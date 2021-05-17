Верховный суд РТ смягчил приговор ВИП-страховщице за аферу на 160 млн рублей

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Сократил условный срок с 5 лет до 4,5 года по приговору экс-руководителю филиала страховой компании «Мегарусс-Д» Дарье Алякиной Верховный суд Татарстана. По итогам рассмотрения апелляционной жалобы защиты также на несколько миллионов рублей был снижен размер ущерба, сообщил «Реальному времени» адвокат осужденной Владимир Гусев.



Напомним, бывший работодатель и силовики обвиняли Алякину в мошенническом хищении 477 млн рублей страховой компании в 2008—2014 годах путем использования фиктивных агентских договоров с четырьмя подконтрольными обвиняемой организациями, которые получали комиссионное вознаграждение, но фактически реализацией страховых полисов не занимались.



В ноябре 2018-го по этому обвинению ВИП-страховщица была оправдана, однако Верховный суд РТ отменил это решение и вернул материалы в Вахитовский райсуд Казани. В январе 2021-го по результатам повторного разбирательства Дарью Алякину признали виновной в афере лишь на 168 млн рублей. На эту же сумму был удовлетворен гражданский иск компании «Мегарусс-Д».

В прениях гособвинитель запрашивал для матери троих детей и главы СК «Гранта» 6,5 года колонии общего режима, однако условный срок оспаривать не стал.

Верховный суд РТ сократил размер ущерба и суммы по гражданскому иску до 166 млн рублей, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Заметим, на протяжении следствия и судов Алякина вину не признавала и настаивала на оправдании. Оспаривать приговор она намерена и в кассации.