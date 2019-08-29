«Неосторожный» расстрел казанского бизнесмена тянет на пожизненное?

Как адвокат стал свидетелем убийства, кто укрывал беглого стрелка и почему действия убитого бизнесмена назвали «выполнением общественного долга»

Фото: Ирина Плотникова

В Верховный суд Татарстана поступило шесть томов уголовного дела о предновогоднем расстреле владельца сети ломбардов и его друга в центре Казани. Как выяснило «Реальное время», в отношении обвиняемого Рината Раимджанова есть материалы по признакам еще минимум двух преступлений, но полиция отказывается возбуждать против него уголовные дела. По данным свидетелей, в бегах Раимджанов вымогал у знакомого 200 тысяч рублей и со словами «Я не шучу» ссылался на распространенную силовиками запись своей стрельбы.

На зоне «воевал» с «красными»



Ринату Раимджанову — 55. За плечами — прогоревший бизнес по торговле автомобилями, а также продуктами, напитками и табаком. А еще две погашенные судимости 80-х годов — за хулиганство. Первый приговор в архивах не сохранился. Второй описывает, как осужденный Раимджанов в исправительной колонии участвовал в избиении «красных» зеков «черными», то есть теми, кто не поддерживает зоновское начальство.

С мая 2019-го он находится в СИЗО. Срок ареста истекает 15 сентября. Ожидается, что в ближайшее время прокуратура попросит Верховный суд РТ продлить посадку. Разбираться в преступлениях Раимджанова поручено судье ВС РТ Александру Шемуранову. В прошлом году он вынес приговор беженцам с Украины Гаврилюкам по убийству нумизмата и пожилой женщины. То дело рассматривалось с присяжными. Раимджанов ходатайства о народных судьях не заявлял.

Эксперты признали Раимджанова вменяемым и не выявили у него психических расстройств. Среди индивидуальных психологических особенностей стрелка специалисты назвали стремление настоять на своем, недоверчивость, упрямство, раздражительность, периоды импульсивного поведения и пренебрежение условностями наряду с повышением чувствительности к критике.

Эксперты признали Раимджанова вменяемым и не выявили у него психических расстройств. Фото Ирины Плотниковой

Зависимости от наркотиков эксперты не нашли. Напомним, при задержании в мае на съемной квартире у Раимджанова изъяли марихуану, но ее вес потянул лишь на административное правонарушение. Употреблял ли он наркотики в день стрельбы 25 декабря 2018 года — уже не установишь.

Достоверно известно, что Раимджанов пришел к ломбарду на Университетской, 4, с пистолетом, дождался пока совладелец заведения Ришат Садыков и его друг Сергей Мазанов сядут в автомобиль и наставил оружие на водителя. На следствии Раимджанов утверждал — умысла убивать не было. Сначала стрелял в стекло, потому что не открывали, потом — «случайно». Смертельный выстрел в голову Садыкову нанес уже в ходе борьбы, а три выстрела в живот и бедро Мазанова — потому что «испугался». Мазанов же на очной ставке утверждал — стрелок сразу целился в голову Ришату, но тот прикрыл ее рукой, и первая пуля попала в плечо.

Действия Раимджанова сотрудники Следкома расценили по трем статьям — незаконное приобретение и хранение оружия, покушение на убийство двух человек и убийство человека в связи с выполнением общественного долга (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Максимальная ответственность за последнее преступление — пожизненное заключение. Выполнением общественного долга следователи и прокуроры считают в данном случае попытку Садыкова разоружить преступника.

«Я убил коммерсанта»

В числе свидетелей по уголовному делу оказался казанский адвокат и депутат. Он проезжал перекресток улиц Университетской и Островского на автомобиле около 18.30. «Слышу — хлопок, глянул в зеркало заднего вида — падает мужчина. Я окошко приоткрыл — запах боевого пороха, и мимо меня бежит этот Раимджанов в сторону «Якитории» — фамилию я тогда еще не знал, но на всякий случай мысленно «сфотографировал» его, — рассказал «Реальному времени» адвокат-свидетель Тимур Беляков. — Лет десять назад я бы может побежал за ним... А тут уже и машины с сиренами едут».

Уже на следующий день Беляков увидел фото разыскиваемого за стрельбу Рината Раимджанова и опознал его. А еще разглядел на записи с уличной камеры свою машину, проезжающую мимо места расстрела.

Супруг продавщицы, что некогда работала в ларьке Раимджанова, утром 26 декабря видел его в криминальном репортаже программы «Вести», а вечером обнаружил в своем доме в Победилово и не смог отказать в ночлеге. С его слов, Раимджанов признался: «Я убил коммерсанта. Утром пойду сдаваться». Ушел в семь утра, больше на связь не выходил.

Через пару часов, как установили сотрудники первого отдела Следкома по РТ, беглец позвонил знакомому коммерсанту. С его слов, сначала Раимджанов поинтересовался — видел ли тот запись. Получив подтверждение, грубо сказал: «Ты понял, что я не шучу! Тебе два дня сроку, чтобы найти и передать моей жене 200 тысяч рублей!» Пригрозил найти, если требование не будет выполнено.

Никаких долгов за знакомцем не водилось. Раньше из жалости давал Раимджанову деньги на жизнь, всего около 65 тысяч рублей. Тот их отдавать не собирался — просил еще 200 тысяч якобы на развитие автосервиса. Получил отказ. В последние годы Раимджанов был всем и всеми недоволен, полагал, что многие ему «должны по жизни», — свидетельствовал этот бизнесмен. Угрозы в свой адрес всерьез он не воспринял. Впрочем, в Следкоме материал в этой части выделили в отдельное производство и направили для принятия процессуального решения в полицию.

В числе свидетелей по уголовному делу оказался казанский адвокат и депутат Тимур Беляков. Фото Романа Хасаева

Дело о гранате и 2,5 млн возбуждать не хотят?

Впрочем, информация о возможных преступлениях Рината Раимджанова у полицейских была задолго до убийства. Должных мер они не принимали, считает адвокат фигуранта этого дела Тимур Гатауллин.

Его клиент Михаил Левицкий, обвиняемый в разбойном нападении на Раимджанова в ноябре 2017 года и участии в преступном сообществе, второй год находится в СИЗО. После объявления беглеца в розыск Левицкий написал президенту РФ, что никаких реальных мер по его розыску силовики не принимают и что трое обвиняемых из полицейского дела «Тукаевских» — сами потерпевшие:

«2 октября 2017 года на территории торгового комплекса «На Компрессорном» в Казани Раимджанов Р.М., угрожая пистолетом и боевой гранатой, выдернув из нее чеку, безосновательно требовал от меня, а также Осипова Евгения и Вагизова Айдара передачи ему денежных средств в размере 500 тысяч рублей — якобы мы сожгли 5 лет назад его машину, о чем нам в действительности ничего неизвестно... Кроме того, с 3 по 16 октября 2017 года Раимджанов в ходе телефонных разговоров с Осиповым безосновательно требовал, чтобы Осипов, я, а также Вагизов передали ему денежные средства в размере 2,5 млн рублей под угрозой применения насилия и убийства в отношении нас».

Историю нападения на Раимджанова 16 октября 2017 года Левицкий описал так — приехали по его просьбе к гаражу, хотели объяснить безосновательность его требований денег. «Однако Раимджанов напал на меня и нанес мне удар шилом с металлическим лезвием в область сердца. Я подставил под удар кисть левой руки, таким образом, убить меня ему не удалось. После чего я, опасаясь за свои жизнь и здоровье, так как ранее Раимджанов угрожал меня убить, нанес ему один прямой удар правой рукой и один удар левой рукой сбоку в область головы, отчего Раимджанов упал на бок, ударился головой об пол гаража и потерял сознание. После этого я из гаража вышел, ни Вагизов, ни Осипов ударов не наносили».

Первое постановление об отказе в возбуждении дела вынесено в ОП «Гвардейский» 8 февраля 2018 года. Второй и третий отказы — 15 февраля и 19 марта 2019 года. Фото yandex.ru

В январе 2019-го в Следкоме провели проверку по заявлению Левицкого, усмотрели в действиях Раимджанова лишь признаки вымогательства и направили материал в полицию. Первое постановление об отказе в возбуждении дела вынесено старшим следователем ОП «Гвардейский» Халиуллиной 8 февраля 2018 года — за 10,5 месяца до расстрела на Островского. «Тогда опросили Осипова, Левицкого и Раимджанова, который показал — описанных в заявлении действий не совершал. Следователь сделал вывод — поскольку Осипов и Левицкий обвиняемые, а Раимджанов потерпевший, то событие преступления отсутствует», — комментирует ситуацию адвокат Гатауллин.

Второй и третий отказы в ОП «Гвардейский» вынесли 15 февраля и 19 марта 2019 года. На тех же основаниях. По словам защитника, все три отменены прокуратурой Советского района Казани с указанием на неполноту проведенной проверки — показаний сторонних свидетелей рыночного конфликта в материалах просто нет. Как и показаний сотрудников местного ЧОПа.

По мнению защиты, расследование той истории тормозит нежелание накопать компромат на своих же — ведь оружие у ранее судимого Раимджанова даже не пытались найти и изъять. Значит, он мог почувствовать безнаказанность. Так считает и вдова убитого бизнесмена Асия Садыкова: «Если бы правоохранительные органы вовремя забрали у него пистолет — стрелять было бы не из чего, Ришат мог бы жить. А они не забрали...»

Обвиняемый в убийстве сохранил статус потерпевшего в деле «Тукаевских». До суда оно пока не дошло. Комментировать результаты проверок по заявлениям на Раимджанова в МВД не стали.

По мнению защиты, расследование той истории тормозит нежелание накопать компромат на своих же — ведь оружие у ранее судимого Раимджанова даже не пытались найти и изъять. Фото СК РФ по РТ

Отпечатки пальцев убитого и карточный долг

Мотивом декабрьской стрельбы обвиняемого в Следственном комитете РФ считают его неприязненные отношения с Садыковым и внутреннее убеждение стрелка, что тот причастен к истории в гараже в 2017 году. К слову, Раимджанов в том деле менял показания — сначала говорил, что повреждения получил при падении, потом стал говорить про избиение, а значительно позже — после задержания в мае 2019-го — объявил заказчиком нападения... убитого им предпринимателя.

По данным оперативного учета, Садыков когда-то состоял в группировке «Тукаевские», сообщили «Реальному времени» в Следкоме, однако к ответственности не привлекался. Даже после того, как полицейские получили некую оперативную информацию о возможном наличии отпечатков пальцев Садыкова на копиях первых протоколов, полученных Раимджановым. По словам потерпевшего-обвиняемого, он передавал эти документы для ознакомления кому-то из «Тукаевских», чтобы продемонстрировать — никого не сдает.

Дактилоскопист еще весной 2018-го подтвердил — отпечатки Садыкова на бумагах есть. Еще при жизни предпринимателя допросили в МВД об обстоятельствах их возможного появления и больше претензий не предъявляли. Тогда же Садыков довел до полицейских информацию — избегает общения с Раимджановым, а тот настоятельно ищет с ним встреч, поджидает у ломбарда и детсада. Сам потерпевший из дела «Тукаевских» тогда объяснил это преследование желанием получить карточный долг в 500 тысяч рублей. Примечательно, что в Следкоме в статусе обвиняемого эту версию стрелок не озвучивал. Наоборот, говорил — брал у Садыкова в долг 15 тысяч рублей и не отдавал, потому что тот не просил.

Представляющий потерпевших Асию Садыкову и Сергея Мазанова адвокат Руслан Нагиев уверен — обвиняемый сознательно оговаривает убитого: «Это такая агрессивная позиция защиты. На очной ставке с Мазановым он пытался обвинить их двоих в нападении — мол, они ему угрожали, и он взял пистолет. И с отпечатками — это Раимджанов все придумал, а объективно никаких доказательств нет и ни в каких преступлениях покойный не фигурирует».

Адвокат Руслан Нагиев уверен — обвиняемый сознательно оговаривает убитого: «Это такая агрессивная позиция защиты». Фото idelreal.org

Сдала квартиру беременной женщине — получай мужика с пистолетом

Бывшая жена Раимджанова еще прошлой зимой рассказала силовикам о его непогашенном кредите на 4 млн рублей, а дочь — про его помощь детским домам. Обе уверенно опознали Раимджанова в стрелке на уличном видео, заявив при этом — оружия и наркотиков у него никогда не видели. Не видели раньше они и тех, в кого стрелял Раимджанов. Такие же показания дала гражданская супруга обвиняемого, припомнив еще и его слова о серьезном пристрастии к карточным играм в молодости.

Как выяснило «Реальное время», в деле фигурирует и некая молодая женщина, что в январе 2019 года сняла по объявлению на «Авито» ту самую квартиру, где в мае в одних трусах повязали Раимджанова, и он тут же выдал пистолет. Для хозяйки жилья квартирант в статусе беглого преступника с оружием и претензии силовиков оказались неприятным сюрпризом. На следствии она рассказала — сдавала квартиру в ЖК «Радужный» некой Юлие за 9 тысяч рублей в месяц, сначала та говорила, что ждет ребенка, и затеяла в своей квартире ремонт, потом, что уже родила, а ремонт не успела закончить.

При переезде паспорт Юли проверял сожитель хозяйки, договор найма не заключали. При проверочных визитах хозяйка в квартире ни мужчин, ни ребенка не видела. Один раз с Юлей была женщина постарше — ее мать. Отметим, что близких с таким именем в кругу Раимджанова нет, силовики полагали, что укрывать его на съемной квартире могла дочка. Источники «Реального времени» утверждают — роль Юли сыграла риелтор.