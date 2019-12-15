«И все в порядке, если только на площадке великолепные юристы и вратарь»
Сегодня хоккей, завтра мини-футбол: как татарстанские служители Фемиды проводят свои выходные
Победой сборной Нижегородской области завершился традиционный турнир по хоккею с шайбой «Кубок юриста», который прошел накануне в казанском спорткомплексе «Зилант». «Реальное время» восхитилось здоровьем и бодростью татарстанских юристов и поискало тайные смыслы в том, почему в Казани победила команда из Нижнего Новгорода.
Юрист «Чайку» не обидит?
Хоккейный «Кубок юриста» проходит ежегодно с 2001 года, добравшись в этом году, таким образом, до совершеннолетия. Последние 3 года его победителем становилась команда Верховного суда Татарстана, носящая название «Фемида». Но на этот раз главный приз соревнований — переходящий кубок — уедет в Нижний Новгород,
Совершенно логичным был настрой «Фемиды» на то, чтобы продлить прописку почетного трофея в своем музее, однако в стартовой же игре судьи проиграли команде прокуратуры РТ со счетом 1:3.
В другом поединке команда коллегии адвокатов «Центр правовой защиты РТ» «Чайка» уступила гостям из Нижегородской области. И вот тут нужно говорить о некоем сюрпризе. Каждый юрист знает, что Юрий Чайка — это генеральный прокурор РФ с 13-летним стажем, экс-министр юстиции России, и обыгрывать команду, носящую такое имя, попросту кощунство. Мне кажется, адвокаты рассчитывали именно на это, когда назвались таким именем и еще в 2017 году заявились на любительский чемпионат Казани по мини-футболу. Возможно, и нижегородцы поначалу опешили от того факта, что им придется играть с «Чайкой», но, разглядев аббревиатуру ХК (хоккейный клуб), а не ЮЯ (Юрий Яковлевич), взяли себя в руки и победили.
С другой стороны, нижегородцев «Чайкой» не напугаешь, у них так называется фарм-клуб знаменитого «Торпедо», генеральным директором которого является Александр Харламов, сын «Легенды №17».
— Шикарный турнир, отличная подготовка, мы благодарны за хороший прием, — делился первыми впечатлениями руководитель нижегородской команды, председатель Нижегородского областного суда Вячеслав Поправко. — То, что мы сегодня победили… Так спорт есть спорт. Сегодня мы, завтра — ваши ребята. О «завтра» я говорю не в каком-то абстрактном смысле, поскольку уже в следующем году мы примем у себя турнир среди команд Приволжского федерального округа по мини-футболу, на который уже сейчас приглашаем команду коллег из Татарстана. Ильгиз Идрисович, приглашаем, — Поправко обратился к стоявшему рядом председателю Верховного суда РТ Ильгизу Гилазову.
— Постараемся вернуть этот кубок на родину, — поделился Гилазов спортивными планами с вашим корреспондентом. — Как говорится, успех — он трудовой, а удача халявная, вот ее нам и не хватило.
Судите, да судимы будете
В итоге гости и стали победителями турнира, получив из рук хозяев почетный кубок. Что касается организаторов соревнований, то благодаря жаркой поддержке с трибун «фемидовцы» сумели победить в матче за третье место все ту же «Чайку». Хотя игроки команды судей априори наиболее возрастные в подобных турнирах. Все-таки в судейскую профессию не идут со студенческой скамьи. Неудивительно, что отдельным игрокам «Фемиды» было уже за 50, как, к примеру, судьям Верховного суда Марселю Фахриеву и Андрею Герасимову, в законные выходные выходящим на оборону своих ворот.
Кстати, самые спортивные судьи Казани уже несколько лет являются традиционными участниками любительского чемпионата Казани среди ветеранов. Бессменный капитан той команды «Фемида» Айрат Гимранов с хоккейного катка, на котором провел субботний день, готовился перейти на мини-футбольную площадку, где в воскресенье им предстоял матч чемпионата Казани.
— Ну я такой не один, у нас несколько членов команды совмещают хоккей и мини-футбол, и даже в волейбол играем, будучи разносторонними людьми, любящими спорт и активный образ жизни, — уточнил Гимранов. — Сейчас мы сильно настраивались на победу, готовились, но удалось победить только в матче за бронзу. Будем стараться взять реванш на футбольном поле, в этом году мы на турнире Приволжского федерального округа в Пензе стали вторыми, теперь надо возвращать себе титул победителей.
Заметьте — ни одной претензии в адрес судей. Когда еще услышишь такой комментарий от человека, команда которого вынуждена была распрощаться с почетным трофеем? Кстати, это заметно выделяло команду «Верховного суда», как раньше называлась «Фемида», одного из старожилов любительского мини-футбола республики. В городском чемпионате судьи позволяют себе усиливать состав, в частности за них играет экс-игрок «Рубина» Владимир Байрамов, руководитель республиканской федерации мини-футбола Сергей Рожков, коллеги из других сфер юридической деятельности, в том числе из республиканской прокуратуры, но не в этом изюминка команды судей, а в том, что она существует уже более десяти лет.
Ильгиз Гилазов: «Судья — это не просто функция. Это обычный гражданин с такими же интересами»
Помимо поражений, наносящих моральные травмы, у судей бывают и вполне себе реальные повреждения. Сам видел, как у рабочего стола Айдара Хадиуллина, в прошлом игрока казанского «Рубина», а затем мирового судьи Ново-Савиновского района Казани, стояли костыли. «Производственная травма», — отшутился он, объяснив это последствиями неудачного эпизода на мини-футбольной площадке.
Вот в этом случае, казалось бы, руководителю судейского корпуса Татарстана Ильгизу Гилазову нахмурить бровь и запретить непрофильные занятия, на которых судьи рискуют получить повреждения и тратят свое свободное время. Да и его, кстати, тоже, поскольку он все утро и день субботы в компании заместителя Максима Беляева, председателя совета судей РТ Романа Гафарова, начальника управления судебного департамента в РТ Зявдата Салихова провел на трибунах Дворца спорта «Зилант».
— Участие наших сотрудников не только в спортивной жизни, но и в других общественных социально значимых мероприятиях направлено на то, чтобы и мы, и вы понимали, что судья — это не просто функция, представитель власти, а обычный гражданин, с точно такими же интересами, как и любой представитель нашего общества, — рассказал нам Гилазов. — У нас и художественная самодеятельность развита, и благотворительностью занимаемся, и спортом, о чем стоит поговорить, раз уж мы находимся на церемонии закрытия такого турнира. Причем эти занятия касаются не только нашего судейского сообщества, но и наших коллег по юридической профессии. Прокуроры, адвокаты, судьи — все собрались вместе и сыграли этот турнир. Проведение такого рода мероприятий сплачивает, позволяет находить какие-то общие интересы.
Здесь, кстати, надо добавить к словам Ильгиза Идрисовича, что юридическое сообщество Татарстана демонстрирует завидную тягу к спортивно-социальным проектам. Это и «День юриста», который выпускники КГУ уже который год делают не просто встречей старых друзей, но и спортивным праздником с участием бывших учителей и учеников. Это и спортивные мероприятия — к примеру, в прошлом году все тот же « Верховный суд» выиграл в футбольно-легкоатлетическом манеже Казани турнир по мини-футболу с участием представителей смежных профессий — прокуроров, адвокатов, представителей следственного комитета.
— Весной мы впервые провели всероссийский турнир по шахматам среди сотрудников судейской системы с приглашением в качестве почетного гостя Анатолия Карпова, — продолжает Гилазов. — Какой это был праздник для любителей шахмат, на который съехались команды из 50 субъектов Российской Федерации! А неделю назад мы провели уже наш собственный турнир, участвуем в мини-футболе, волейболе, бильярде, других соревнованиях, проводимых по программе Спартакиады госслужащих.
комментарии