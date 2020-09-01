Дело бывшего главного земельщика Бугульмы: как сотовые вышки за взятку не поставили

Верховный суд Татарстана оставил отказавшегося от признаний чиновника в СИЗО

Новый поворот в деле арестованного 36-летнего ВИП-чиновника Бугульминского района Марата Хисматуллина. Сразу после задержания бывший глава Палаты земельных и имущественных отношений признал вину в получении взятки на 240 тысяч рублей — за оформление разрешений на выделение земельных участков под вышки сотовой связи. Однако после смены адвоката и предъявления обвинения Хисматуллин отказался от признаний. Более того, как выяснило «Реальное время», та самая земля сотовым операторам так и не досталась.

Версия СК: сбой в коррупционной схеме

Пост председателя Палаты имущественных и земельных отношений Бугульминского района Марат Хисматуллин покинул почти за месяц до возбуждения уголовного дела. Впрочем, на тот момент у сотрудников Следкома и экономической полиции уже была информация о возможной причастности руководителя к коррупционной схеме.

1 августа силовики задержали в Бугульме уроженца Краснодарского края Сергея Романова, человека с большими связями, но без реального источника доходов. Как выяснило «Реальное время», показания против Романова дала директор ООО «Пандора» Оксана Гурьянова, выступавшая подрядчиком по строительству станций сотовой связи одного из федеральных операторов.

Из заявления Гурьяновой следовало, что Романов обещал ей содействие в получении земельных участков под вышки за взятку некоему должностному лицу в ПИЗО. Переговоры начались еще в октябре 2019 года. По версии силовиков, первоначально озвучивалась сумма в 400 тысяч рублей за пять участков, позже количество наделов сократилось до четырех, но сумма не поменялась. Первый транш, со слов бизнес-леди, был передан еще в декабре 2019 года — 240 тысяч рублей. Дальше переговоры продолжились. Но по факту вместо разрешений от исполкома «Пандора» и ее партнер-оператор получили отказ, а потому Гурьянова решила обратиться в правоохранительные органы.



Из заявления Гурьяновой следовало, что Романов обещал ей содействие в получении земельных участков под вышки за взятку некоему должностному лицу в ПИЗО. Фото srb62.ru

Романов после задержания признал вину в посредничестве той взятке и дал показания против своего знакомого — Марата Хисматуллина, ранее возглавлявшего ПИЗО Бугульминского района. За Хисматуллиным пришли 2 августа, а уже 3-го предполагаемых посредника и получателя горсуд отправил в СИЗО по ходатайству следователя.

Обвиняемый невменяемый?

Сегодня Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу Хисматуллина на его арест. В заседании арестант участвовал по видеосвязи с бугульминским изолятором — в футболке и легких штанах. Говорил коротко. Однако из оглашенной в суде апелляционной жалобы следователю выяснилось — вину на допросе в качестве подозреваемого Хисматуллин признал, в содеянном раскаялся и подробно рассказал о совершении преступления, а потому просит применить к нему более мягкую меру пресечения.

Защитник экс-чиновника Айдар Закиров уточнил для суда — уже после заключения под стражу его клиенту предъявили обвинение. Адвокат просил заменить реальный арест в СИЗО Бугульмы домашним в Казани — в доме матери Хисматуллина. У самого обвиняемого есть лишь квартира без отделки в столице Татарстана. Во время работы в Бугульме жилье он снимал. Также защита представила суду медицинские документы о том, что фигурант коррупционного дела обращался к врачам общей практики и психиатрам.

Сегодня Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу Хисматуллина на его арест

Диагнозы в храме Фемиды никто не озвучивал, но выяснилось — по настоянию защиты Следком уже провел амбулаторную судебно-психиатрическую экспертизу. Правда, результатов ее пока нет. Основанием для ходатайства о подобном исследовании стали заявления обвиняемого, что при первом допросе он находился под действием неких препаратов и мог не отдавать отчета своим действиям, вследствие чего признание якобы дал под давлением.

И еще один нюанс — сам по себе председатель ПИЗО выделением земель не ведает, это прерогатива руководства исполкома. Более того, под сотовые вышки одного согласования по земле маловато — нужны разрешения санврачей и еще целый букет документов.

Напомним, именно на таких санразрешениях для сотовых вышек в свое время погорел Ильдар Вазиев, начальник отдела Центра гигиены и эпидемиологии РТ.

Именно на санразрешениях для сотовых вышек в свое время погорел Ильдар Вазиев, начальник отдела Центра гигиены и эпидемиологии РТ. Фото Ирины Плотниковой

Хозяйка «Пандоры» стала свидетелем

В перерыве заседания адвокат Закиров уточнил «Реальному времени» — от первых показаний, данных вместе с дежурным защитником, его клиент уже отказался и в данный момент вину не признает.

«Дело расследуется продолжительное время. Считаю, необходимые вещественные доказательства уже собраны. Поэтому уничтожить их у подзащитного возможности не имеется», — аргументировал позицию о смягчении ареста защитник на заседании суда.

Представитель прокуратуры Татарстана Михаил Пронин заявил о законности решения Бугульминского горсуда и отсутствии оснований для изменения ранее избранной меры пресечения. Сам арестованный по существу ходатайства и своего дело обронил лишь одну фразу: «Поддерживаю адвоката».

Председательствующий по делу судья Верховного суда Татарстана Айрат Усманов оставил бывшего распорядителя бугульминских земель в СИЗО до 27 сентября.

Решение по жалобе на арест обвиняемого в посредничестве взятке Сергея Романова суд сегодня вынести не смог. К защите этого арестованного подключился его земляк — адвокат из Краснодара, но в Казань сегодня прилететь не смог. Заседание отложили на две недели. Что до мадам Гурьяновой из «Пандоры», то в этом деле она получила статус свидетеля.

В Следкоме по Татарстану дело о крупной взятке пока не комментируют.