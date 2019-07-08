«Эти молокососы обворовали всех, а вы их защищаете!»: вкладчики «Перспективы» недовольны отсрочкой Фемиды

Как потерявшие в «пирамиде» 90 млн рублей качали права в Верховном суде Татарстана

Фото: Ирина Плотникова

В минувшую пятницу Верховный суд Татарстана пережил нашествие обманутых вкладчиков КПК «Перспектива». Раскинувший сети от Казани до Нижнего Новгорода и Уфы кредитный кооператив в короткий срок привлек 170 млн рублей и в августе 2014 года закрылся. В ноябре 2018-го казанский суд приговорил экс-председателя КПК Ильнура Галеева и предполагаемого организатора схемы Александра Балобанова к 18 годам колонии на двоих и взыскал с них солидарно ущерб в 90 млн рублей. Однако денег члены КПК так и не получили, а осужденные требуют оправдания.

«Перспектива» равнялась на КПК «Благо», за персоналом следили камеры



За 9 месяцев работы «Перспективы» на обещания от 8% в месяц до 144% в год клюнули больше тысячи жителей Казани, Альметьевска, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода и Уфы. В Верховный суд РТ на апелляцию приехала лишь малая часть — человек 50. Среди них 80-летняя Лилия Хамилуллина, что доверилась кооператорам в июле 2014 года. «Я отдала 250 тысяч рублей. Сказали — через месяц придете за процентами. Пришла, а там закрыто и вот столько же народа», — кивает женщина на собравшихся в коридоре суда.

...Центральный офис КПК «Перспектива» работал в Казани на ул. Калинина, 69 с середины ноября 2013 года. Через несколько месяцев был открыт в филиал в Набережных Челнах, затем в Альметьевске, в мае 2014-го начали атаку на Нижний Новгород, а в июне — на Уфу. Всего привлекли 169,6 млн рублей, из них 107 млн — в Казани и 45 млн в Челнах. Люди верили, что КПК приумножит их деньги, одалживая их автоломбардам в разных регионах страны.

Минимальный вклад составлял 10 тысяч рублей. При заключении договора единовременно взимали 600 рублей — вступительный и паевый взносы. Примерно треть полученных сумм — 68 млн рублей по вкладам и процентам были возвращены, когда средств новых вкладчиков «пирамиды» хватало для расчета со старыми. Суммы невозвратов составляют от 9 тысяч до 1,3 млн рублей.

За 9 месяцев работы «Перспективы» на обещания от 8% в месяц до 144% в год клюнули больше тысячи жителей Казани, Альметьевска, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода и Уфы. Фото tatbank.ru

Для расширения клиентской базы денег не жалели — заказывали баннеры, рекламу в газетах, на ТВ, расклейку плакатов на остановках и обучение руководителей и рядовых сотрудников в уже работающих организациях. В частности, предправления КПК Ильнур Галеев и его ближайший подвижник — двоюродный брат — проходили обучение у менеджеров печально известного КПК «Благо». Для контроля за персоналом в офисах стояли веб-камеры.

В Вахитовском суде Казани сотрудники свидетельствовали — у тайного руководителя КПК Александра Балобанова был персональный доступ к трансляции онлайн, периодически он звонил Галееву и по итогам увиденного и услышанного требовал более корректного поведения от сотрудников. Ведь именно от общения рядового звена зависело — доверят ли пенсионеры КПК свои деньги. Тактика убеждения была отработана до мелочей — вежливость, уважительное отношение, порядок в офисе и большой набор солидных документов.

За кооперативом стояли вор-рецидивист и убийца

Потерпевшими по уголовному делу были признаны лишь написавшие заявления — около 500 человек, их ущерб следствие оценило в 90 млн рублей. Под суд за масштабную аферу пошли бывшие приятели по нижнекамской колонии, причем оба валили вину друг на друга. Предправления КПК Ильнур Галеев заявил, что был обманут Балобановым, согласился возглавить кооператив, потому что не подозревал о хищениях. По словам Галеева, Балобанов направлял его действия, оставаясь в тени — пригласил из Лениногорска, снял для него квартиру в Казани и купил машину представительского класса. А кроме того — нашел офис и организовал там ремонт, давал указания, требовал отчета и забирал наличные, обещая, что прокрутит их и вернет с процентами.

Балобанов же утверждал — никакого отношения в деятельности КПК не имел, никаких документов не подписывал и прибыли не получал. Впрочем, Вахитовский райсуд ему не поверил. Согласно приговору, именно Балобанов в паре с братом Галеева выезжал в Нижний на переговоры перед открытием там офиса КПК, именно он слал Галееву через мессенджеры сообщения, как действовать, и именно ему Галеев отдавал полученные деньги вкладчиков, изредка получая назад суммы на выплату процентов. Судом же установлено — Балобанов часто менял номера телефонов и псевдонимы в соцсетях, работая от имени «Дмитрия Иванова», «Жоры Морозова» и «Джонни Д». Галеев использовал ник Агеев.

Пенсионеры «любовались» на своих обидчиков, глядя из зала на картинку из СИЗО, причем камеры в изоляторе настроены так, что разглядеть лица Балобанова с Галеевым было невозможно

В ноябре 2018-го Вахитовский суд приговорил Балобанова к 10, а Галеева — к 8 годам колонии общего режима. В этот срок каждому включили по два неотбытых за решеткой года. До строительства «перспективной» пирамиды у первого за плечами числилось три судимости, «заработанные» в несовершеннолетнем возрасте. В декабре 2005-го и феврале 2006-го Елабужский горсуд дважды наказывал Балобанова условными сроками за кражи и мошенничество, однако в декабре 2006-го при вынесении приговора уже за разбой тот же суд отправил его в колонию на 8 лет уже как рецидивиста. На свободу Балобанов вышел досрочно в августе 2011 года. Еще через пару недель из той же нижнекамской колонии по УДО освободили Галеева, осужденного за разбой и убийство Верховным судом РТ в 2006 году.

При вынесении нового приговора бывшим зэкам было уже по 30. Потерпевшие по их делу в два-три раза старше. Именно поэтому один из них не сдержался и на заседании Верховного суда РТ выкрикнул в адрес тройки судей: «Эти молокососы обворовали всех, а вы их защищаете!». Возмущение этого и других вкладчиков вызвало вполне законное решение апелляционной инстанции — дать время новому адвокату Галеева время для ознакомления с материалами дела. На днях осужденный подписал договор с Натальей Фарукшиной, защищавшей VIP-пристава Жанну Алпарову в деле «Адмирала» и обвиненного во взятках экс-начальника казанской колонии №19 Алмаза Тазеева.

Защиту Балобанова с недавних пор осуществляет адвокат Заури Читая, его клиентом ранее был экс-зампреда «Татфондбанка» Рамиль Насыров.

Большая часть заседания Верховного суда РТ была посвящена перекличке прибывших на заседание вкладчиков, причем, судя по информации суда, часть зарегистрировавшихся не дошли до зала, а часть пришли без регистрации. Пенсионеры «любовались» на своих обидчиков, глядя из зала на картинку из СИЗО, прочем камеры в изоляторе настроены так, что разглядеть лица Балобанова с Галеевым было невозможно, а когда первый вставал, его голова просто выпадала из кадра. Выкрики с места: «Пусть сидят!», «Обманщики!» — сопровождали уход судей в совещательную комнату. Ввиду краткости первого заседания выводить никого из недовольных вкладчиков приставы не стали.

Большая часть заседания Верховного суда РТ была посвящена перекличке прибывших на заседание вкладчиков, причем, судя по информации суда, часть зарегистрировавшихся не дошли до зала, а часть пришли без регистрации

Куда ушли миллионы?

К вопросу о законности приговора по делу КПК «Перспектива» Верховный суд РТ вернется через 2 недели. Решением Вахитовского суда недовольны и требуют своего оправдания оба осужденных. Так, защита Галеева настаивает на его полной неосведомленности в афере, иначе в числе потерпевших не оказалось бы его родной сестры. Ну а защита Балобанова настаивает — договоры казанцы подписывали с Галеевым, средства из филиалов переводились тоже ему, ему и отвечать за все.

В ходе расследование дела сотрудники МВД Татарстана установили: «Перспектива» страховала вклады в СК «Финрос», но не напрямую, а через агента — компанию «Инвест Рента». Причем документы не предусматривали получение страховки в случае банкротства КПК. Для наступления страхового случая должны были произойти пожар, наводнение, землетрясение или взрыв, арест средств КПК либо банкротство кредитного учреждения, в котором хранились средства «Перспективы».

Однако за 2013—2014 годы через официальный банковский счет КПК с оборотом в 170 млн прошло всего 300 тысяч рублей. Если верить документам, кооператив направлял средства в ООО «Микрофинансовые инвестиции», зарегистрированное в Москве, в офисе на улице Искры. Правда, там о такой организации не знают. Следователи разыскали Елену Быкову, что числилась учредителем «Микрофинансовых инвестиций». Девушка была крайне удивлена — говорит, устроилась через интернет в эту компанию секретарем, проработала недели три и обнаружила — офис закрыт. От следователей Быкова узнала — на нее без ее согласия зарегистрировали еще 20 фирм.

Из показаний нескольких свидетелей можно было сделать вывод — кроме Балобанова с Галеевым, на верхушке «пирамиды» могли быть и другие связанные с криминалом люди. Актуален и вопрос — куда же ушли миллионы? Согласно не вступившему в силу приговору райсуда с осужденных в солидарном порядке взыскано 90 млн рублей в пользу потерпевших. Однако шансы увидеть эти деньги невелики: в ходе расследования под арест попали балобановская машина Honda Accord выпуска 2011 года и чуть более 8 тысяч рублей на двух счетах в лопнувшем ТФБ. Ну а с доли Балобанова в елабужской квартире райсуд арест снял, там прописан его несовершеннолетний ребенок.