судей Татарстана — на карантин целые суды в республике не закрывались?

— Нет. Хотя скрывать не буду. Факты заболеваемости есть. Инфекция ведь не выбирает где — дома или на работе... Иногда просто непонятен путь передачи. Так что все ограничения в судебной системе — не от хорошей жизни. Хочется, чтобы люди не болели.

Но могу сказать, что в нынешней ситуации есть и положительный момент для судебной системы — видеоконференцсвязь с использованием новых программ, включая Zoom, когда участники, скажем, гражданских дел, могут выходить на связь с судом из собственного дома или офиса. И в режиме тестирования это уже работает.

— Надеемся, что полностью в онлайн не уйдете. Большое спасибо за интервью!