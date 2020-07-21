«Прошу приговорить к смертной казни»: озверевший ревнивец из Менделеевска повинился в тройном убийстве

Верховный суд Татарстана поддержал позицию гособвинителя Нафикова и подсудимого Харисова

Фото: Максим Платонов

Пожизненный срок в тюрьме проведет за убийство своей семьи 41-летний Айнур Харисов. Такое наказание озверевшему ревнивцу из Менделеевска сегодня вынес Верховный суд Татарстана. Именно на этом максимальном сроке в прениях настаивал гособвинитель Илдус Нафиков. Сам подсудимый был к себе еще строже, говорил, что нет ему прощения, и закончил речь словами: «Прошу приговорить к смертной казни». Выжившего в резне и потерявшего мать и двоих братьев 12-летнего мальчика на приговоре не было.

Подсудимый в скафандре, участники в масках



Процесс над Айнуром Харисовым стартовал в разгар коронавирусного карантина в СИЗО-1 Казани. Поэтому ради безопасности участников процесса арестанта доставили на первое заседание Верховного суда Татарстана в противочумном костюме. Говорят, выжившего 12-летнего пасынка такой вид отчима напугал еще больше. Но в ходе допроса мальчишка собрался и смог вспомнить, что происходило в его доме в ночь на 3 декабря 2019-го.

Как подсудимый реагировал на слова ребенка, за скафандром было не разглядеть, вспоминали в разговоре с корреспондентом «Реального времени» участники процесса.

Сегодня Харисов был в маске. Тот же дресс-код соблюдали все участники процесса и представители СМИ, которым на обычные заседания вход в Татарстане все еще закрыт. Прежде чем попасть в зал заседаний, каждый прошел проверку на металлодетекторе и тепловизоре.

От камеры подсудимый старательно отворачивался, однако довольно откровенно выразил свою позицию, получив последнее слово:

— Уважаемый суд, вину свою признаю полностью. Искренне раскаиваюсь, сожалею о содеянном. Я прекрасно понимаю — за совершенное мной преступление прощения нет. Но я все равно буду просить прощения у пострадавших и потерпевших, а потом у всех остальных.

Тот же дресс-код соблюдали все участники процесса

Закончил свою краткую речь Айнур Харисов словами, которые редко звучат со стороны обвиняемых: «Ваша честь, прошу приговорить к смертной казни».



В суде вину в тройном убийстве Харисов полностью признал. Как и авторство найденной в квартире записки, в которой говорится, что он и сам готов уйти из жизни вслед за убитой женой — «лучше буду с ней на том свете».

На процессе подсудимый рассказал, что отношения в семье испортились на фоне его денежных долгов и алкогольной зависимости, он переехал из Менделеевска в Елабугу к своей матери, там же нашел работу. В ноябре 2019-го прошел курс лечения в наркодиспансере, а затем навестил семью и заподозрил жену в неверности. Проверил ее мобильный и нашел повод для ревности — переписку с соседом.

Следующий визит главы семейства пришелся на 2 декабря. Он вновь заглянул в мобильник жены и обнаружил новый повод ревновать ее, хотя, по данным Следкома, никакого интимного общения между супругой Харисова и соседом не было. Но, видно, мужу нужен был лишь повод сорваться. Он выпил полбутылки водки, пошарил в карманах дубленки своей жены и, обнаружив там паспорт того самого соседа, схватился за нож.

Гособвинителем на процессе с первого дня выступал прокурор Татарстана Илдус Нафиков

Прокурор Татарстана: «Он слышал крик своего умирающего сына, скорую не вызвал»

Гособвинителем на процессе с первого дня выступал прокурор Татарстана Илдус Нафиков. В судебных прениях он вместе с подчиненной Ольгой Зариповой проанализировал доказательства и потребовал для подсудимого пожизненного лишения свободы.

— Как понять того, кто осмелился поднять руку на беззащитное дитя? Как даже просто вместить в голове картины, когда погибают все те, кто оказался на пути озверевшего головореза? Но закон обязывает нас беспристрастно и объективно дать этому адекватную юридическую оценку, — рассуждал в прениях глава надзорного ведомства.

Нафиков напомнил, что 3 декабря 2019 года пьяный Айнур Харисов «цинично и безжалостно» расправился с членами своей семьи — при этом мать убивал на глазах детей, а детей — на глазах матери. Родной сын обвиняемого получил 34 удара ножом и скончался в больнице — ему было всего 2 года. Его 19-летний брат Кирилл получил 27 ран, когда пытался защитить мать и отнять оружие у отчима. Жена Харисова стала его первой жертвой.

12-летнему пасынку Никите удалось выжить. По словам прокурора республики, после четырех ножевых в грудь и слов отчима «Спиии! Накажу, если убежишь» мальчик остался в кровати и притворился мертвым, а кровоточащую рану заткнул одеялом. Когда отчим ушел из дома, забрав с собой ключи, Никита разбил окно в спальне и, выпрыгнув с первого этажа, добежал в одних трусах до круглосуточной пекарни и рассказал об убийстве матери и старшего брата. Про младшего он тогда не знал.

После задержания Харисов переживал лишь о смерти родного сына, вспоминали свидетели на процессе

Словам ребенка, который был в крови, поверили все. В квартире силовики нашли два мертвых тела. Двухлетний малыш еще дышал. Однако спасти его врачи уже не смогли. По горячим следам Харисова объявили в розыск и задержали по наводке его коллег по работе, которым пьяный мужчина рассказал об убийстве.

После задержания мужчина написал явку с повинной. В прениях прокурор просил не считать ее смягчающим обстоятельством, обращая внимание на то, что протокол явки составлен в 14.45 — через два часа после начала допроса Харисова в качестве подозреваемого, и она носит лишь формальный характер.

— Он слышал крик своего умирающего сына, скорую помощь не вызвал, — подчеркивал на процессе Илдус Нафиков. — Он не намеревался сообщить о совершенном преступлении. Собрал все ключи, закрыл дверь, потом выбросил эти ключи, уехал в другой город, там распивал спиртные напитки, где его застали коллеги по предыдущей работе и куда прибыла полиция.

После задержания Харисов переживал лишь о смерти родного сына, вспоминали свидетели на процессе.

Приговор суда: «Снисхождения не заслуживает»

Разбирался в трагедии зампредседателя Верховного суда Татарстана Максим Беляев. Он согласился с позицией гособвинения и назначил подсудимому максимально возможное — ввиду моратория на смертную казнь — наказание. «Приговорить к пожизненному лишению свободы!» — огласил резолютивную часть приговора председательствующий. А кроме того, постановил — уничтожить два изъятых на месте преступления окровавленных ножа. Свое решение судья объяснил тем, что Харисов представляет особую опасность для общества, и лишь такое суровое наказание будет отвечать целям социальной справедливости.

«Приговорить к пожизненному лишению свободы!» — огласил резолютивную часть приговора председательствующий

Из оглашенного приговора следовало: в Следкоме Харисов не признавал вину в покушении на 12-летнего Никиту, говорил, что не помнит. А в суде высказал мнение, что мог напасть и на него, ведь других людей в квартире просто не было.

В суде было установлено — на преступление Харисова толкнули водка и ревность. Беспочвенная, по мнению родных погибшей. «Мама поводов ревновать не давала, мужчины в дом не ходили», — рассказывал в суде выживший ребенок.

Согласно приговору, бабушка выжившего ребенка вспоминала, как старший из внуков не раз выводил из дома пьяного отчима, а как-то раз Харисов разбил стекло машины супруги. Со слов бабушки, подсудимый недолюбливал неродных детей.

«Злоупотребление спиртным сформировало у него жестокость», — показала психолого-психиатрическая экспертиза. При этом, по мнению специалистов, в состоянии аффекта в момент преступления не находился — все его действия были последовательными и направленными. И даже обещание суицида в записке носило демонстративный характер. Это не аффект, а осознание тяжести содеянного здоровым человеком, пришли к выводу эксперты.

Значительную часть приговора заняло описание страшных вещественных доказательств по делу — в том числе срезов с обоев квартиры со следами крови.

Родственников признавшегося в тройном убийстве в зале суда не было. Приговор может быть оспорен в течение 10 дней.

В интересах потерпевших суд удовлетворил гражданские иски о компенсации морального вреда — 3 млн рублей в пользу бабушки, 500 тысяч — выжившему мальчику.

1 / 39 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов