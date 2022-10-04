Жителя Татарстана приговорили к 18 годам колонии строгого режима за двойное убийство
Верховный суд Татарстана приговорил 61-летнего местного жителя к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима и последующему ограничению свободы на 1 год за двойное убийство (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Установлено, что днем 1 февраля 2022 года в одном из домов в поселке Луч Чистопольского района Татарстана мужчина с двумя приятелями распивал алкоголь. Между ними произошла ссора, которая переросла в драку.
Мужчина взял кухонный нож и несколько раз ударил им своих приятелей. От полученных ранений пострадавшие умерли на месте происшествия.
Свою вину мужчина признал частично. Коллегия присяжных заседателей единогласно признала его виновным. Верховный суд при рассмотрение дела согласился с мнением гособвинителя. У сторон есть 10 дней на обжалование приговора.
В середине сентября перед Верховным судом Татарстан предстал 51-летний Рузель Бакиров, обвиняемый в убийстве двух человек с особой жестокостью, краже и умышленном уничтожении имущества путем поджога. Преступления совершены в Чистополе в ночь на 18 ноября 2021 года. Подсудимый заявил, что вину признает по всем эпизодам и раскаивается.
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