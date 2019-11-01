Сколько сын замглавы МЧС не заработал в ТЦ «Адмирал»

На судебном процессе по делу о трагедии «подсветили» бизнес сына замглавы татарстанского МЧС

Фото: Ирина Плотникова

Верховный суд Татарстана в шаге от итогового решения по делу о самом масштабном пожаре в истории республики. Ожидается, что сегодня в апелляции осужденные выступят с последним словом. Накануне в прениях прозвучали жесткие претензии по части профессионализма и объективности автора оспариваемого приговора. Наравне с призывами к апелляционной тройке дать наконец оценку доводам защиты. Упоминались и показания сына первого замглавы МЧС Татарстана, компания которого занималась пожарной безопасностью погибшего в огне торгового центра.

В «хату» к Алпаровой подселили судью



За месячный перерыв между заседаниями в жизни 12 осужденных по делу ТЦ «Адмирал» изменилось немногое. 29 октября Верховный суд РТ освободил сокамерницу экс-начальника межрайонного отдела приставов Жанны Алпаровой: наказанной за хищение «гробовых» Эльвире Майоровой зачли каждый день домашнего ареста за день в СИЗО и оказалось, что срок ее наказания истек.

Впрочем, с подачи того же Верховного суда в СИЗО еще 18 октября водворили мирового судью в отставке Эльмиру Зиганшину, получившую 4 года за покушение на посредничество взятке в 510 тысяч рублей. Вину она не признавала, приговор обжаловала, но с учетом своего статуса получила место в спецкамере изолятора для осужденных и подследственных силовиков.

В пресс-службе УФСИН по РТ на вопрос журналиста уточнили — ни нарушений, ни жалоб со стороны Зиганшиной не было.

Изменения произошли и в организации видеоконференцсвязи. На прошлом заседании трое осужденных за «Адмирал» мужчин в СИЗО-2 разместились в «клетке», а три дамы — за столом перед клеткой. На новом заседании женщинам предоставили отдельную «клетку», правда закрыли в ней только Алпарову (приговорена к 7 годам) с инспектором Госстройнадзора РТ Галией Исаевой (5 лет по оспариваемому приговору).

Экс-пристава Минзилю Сафину (получила 4,5 года) оставили в одиночестве за столиком. По данным источника «РВ», сделано это было из-за конфликта между Алпаровой и Сафиной, которых в СИЗО содержат в отдельных камерах.

Экс-пристава Минзилю Сафину (получила 4,5 года) оставили в одиночестве за столиком

Комментировать этот вопрос в пресс-службе УФСИН не стали.

Напомним, 21 мая 2019 года Кировский суд по делу «Адмирала» приговорил 12 подсудимых к реальным срокам — от 4,5 до 13 лет колонии. Это решение не оспаривают лишь двое — бригадир рабочих Альберт Халиков (4,5 года) и рабочий Фердинант Ульданов (6,5 года). Оба рассчитывают на освобождение сразу после вступления приговора в силу — с учетом отбытого в СИЗО и под домашним арестом.

«Спутник безопасности» Тависа Каримуллина

При рассмотрения апелляций прозвучала ссылка на показания свидетеля Тависа Тахировича Каримуллина как на «специалиста», который вместе с Гусейном Наджафовым (осужден к 13 годам колонии), гендиректором фирмы-арендатора «Заря», присутствовал при прокурорских проверках здания ТЦ «Адмирал».

По данным защиты, этот свидетель является и сыном первого заместителя министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана Тахира Каримуллина, и гендиректором компании «Спутник безопасности», что по заказу «Зари» устраняла нарушения пожарной безопасности в здании ТЦ. Заметим, Каримуллин-старший занимает пост первого зама в МЧС с 2002 года.

«Реальному времени» удалось выяснить, что после пожара в 2015 году Каримуллина-младшего неоднократно допрашивали по данному делу. Тот охотно рассказывал: его фирма занималась пожарной безопасностью в казанском ТК «Кострон» и на его подземной парковке, а также в ТЦ «Новая Тура» Зеленодольского района. Летом 2013-го гендиректор «Спутника» решил предложить услуги руководству «Адмирала».

Говорят, Тавис Тахирович был очень удивлен, увидев, что источником подачи воды для тушения возможного пожара в ТЦ является бытовой кран диаметром 15 мм вместо обязательных основного и запасного диаметрами от 100 до 200 мм — для присоединения пожарных гидрантов. Также бизнесмен и выпускник Академии МЧС обнаружил неисправность системы пожаротушения, отсутствие огнезащиты металлоконструкций, системы дымоудаления и пр. А еще предупредил гендиректора «Зари» Гахраманова об ответственности за эти нарушения как арендатора.

По данным защиты, свидетель Тавис Каримуллин является сыном первого заместителя министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана Тахира Каримуллина (на фото). Фото mchs.tatarstan.ru

Примерную стоимость всех мер по защите «Адмирала» от огня Каримуллин-младший оценил в сумму свыше 80 млн рублей и первоначально договорился о выполнении работ на 28 млн — в том числе по установке системы пожаротушения, водяных насосов и системы пожарной сигнализации. Однако позже Гахраманов признался — таких денег нет, и договор в конце августа 2013-го подписали лишь на 5,7 млн рублей — без системы пожаротушения, но с проектированием и монтажом систем оповещения и эвакуации людей, а также автоматической пожарной сигнализацией.

Автоматика сработала — утверждал подрядчик в Следкоме в 2015 году. Еще говорил, что часть работ сотрудники «Спутника» выполнили в «Адмирале» бесплатно, в расчете на новый контракт. Заметим, что работы компания Каримуллина выполняла после решения Кировского райсуда Казани об обязании «Зари» устранить 18 пунктов нарушений пожарной безопасности, но до того, как районный суд направил приставам исполнительный лист по данному делу.

«Информировал ли сын-предприниматель о ситуации в ТЦ отца-руководителя МЧС?» — такой вопрос следователь не задавал. В своих показаниях Каримуллин-младший называл «Спутник безопасности» своей фирмой. Пост директора в ней он оставил через несколько месяцев после трагедии в «Адмирале». Компания работает и поныне, за плечами у нее 44 госконтракта на 190 млн рублей.

В настоящее время 32-летний Тавис Каримуллин выступает руководителем и совладельцем ООО «Гарант безопасности охранные системы», а еще совладельцем ООО «Служба пожарного мониторинга 16». Обе компании специализируются на электромонтажных работах, при этом «Служба» поучаствовала в исполнении 44 контрактов на 8,5 млн рублей.

Защитники большинства осужденных настаивали на отмене приговора и оправдании, также предлагали вернуть дело прокурору

Неподписанный приговор и копирование с флешки

Ни один из осужденных за трагедию в «Адмирале» в прениях не сказал, что признает вину. Защитники большинства настаивали на отмене приговора и оправдании, также предлагали вернуть дело прокурору. Перечень всех озвученных и отраженных в жалобах нарушений норм законодательства тянет на пару отдельных томов дела.

«Уважаемые судьи, я не преступник, не бандит, я законопослушный гражданин. Считаю, Кировский суд вынес мне чрезмерно строгий приговор», — выступал подсобный рабочий Наиль Габдулхаев (6,5 года колонии по не вступившему в силу приговору). По его мнению, суд оценил его действия как нарушения правил безопасности при строительных работах, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК), но указал, что действовал рабочий в составе группы лиц по предварительному сговору. Рабочий заявил о противоречии — предварительный сговор предполагает умысел, а статья 216 прямо «указывает на форму вины в виде неосторожности».

Адвокат рабочего Ксения Соколова отметила, что суд необоснованно применил к ее клиенту те нормы права, которые налагают обязанности лишь на работодателей и лиц, наделенных полномочиями и обязанностями по безопасности работ. А с Габдулхаевыми даже договор никакой не заключался.

Защитник Гахраманова Марат Хусаинов продемонстрировал суду скриншот с видеорепортажа программы «Вести Татарстан» за 23 мая 2019 года как доказательство — председательствующий судья Феликс Сабитов оглашает не подписанный им же приговор. Адвокат считает, что право на защиту следствие и Кировский райсуд нарушали неоднократно — отказ в ходатайствах и в переводчике, вручение копий обвинительного заключения «нечитаемым» 8-м кеглем шрифта (суду и прокурорам предоставили вариант с 14-м).

Перечень всех озвученных и отраженных в жалобах нарушений норм законодательства тянет на пару отдельных томов дела

«Целью судебного разбирательства было не установление истины, а утверждение выдвинутой следствием первоначальной версии о ветхости здания и осуждение задержанных следователем, о виновности которых было заявлено в первые дни», — отметил Хусаинов. Он считает, что суд намеренно не указал в приговоре время третьего обрушения в здании ТЦ, которое повлекло жертвы, поскольку это противоречит версии о молниеносном характере обрушения. А ведь именно в суде было установлено — с первого сообщения о возгорании до гибели людей прошло 83 минуты!

Далее защитник остановился на противоречиях в приговоре. Суд установил в действиях Гахраманова и рабочих нарушение закона о защите прав потребителей, хотя обвинение отказалось от их преследования по ст. 238 УК РФ (проведение работ и оказание небезопасных для потребителей услуг). Кроме того, в одной части приговора суд назвал фактическим руководителем всей деятельности «Адмирала» Гульгусейна Наджафова (отца Гахраманова и его зама в ООО «Заря»), а в другой — заявил, что предпринимательской деятельностью сети фирм «Заря», «Армада», «Аркада», «Бриг», «Ял» централизованно управлял и руководил сам Гахраманов.

Вывод адвоката: «Очевидно, что противоречия возникли при бездумном копировании текста обвинительного заключения в приговор...» Выступление самого директора «Зари» было кратким: «Ни с кем в предварительный сговор не вступал, ваша честь».

Акцент на теме использования флешки позже сделала осужденная ВИП-пристав Жанна Алпарова: «Переписано слово в слово — до орфографических ошибок, до запятых и деепричастных оборотов... Для чего существует тогда суд, судебное следствие проводится? Можно было сразу в Следственном комитете и заканчивать».

Жанна Алпарова позже сделала акцент на теме использования флешки

«При адекватных мерах по тушению и эвакуации — смерти можно было избежать»

В защиту Наджафова (получил 9,5 года колонии) адвокат Ильяс Шакиров просил Верховный суд РТ дать оценку действиям потерпевших предпринимателей, что «несмотря на это и просьбы охраны покинуть горящее здание, препятствовали эвакуации, не покидали здание, а обратно проникали в него в попытках спасти свое имущество и в результате погибли при обрушении».

По его мнению, приговор райсуда неправомерно обошел эту тему, а еще без какой-либо проверки решил, что его клиент, уроженец Азербайджана, знает русский на достаточном уровне, хотя тот ссылался — смысл сложных экспертных заключений понять не может.

Наджафов по-русски выразил надежду на справедливое решение Верховного суда.

Во время выступления адвоката Ильсояр Ахметзяновой экран СИЗО-2 с ее клиенткой Минзилей Сафиной погас. Впрочем, связь быстро восстановили и защитница продолжила. По ее мнению, неправильное решение ее подзащитной по исполнительному производству должника ООО «Заря» не состоит в причинно-следственной связи с трагедией и гибелью людей. Ведь закрытое до устранения всех 18 нарушений пожарной безопасности дело другие приставы по требованию прокуратуры возобновили в ноябре 2014-го — за четыре месяца до пожара.

Однако настаивать на приостановке работы «Адмирала» ни приставы, ни прокуроры не стали. За неисполнение решения суда Гахраманов получил и тут же оплатил штраф 30 тыс. рублей. А за несколько дней до пожара на него составили новый протокол и назначили разбор на 12 марта. 11-го на крыше пристроя ТЦ «Адмирал» в ходе ремонта кровли с газовой горелкой начался пожар, его жертвами стали 19 человек. Причем пристроя на момент решения суда об устранении нарушений не существовало.

— Таким образом, именно второе, неверно принятое решение в службе приставов повлекло за собой невосполнимые потери, — считает адвокат Ахметзянова. — Могла ли Сафина в 2013-м причинить моральные страдания родственникам погибших?.. Конструкции здания рушились в течение четырех часов... При адекватных мерах по тушению и эвакуации — смерти людей под завалами можно было бы избежать.

Именно в суде было установлено — с первого сообщения о возгорании до гибели людей прошло 83 минуты. Фото vesti.ru

Почему адвокаты гендиректора УК «АСМ» Роберта Хайруллина заявили об искажении в приговоре показаний важных свидетелей, а осужденная инспектор Галия Исаева потребовала у суда уделить ее вопросу хотя бы абзац — «Реальное время» расскажет чуть позже.