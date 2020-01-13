«Не каждый вор в законе читает такие мощные книги»: Следком хочет снять «корону» с Чичи

В Сибири криминальному лидеру из Татарстана Радику Шафигуллину предъявили руководство бандитами из колонии

Фото: Ирина Плотникова

Еще 15 лет к 20 годам (за двойное убийство и покушение на лидера «Мамшовских») может получить вор в законе из Татарстана Радик Шафигуллин, он же Чича и Татарин. Сегодня Следком сообщил о возбуждении на него дела за высшее положение в преступном мире и руководство преступной деятельностью на территории страны. «Реальное время» пообщалось с казанским адвокатом Чичи, который отзывается о нем с большим уважением и продолжает настаивать на несправедливости его приговора 2009 года.

13 лет воли не видел



В 2027 году заканчивается срок наказания 49-летнего Радика Шафигуллина, он же Чича и Радик Татарин. В 2009-м он получил от Верховного суда Татарстана 20 лет строгого режима — за заказ расстрела машины нижнекамского авторитета Александра Мамшова в мае 2003 года. Сам Мамшов тогда чудом выжил, его охранники погибли. В 2004-м Чичу объявили в розыск, осенью 2007-го поймали в самарской бане. С того момента воли он не видел.

И может не увидеть. В минувшую пятницу, 10 января, Следком по Иркутской области возбудил на Шафигуллина дела по относительно новой статье Уголовного кодекса РФ — 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии). Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до 5 млн рублей. Сегодня Чичу перевели из иркутской колонии в СИЗО.

В официальном релизе Следкома имя вора в законе не называется. На распространенных пресс-службой кадрах его лицо размыто, однако видно, как его выгружают из автозака и ведут за ворота. Осужденный правой рукой опирается на костыль, а левая прикована наручником к конвоиру.

«Подозреваемый распространяет и сохраняет преступные традиции и обычаи, оказывает и распространяет свое криминальное влияние, использует свое высшее положение в преступной иерархии для руководства преступной деятельностью на территории Российской Федерации, включая Иркутскую область», — изложила версию следствия «Реальному времени» старший помощник руководителя областного управления Следкома Карина Головачева. По ее словам, авторитет уроженец Татарстана использует и для «дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».

«Великолепная» и серьезно кормящая «должность»

О новом деле Чичи бывший замглавы МВД Татарстана Рафил Нугуманов узнал от «Реального времени». Отметил, что лично Шафигуллина не помнит, лишь по делам нижнекамской ОПГ «Татары». Однако привлечение к ответственности за воровской «титул» поддерживает.

— Когда-то для криминальных лидеров это была «великолепная» — очень серьезно кормящая их «должность». Теперь за нее можно 10 лет получить, так что люди будут думать — надо им это или нет, — рассуждает Нугуманов. — Возможно, «раскоронование», или как-то по-другому будет называться, но то, что создавалось десятками лет, думаю, потихонечку уйдет в небытие. Хотя мы же материалисты и понимаем: если где-то убыло — где-то прибудет.

«Судить должны не за пиджак, а за какие-то конкретные действия», — комментирует ситуацию казанский адвокат Вениамин Чубаренко, что защищал Радика Шафигуллина в Верховном суде РТ и кассационной инстанции Верховного суда России. По мнению Чубаренко, сработает ли «антиворовской» опыт маленькой Грузии в нашей стране — судить сложно. И напоминает, что Чичу «короновали» еще в 90-х, задолго до появления в УК статьи 210.1.

Адвокат об алиби Чичи и отсутствии конфликтов с Мамшовым

Со слов адвоката, уже тогда «воровская должность» воспринималась в суде как клеймо. «Поэтому все наши доводы отлетали как от стенки. А я до сих пор уверен — участие Радика Мавлетдиновича в той истории вообще никак не доказано. У него и алиби было на момент якобы имевшей место встречи с представителями ОПС «Татары», — рассказал Чубаренко «Реальному времени».

О своем бывшем клиенте адвокат отзывается с большим уважением: «Очень эрудированный и начитанный человек. Не каждый вор в законе будет читать такие мощные книги, как «Человек, который смеется» Виктора Гюго... Я к нему прихожу по его делу поговорить, а он начинает со мной книжку обсуждать, просит принести что-то». По словам Вениамина Николаевича, ему запомнилось, как Радик Шафигуллин анализировал фильм «Место встречи изменить нельзя», сравнивая с оригиналом братьев Вайнеров, и переживал, что в кино потерялась философия людей, личности которых сформировались при определенных обстоятельствах.

По данным ресурса «Прайм-Крайм», первую судимость Чича заработал в 16 лет — за грабеж, получил 3 года. В 25 получил от Нижнекамского суда еще 1 год и 8 месяцев за оборот поддельных документов. А еще через год был «коронован» в Ростове-на-Дону Дато Кутаисским, Сенькой Самарским, Эдиком Красным, Сапогом и другими преступными авторитетами.

В 2000-м в Тольятти был задержан за незаконный оборот оружия и хранение героина и попал под амнистию. Расстрел машины Мамшова у его подъезда в Нижнекамске был в 2003-м.

«Якобы его организовал Радик Мавлетдинович. А ведь никаких конфликтов у него с Мамшовым не было», — настаивает адвокат Чубаренко. — Знаете, с чем связали? С тем, что Шафигуллин родился в Нижнекамском районе! Мол, стал вором и имел здесь какой-то интерес, хотя все интересы у него в то время были уже в Самарской области. На него самого в Тольятти было покушение со стороны чеченской группировки, которая хотела контролировать АвтоВАЗ — там с трех автоматов автомобиль Шафигуллина расстреливали, все, кто с ним был, погибли... И это было за несколько лет до 2003 года».

По словам защитника, из опасений за свою жизнь его клиент после тех событий даже сменил фамилию. А после задержания в 2007-м был обвинен, наряду с двойным убийством и покушением, еще и в подделке паспорта. «Позже этот эпизод с якобы фальшивым паспортом прекратили», — отмечает адвокат.

Также в суде были опровергнуты показания свидетеля из Пензенской области, что якобы на похоронах местного криминального лидера видел Чичу и слышал, как его называли организатором убийства нижнекамского авторитета. «Показания этот парень следователям дал на следующий день после операции в Пензенской больнице — его с 14 ранениями привезли в Нижнекамск, допросили и вернули пензенским врачам. Там ему сделали еще четыре операции. И в суде он от тех показаний отказался», — делится подробностями защитник, сетуя, что эти доводы так и не были услышаны. Верховный суд РФ оставил приговор в силе.

Зато уже после приговора были небольшие победы, вспоминает Чубаренко: «Уже после того, как его увезли в Амурскую область, а оттуда — под Красноярск, мы выиграли несколько судов против нашего казанского изолятора, в котором ему незаконно «лепили» всякие нарушения режима — что не хотел быть дежурным, не вставал с койки. Мы доказали, что они сфальсифицированы...»