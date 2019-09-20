Под сильным крылом: «ТАИФ-НК» продолжает помогать татарстанскому кадетскому корпусу

Фото: Инсаф Гиниятуллин

Представители АО «ТАИФ-НК» приняли участие в заседании Попечительского совета Татарстанского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени героя Советского Союза Гани Сафиуллина, где были озвучены итоговые результаты ЕГЭ и намечены планы на будущее. В конце года кадетский корпус отметит двойной юбилей и, возможно, уже скоро откроет свой автокласс. Подробности — в материале «Реального времени».

На место два человека

Престиж Татарстанского кадетского корпуса продолжает неуклонно расти. В этом году будущие кадеты прошли серьезный отбор, на одно место претендовали два человека. Получить образование здесь мечтают мальчишки не только из Татарстана, но и со всех уголков России. Сегодня 25% всех учащихся — жители других регионов, есть кадеты из Читы и Крыма. Остальные 75% — татарстанцы.

Весомый вклад в военно-патриотическое воспитание детей вносит нефтеперерабатывающая компания «ТАИФ-НК». Предприятие ежегодно перечисляет в «Фонд содействия развития институтов гражданского общества в ПФО» значительные денежные средства на реализацию федеральной программы «КаДетство», запущенной по инициативе уполномоченного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе в 2013 году.

Уникальный в своем роде проект направлен на интеллектуальное, культурное, физическое, нравственное развитие молодого поколения. В его рамках на территории ПФО были созданы шесть окружных кадетских корпусов. Один из них открылся в Нижнекамске. Им стал Татарстанский кадетский корпус ПФО им. Героя Советского Союза Гани Сафиуллина.

Ключевой партнер в федеральном проекте «КаДетство»

«ТАИФ-НК» — один из ключевых партнеров проекта на территории Республики Татарстан, — рассказывает директор НКО «Фонд содействия развития институтов гражданского общества в ПФО» Владимир Ушаков. — Можно с уверенностью утверждать, что именно благодаря финансовой поддержке компании в Татарстанском кадетском корпусе сформирована современная учебно-материальная база».

В образовательном учреждении закуплено новейшее инновационное учебное оборудование. Работают кабинет робототехники, класс автоподготовки с тренажерами, имеются два легковых автомобиля, фотостудия и видеография, туристическое снаряжение, спортивные тренажеры, спортинвентарь и многое другое.

«Хочу выразить особые слова благодарности лично генеральному директору Рушану Шамгунову за многолетнюю совместную работу в области реализации общественно значимых проектов. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в данной сфере», — подчеркнул Алексей Ушаков.

Равные условия для каждого ученика

Стоит отметить, что особое внимание в Татарстанском кадетском корпусе уделяют сиротам, детям из неполных и малообеспеченных семей, для которых корпус на время обучения становится вторым домом, а педагоги и воспитатели — родными людьми. Для каждого ребенка здесь создаются равные условия, несмотря на финансовое благополучие родителей.

Так, например, за отличную учебу, призовые места в олимпиадах и спортивных соревнованиях кадеты ежегодно выезжают за пределы Нижнекамска. Воспитанники кадетского корпуса посетили Казань, Ижевск, Пермь, Москву. Побывали на генеральной репетиции Парада Победы на Красной Площади, смогли увидеть культурные и исторические достопримечательности столицы. Экскурсионный маршрут включал посещение Кремля, музея Вооруженных сил, парка «Зарядье». Без финансовой поддержки «ТАИФ-НК» для многих ребят эти поездки были бы неосуществимы.

«Профориентационные поездки были очень привлекательны для наших детей, так как в силу определенного семейного статуса не все имели возможность побывать в крупных городах России», — рассказывает директор Татарстанского кадетского корпуса ПФО им. Героя Советского Союза Гани Сафиуллина Ирина Плаксина. — Благодаря помощи компании «ТАИФ-НК», ее неравнодушному отношению к детям, ребята смогли посетить музей имени М.Т. Калашникова в Ижевске, полигон Алабино в Москве, увидели мечеть «Кул-Шариф» в Казани и много других интересных мест».

Кадет 11а класса Роман Давыденко — из Крыма. В Татарстанский кадетский корпус поступил в прошлом году. За этот период юноша побывал на кадетском балу и международном «Слете юных патриотов» в Перми, присутствовал на присяге курсантов Танкового училища в Казани.

«Из всех поездок мне больше всего запомнилась экскурсия по Москве и генеральная репетиция Парада Победы на Красной Площади. То, что я увидел, не передать словами. Много лет смотрел Парад Победы по телевизору, но когда оказался на трибуне, понял, что здесь царит совсем другая атмосфера», — делится впечатлениями Роман.

Идти по заданному курсу

Компания «ТАИФ-НК» намерена и дальше идти по заданному курсу в патриотическом воспитании молодежи и подготовке качественных кадров для вооруженных сил России. Она будет продолжать перечислять значительные суммы на реализацию программы «КаДетство».

«Компания «ТАИФ-НК» — социально ориентированное предприятие. Поэтому вопросам социальной и благотворительной помощи уделяет особое внимание. Одно из ключевых направлений — поддержка подрастающего поколения, в том числе развитие военно-патриотического воспитания. Патриотизм является основой консолидации общества и укрепления государства», — говорит генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов.

Руководством образовательного учреждения рассматривается возможность создания автокласса. Об этом шла речь на Попечительском совете с участием представителей компании АО «ТАИФ-НК». О заслугах педагогического коллектива кадетского корпуса мэр города Айдар Метшин говорил и на еженедельной планерке руководителей:

«Задача нового учебного года — не снижать набранную планку, повышая уровень и качество образования, уделяя особое внимание комплексному развитию личности, воспитательному и гражданско-патриотическому направлениям. И я хотел бы выразить слова благодарности за хорошую работу всему коллективу во главе с его руководителем Плаксиной Ириной Владимировной, пожелать успехов в новом учебном году».

Двойной юбилей

В декабре Татарстанский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина отметит двойной юбилей: 15 лет с момента основания школы-интерната в Нижнекамске и 5 лет с присвоения школе статуса корпуса.

За долгие годы между АО «ТАИФ-НК» и кадетским корпусом сложилась крепкая дружба. Ни одно городское мероприятие не обходится без участия курсантов. На 9 Мая ребятам выпадает честь открыть Парад Победы. После чего руководство компании совместно с кадетами возлагает цветы к Монументу Победы, отдавая дань памяти и уважения погибшим во времена Великой Отечественной войны солдат.

Татарстанский кадетский корпус сегодня является гордостью и визитной карточкой Нижнекамска. Более 10 лет педагоги и кадеты чувствуют поддержку нефтеперерабатывающего предприятия, которая, безусловно, влияет на качество образования и воспитания. Из стен учебного заведения выходят конкурентоспособные выпускники. Ребята поступают в высшие учебные заведения, в том числе вузы военной направленности.

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