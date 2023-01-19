Чем Ильгиза Гилазова разочаровали председатели судов и мировые судьи

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С критикой в адрес мировых судей и председателей федеральных судов Татарстана выступил сегодня главный судья республики Ильгиз Гилазов. Вопреки заявлению министра юстиции РТ Рустема Загидуллина о высокой нагрузке на представителей мировой юстиции, председатель Верховного суда РТ сделал акцент на ошибках в их работе и подчеркнул — в 12 регионах ПФО нагрузка еще выше. «Реальное время» приводит полный текст выступления председателя Верховного суда Татарстана на итоговой коллегии Министерства юстиции РТ.

«На мой взгляд, разговоров о высокой нагрузке мировых судей в республике быть не должно»

Можно в рамках регламента остановиться на всех аспектах. Мы на итоговом совещании, которое будет 3 февраля (речь о ежегодной конференции судей РТ, — прим. ред.), дадим анализ, естественно, и районным, и федеральным [судьям]. Но я хотел бы остановиться на некоторых вопросах, которые беспокоят нас, Верховный суд, в части, касающейся производства, и материальной, и финансовой стороны.

Фото: vs.tat.sudrf.ru

Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Мировые суды — одна из несущих опор Российской Фемиды. В эту инстанцию поступает наибольшее количество дел, и именно по опыту обращений в мировой суд большинство граждан судят о качестве отправления правосудия. В настоящее время в Республике Татарстан правосудие отправляют действующие 178 мировых судей. Более половины из них — выходцы из судебной системы.

Средняя нагрузка на один участок мировых судей по состоянию на 1 июля 2022 года составила 359 дел и материалов в месяц. Вместе с тем, согласно статистическим данным, из 14 субъектов Приволжского федерального округа мировая юстиция Республики Татарстан находится на 13-м месте по нагрузке. Вы призадумайтесь! Так, нагрузка мировых судей в Пермском крае составила более 600 дел и материалов в месяц, в Кировской, Саратовской, Нижегородской областях — более 500 дел и материалов в месяц. Разница в нагрузке между мировыми судьями нашей республики и судьями Пермского края составила 41%. На мой взгляд, разговоров о высокой нагрузке мировых судей в республике после озвученной статистики быть не должно.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Проблема неравномерной нагрузки мировых судей должна быть предметом постоянного контроля председателей судов, обладающих полномочиями по перераспределению нагрузки между ними, и старших мировых судей, которые при необходимости должны инициировать эти вопросы.

«Разочарованность вызывает работа председателей судов»

Положительным моментом прошедшего года, безусловно, можно назвать снижение количества обращений граждан. За год поступило в Верховный суд 180 обращений. В прошлом году речь шла о поступлении 500 обращений.

Несмотря на уменьшение количества жалоб, выявляются случаи пренебрежительного отношения мировых судей к своим процессуальными обязанностям, в частности по направлению судебных приказов о взыскании средств в бюджет. Получая денежное содержание из средств бюджета и постоянно говоря о необходимости повышения уровня материального обеспечения аппарата, мировые судьи не принимают достаточных мер по своевременному поступлению в бюджет взысканных денежных средств. В одном из выявленных случаев речь шла о сумме, более чем в 10 раз превышающей месячное содержание мирового судьи. Судебный приказ не отправлялся на исполнение более полугода, вплоть до вмешательства руководства Верховного суда нашей республики.

Следующее, о чем я бы хотел сказать: управлением судебного департамента нашей республики подготовлен обзор по обобщению отдельных результатов деятельности мировых судей по осуществлению полномочий в рамках изучения организации деятельности районных судов, ведения судебной статистики, организации делопроизводства и работы архивов. Так вот, этот анализ информации, зарегистрированной в базе данных, показывает, что практически на всех участках категории дел в рамках гражданского судопроизводства определяются неправильно, сводные отчетные данные об исполнении штрафов в качестве основного вида наказания занижены, несвоевременно либо неправильно указаны результаты рассмотрения дел, неполно и неправильно отражаются суммы исковых требований, неверно отражены сведения о заключении под стражу, регистрируются заявления, не подлежащие отдельной регистрации, что приводит к искусственному увеличению общей нагрузки судебного участка. И это только малая доля указанных в обзоре ошибок. Данные ошибки имеют системный и повторяющийся характер.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Полагаю, что мировые судьи не работают в данном направлении, не делают для себя соответствующих выводов, что приводит к снижению эффективности работы аппарата судебного участка, препятствует автоматическому формированию журналов делопроизводства, учетно-статистических карточек, повесток, исполнительных листов, проведению анализа и общения деятельности судебного участка.

Летом прошлого года мы специально проводили совместное заседание вместе с судебным департаментом, министерством юстиции и президиумом Верховного суда о том, что ряд мировых судей настолько халатно относятся к вот этим серьезным вопросам, связанным со статистикой, с остальными этими вещами, что вынуждены были ставить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Разочарованность вызывает работа председателей судов. Если они не присутствуют на сегодняшнем мероприятии, то вы им все равно это передайте. Ведь председатель суда в ответе не только за федеральных судей, но и мировых. Я надеюсь, что председательский корпус ознакомится с обзором и сделает выводы с целью недопущения указанных в нем ошибок и недочетов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глобальная проблема — это текучесть кадров

Глобальная проблема — это текучесть кадров в аппарате мировых судей. В 2022 году уволилось 38% кадрового аппарата состава мировых судей, или 259 человек.

В нашем регионе, не во всех регионах это, серьезную финансовую поддержку оказывает руководство республики. Решен вопрос о ежеквартальном дополнительном материальном стимулировании работников аппарата мировых судей. В 2022 году среднемесячное содержание сотрудников аппарата мировых судей выросло более чем на 10%.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Наряду с решением финансовых вопросов нельзя забывать и о том, что материальное стимулирование не является единственным фактором удовлетворенности трудом. Не последнее место в этой иерархии ценностей занимает интерес к работе, удовлетворенность достижениями в работе, взаимоотношениями с сотрудниками и руководством, условия труда. И если для повышения материальной заинтересованности и оснащения рабочих мест требуется финансовое вливание и принципиальные решения, то повысить интерес сотрудников к работе, наладить систему нематериальных поощрений, психологический климат в каждом конкретном аппарате под силу любому мировому судье.

«Мировой юстиции необходимо всегда держать руку на пульсе»

Объявленный президентом нашей республики Год цифровизации плодотворно завершился и для мировой юстиции. Министр уже говорил об этом. Используются новые системы электронного документооборота шестой кассации для взаимодействия с ней, функционирует юридически защищенный портал учета и контроля оплаты постановлений о привлечении к рассмотрению дела адвокатов и специалистов.

В настоящий момент законодателями рассматриваются изменения закона о судебном департаменте при Верховном суде, согласно которым судебный департамент будет наделен полномочиями по формированию единого информационного пространства федеральных судов и мировых участков. Ситуация в этом вопросе непростая. Мировые судьи, как уже было сказано, работают на базе программного обеспечения компании «Крок», которая не входит в систему ГАС «Правосудие», а отсюда проблема взаимодействия судебных участков с другими уровнями судебной системы и проблемы роста.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В частности, министерство юстиции на базе «Крока» реализовало портал приема исковых заявлений, но оно совершенно не интегрировано с единым порталом судебной системы судов общей юрисдикции. На сегодня возможность получения документов от участников судопроизводства имеется в опытном порядке только на одном судебном участке — №1 по Кукморскому судебному району. И то в тестовом режиме. То есть пока возможность направления электронных обращений в адрес мировых судей республики через единый официальный сайт не имеется, несмотря на реализованный локальный вариант.

У судебных участков нет интеграции с районными и городскими судами, и с Шестой кассацией (Шестой кассационный суд общей юрисдикции, — прим. ред.). Следовательно, при передаче дел с инстанции на инстанцию необходимо в ручном режиме вводить данные, что довольно затратно по времени и увеличивает риск внесения ошибок из-за человеческого фактора. Нужно указанную задачу решить. Благо защищенные каналы между инстанциями имеются.

У районных судов нет возможности подключения к судебным участкам для оказания методической помощи, ввиду чего участками допускается большое количество ошибок, влекущих за собой искажение данных, а зачастую носящих и сознательный характер.

Основной показатель качества работы судей — это утверждаемость судебных актов — остается на достаточно большом, высоком уровне — боле 80% по всем видам судопроизводств. Количество обжалованных судебных актов в прошедшем году не превысило 1%, то есть в остальных случаях обе стороны согласились с решением судьи или же не нашли достаточных аргументов для обжалования.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Несмотря на то что с началом деятельности кассационных судов общей юрисдикции мировые судьи выбыли из процессуального контроля Верховных судов республик, мы постоянно изучаем судебную практику и корректируем непосредственно через районные суды. Мировой юстиции необходимо всегда держать руку на пульсе и отслеживать дальнейшую судьбу вынесенных судебных актов, иметь представления об изменении судебной практики. Мировые судьи — это кадровый резерв для системы федеральных судов. За последние два года 10 мировых судей назначены судьями федеральных судов, один мировой судья стал председателем районного суда.

Приоритеты и ценности в нашей работе остаются прежними — это создание достойных условий для отправления правосудия, оптимизации служебной нагрузки, кадровая работа, улучшение организационно-правовой деятельности, автоматизация деятельности и внедрение новых информационных технологий. В завершении выступления хочу напомнить, что мировая юстиция является своего рода индикатором деятельности всей судебной системы республики и формирует первичное отношение граждан к судебной власти в целом.

Результативность деятельности мировой юстиции Татарстана всегда обеспечивалась последовательной и неуклонной поддержкой президента республики Рустама Нургалиевича Минниханова, за что мы выражаем особые слова благодарности. И вам большое спасибо, работа большая проделана. Вместе с тем есть над чем работать, у нас есть потенциал, грамотный кадровый состав, вот эти недостатки надо учесть и на них обращать внимание.



Благодарю за внимание!

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Татьяна Демина