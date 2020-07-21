«Прошу приговорить к смертной казни»: озверевший ревнивец из Менделеевска повинился в тройном убийстве
Верховный суд Татарстана поддержал позицию гособвинителя Нафикова и подсудимого Харисова
Пожизненный срок в тюрьме проведет за убийство своей семьи 41-летний Айнур Харисов. Такое наказание озверевшему ревнивцу из Менделеевска сегодня вынес Верховный суд Татарстана. Именно на этом максимальном сроке в прениях настаивал гособвинитель Илдус Нафиков. Сам подсудимый был к себе еще строже, говорил, что нет ему прощения, и закончил речь словами: «Прошу приговорить к смертной казни». Выжившего в резне и потерявшего мать и двоих братьев 12-летнего мальчика на приговоре не было.
Подсудимый в скафандре, участники в масках
Процесс над Айнуром Харисовым стартовал в разгар коронавирусного карантина в СИЗО-1 Казани. Поэтому ради безопасности участников процесса арестанта доставили на первое заседание Верховного суда Татарстана в противочумном костюме. Говорят, выжившего 12-летнего пасынка такой вид отчима напугал еще больше. Но в ходе допроса мальчишка собрался и смог вспомнить, что происходило в его доме в ночь на 3 декабря 2019-го.
Как подсудимый реагировал на слова ребенка, за скафандром было не разглядеть, вспоминали в разговоре с корреспондентом «Реального времени» участники процесса.
Сегодня Харисов был в маске. Тот же дресс-код соблюдали все участники процесса и представители СМИ, которым на обычные заседания вход в Татарстане все еще закрыт. Прежде чем попасть в зал заседаний, каждый прошел проверку на металлодетекторе и тепловизоре.
От камеры подсудимый старательно отворачивался, однако довольно откровенно выразил свою позицию, получив последнее слово:
— Уважаемый суд, вину свою признаю полностью. Искренне раскаиваюсь, сожалею о содеянном. Я прекрасно понимаю — за совершенное мной преступление прощения нет. Но я все равно буду просить прощения у пострадавших и потерпевших, а потом у всех остальных.
Закончил свою краткую речь Айнур Харисов словами, которые редко звучат со стороны обвиняемых: «Ваша честь, прошу приговорить к смертной казни».
В суде вину в тройном убийстве Харисов полностью признал. Как и авторство найденной в квартире записки, в которой говорится, что он и сам готов уйти из жизни вслед за убитой женой — «лучше буду с ней на том свете».
На процессе подсудимый рассказал, что отношения в семье испортились на фоне его денежных долгов и алкогольной зависимости, он переехал из Менделеевска в Елабугу к своей матери, там же нашел работу. В ноябре 2019-го прошел курс лечения в наркодиспансере, а затем навестил семью и заподозрил жену в неверности. Проверил ее мобильный и нашел повод для ревности — переписку с соседом.
Следующий визит главы семейства пришелся на 2 декабря. Он вновь заглянул в мобильник жены и обнаружил новый повод ревновать ее, хотя, по данным Следкома, никакого интимного общения между супругой Харисова и соседом не было. Но, видно, мужу нужен был лишь повод сорваться. Он выпил полбутылки водки, пошарил в карманах дубленки своей жены и, обнаружив там паспорт того самого соседа, схватился за нож.
Прокурор Татарстана: «Он слышал крик своего умирающего сына, скорую не вызвал»
Гособвинителем на процессе с первого дня выступал прокурор Татарстана Илдус Нафиков. В судебных прениях он вместе с подчиненной Ольгой Зариповой проанализировал доказательства и потребовал для подсудимого пожизненного лишения свободы.
— Как понять того, кто осмелился поднять руку на беззащитное дитя? Как даже просто вместить в голове картины, когда погибают все те, кто оказался на пути озверевшего головореза? Но закон обязывает нас беспристрастно и объективно дать этому адекватную юридическую оценку, — рассуждал в прениях глава надзорного ведомства.
Нафиков напомнил, что 3 декабря 2019 года пьяный Айнур Харисов «цинично и безжалостно» расправился с членами своей семьи — при этом мать убивал на глазах детей, а детей — на глазах матери. Родной сын обвиняемого получил 34 удара ножом и скончался в больнице — ему было всего 2 года. Его 19-летний брат Кирилл получил 27 ран, когда пытался защитить мать и отнять оружие у отчима. Жена Харисова стала его первой жертвой.
12-летнему пасынку Никите удалось выжить. По словам прокурора республики, после четырех ножевых в грудь и слов отчима «Спиии! Накажу, если убежишь» мальчик остался в кровати и притворился мертвым, а кровоточащую рану заткнул одеялом. Когда отчим ушел из дома, забрав с собой ключи, Никита разбил окно в спальне и, выпрыгнув с первого этажа, добежал в одних трусах до круглосуточной пекарни и рассказал об убийстве матери и старшего брата. Про младшего он тогда не знал.
Словам ребенка, который был в крови, поверили все. В квартире силовики нашли два мертвых тела. Двухлетний малыш еще дышал. Однако спасти его врачи уже не смогли. По горячим следам Харисова объявили в розыск и задержали по наводке его коллег по работе, которым пьяный мужчина рассказал об убийстве.
После задержания мужчина написал явку с повинной. В прениях прокурор просил не считать ее смягчающим обстоятельством, обращая внимание на то, что протокол явки составлен в 14.45 — через два часа после начала допроса Харисова в качестве подозреваемого, и она носит лишь формальный характер.
— Он слышал крик своего умирающего сына, скорую помощь не вызвал, — подчеркивал на процессе Илдус Нафиков. — Он не намеревался сообщить о совершенном преступлении. Собрал все ключи, закрыл дверь, потом выбросил эти ключи, уехал в другой город, там распивал спиртные напитки, где его застали коллеги по предыдущей работе и куда прибыла полиция.
После задержания Харисов переживал лишь о смерти родного сына, вспоминали свидетели на процессе.
Приговор суда: «Снисхождения не заслуживает»
Разбирался в трагедии зампредседателя Верховного суда Татарстана Максим Беляев. Он согласился с позицией гособвинения и назначил подсудимому максимально возможное — ввиду моратория на смертную казнь — наказание. «Приговорить к пожизненному лишению свободы!» — огласил резолютивную часть приговора председательствующий. А кроме того, постановил — уничтожить два изъятых на месте преступления окровавленных ножа. Свое решение судья объяснил тем, что Харисов представляет особую опасность для общества, и лишь такое суровое наказание будет отвечать целям социальной справедливости.
Из оглашенного приговора следовало: в Следкоме Харисов не признавал вину в покушении на 12-летнего Никиту, говорил, что не помнит. А в суде высказал мнение, что мог напасть и на него, ведь других людей в квартире просто не было.
В суде было установлено — на преступление Харисова толкнули водка и ревность. Беспочвенная, по мнению родных погибшей. «Мама поводов ревновать не давала, мужчины в дом не ходили», — рассказывал в суде выживший ребенок.
Согласно приговору, бабушка выжившего ребенка вспоминала, как старший из внуков не раз выводил из дома пьяного отчима, а как-то раз Харисов разбил стекло машины супруги. Со слов бабушки, подсудимый недолюбливал неродных детей.
«Злоупотребление спиртным сформировало у него жестокость», — показала психолого-психиатрическая экспертиза. При этом, по мнению специалистов, в состоянии аффекта в момент преступления не находился — все его действия были последовательными и направленными. И даже обещание суицида в записке носило демонстративный характер. Это не аффект, а осознание тяжести содеянного здоровым человеком, пришли к выводу эксперты.
Значительную часть приговора заняло описание страшных вещественных доказательств по делу — в том числе срезов с обоев квартиры со следами крови.
Родственников признавшегося в тройном убийстве в зале суда не было. Приговор может быть оспорен в течение 10 дней.
В интересах потерпевших суд удовлетворил гражданские иски о компенсации морального вреда — 3 млн рублей в пользу бабушки, 500 тысяч — выжившему мальчику.
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