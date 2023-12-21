В суде Татарстана лидер бригады киллеров «Хади Такташ» дал показания против «Тукаевских»

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (архив)

Сегодня Верховный суд Татарстана вышел на связь с колонией «Черный дельфин» — для допроса по видеосвязи отбывающего пожизненный срок лидера бригады киллеров группировки «Хади Такташ» Рината Фархутдинова (он же Ринтик). Он признался в причастности к покушению на гендиректора КСК КГУ «УНИКС» Александра Щербакова в ноябре 1999-го и дал показания против предполагаемого лидера банды «Тукаевские» Геннадия Кирилова, при этом полностью открестившись от версии об оговоре, на которой настаивал ранее, сообщили «Реальному времени» участники процесса.



Покушение на Щербакова оставалось нераскрытым 20 лет, пока в ноябре 2019-го не появилась явка с повинной из оренбургской колонии для пожизненно осужденных «Черный дельфин». Получивший «расстрельный» срок за бандитизм, убийство в составе орггруппы, незаконный оборот оружия и наркотиков и участие в преступном сообществе Ринат Фархутдинов поделился с силовиками, что Щербакова «хадишенским» заказал член ОПС «Тукаевские» Мураткин (ныне Кирилов), обещая выплатить вознаграждение в 10 тысяч долларов, — после того как получил категорический отказ директора «УНИКСа» отдавать часть прибыли КСК криминальной «крыше».

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

При встрече заказчик указал на белую директорскую «Волгу» и самого Щербакова, через некоторое время передал пистолет Макарова с глушителем и адреса, где бывает непокорный бизнесмен, делился на следствии и сегодня в Верховном суде РТ Ринтик. Рассказывал, что исполнителем того убийства стал Анатолий Новицкий (ныне покойный), вместе с которым он несколько дней следил за Щербаковым, а потом лично привез киллера на место преступления и должен был забрать обратно — после расстрела служебной «Волги».

Примечательно, что в ходе предварительного следствия, а затем и в Вахитовском суде Казани Ринтик от этих показаний открестился. Заявил — заказ на гендиректора «УНИКСа» не получал, Мураткина в 90-х не знал, «Тукаевских» в Казани не существовало, а явка с повинной выражала «волю силовых структур».

«Мне обещали, что дело закроют за истечением срока давности, поскольку и заказчик, и исполнитель мертвы. Однако дело не закрыли по причине того, что Кирилов Гена, которого я оговорил, оказался жив и здоров. Оговорить Кирилова мне сказал [Андрей] Ситнов (осужденный активист «Хади Такташ») путем передачи незаконным способом информации. Но я ошибся, меня обманули», — рассказывал Фархутдинов на судебном допросе в апреле 2021 года и уверял — будет настаивать на этой версии вплоть до ЕСПЧ.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня в Верховном суде Татарстана он этих слов отказался и заявил, что версия об оговоре была результатом оказанного на него давления. Отметим, что ранее районный суд Казани больше поверил первичным показаниям Ринтика, вынес ему обвинительный приговор — 8 лет колонии строгого режима, и оставил на пожизненном заключении. За преступления в составе «хадишенских» Фархутдинов сидит уже больше 20 лет.

Ранее по делу банды «Тукаевские» Верховный суд РТ допросил выжившего Александра Щербакова. «Одна пуля до сих пор во мне», — делился он.