«Отправлено 379 тысяч СМС-извещений. Но…»: в Татарстане «залихорадило» систему судебного документооборота

В судебном департаменте по РТ сообщили, что сбой отправки судебных извещений проблем не создал

Фото: Плотникова Ирина

В начале прошлой недели в судах Казани произошел масштабный сбой автоматической системы передачи судебных извещений. Той самой, из которой потом повестки уходят получателям через «Почту России», а суды обмениваются информацией. О проблеме сообщили читатели «Реального времени». В нашем материале — о том, чем грозят такие сбои, какие альтернативы действующей системе имеются у судов и о появившихся у татарстанцев новых возможностях взаимодействия с судебной системой.

Модуль отказал по техническим причинам



— В судах Казани перестала работать автоматическая система передачи извещений, — сообщил «Реальному времени» читатель, попросивший о сохранении анонимности. — Как мне объяснили в суде, проблемы возникли в связи со сложностями оплаты этого сервиса. Получается, участники судебных процессов могут не получить повестки и пропустить заседания…

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан. скриншот realnoevremya.ru сайта yandex.ru/maps

«Реальное время» попыталось проверить информацию в указанных читателем судах, но там ее опровергли. Однако она нашла подтверждение в Управлении Судебного департамента в РТ.

— Речь идет об одной из подсистем «Модуля ДО» — модуля нашего внутреннего документооборота, которую действительно пару дней лихорадило, — сообщил изданию замначальника управления Алмаз Ибрагимов. — Но сейчас она работает. Проблемы не были связаны с оплатой — были технические причины. Мы отправляли сообщения — они не уходили. Но поскольку мы отправляем сообщения не в день заседания, то этот сбой проблем не создал, они в любом случае не теряются и приходят адресату заблаговременно.

Фокусы «Почты России» с судом наказуемы судом

В 2021 году у автора возникли проблемы с получением определения Шестого кассационного суда: «Почта России» умудрилась доставить извещение о судебном письме лишь накануне дня истечения 7-дневного срока его хранения. Обнаружив извещение в почтовом ящике вечером, по возвращении с работы, адресат не смогла получить письмо — почта уже закрылась. А утром выяснилось, что письмо уже отправили назад, в Самару.

«Реальному времени» удалось обнаружить пример, когда «Почта России» оказалась «под судом» и понесла ответственность за нарушение сроков хранения судебных извещений.

«Реальному времени» удалось обнаружить пример, когда «Почта России» оказалась «под судом» и понесла ответственность за нарушение сроков хранения судебных извещений. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В 2015 году Арбитражный суд города Москвы, чье решение впоследствии «засилили» Девятый арбитражный апелляционный суд и Верховный суд РФ, защитил права гражданина, который не смог своевременно получить поступившее 26 февраля 2015 года в почтовое отделение №107564 заказное письмо разряда «Судебное», поскольку почта возвратила его отправителю 5 марта — «на 1 день раньше установленного семидневного срока для возврата со дня поступления такого письма на объект почтовой связи». Тогда «Почту России» оштрафовали на 5 тыс. рублей — и если сумму можно считать незначительной, то прецедент, дающий возможность гражданину оспаривать вынесенное судом в его отсутствие решение, был создан весомый.

СМС вместо «повестки»

Впоследствии, давая письменное согласие в судах на получение СМС-извещений по телефону, автор сталкивалась с тем, что и они не всегда доходили.

На вопрос о причинах, по которым система не первый раз дает сбои, Алмаз Ибрагимов ответил, что в 2023 году действительно периодически возникали проблемы с отправкой СМС-извещений участникам процессов, и добавил, что сейчас они решены.

СМС-извещения из судов не всегда доходили. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— За 2023 год судами республики Татарстан было отправлено 379 тысяч СМС-извещений, — уточнил он. — Но это данные нашей системы внутреннего документооборота, которая фиксирует, что СМС-сообщение ушло. А когда участник процесса говорит, что до него извещение не дошло, чтобы разобраться в причинах, необходимо смотреть номер дела — тогда станет понятно, на каком этапе и что произошло.

Как сходить в суд, не заходя в суд

— А с 4 марта 2024 года у татарстанцев появилась возможность подавать исковые заявления через сайт «Госуслуги РФ», — сообщил «Реальному времени» Алмаз Ибрагимов. — И если вы дали согласие на получение электронных извещений через «Госуслуги», то к вам будут приходить и извещения из суда.

С 4 марта 2024 года у татарстанцев появилась возможность подавать исковые заявления через сайт «Госуслуги РФ». скриншот realnoevremya.ru с сайта gosuslugi.ru

Он пояснил, что в личный кабинет пользователя портала будет приходить не только вся информация о ходе инициированного им самим судебного процесса, но и информация о других судебных делах:

— Через портал могут известить гражданина, например, о возбуждении в отношении него административного дела. Также он сможет получать всю информацию о ходе процесса, решения судов, отправлять ходатайства в адрес суда.

А в ближайшее время, сообщил Ибрагимов, на сайте «Госуслуги РФ» должна заработать и ВКС — видеоконференцсвязь, и тогда участвовать в судебных процессах можно будет в прямом смысле по телефону. Правда, предполагается, что все это станет возможным при условии, что личность участника подтверждена с помощью биометрии.