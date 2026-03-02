«Унистрою» на 2/3 урезали объем строительства в Богородском по итогам публичных слушаний

Проект генплана Богородского сельского поселения преодолел стадию общественных слушаний только с пятой попытки

Фото: Реальное время

Публичные слушания по проекту изменений в Генплан Богородского сельского поселения Пестречинского района Татарстана были признаны состоявшимися с пятой попытки. Жителей в предложенных проектах не устраивал значительный объём планируемого жилищного строительства и отсутствие внятных предложений по социальной и дорожной инфраструктуре. По итогам обсуждений был одобрен проект, в котором объем жилищного строительства сокращён в три раза. Но и предложения жителей по возведению объектов социальной инфраструктуры организаторы отвергли как нецелесообразные. Подробности о пятой попытке слушаний, читайте в «Реальном времени».

«Застройку обосновывают нашими же доводами»

Прошедшие 18 февраля общественные слушания по проекту изменений в Генплан Богородского сельского поселения Пестречинского района Татарстана были признаны состоявшимися. Соответствующее заключение опубликовали местные власти.

Предыдущие четыре попытки провести слушания и прийти к компромиссу провалились. Жители активно выступили против масштабной застройки, планируемой в Богородском сельском поселении.

По итогам состоявшихся слушаний объём жилищного строительства был урезан с 913,4 тыс. кв. м до 280 тыс. кв. м. то есть более чем в три раза.

«Унистрой» планировал возвести на этом участке порядка 500 тыс. кв. м. смешанного жилья: многоквартирных домов, таунхаусов и ИЖС, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе компании.

«В настоящее время идет корректировка планов и какая-то конкретика появится только после разработки ППТ (проекта планировки территории), в сотрудничестве с муниципалитетом и Институтом пространственного планирования РТ. Добавим, что это уже третья корректировка генплана сельского поселения, в котором меняются параметры застройки», — говорится в ответе пресс-службы «Унистроя».



Предложение о строительстве в селе Гильдеево ЖК на 913,4 тыс. кв. м нецелесообразно, а целесообразно сократить объем планируемого строительства до 280 тыс. кв. м. Реальное время / realnoevremya.ru

Против сокращения объема жилищного строительства в ходе слушаний возражала аффилированная с «Унистроем» УК «СтоунХэдж» (владелец земельных участков), в заключении по слушаниям предложение компании признали нецелесообразным со ссылкой на необходимость развития инфраструктуры.



«Предусмотренное в ППТ (проект планировки территории прим. ред.) подключение к сетям водоснабжения и водоотведения г. Казани возможно рассматривать только после реализации ряда мероприятия, предусмотренных генеральным планом г. Казани в части развития сетей для жилых застроек «Восточной Дуги»», — говориться в заключении.



Кроме того в обосновании отказа приводится проблема развития дорог, отсутствие рабочих мест в поселении для такого количества людей (ЖК планировался на 20 тысяч жителей) и как следствие маятниковая миграция, которая создает дополнительную нагрузку на трасса М-7.



«Моделирование… показало низкий уровень транспортной обеспеченности территорий. В настоящее время на территории отмечается дефицит рабочих мест и объектов, необходимых для формирования внутренних трудовых и бытовых корреспонденций, объектов социального и культурно-бытового назначения. Вследствие этого складываются маятниковые трудовые потоки, направленные преимущественно в сторону г. Казани… Кроме того, на территории поселения в целом отмечается низкий уровень обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры. <…> Объемы планируемого жилищного строительства, предлагаемые действующим генеральным планом (площадь жилых помещений 913,4 тыс. кв. м), максимально завышены и не соответствуют показателям, запланированным в ППТ (площадь жилых помещений 574,3 тыс. кв. м). Размещение высокоплотной многоэтажной застройки в с. Гильдеево в окружении существующей многоэтажной застройки на достаточном удалении от урбанизированной городской территории в настоящее время нецелесообразно».

Реальное время / realnoevremya.ru

— Когда принимали тот самый генплан, который сейчас меняют и тот самый проект планировки территории с многоэтажками, который ранее для УК «СтоунХедж» утвердили районные власти, мы кричали, что отсутствует транспортная инфраструктура, что мы и так стоим в пробках утром и вечером, так как 90% населения работает в Казани, что мест в школах и садах нет и мы возим детей в город, — говорит жительница Гильдеева Елена Фомина (имя изменено по просьбе женщины).

— И вот через три года Казань это начинает понимать! Удивительно только, что раньше наши доводы не слушаниях в расчет не принимали, а сейчас нашими же словами обосновывают такую застройку, как многоэтажки, только в меньшем объеме. Ведь в заключении ничего не сказано об отмене их строительства — только о сокращении объемов. Причем в перспективе всегда остается вероятность внесения новых изменений — в сторону увеличения.

Действующий генплан, против принятия которого жители Богородского сельского поселения активно выступали в октябре 2023 года, предполагал масштабную смешанную застройку в Гильдеево. Строительство на принадлежащих УК «СтоунХедж» участках общей площадью 122 га 3-9-этажных жилых домов планировалось осуществить с 2024 по 2031 гг. Территория села в результате должна была вырасти втрое, а население — на 20 тыс. человек.

Строительство на принадлежащих УК «Стоунхедж» участках общей площадью 122 га 3-9-этажных жилых домов планировалось осуществить с 2024 по 2031 гг. Реальное время / realnoevremya.ru

«Мы не поняли, ждать нам строительства школы на этом месте или нет»

Открытым остается вопрос со школами в сельском поселении. Летом прошлого года Верховный суд Татарстана потребовал с 1 сентября 2026 года осуществлять прием детей в Богородскую СОШ с учетом требований СанПиН.

Согласно последним данным руководства района в двух действующих школах Богородского сельского поселения учится 509 человек в Богородской СОШ и 3840 — в лицее «Алгоритм», а всего — 4349.

Реальное время / realnoevremya.ru

По итогам слушаний было признано нецелесообразным зарезервировать участок на окарине Богородского (кадастровый номер 16:33:021125:674) под объект образования.



В одной части заключения указано, что это замечание нецелесообразно учитывать, поскольку «уточнение местоположения и мощности конкретных объектов… определяется при реализации генерального плана после его утверждения». А в другой его части сказано, что в соответствии с письмом Минземимущества целесообразно включить этот и еще три участка в границы населенного пункта в целях строительства социальных объектов.

— Мы так и не поняли, ждать нам строительства на этом месте школы и детсада или нет, — резюмировал житель Богородского, многодетный отец Ильдар Хасанов (имя и фамилия по просьбе мужчины изменены).

Он рассказал, что на всякий случай жители Богородского и Гильдеева готовят новое обращение в органы власти с просьбой решить проблему школ и детсадов. И добавил, что по их подсчетам, указанных в опубликованных материалах по проекту генплана образовательных учреждений явно будет недостаточно.



«Показать обосновывающий материал было бы корректно»

Одной из главных причин недовольства жителей Богородского поселения стало то, что они так и не увидели том 2 пояснительной записки к проекту Генплана, в котором должны содержаться сведения о планируемом населении и обоснование принятых решений. Не нашли они в представленных на обсуждение материалах и сведений о сроках реализации нового варианта генплана, а это для жителей — вопрос принципиальный, потому что предыдущие версии документа, в которых указывались хотя бы ориентировочные сроки строительства объектов социальной и дорожной инфраструктуры, не были реализованы.

«Реальное время» обратилось к директору Института пространственного планирования РТ Олегу Григорьеву, под чьим руководством разрабатывался проект изменений в генплан Богородского сельского поселения с вопросами о том, какие материалы должны были быть предоставлены участникам слушаний.

— На обозрение выкладывают утверждаемую часть генплана, при этом на самих публичных слушаниях поселение может просить показать и обосновывающий материал, — пояснил он. — Корректно было бы его показать, тем более, что все обосновывающие материалы имеются.

«Корректно было бы его показать, тем более, что все обосновывающие материалы имеются». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Григорьев также ответил на вопрос о сроке реализации подготовленного его институтом генплана — обычно, сказал он, его разрабатывают на срок от 10 до 15 лет, но живет он меньше, и в течение даже этого срока его корректируют.

Глава Института пространственного развития Татарстана пообещал «Реальному времени» предоставить справку о проекте изменений в генплан Богородского сельского поселения, где, в частности, будет указано, на какое количество жителей проектировщики «заложили» в генплан объекты инфраструктуры. По получении «Реальное время опубликует эти данные.

Инна Серова