«И все в порядке, если только на площадке великолепные юристы и вратарь»

Сегодня хоккей, завтра мини-футбол: как татарстанские служители Фемиды проводят свои выходные

Фото: Максим Платонов

Победой сборной Нижегородской области завершился традиционный турнир по хоккею с шайбой «Кубок юриста», который прошел накануне в казанском спорткомплексе «Зилант». «Реальное время» восхитилось здоровьем и бодростью татарстанских юристов и поискало тайные смыслы в том, почему в Казани победила команда из Нижнего Новгорода.

Юрист «Чайку» не обидит?



Хоккейный «Кубок юриста» проходит ежегодно с 2001 года, добравшись в этом году, таким образом, до совершеннолетия. Последние 3 года его победителем становилась команда Верховного суда Татарстана, носящая название «Фемида». Но на этот раз главный приз соревнований — переходящий кубок — уедет в Нижний Новгород,

Совершенно логичным был настрой «Фемиды» на то, чтобы продлить прописку почетного трофея в своем музее, однако в стартовой же игре судьи проиграли команде прокуратуры РТ со счетом 1:3.

В другом поединке команда коллегии адвокатов «Центр правовой защиты РТ» «Чайка» уступила гостям из Нижегородской области. И вот тут нужно говорить о некоем сюрпризе. Каждый юрист знает, что Юрий Чайка — это генеральный прокурор РФ с 13-летним стажем, экс-министр юстиции России, и обыгрывать команду, носящую такое имя, попросту кощунство. Мне кажется, адвокаты рассчитывали именно на это, когда назвались таким именем и еще в 2017 году заявились на любительский чемпионат Казани по мини-футболу. Возможно, и нижегородцы поначалу опешили от того факта, что им придется играть с «Чайкой», но, разглядев аббревиатуру ХК (хоккейный клуб), а не ЮЯ (Юрий Яковлевич), взяли себя в руки и победили.

С другой стороны, нижегородцев «Чайкой» не напугаешь, у них так называется фарм-клуб знаменитого «Торпедо», генеральным директором которого является Александр Харламов, сын «Легенды №17».

Хоккейный «Кубок юриста» проходит ежегодно с 2001 года, добравшись в этом году, таким образом, до совершеннолетия

— Шикарный турнир, отличная подготовка, мы благодарны за хороший прием, — делился первыми впечатлениями руководитель нижегородской команды, председатель Нижегородского областного суда Вячеслав Поправко. — То, что мы сегодня победили… Так спорт есть спорт. Сегодня мы, завтра — ваши ребята. О «завтра» я говорю не в каком-то абстрактном смысле, поскольку уже в следующем году мы примем у себя турнир среди команд Приволжского федерального округа по мини-футболу, на который уже сейчас приглашаем команду коллег из Татарстана. Ильгиз Идрисович, приглашаем, — Поправко обратился к стоявшему рядом председателю Верховного суда РТ Ильгизу Гилазову.

— Постараемся вернуть этот кубок на родину, — поделился Гилазов спортивными планами с вашим корреспондентом. — Как говорится, успех — он трудовой, а удача халявная, вот ее нам и не хватило.

Судите, да судимы будете

В итоге гости и стали победителями турнира, получив из рук хозяев почетный кубок. Что касается организаторов соревнований, то благодаря жаркой поддержке с трибун «фемидовцы» сумели победить в матче за третье место все ту же «Чайку». Хотя игроки команды судей априори наиболее возрастные в подобных турнирах. Все-таки в судейскую профессию не идут со студенческой скамьи. Неудивительно, что отдельным игрокам «Фемиды» было уже за 50, как, к примеру, судьям Верховного суда Марселю Фахриеву и Андрею Герасимову, в законные выходные выходящим на оборону своих ворот.

«Шикарный турнир, отличная подготовка, мы благодарны за хороший прием», — делился первыми впечатлениями Вячеслав Поправко

Кстати, самые спортивные судьи Казани уже несколько лет являются традиционными участниками любительского чемпионата Казани среди ветеранов. Бессменный капитан той команды «Фемида» Айрат Гимранов с хоккейного катка, на котором провел субботний день, готовился перейти на мини-футбольную площадку, где в воскресенье им предстоял матч чемпионата Казани.

— Ну я такой не один, у нас несколько членов команды совмещают хоккей и мини-футбол, и даже в волейбол играем, будучи разносторонними людьми, любящими спорт и активный образ жизни, — уточнил Гимранов. — Сейчас мы сильно настраивались на победу, готовились, но удалось победить только в матче за бронзу. Будем стараться взять реванш на футбольном поле, в этом году мы на турнире Приволжского федерального округа в Пензе стали вторыми, теперь надо возвращать себе титул победителей.

Заметьте — ни одной претензии в адрес судей. Когда еще услышишь такой комментарий от человека, команда которого вынуждена была распрощаться с почетным трофеем? Кстати, это заметно выделяло команду «Верховного суда», как раньше называлась «Фемида», одного из старожилов любительского мини-футбола республики. В городском чемпионате судьи позволяют себе усиливать состав, в частности за них играет экс-игрок «Рубина» Владимир Байрамов, руководитель республиканской федерации мини-футбола Сергей Рожков, коллеги из других сфер юридической деятельности, в том числе из республиканской прокуратуры, но не в этом изюминка команды судей, а в том, что она существует уже более десяти лет.

Ильгиз Гилазов: «Судья — это не просто функция. Это обычный гражданин с такими же интересами»

Помимо поражений, наносящих моральные травмы, у судей бывают и вполне себе реальные повреждения. Сам видел, как у рабочего стола Айдара Хадиуллина, в прошлом игрока казанского «Рубина», а затем мирового судьи Ново-Савиновского района Казани, стояли костыли. «Производственная травма», — отшутился он, объяснив это последствиями неудачного эпизода на мини-футбольной площадке.

Вот в этом случае, казалось бы, руководителю судейского корпуса Татарстана Ильгизу Гилазову нахмурить бровь и запретить непрофильные занятия, на которых судьи рискуют получить повреждения и тратят свое свободное время. Да и его, кстати, тоже, поскольку он все утро и день субботы в компании заместителя Максима Беляева, председателя совета судей РТ Романа Гафарова, начальника управления судебного департамента в РТ Зявдата Салихова провел на трибунах Дворца спорта «Зилант».

Фото vs.tat.sudrf.ru

— Участие наших сотрудников не только в спортивной жизни, но и в других общественных социально значимых мероприятиях направлено на то, чтобы и мы, и вы понимали, что судья — это не просто функция, представитель власти, а обычный гражданин, с точно такими же интересами, как и любой представитель нашего общества, — рассказал нам Гилазов. — У нас и художественная самодеятельность развита, и благотворительностью занимаемся, и спортом, о чем стоит поговорить, раз уж мы находимся на церемонии закрытия такого турнира. Причем эти занятия касаются не только нашего судейского сообщества, но и наших коллег по юридической профессии. Прокуроры, адвокаты, судьи — все собрались вместе и сыграли этот турнир. Проведение такого рода мероприятий сплачивает, позволяет находить какие-то общие интересы.

Здесь, кстати, надо добавить к словам Ильгиза Идрисовича, что юридическое сообщество Татарстана демонстрирует завидную тягу к спортивно-социальным проектам. Это и «День юриста», который выпускники КГУ уже который год делают не просто встречей старых друзей, но и спортивным праздником с участием бывших учителей и учеников. Это и спортивные мероприятия — к примеру, в прошлом году все тот же « Верховный суд» выиграл в футбольно-легкоатлетическом манеже Казани турнир по мини-футболу с участием представителей смежных профессий — прокуроров, адвокатов, представителей следственного комитета.

— Весной мы впервые провели всероссийский турнир по шахматам среди сотрудников судейской системы с приглашением в качестве почетного гостя Анатолия Карпова, — продолжает Гилазов. — Какой это был праздник для любителей шахмат, на который съехались команды из 50 субъектов Российской Федерации! А неделю назад мы провели уже наш собственный турнир, участвуем в мини-футболе, волейболе, бильярде, других соревнованиях, проводимых по программе Спартакиады госслужащих.



1 / 49 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов