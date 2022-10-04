Жителя Татарстана приговорили к 18 годам колонии строгого режима за двойное убийство

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Верховный суд Татарстана приговорил 61-летнего местного жителя к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима и последующему ограничению свободы на 1 год за двойное убийство (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Установлено, что днем 1 февраля 2022 года в одном из домов в поселке Луч Чистопольского района Татарстана мужчина с двумя приятелями распивал алкоголь. Между ними произошла ссора, которая переросла в драку.

Мужчина взял кухонный нож и несколько раз ударил им своих приятелей. От полученных ранений пострадавшие умерли на месте происшествия.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Свою вину мужчина признал частично. Коллегия присяжных заседателей единогласно признала его виновным. Верховный суд при рассмотрение дела согласился с мнением гособвинителя. У сторон есть 10 дней на обжалование приговора.

В середине сентября перед Верховным судом Татарстан предстал 51-летний Рузель Бакиров, обвиняемый в убийстве двух человек с особой жестокостью, краже и умышленном уничтожении имущества путем поджога. Преступления совершены в Чистополе в ночь на 18 ноября 2021 года. Подсудимый заявил, что вину признает по всем эпизодам и раскаивается.



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Татьяна Демина