«Народ приходит в суд за справедливостью, а получает законность»

Наука — спасение для чиновников, считает автор «бандитских» бестселлеров Максим Беляев, презентовавший новую книгу

Фото: Максим Платонов

Зампред Верховного суда РТ Максим Беляев презентовал вчера свою книгу о справедливости судебных приговоров. Нужно переосмыслить систему вынесения судебных решений в соответствии с новыми реалиями — говорит он в ней. А корреспонденту «Реального времени» Беляев заявил, что приступил к написанию новой главы книги из серии «Бандитская Казань» о кровавых преступлениях профессора университета.

«В научном мире все непросто»

Заместитель председателя Верховного суда РТ Максим Беляев презентовал вчера свою монографию «Судебные решения в российском уголовном процессе: теоретические основы, законодательство и практика», написанную на основе его докторской диссертации, которую он защитил в прошлом году.

В начале своего выступления он заявил, что в зале много людей, которые сыграли большую роль в его жизни и становлении, прежде всего во время обучения на юрфаке Казанского университета, а также в научном мире, где «все было не так просто». Затем Беляев продемонстрировал увесистый «кирпич» своей докторской диссертации, выжимку из нее в виде многостраничной книги-монографии и автореферат диссертации.

«Это все я постараюсь уложить в 20 минут», — пообещал он, добавив, что защита в Москве растянулась на 4 часа.

Один из главнейших тезисов монографии — судебное решение должно быть не просто законным, обоснованным, мотивированным, но и справедливым

«Правосудие, сдерживаемое Милосердием»

Зампред Верховного суда РТ отметил, что его собственный многолетний опыт, а также анализ правоприменительной практики, в том числе зарубежной, позволил ему выявить ряд проблем системного характера, которые возникают при принятии судебных решений. И подчеркнул, что новые реалии требуют переосмысления ряда проблем, но процессуальные вопросы регулирования судебных решений системно еще не исследовались — последняя работа по этой теме написана более 15 лет назад.

Один из главнейших тезисов монографии — судебное решение должно быть не просто законным, обоснованным, мотивированным, но и справедливым. В качестве примера Беляев вспомнил дело Александра Алехина из Санкт-Петербурга, обратившегося в Европейский суд по правам человека. Выяснилось, что заявитель, содержавшийся длительное время под стражей, был прикован к постели. Его доставили в суд на носилках в сопровождении врача и специалиста по общению с помощью жестов, поскольку он не мог ни говорить, ни ходить, но судья продлил ему срок содержания под стражей. При этом Алехин обвинялся в совершении экономического преступления — осуществлении незаконной банковской деятельности. «Очевидно, что такое решение было несправедливым по своей сути, нарушало баланс интересов и не отвечало представлениям общества о справедливости и милосердии», — сделал вывод Беляев.

Он напомнил о висящей в здании республиканского Верховного суда картине «Правосудие, сдерживаемое Милосердием». «Это суть, которую мы хотим заложить в нашу судебную систему», — сообщил Беляев.

Автор отметил, что в ходе работы он пришел к выводу: механизм принятия судебных решений с участием присяжных заседателей нужно менять

Суду присяжных нужна реформа

Автор отметил также, что в ходе работы он пришел к выводу о том, что механизм принятия судебных решений с участием присяжных заседателей нужно менять. Особенно после того, как этот институт добрался до городских и районных судов.

«Как правило, присяжные не обладают юридическими знаниями и навыками, не могут самостоятельно мотивировать вердикт», — пояснил он и привел в пример свежее решение суда присяжных в одном из районов Татарстана. Одного из двух обвиняемых в избиении человека признали полностью невиновным, другого — полностью виновным, хотя есть запись с видеокамер, фиксирующая нанесение ими ударов, а на ботинках оправданного осталась кровь потерпевшего.

Чтобы не допускать таких судебных вердиктов, зампред ВС РТ предложил другую практику: председательствующий судья должен участвовать в обсуждении поставленных вопросов с присяжными заседателями в совещательной комнате и в тайном голосовании, которое должно проходить в отдельном помещении. А само решение должно состоять из двух частей: содержательной и мотивировочной. В содержательную часть включаются вопросы присяжным и ответы на них, а в мотивировочную — краткое объяснение и мотивировка решений, принятых коллегией.

Среди других предложений Беляева, переданных в Верховный суд РФ — увеличение срока рассмотрения жалоб по ст. 125 УК РФ и в то же время ограничение срока для их подачи 30 сутками, а также изменение процедуры рассмотрения дела в особом порядке и предоставление суду права допросить подсудимого и потерпевшего. Это особенно важно для устранения сомнений суда в случаях, когда обвиняемый ранее отрицал вину в совершении преступления.

«Могу добавить, что само научное исследование очень хорошо систематизирует нашу профессиональную деятельность», — так завершил свою презентацию Беляев, агитируя присутствующих, среди которых были и студенты, заниматься наукой, которая «делает человека лучше, умнее, более собранным».

«Научное исследование очень хорошо систематизирует нашу профессиональную деятельность», — так завершил свою презентацию Беляев

«Народ приходит в суд за справедливостью, а получает законность»

Обсуждение доклада прошло в дружеской атмосфере, выступавшие не скупились на комплименты. Расчувствовавшийся председатель Квалификационной коллегии судей РТ Раис Абдуллин свои мысли выразил в стихотворной форме. А в прозе добавил, что желает коллеге стать действительным членом-корреспондентом Российской академии наук, и в качестве подарка вручил электронную книгу.

Доцент КФУ Анатолий Шалимов, который был научным руководителем дипломной работы Беляева, выросшей потом в кандидатскую диссертацию, отметил, что в Татарстане есть всего два студента заочного отделения, которые стали докторами наук. Один из них — Максим Беляев. Ему вторил членкор Академии наук РТ, экс-прокурор Казани и бывший судья Конституционного суда РТ Флер Багаутдинов, заявивший, что «в России много ученых, но ученых, остающихся практиками, — единицы».

Еще один наставник Беляева, заслуженный юрист Ильдар Тарханов отметил, что в книге большое внимание уделено вопросу справедливости. «Это очень важно. Потому что у нас на языках навязло другое — законы, законы, законы. Причем считается, что закон — это высочайшая, самая глубокая реализация справедливости. Между тем простой народ, который ходит в суды, приходит туда за справедливостью, а получает законность», — отметил выступающий.

Он сравнил юристов с социальными врачами, которые занимаются «исправлением человеческих душ». А государственным чиновникам, в том числе и высокопоставленным, посоветовал заниматься научной деятельностью, для того, чтобы по завершении карьеры «стало легче жить».

— Когда сидишь в кресле высоко, сползать с него в обычную людскую среду не так-то просто. Сидя там, нужно думать о своем будущем», — заключил Тарханов.

«Считается, что закон — это высочайшая, самая глубокая реализация справедливости. Между тем простой народ, который ходит в суды, приходит туда за справедливостью, а получает законность», — считает Тарханов (на фото — в центре)

«На 50 и более процентов решения списываются с флешек следователей»

Научный консультант диссертации Беляева, Оксана Качалова из Российского госуниверситета правосудия назвала работу «уникальной», так как она является симбиозом науки и практики, которая ведет уголовно-процессуальную науку России к «очень приятным перспективам».

Ученый отметила, что книга поможет судейскому сообществу систематизировать свои знания и повысить качество выносимых решений, которое иногда бывает «весьма печальным». Например, когда используются заготовленные болванки или «на 50 и более процентов решения списываются с флешек следователей», что особенно характерно для приговоров. Качалова сразу оговорилась, что это не касается вердиктов татарстанских судей.

Руководитель научного направления исследования проблем уголовного судопроизводства РГУП предложила Беляеву издать на базе диссертации научно-практическое пособие о том, как писать судебные решения. «Поскольку в России никто этим не занимался, я полагаю, что Республика Татарстан, во многом как флагман развития России, может взять на себя такую ответственность», — заявила Качалова.

Она отметила, что наши соседи в этом плане ушли далеко вперед — такие инструкции есть у судей на Украине и в Казахстане. В последнем при реформе судебной системы был осуществлен переход на новый формат выносимых вердиктов, где должен быть лаконичный текст, доступный язык, четкая структура, ответ на каждый довод, как это делается в международных судах.

— Они пригласили специалистов, обучили судей. У них за полгода средний объем приговора сократился с 30 с лишним страниц до 15. Судья после оглашения решения не покидает зал судебного заседания и неофициально разъясняет его. Порой решение написано сложным юридическим языком, юридическая грамотность населения далека от совершенства, поэтому он доступно объясняет, почему он принял то или иное решение. Если у сторон есть вопросы — он на них отвечает. И, казалось бы, такой незатейливый путь привел к потрясающим результатам: у них примерно на 20 процентов сократилось обжалование в апелляцию. То есть судья потратил 5 минут своего времени, а стороны, все поняв, не стали обжаловать решение. Для судей, помимо того, что апелляций стало меньше, появились другие позитивные результаты: судья один раз разъяснил решение, второй, третий, а на четвертый — написал его таким языком, что оно уже в разъяснении не нуждается.

Качалова посоветовала взять этот метод на вооружение и в Татарстане.

Оксана Качалова из Российского госуниверситета правосудия назвала работу «уникальной», так как она является симбиозом науки и практики, которая ведет уголовно-процессуальную науку России к «очень приятным перспективам»

Машина времени для одного пассажира

После автограф-сессии, когда все участники круглого стола получили на память книгу Беляева, корреспондент «Реального времени» пообщалась с автором.

— Долго писали диссертацию?

— Над докторской работал 10 лет, но интенсивно — последние 4 года. Тема — «Судебные решения в российском уголовном процессе» — это непосредственно то, чем я занимаюсь на протяжении 14 лет: сначала в должности судьи, а теперь уже в должности заместителя председателя Верховного суда РТ по уголовным делам. От этой темы не оторваться, хотелось как-то систематизировать свои знания, украсить их практическими примерами и донести до судей Российской Федерации понимание ситуации в данной области: о том, что судебное решение должно быть не просто вынесено, оно должно быть законным, обоснованным, мотивированным и, конечно, справедливым.

— Вот по поводу последнего пункта. В российскую Конституцию сейчас собираются внести дополнение о приоритете российского права над международным, а во многих случаях люди могут добиться справедливости, только оспаривая приговоры в ЕСПЧ и других международных судах. И не просто оспаривая, но и получая приличную финансовую компенсацию за несправедливо вынесенные решения.

— В своей работе я указываю на то, что понятие «законность» в настоящее время немного устаревает, на замену ему приходит понятие «правовой характер судебного решения», которое включает в себя не только применение норм УПК РФ, но и положений Конституции РФ, пленума Верховного суда РФ, и конечно же, международной практики, Европейского суда по правам человека. Мы ездим туда на обучение, они приезжают к нам. Например, в прошлом году в это время ЕСПЧ проводил семинар в Казани. Мы учим наших судей тому, что решение, действительно, должно соответствовать всем международным стандартам. Может быть, не все получается, но мы на правильном пути.

— Вашими коллегами была высказана идея о продолжении работы в виде методички. Как вы на это смотрите?

— Эта работа уже ведется. Не знаю, будет ли она написана единолично или в соавторстве. На этой своей научной и практической работе я не останавливаюсь. Ну и кроме меня в Казани в уголовной коллегии в этом году появился новый кандидат юридических наук, и таких людей у нас — 8 человек. Научная мысль, научная искра не гаснет и помогает нам в работе.

Максим Беляев: «Я человек творческий, мне это помогает отдыхать. Стараюсь в свободное время заниматься тем, что мне интересно»

— Продолжаете ли вы работу над своей популярной «бандитской» серией?

— У нас в республике, да и за ее пределами эти книги пользуются большей популярностью, чем мои научные труды. В настоящее время выпущено четыре книги: «Бандитская Казань», «Бандитская Казань-2», «Бандитский Татарстан» и вот в ноябре — «Бандитский Татарстан-2». На все времени не хватает, хотя интересных историй в нашей республике происходило множество.

В последнее время мне почему-то больше нравится дореволюционный период, и сейчас я начал собирать материал об одном профессоре Казанского университета, который совершал зловещие преступления у нас в городе, причем в центральной его части. Это события 1914 года. Если все будет хорошо, может быть, к концу следующего месяца появится новая глава…

Я человек творческий, мне это помогает отдыхать. Стараюсь в свободное время заниматься тем, что мне интересно. Это какая-то собственная «машина времени» с местом для одного пассажира — я погружаюсь в эпоху, в то историческое время, где действуют мои персонажи, и как-то расслабляюсь от повседневной службы.

1 / 25 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов