Дело о взятке следователя СК: «Поддался на провокацию, когда не назначили замом»

Верховный суд Татарстана отправил майора Винкова в колонию строгого режима, отвергнув жалобы на провокацию ФСБ и бизнесмена-взяткодателя

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Верховный суд Татарстана утвердил «мягкий», по мнению обвинения, приговор по коррупционному делу бывшего следователя-криминалиста Альметьевского отдела Следкома по РТ. Прокуратура просила удвоить срок в колонии строгого режима для майора Евгения Винкова, а посреднику взятки в 1,5 млн рублей заменить условный срок реальным. Сам бывший следователь сегодня то обвинял в фальсификации материалов ОРМ оперативников ФСБ и настаивал на прекращении дела «за отсутствие состава преступления», то просил считать его действия не мздоимством, а мошенничеством. Детали — в репортаже «Реального времени».

Приключения муляжа с «миллионами»



Следователь-криминалист Евгений Винков отработал в Следкоме 6 лет. 2 июня 2018-го за полчаса до полуночи его задержали сотрудники ФСБ. После того как Винков получил пакет от бизнесмена Сергея Халиуллина. В пакете находился муляж денежных средств и настоящие 100 тысяч рублей. Халиуллин сказал следователю, что там 1,5 млн рублей, то есть половина ранее оговоренной суммы. Тот предложил забрать 500 тысяч себе, Халиуллин сказал, что свою долю возьмет позже, и поинтересовался — что с прекращением дела хозяина денег, бизнесмена Константина Сабаева. В ответ услышал: вопрос будет закрыт на следующей неделе. Все разговоры фиксировала спецтехника.

Пакет с муляжом и деньгами Сабаев утром того же дня получил в Казани, в здании УФСБ по РТ, после чего встретился с Халиуллиным в гиперамаркете «Икея», по его просьбе спустился с ним на парковку ТРК «Мега» и оставил пакет на заднем сиденье иномарки. Халиуллина тут же задержали, он рассказал оперативникам — деньги ждет следователь Винков и, согласившись участвовать в оперативном эксперименте, повез муляж в Альметьевск.

В июле 2019-го Альметьевский горсуд приговорил Винкова к 4 годам колонии строгого режима со штрафом 2 млн рублей, признав виновным в получении взятки. Халиуллин за посредничество получил условный срок 2 года с таким же испытательным и штрафом 500 тысяч рублей.

В июле 2019-го Альметьевский горсуд приговорил Винкова к 4 годам колонии строгого режима со штрафом 2 млн рублей, признав виновным в получении взятки. Фото almetievsk-ru.ru

С приговором не согласился ни осужденный следователь, ни гособвинитель, зампрокурора Альметьевска Татьяна Федоровская. Она посчитала необоснованным применение к силовику наказания ниже низшего предела и попросила увеличить ему срок до 8 лет, а еще лишить майорского звания. Наказание Халиуллина гособвинитель также посчитала мягким, требуя отправить его за решетку на 5 лет.

Забегая вперед — сегодня апелляционная тройка Верховного суда РТ под председательством судьи Романа Давыдова не стала ни смягчать, ни ужесточать наказания, но внесла правки в приговор в части зачета сроков под стражей и домашним арестом.

Версия экс-следователя: «Сотрудниками ФСБ осуществлялась провокация»

На заседание суда осужденный бизнесмен Халиуллин не приехал. Бывший следователь Винков выступал по конференцсвязи из СИЗО-3. Интересы обоих представляли договорные защитники.

Для начала Винков попросил приобщить к материалам своего дела рассекреченное постановление зампреда Верховного суда РТ Айдара Галиакберова от 25 мая 2018 года — о даче согласия сотрудникам ФСБ на прослушку телефонных переговоров Халиуллина в течение 60 суток в связи с его возможной причастностью к вымогательству взятки. По мнению осужденного, это постановление может служить доказательством незаконности действий силовиков, в документах которых отражено, что первое обращение предпринимателя Сабаева в ФСБ датировано 26 мая и с этого же дня начались оперативные мероприятия. При этом зарегистрированного заявления о преступлении в деле нет — задним числом такой документ оформить невозможно, объяснил экс-сотрудник СКР.

«Сотрудники ФСБ даже не удосужились посмотреть, что 26-го был выходной день, и вряд ли Сабаев выбрал бы его для своего обращения», — продолжил Евгений Винков. Его защитник Светлана Шабанова попросила исследовать и материалы дел, возбужденных Винковым в отношении «свидетеля» Сабаева по признакам фальсификации доказательств в гражданском деле и мошенничества в особо крупном размере (ч. 1 ст. 303, ч. 4 ст.159 УК РФ). «Экспертизы по этому делу были выполнены уже после того, как Винков был задержан. Это важно для оценки — имел ли он реальную возможность прекратить дело», — пояснила суду адвокат.

На заседание суда осужденный бизнесмен Халиуллин не приехал. Бывший следователь Винков выступал по конференцсвязи из СИЗО-3

Судебная коллегия в приобщении постановления зампреда ВС РТ отказала, зато согласилась с просьбой осужденного и огласила его рапорт руководителю Альметьевского МРСО Алексею Бычкову: «Довожу до вашего сведения, что в моем производстве находится дело в отношении Сабаева. Он неоднократно приходит по собственной инициативе, без адвоката и вызова на следственные действия» и «все время предлагает «решить проблему».

По мнению Винкова, таким образом подозреваемый в завуалированной форме предлагал ему взятку. Это подтвердила и общественный помощник следователя, дававшая объяснения в ходе расследования дела: «Сабаев неоднократно приходил, каждый раз излагал новый вариант событий по своему делу, при этом завуалированно доводил до Винкова предложение решить эту проблему в денежном эквиваленте».

В суде прозвучало — рапорт был заверен гербовой печатью отдела Следкома, никаких резолюций начальства не содержал. «Сотрудниками ФСБ совместно с Сабаевым на протяжении длительного времени осуществлялась провокация», — считает Винков и утверждает, что записи его неоднократных отказов силовики просто не приобщили к материалам.

Дело Сабаева закрыто, приговор следователю утвержден

Далее в своей речи из СИЗО осужденный прошелся по нестыковкам в протоколах чекистов с данными сотового оператора и показаниями свидетелей, из которых следовало, что Сабаев в 2018 году минимум трижды в одно и то же время находился в Казани и в Альметьевске, чего быть просто не могло. Такие «ляпы» в работе оперов бывший следователь объяснил их спешкой и предположил, что— документы оформляли задним числом в ночь на 2 июня, готовясь к задержанию.

«Сабаев был заинтересован в передаче денег и склонял к этому. Лингвистическая экспертиза подтвердила бы это, но ее не провели — не были заинтересованы», — рассуждал о недопустимости представленных доказательств осужденный. Он просил судей не возлагать на себя функции обвинения, а отменить приговор и прекратить его дело за отсутствием состава преступления.

Адвокат Светлана Шабанова указала: в ходе расследования дела Винкова у бизнесмена Сабаева был статус свидетеля, а на стадии ознакомления с материалами защита вдруг узнала — материал по нему в части дачи взятки выделен в отдельное производство

Защитник Винкова уточнила, поддерживает ли ее клиент прежний довод жалобы в части переквалификации с получения взятки на мошенничество? Тот ответил утвердительно. По данным источников «Реального времени», в Альметьевском горсуде Винков объяснял: после того, как его не назначили на пост замруководителя следственного отдела, он решил уволиться из Следкома, а напоследок обмануть подозреваемого. В Верховном суде РТ о неполученной должности бывший следователь не говорил:

— Меня заставляли заниматься не своими обязанностями, дисциплинарно наказывали. Я был морально вымотан. Хотел уволиться. И согласился взять деньги, не принимая решения [о прекращении дела]… Ваша честь, я привел доказательства, что была провокация, но у меня был умысел обмануть Сабаева.

Адвокат Светлана Шабанова указала: в ходе расследования дела Винкова у бизнесмена Сабаева был статус свидетеля, а на стадии ознакомления с материалами защита вдруг узнала — материал по нему в части дачи взятки выделен в отдельное производство. «В этом усматривается нарушение права на защиту и порок», — сообщила Шабанова. Кроме того, у Винкова, следователя-криминалиста, не было полномочий на прекращение уголовного дела, а значит, о взятке не могло быть речи, рассуждала защитник.

В защиту осужденного Сергея Халиуллина его адвокат Азат Тимергалиев просил не ужесточать приговор своему клиенту. Ссылался на тяжкие заболевания, препятствующие заключению под стражу, а главное — на признание и добровольное участие Халиуллина в оперативном эксперименте. «Где логика его использования как статиста? Либо он не виноват, либо недобровольно участвовал в передаче денег, и отказ переводить его в категорию свидетелей надо понимать как понуждение к дальнейшим преступным действиям?» — задался вопросом адвокат.

Уже после заседания журналисту «Реального времени» удалось выяснить — уголовное преследование бизнесмена Константина Сабаева было прекращено. Фото Ирины Плотниковой

Из речи Тимергалиева следовало, что посредничеством Халиуллин занялся недобровольно: он был подозреваемым по другому делу следователя Винкова и получил угрозу изменения меры пресечения в случае отказа. Также адвокат попенял на «непонятную избирательность» прокуратуры Альметьевска, которая согласилась с условными сроками по «аналогичному делу» экс-начальника управления строительства Владислава Михайлова, но в деле следователя и бизнесмена заняла иную позицию.

Представитель прокуратуры РТ Сергей Якунин настаивал на ужесточении наказания обоим осужденным. Винков просил подойти взвешенно и мудро к «не выдерживающим критики доказательствам». Приговор в части наказания остался без изменения.

Уже после заседания журналисту «Реального времени» удалось выяснить — уголовное преследование бизнесмена Константина Сабаева было прекращено.