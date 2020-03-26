Казанские строители финансовых пирамид за решеткой стали разнорабочим и швеей

Нагревшие вкладчиков на 300 млн рублей лидеры КПК «Казань-Кредит 1» и «Интер-Инвест» хотят выйти на волю досрочно

Фото: Максим Платонов

Недостойным досрочного освобождения признал накануне Пестречинский райсуд Казани 30-летнего экс-владельца компании «Интер-Инвест» Станислава Лапшова, обманувшего больше тысячи вкладчиков Татарстана, Брянской, Орловской и Липецкой областей. До конца срока этому мошеннику осталось всего 10 месяцев, но исполнительные листы по искам потерпевших до колонии до сих пор не дошли. Впрочем, строитель другой финансовой пирамиды Петр Богданов с непогашенными исками на 57 млн рублей может выйти на волю уже завтра.

Бывший миллионер в колонии влился в ряды «отрицательно настроенных»



Без потерпевших и в режиме видеоконференцсвязи рассматривали вчера в Пестрецах ходатайство «пирамидчика» Станислава Лапшова. По приговору Ново-Савиновского райсуда Казани в ноябре 2018-го он получил 7 лет и 8 месяцев колонии строгого режима за хищение 254 млн рублей вкладчиков. В силу приговор вступил летом прошлого года, однако на волю бывший создатель «Интер-Инвеста» попросился лишь этой весной.

Ходатайство поступило к председателю Пестречинского райсуда Казани Иреку Набиеву. И он отказал Лапшову в УДО. Ведь за четыре года в СИЗО, с марта 2015-го и до вступления приговора в силу, мошенник получил 15 взысканий за нарушения режима. А поощрений не было.

В колонии №3 в Пановке бывшего миллионера трудоустроили разнорабочим на участке по сварке металлоконструкций. Руководство учреждения представило на суд справку, что установленную норму этот зэк не выполняет, «влился в ряды отрицательно настроенных к администрации осужденных», а отношения с людьми строит «на основе личной выгоды». Еще один любопытный вывод — по мнению сотрудников ФСИН, лидерскими качествами этот аферист не обладает.

По приговору Ново-Савиновского райсуда Казани в ноябре 2018-го Лапшов получил 7 лет и 8 месяцев колонии строгого режима за хищение 254 млн рублей вкладчиков. Фото Юлии Косолапкиной

А еще, по данным администрации, в данный момент на осужденном Лапшове висят всего три непогашенных иска на общую сумму в 181 тысячу рублей. Из них 4 тысячи взысканы при вынесении приговора для погашения судебных издержек, а остальные 177 тысяч — в счет компенсации имущественного ущерба одному из потерпевших. На день рассмотрения ходатайства по этому иску из зарплаты сидельца Лапшова удержано всего-то 803 рубля...

Без УДО Лапшов выйдет в январе 2021-го

Ранее жертвами рухнувшей в 2014-м финансовой пирамиды «Интер-Инвест» признали больше тысячи вкладчиков из Татарстана, Брянской, Орловской, Липецкой областей и Воронежа. В надежде на дивиденды до 180% годовых люди доверили компании Лапшова свыше 400 млн рублей, а получили назад меньше половины от этой суммы. Однако при вынесении приговора суд лишь признал за потерпевшими право на возмещение ущерба, предложив решать вопрос в порядке гражданского судопроизводства.

В апелляции сотня вкладчиков возмущалась таким подходом, ну а защита осужденного настаивала на необходимости квалифицировать действия бизнесмена как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Верховный суд РТ поправил приговор лишь в части зачета сроков — засчитал Лапшову каждый день в СИЗО за полтора дня колонии общего режима.

Так и получилось, что мошенник на вчерашний день успел отбыть 6 лет и 11 месяцев, а до конца его срока осталось лишь 9 месяцев. Так что независимо от решения по УДО на волю Станислав Лапшов должен выйти после новогодних праздников — 2021. В связи с этим в Казанской прокуратуре по надзору за соблюдением законности в местах лишения свободы посоветовали потерпевшим — не тянуть с подачей исков.

Верховный суд РТ поправил приговор лишь в части зачета сроков — засчитал Лапшову каждый день в СИЗО за полтора дня колонии общего режима. Фото Максима Платонова

На данный момент в базе Федеральной службы судебных приставов на Станиславе Андреевиче висят 11 исполнительных листов всего на 2,6 млн рублей. Среди них — три госпошлины и самый большой из уже удовлетворенных исков потерпевших — на 2 млн рублей. Источники «Реального времени» полагают, что приставы шлют эти листы по месту жительства Лапшова, не утруждая себя выяснением, где же он находится.

Аферист Богданов в шаге от свободы

Меньше девяти месяцев осталось сидеть и 66-летнему Петру Богданову, экс-директору КПК «Казань-Кредит 1». В этом потребкооперативе в 2006—2010 годах «погорели» 57,6 млн рублей 248 человек, соблазнившихся гарантиями о 18—33% годовых на сумму вклада. Вину в афере кооператор не признал, настаивал на том, что «допустил халатность при управлении КПК», еще винил финансовый кризис 2008 года, повлекший отток вкладчиков.

Срок наказания по приговору Богданова с учетом времени под стражей истекает в середине декабря 2020 года. В марте 2015-го Советский райсуд Казани наказал его 6 годами колонии общего режима. А через год президиум Верховного суда РТ сократил срок отсидки директора-мошенника на один месяц.

Отбывать наказание «пирамидчика» отправили в ту же пестречинскую колонию, где сейчас сидит Лапшов. Там же он получил новую профессию — швеи — и даже успел поработать за швейной машинкой. Но в сентябре 2018-го районный суд решил, что зэк Богданов заслуживает перевода на облегченные условия содержания, и его перевели из колонии в Пановке на участок колонии-поселения при ИК-2 в Казани. После чего Петр Григорьевич дважды подавал ходатайство об УДО.

В сентябре 2018-го районный суд решил, что зэк Богданов заслуживает перевода на облегченные условия содержания, и его перевели из колонии в Пановке на участок колонии-поселения при ИК-2 в Казани. Фото Максима Платонова

В марте 2019-го Приволжский райсуд Казани отказался освобождать пенсионера-афериста, а вот его повторное ходатайство в феврале 2020-го удовлетворил. На тот момент за плечами у сидельца были аж 13 поощрений, в том числе за примерное поведение и добросовестный труд. Нарушений режима не было. Так что администрация колонии №2 характеризовала его положительно.

Категорически против УДО выступили все 12 участвовавших в заседании потерпевших. Они указывали — ущерб Богданов не погасил и не собирается этого делать. Особенно возмутила вкладчиков фраза осужденного, что он «никому ничего не должен». Возражал и Казанский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Андрей Панфилов. Но суд посчитал, что Богданов встал на путь исправления и в дальнейшем отбывании наказания не нуждается.

Из решения следует, что за время отсидки кооператора частично ущерб по уголовному делу погашал конкурсный управляющий КПК «Казань-Кредит 1».

По данным «Реального времени», и спецпрокурор, и потерпевшие подали апелляционные жалобы на УДО Богданова. Их рассмотрение намечено Верховным судом Татарстана на 27 марта.