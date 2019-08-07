Дело ОПГ «Калуга»: как с «должника» бывшего топ-менеджера нефтянки 15 миллионов трясли

В Верховный суд Татарстана направлено дело по убийству обнальщика в Константиновке и похищению питерского бизнесмена

Фото: Ирина Плотникова

Похождения бригады «калужских» в Казани оценит Верховный суд Татарстана. Группу из семи человек обвиняют в расстреле бизнесмена в Константиновке, избиении и похищении главы питерской нефтяной компании и уводе чужого «Лексуса» после угроз владельцу выколоть глаз вилкой в ресторане. Самому старшему из бригады, Марату Муллину, 55 лет, в свое время его называли активным участником казанской группировки «Калуга». Подробнее — в материале «Реального времени».

Слежка за обнальщиком и «пропавшие» миллионы

Накануне в Верховный суд Татарстана поступило уголовное дело бригады, обвиняемой в вымогательствах, разбоях, похищении и убийстве. После задержания семи фигурантов в марте 2018-го сотрудники МВД и Следкома обнаружили целый арсенал — в доме и бане поселка Усады хранились обрез охотничьего ружья 16 калибра, пистолет ТТ производства Польши, а также патроны для гладкоствольных ружей, пистолета Макарова и ПСМ, магазины и самодельный глушитель.

Там же изъяли маски-шапочки, которые, как полагают следователи, преступники использовали на улице Интернациональной поселка Константиновка 18 декабря 2017-го. По данным следствия, нападение на 58-летнего бизнесмена Раиса Ахмадуллина было тщательно спланировано: с июля за ним следили и выяснили распорядок дня, маршруты и дни получения крупных сумм. Знали, что занимается поставками продуктов питания и незаконным обналичиванием.

Готовясь к нападению, заранее приобрели переделанный из газового пистолет калибра 5,45 мм и два пистолета самообороны для стрельбы травматическими патронами калибра 18x45 — «Оса» ПБ-4-1МЛ и «Стражник». Для конспирации использовали мобильные телефоны, зарегистрированные на несуществующее лицо.

Айрат Садрутдинов и Андрей Мархачев в это время дежурили в Салмачах и, получив сигнал от сообщников, двинулись в Константиновку — к многоквартирному дому на Интернациональной, где жил Ахмадуллин, нацепили маски-шапочки и устроили засаду. Фото Александра Артемьева

По версии следствия, 18 декабря 2017 года с 13.50 до 15.50 Азат Сазгутдинов и Динар Гибадуллин поджидали, пока Ахмадуллин покинет объект на улице Тихорецкой. Айрат Садрутдинов и Андрей Мархачев в это время дежурили в Салмачах и, получив сигнал от сообщников, двинулись в Константиновку — к многоквартирному дому на Интернациональной, где жил Ахмадуллин, нацепили маски-шапочки и устроили засаду. Примерно в 17.15 у дома остановилась Audi, Ахмадуллин вышел с сумкой, с ним была супруга. В подъезд за ними заскочил и Мархачев: по версии обвинения, он стрелял из «Стражника» в спину жертве не меньше трех раз, еще три пули из самодельного пистолета выпустил Садрутдинов, что поджидал хозяев дома.



Смертельными оказались две пули, супругу убитого нападавшие не тронули, лишь забрали сумку с 2 млн рублей и скрылись — вместе с двумя добравшимися до Константиновки напарниками. После задержания признались, что оружие распилили «болгаркой» и скинули в реку Меша в Лаишевском районе. Именно там части пистолетов позже обнаружили водолазы. Если верить обвиняемым, на том же берегу в снегу они спрятали сумку с миллионами, правда, указать точное место не смогли. «Деньги не найдены до сих пор», — уточнили «Реальному времени» в первом отделе Следкома по РТ.

После задержания преступники признались, что оружие распилили «болгаркой» и скинули в реку Меша в Лаишевском районе. Именно там части пистолетов позже обнаружили водолазы. Фото: Следком по РТ

Орудие преступления — вилка

Прежде чем решиться на убийство, бригада использовала метод силового взыскания несуществующих долгов. С этим столкнулся казанский предприниматель Сергей Фролов, выступавший в 2014-м поручителем по займам своего знакомого на общую сумму 7 млн рублей. Займы были возвращены, однако поручителю решили выкатить счет на ту же сумму.

Первая встреча состоялась в декабре 2014-го в «Корстоне» — на требование денег Фролов ответил отказом. А в январе 2015-го за обедом в ресторане «Трапеза» его нашли вновь. По версии следствия, беседа накалилась, когда предполагаемый лидер группы Марат Муллин (он же член ОПГ «Калуга») схватил вилку и угрожал выколоть ею глаза «должнику». Сказал — 7 миллионов нужно будет отдать, а прямо сейчас надо отдать припаркованный у ресторана «Лексус» с ключами и распиской о его добровольной передаче. Фролов отдал.

А 10 февраля был избит той же бригадой — требовали деньги и документы на похищенный «Лексус».

VIP-кредитор сказал, что прощает долг

Куда больше натерпелся от казанцев гендиректор компании «Интеройл» Игорь Кузнецов из Санкт-Петербурга. Он признан потерпевшим по эпизодам вымогательства, похищения, разбоя и увода паспорта. В 2005-м компания Кузнецова заняла 500 тыс. долларов (14,3 млн рублей по курсу) под 10% годовых у ЗАО «Татарстанская инновационная нефтехимическая компания» (ТИНКХ), и в том же году, если верить потерпевшему, вернула заем.

Но в 2017-м году кредитор решил, что денежные обязательства Кузнецова выполнены не в полном объеме и обратился к знакомому — Муллину — с просьбой помочь. Тут надо пояснить, что кредитором этим выступил Хамит Кавеев, председатель совета директоров ТИНКХ и бывший заместитель гендиректора «Татнефти». На следствии он пояснял, что ничего плохого Кузнецову не хотел и обращался за помощью вовсе не к бандитам, а в юридическую фирму.

В 2017-м году кредитор решил, что денежные обязательства Кузнецова выполнены не в полном объеме и обратился к знакомому — Муллину (на фото) — с просьбой помочь. Фото Марии Горожаниновой

В Следкоме полагают, что Муллин со товарищи собирались выбить деньги у этого должника не для чужого дяди, а для самих себя. Для этого 21 мая 2017 года перехватили питерского бизнесмена у ТЦ «Мактама» в Альметьевском районе, куда он прибыл на встречу с Кавеевым, стали требовать 15 млн рублей, отняли ключи и документы на автомобиль «Тойота». Машину отогнали в Лениногорск, Кузнецова повезли туда же на другом авто.

Похищенный объяснил — «Тойота» не его, сожительница заявит в полицию. Ему сказали: заплатишь 15 миллионов — вернем. Кузнецов дал понять, что может занять у знакомого в Уфе, и его повезли в Башкирию. По дороге заложнику удалось тайком послать сообщения с просьбой о помощи, и он рассчитывал, что в Уфе уже готовят операцию по его освобождению, но встреча не состоялась. Уже добравшись до уфимского ТЦ «Мега-Ашан» похитители заподозрили неладное, развернулись и повезли Игоря Кузнецова назад в Татарстан. По дороге отобрали мобильник, банковские карты и паспорт, затем избили.

С 22 по 26 мая питерца держали в плену в нежилом здании на улице Производственной в Лаишево — требовали деньги, били, время от времени вывозили с завязанными глазами подальше и давали мобильный, чтобы звонил родственникам. После избиения ножками кресла и ударом по спине кувалдой бизнесмен стал просить отпустить его на пару дней в Санкт-Петербург, обещал продать квартиру и вернуться с деньгами.

Закончилась эта история неожиданно. По данным сотрудников МВД и Следкома, 26 мая поздним вечером преступники устроили похищенному встречу с кредитором за поселком Среднее Девятово. Кредитор приехал, сказал, что прощает должника, и уехал. А преступники продолжили требовать 15 миллионов, угрожая убийством, если через два дня не появится с деньгами или заявит в полицию. Затем отпустили.

Материалы этого уголовного дела поступили в Верховный суд РТ 6 августа. Дата первого заседания пока не назначена. Однако срок ареста у всех семерых истекает 18 августа.

Материалы этого уголовного дела поступили в Верховный суд РТ 6 августа. Дата первого заседания пока не назначена. Фото Олега Тихонова

Муля и «Парижская жизнь»

Под стражей все семеро находятся больше года. Источники «Реального времени» утверждают: причастность к похищению Кузнецова обвиняемые отрицают, расстрел Ахмадуллина признают лишь двое. Они же, по версии следствия, принимали участие в еще одном подготовленном разбое. 25 февраля 2015-го у дома на Дубравной при выходе из машины был избит бизнесмен Гизатуллин, за которым следили на протяжении трех месяцев. Добычей преступников стали 432 тысячи рублей и мобильный телефон.

Из семерки обвиняемых погашенные судимости имеют двое. У Азата Сазгутдинова — три приговора за хранение наркотиков, эту статью ему вменяют и сейчас. Марат Муллин еще в 90-х привлекался за вымогательство. В сентябре 1998-го про его ужин в московском ресторане «Парижская жизнь» писал «КоммерсантЪ»:

«Трое членов казанской преступной группировки «Калуга» — ранее судимый за вымогательство Марат Муллин (Муля), его посыльный Владимир Кореев (Бандит) и их товарищ из Нижневартовска Юрий Гамзатов — подъехали к ресторану на Mercedes-500 с московскими номерами. Они заказали блюда французской кухни и водку. К трем часам ночи все трое были уже пьяны. Они стали громко разговаривать и приставать к официанткам. На вежливую просьбу расплатиться и покинуть заведение они ответили грубой бранью. Когда же охрана «Парижской жизни» попыталась вывести их на улицу, казанцы затеяли драку. По звонку администратора через минуту в ресторан прибыли милиционеры (здание столичного ГУВД расположено рядом). Один из хулиганов, пострадавший в драке, был госпитализирован. У Бандита милиционеры изъяли автомат К6-92 чеченского производства («Борз») с двумя полными рожками (44 патрона), а у его друзей — огромные охотничьи ножи иностранного производства. Mercedes был конфискован, поскольку номера его кузова и двигателя оказались перебитыми. Против всех троих возбуждено уголовное дело по фактам злостного хулиганства и незаконного хранения оружия».