«Калужских» осудили за присвоение полномочий госвласти и кровавый эксцесс исполнителя

Верховный суд Татарстана переквалифицировал вымогательство 15 млн рублей на преступное самоуправство по взысканию долгов

Фото: Ирина Плотникова

Верховный суд Татарстана отправил за решетку на 79 лет семь членов бригады Муллина казанской группировки «Калуга». Однако установил — самый тяжкий эпизод дела — разбойное нападение с оружием на предпринимателя в Константиновке — ОПГ не планировала. Эта была личная инициатива двух «калужских», и в первоначальном сценарии никакой крови не было, но произошел «эксцесс исполнителя». Почему суд частично оправдал трех фигурантов дела и исключил обвинения в похищении человека и вымогательстве 15 млн рублей — в материале «Реального времени».

Вдова убитого требовала 9 млн рублей



Дело о преступлениях «Калужских» 2014-2017 годов шло до приговора ровно год. 20 августа 2019-го Верховный суд Татарстана назначил по нему предварительное заседание, а вчера провозгласил итог разбирательства. На это председательствующему судье Эдуарду Абдуллину потребовалось чуть больше четырех часов.

Никто из потерпевших бизнесменов по делу на заседание не пришел. Этот статус ранее получил Сергей Фролов, которому в январе 2015-го в ресторане «Трапеза» угрожали выколоть вилкой глаз, требуя 7 млн рублей, а в итоге отобрали «Лексус». В феврале того же года пострадал директор фирмы «Солнышко» Рустем Гизатуллин — его выследили и напали, причем, били так, что потерял сознание. Очнулся — челюсть сломана, ни пакета с 430 тысячами рублей, ни мобильника за 20 тысяч.

Лениногорско-питерский нефтяник Игорь Кузнецов провел в теплой компании «калужских» почти неделю — с него трясли 15 млн рублей, отобрали паспорт, но изредка выдавали телефон, чтобы искал деньги, а еще угрожали убийством, били и возили — из Альметьевска в Уфу, оттуда на промбазу в Лаишево. Там продержали несколько дней, вывозя с закрытыми глазами для звонков в соседние населенные пункты и избивая.

Дело о преступлениях «Калужских» 2014-2017 годов шло до приговора ровно год

Причиной претензий к Кузнецову стал займ $500 тысяч у ЗАО «Татарстанская инновационная нефтехимическая компания» (ТИНКХ), по которому спустя 12 лет, в мае 2017-го кредитор предъявил претензию о невозврате долга в полном объеме от «братвы» (в суде нужно было бы сначала восстанавить сроки исковой давности). После избиения ножками кресла и ударом по спине кувалдой бизнесмен и раньше признававший долг пообещал продать квартиру в северной столице. А затем объявился кредитор — ныне покойный Хамит Кавеев, экс-председатель совета директоров ТИНКХ и бывший заместитель гендиректора «Татнефти» — и на словах простил долг.

Потерпевшей также признана вдова предпринимателя Раиса Ахмадуллина. Его застрелили практически на ее глазах в декабре 2017-го года в подъезде дома казанского поселка Константиновка. В процессе женщина заявила гражданский иск о компенсации морального вреда на 7 млн рублей и просила взыскать еще 2 млн в качестве материального ущерба. Ответчиками ранее признали четырех подсудимых, обвиненных в организации вооруженного разбоя и убийства Ахмадуллина с целью завладеть его деньгами.

Забегая вперед — троих из этого списка Верховный суд РТ признал непричастными к убийству, а исковые претензии этой потерпевшей удовлетворил частично — в размере 2 млн 50 тысяч рублей.

За сроком давности и отсутствием состава преступления

В марте 2018-го при обыске дома Айдара Сазгутдинова обнаружили гашиш. А вчера после выхода из совещательной комнаты судья Верховного суда РТ Абдуллин огласил постановление о прекращении преследования подсудимого по эпизоду хранения этого наркотика. Причина банальна — срок давности по этому обвинению истек почти 5 месяцев назад.

По тому же основанию Сазгутдинова, а также Михаила Кореева и Айрата Садрутдинова освободили от штрафов в 40-50 тысяч рублей за похищение паспорта бизнесмена Кузнецова, но уже не отдельным постановлением, а по приговору.

Судья Верховного суда РТ Абдуллин огласил постановление о прекращении преследования подсудимого по эпизоду хранения этого наркотика

Третьим подарком для хранителя наркотиков и похитителя паспорта стало полное оправдание по истории с разбоем и убийством Ахмадуллина. По версии Следкома и гособвинения, Сазгутдинов вместе с Динаром Гибадуллиным помогали установить маршрут предполагаемой жертвы и в назначенный день передали основным исполнителям сигнал, что объект направляется на авто в сторону дома. Однако суд решил — причастность этих двоих к разбойному нападению, убийству в подъезде дома и последующем уничтожении оружия не подтверждена ни одним из доказательств. И признал за Сазгутдиновым и Гибадуллиным право на реабилитацию за преследование по этим эпизодам.

Впрочем, все семеро подсудимых так или иначе остались недовольны результатом рассмотрения — освобождения из-под стражи в зале суда не дождался ни один.

Планировали кражу — пролилась кровь

Но вернемся к истории с Ахмадуллиным. Согласно приговору, преступление против него задумали Андрей Мархачев и Айрат Садрутдинов. Первый по своим каналам узнал, что бизнесмен время от времени перевозит крупные суммы наличными, предложил приятелю взять его в оборот — тот согласился. В суде Мархачев признавался — наблюдали за Ахмадуллиным два месяца, сначала хотели дождаться нужного момента и по-тихому украть сумку с миллионами из его машины. Но удачный для кражи момент не подвернулся. И приятели задумали пойти на разбой в масках и с травматическими пистолетами — для устрашения бизнесмена.

Садрутдинов нарушил эту договоренность и взял с собой кроме «травмата» еще и пистолет ПСМ с боевыми патронами и глушителем. Судом установлено — Мархачев об этом не знал. Не знал и погибший, который был не из робкого десятка. Этот богатырь весом под 100 кг проигнорировал команду «Лечь на пол!» и начал швырять в нападавших всем, что было на лестничной клетке — санками, колясками, ледянками.

Предупредительные выстрелы Мархачева в воздух мужчину тоже не испугали. Тогда Садрутдинов достал ПСМ, навернул на него глушитель, выстрелил в стену и вновь потребовал лечь. Ахмадуллин не лег, потянулся за другими санками и получил два тяжелых ранения из боевого оружия — в грудь и бедро и скончался от массивной потери. Эксперты установили, что Мархачев также подстрелил Ахмадуллина из пистолета «Оса», но резиновая пулька вреда здоровью не причинила.

После возобновления процесса выяснилось — тот же тандем Мархачев-Садрутдинов, не ставя в известность лидера бригады Марата Муллина и других членов ОПГ, двумя годами ранее отметился в нападении на бизнесмена Гизатуллина

Если верить этому обвиняемому, о стрельбе приятеля боевыми он узнал лишь услышав слова «Похоже, я его убил». Тот показал пистолет ПСМ, предложил распилить его и выкинуть, что парни и сделали. Позже утопленное оружие пришлось искать водолазам. Нашли — в отличие от похищенной у Ахмадуллина сумки с деньгами, которую подсудимые якобы закопали в снегу. По версии следствия, в ней было 2 млн рублей, со слов Садрутдинова — в 2 раза меньше.

Председательствующий судья Эдуард Абдуллин озвучил вывод — «действия Садрутдинова являлись эксцессом исполнителя», в связи с чем Мархачев подлежит оправданию по обвинению в убийстве, что не исключает совершение им разбоя.

Когда суд повторял обстоятельства того убийства, его исполнитель попросил о перерыве: «Ваша честь, можно 10 минут. Тошнит меня сильно».

После возобновления процесса выяснилось — тот же тандем Мархачев-Садрутдинов, не ставя в известность лидера бригады Марата Муллина и других членов ОПГ, двумя годами ранее отметился в нападении на бизнесмена Гизатуллина. А позже вместе с остальными участниками бригады приятели поучаствовали в истории «взыскания» долга с нефтяника Кузнецова.

По совокупности криминальных подвигов суд приговорил Садрутдинова к 19 годам колонии строгого режима, Мархачев получил на 3 года меньше. И это самые большие сроки среди семерки «Калужских». Минимальный — 5 лет колонии общего режима суд назначил Михаилу Корееву, который обвинялся лишь в преступлениях против Кузнецова.

Прокурор Сергей Якунин отказался поддерживать обвинение в части разбоя в отношении Кузнецова, посчитав этот эпизод излишне вмененным

«Братва» на страже долговых обязательств

Эпизод с вышеназванным нефтяником следователи квалифицировали — похищение человека, вымогательство у него 15 млн рублей, разбойное хищение автомашины «Тойота» и похищение паспорта. Однако еще в судебных прениях прокурор Сергей Якунин отказался поддерживать обвинение в части разбоя в отношении Кузнецова, посчитав этот эпизод излишне вмененным. Верховный суд РТ с этим согласился, подчеркнув — автомобиль «был добровольно возвращен Кузнецову».

Однако суд не согласился, что нефтяника похищали. Согласно приговору — открытого захвата не было. Из показаний самого потерпевшего в суде — он добровольно поехал с подручными Муллина, после общения с кредитором Кавеевым. А вот после помещения на базе в Лаишево Кузнецов потерял возможность свободно передвигаться, все действия контролировали. В итоге всех подсудимых признали виновными не в похищении, а в незаконном лишении свободы.

Еще интереснее оценка суда в части обвинений в вымогательстве 15 млн рублей у того же потерпевшего. Согласно приговору, сторона обвинения «не представила объективных доказательств» того, что Кузнецов до мая 2017-го исполнил обязательства перед Кавеевым. В суде же, напротив, установлен факт денежных отношений между этими бизнесменами и отсутствие у подсудимых корыстного умысла забрать эти 15 млн рублей себе. Поэтому их действия вымогательством считаться не могут, — отметил в приговоре судья Абдуллин.

Действия обвиняемых в части выбивания долга председательствующий расценил как самоуправство с применением насилия, что является посягательством еще и на установленный порядок управления. Суд считает, то подсудимые попросту «присвоили полномочия органов госвласти по взысканию задолженности», и действовали вопреки законам — в отсутствие решение суда. Да еще и превышали те самые присвоенные полномочия, чем нарушили конституционные права потерпевшего.

Сам Муллин уверял — ничьими преступлениями не руководил и с некоторыми членами «своей бригады» познакомился лишь на предварительном следствии

Также в суде было установлено, что все подсудимые являлись членами обособленной бригады Муллина и входили в ОПГ «Калуга». Обвиняемые свою причастность к преступным группам и группировкам отрицали, большинство открещивались и от эпизодов с потерпевшими Фроловым и Кузнецовым. Сам Муллин уверял — ничьими преступлениями не руководил и с некоторыми членами «своей бригады» познакомился лишь на предварительном следствии. Согласно приговору, все эти заявления опровергнуты доказательствами.

За участие в самоуправстве и незаконном лишении свободы Кузнецова, а также вымогательстве у Фролова суд наказал «калужских» колонией срогого режима с учетом их роли: Искандер Газикашев наказан 11 годами, Динар Гибадуллин получил 10-ку, Айдар Сазгутдинов и «бригадир» Муллин по 9.

БМВ убийцы уйдет на погашение ущерба

Кроме того, суд вынес решения по гражданским искам потерпевших. Претензий к подсудимым не предъявлял только нефтяник Кузнецов. По иску вдовы застреленного Ахмадуллина на 7 млн рублей суд исключил ранее оправданных по этому эпизоду Гибадуллина и Сазгутдинова из ответчиков и постановил: автор смертельных ранений Садрутдинов должен компенсировать моральный вред в размере 1 млн рублей, ну а стрелявший резиновыми пулями Мархачев заплатить 50 тысяч.

Иск о возмещении вдове 2 млн рублей, пропавших вместе с сумкой, суд удовлетворил на 1 млн рублей. Посчитав, что первая сумма доказательствами не подтверждена, а вторую подверждает один из подсудимых. Этот миллион предстоит взыскать с обоих участников разбоя в солидарном порядке.

Претензии к этой паре предъявил и потерпевший, которому на улице сломали челюсть. Свой моральный вред он оценил в полмиллиона и предъявил их равными долями Садрутдинову с Мархачевым. Но суд решил — инициатором престуления был Мархачев и он же нанес первый удар, поэтому взыскал с него 300 тысяч, а со второго подсудимого — 200. Еще 452 тысячи на двоих им предстоит вернуть тому же потерпевшему и его фирме «Солнышко»

Кроме того, суд вынес решения по гражданским искам потерпевших

На погашение исковых требований должны пойти средства от продажи с торгов арестованного «БМВ X5" стрелка из ПСМ.

После оглашения приговора осужденные бурно обсуждали его с родственниками. И высказывали возмущение — за что им дали по 9-11 лет? Их подельники в другой клетке, получившие по 16 и 19, похоже были готовы к суровому наказанию. В прениях обвинитель просил для них почти максимальные сроки.

Осужденные намерены оспаривать свой приговор.