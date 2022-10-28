Высаживать леса и сокращать углеродный след: экологическая политика ТАИФ-НК

Фото: АО «ТАИФ-НК»

Современную жизнь человека трудно представить без нефтеперерабатывающей отрасли. Благодаря ей у нас есть дизельное и автомобильное топливо, мазут, керосин, нефтяные масла — все то, что движет экономику вперед. Продукты переработки применяются практически во всех отраслях промышленности. Но есть и обратная сторона медали — от крупных предприятий зависит не только благополучие людей, но и экологическая обстановка. Для АО «ТАИФ-НК» забота о природе всегда была в числе приоритетных задач: в компании реализуются экологические программы по охране воздуха, воды, почвы. Ежегодно сотрудники предприятия сажают деревья, наводят чистоту и порядок на улицах города, участвуют в экологических акциях. Как АО «ТАИФ-НК» сохраняет экологический баланс и работает над снижением техногенной нагрузки на окружающую среду — в материале «Реального времени».

Голубые ели — особо ценная порода деревьев

АО «ТАИФ-НК» называют одним из социально ориентированных предприятий Татарстана. Снижение негативного воздействия на окружающую среду и минимизация экологических рисков стоят здесь во главе угла. Компания модернизирует производства, планомерно снижает уровень выбросов вредных веществ, реализует программы по эффективному сбережению энергоресурсов и благоустраивает территории.

Отдельное внимание АО «ТАИФ-НК» уделяет посадке лесов и снижению углеродного следа. В октябре сотрудники предприятия дружной компанией вышли на посадку деревьев. Облагораживать территорию сквера им Н.В. Лемаева работники АО «ТАИФ-НК» пришли семьями. На главной городской площади Нижнекамска появились молодые саженцы голубых елей.

Кроме эстетической красоты, хвойники, которые в течение года не меняют окрас, отлично выполняют свою экологическую задачу

Внести свою лепту в озеленение города пришел и электромонтер завода бензинов АО «ТАИФ-НК» Артур Валиев. По его словам, посадка деревьев приносит ему большое удовольствие. Ранее он уже высаживал саженцы в огороде и во дворе дома.

— Посадил дерево — сделал практически бессрочный вклад в будущее, себя увековечил и просто совершил доброе дело — позаботился о здоровье грядущих поколений. Очень рад, что появилась такая возможность, — сказал Артур Валиев.

Голубые ели в качестве саженцев были выбраны неслучайно. Это особо ценная порода деревьев. Кроме эстетической красоты, хвойники, которые в течение года не меняют окрас, отлично выполняют свою экологическую задачу. Повезло компании и с погодой: по словам опытных экологов, дождливая погода — это самые благоприятные условия для приживаемости елей.

Чтобы саженцы хорошо росли и развивались, сотрудники предприятия сделали качественные посадочные ямы. На дно лунки насыпали слой дренажа.

— До начала посадки мы подготовили лунки примерно 40 на 40 сантиметров в ширину и глубину. На дно лунок насыпали щебень. Сегодня идет небольшой дождь, для посадки это самая хорошая погода. Приживаемость саженцев будет высокой, — рассказал о деталях посадки деревьев начальник отдела охраны окружающей среды АО «ТАИФ-НК» Руслан Валиев.

— Мы будем помнить, что на главной площади Нижнекамска растет наше дерево. Будем сюда приходить, ухаживать за саженцем, — сказала Альфия Шамбазова

Участие в зеленой акции приняла и семья Шамбазовых. Лопаты в руки взяли дедушка, бабушка и мама с детьми. Самому маленькому участнику едва исполнился годик, несмотря на свой юный возраст, малыш охотно помогал родным сажать деревья — сначала опускать елочки в лунку, а затем закапывать и притаптывать ногой.

— Наш город находится рядом с промышленными предприятиями, каждое посаженное дерево — вклад в экологию. Это еще и память. Мы будем помнить, что на главной площади Нижнекамска растет наше дерево. Будем сюда приходить, ухаживать за саженцем, чтобы елочка выросла большой, пушистой, красивой, — сказала Альфия Шамбазова, лаборант центральной заводской лаборатории НПЗ.

Присоединился к посадке деревьев и ветеран производства Мунагир Фахретдинов. На предприятии он проработал с 2001 по 2018 год. Признается, что очень скучает по коллективу. Поэтому с большим желанием пришел на посадку елей.

— Я с битумки начинал работать. Принимал участие в запуске установки висбрекинга, последнее время трудился на ЭЛОУ. На пенсии уже почти 4 года. Когда узнал, что будет проходить посадка деревьев, то решил обязательно прийти. Сегодня я и с коллегами пообщался, и доброе дело сделал, — с гордостью говорит Мунагир Фахретдинов.

«Своя» голубая ель теперь есть и у восьмилетнего Эмиля. Мальчик впервые в жизни посадил деревце

«Своя» голубая ель теперь есть и у восьмилетнего Эмиля. Мальчик впервые в жизни посадил деревце.

— Сегодня я пришел с мамой. Она работает на ТАИФ-НК. Посадил одну елочку, когда вырасту, буду приходить сюда и смотреть, как она выросла, — уверяет Эмиль Хасаншин.

«Тонна сданной макулатуры позволяет сохранить 17 деревьев»

Стоит отметить, что часть голубых елей была куплена на деньги, вырученные с макулатуры. В рамках реализации национального проекта «Экология» в апреле на предприятии прошла масштабная акция «Бумажный батл». Ее главная цель — объединить как можно больше людей для важного дела сохранения экологии, напомнить жителям страны о том, что бумага — это ценное сырье, которое можно и нужно отправлять на переработку.

Часть голубых елей была куплена на деньги, вырученные с макулатуры

Каждый сотрудник предприятия мог принести из дома картонные коробки, тетради или газеты. На вырученные от сдачи макулатуры деньги было решено приобрести для посадки саженцы деревьев. Только в первый день акции сотрудники компании сдали 1 200 кг макулатуры. Всего было собрано более 1 500 кг макулатуры.

— Следующим этапом стала акция «Посади дерево», в рамках которой в сквере им. Лемаева посажены голубые ели, закупленные на деньги, вырученные от передачи макулатуры на утилизацию. Учитывая тот факт, что каждая сотня килограммов сданной макулатуры — это спасенное дерево, работники общества внесли огромный вклад в сохранение природы, — говорит начальник отдела охраны окружающей среды АО «ТАИФ-НК» Руслан Валиев.

Заместитель руководителя исполнительного комитета НМР Рафаэль Игтисамов, который также принял участие в экологической акции, поблагодарил работников АО «ТАИФ-НК» за вклад в экологическое благополучие региона.

Заместитель руководителя исполнительного комитета НМР Рафаэль Игтисамов поблагодарил работников АО «ТАИФ-НК» за вклад в экологическое благополучие региона

— Настоящая экологическая акция является свидетельством экологической направленности ТАИФ-НК. Основой устойчивого развития территории в XXI веке является ресурсосберегающие, энергоэффективные технологии, основанные на экологической безопасности. ТАИФ-НК активно внедряет данные технологии, снижая негативное воздействие на окружающую среду. Акция проводится на средства, вырученные от сдачи макулатуры. Я с интересом узнал, что одна тонна сданной макулатуры позволяет сохранить 17 деревьев, сэкономить 200 тонн воды, тысячу киловатт электроэнергии, — отметил Рафаэль Игтисамов.

Усиление «зеленого щита»

Начальник отдела охраны труда и окружающей среды исполнительного комитета НМР Ольга Чернышева в свою очередь добавила, что АО «ТАИФ-НК» стало первым предприятием в Нижнекамске, которое выполнило постановление Кабинета министров РТ от 2006 года о перечне мероприятий по охране окружающей среды в НМР.

Только в 2020 году в санитарно-защитной зоне Нижнекамского промузла, в районе деревни Алань, с сентября по октябрь сотрудники компании высадили 104 тыс. саженцев ели обыкновенной и 45 тыс. саженцев дуба черешчатого на площади 39,2 га. Это позволило усилить «зеленый щит» Нижнекамска, который защитит население от негативного воздействия промышленной зоны.

На протяжении 5 лет в целях улучшения условий корневого питания, для повышения приживаемости, сохранности и быстроты роста саженцев производится агротехнический уход.

— ТАИФ-НК характеризуется как экологически направленное предприятие, — отмечает начальник отдела охраны труда и окружающей среды исполнительного комитета НМР Ольга Чернышева.

— Постановлением министров РТ была предусмотрена посадка деревьев в санитарной защитной зоне Нижнекамского промышленного узла на площади более 1 000 га. ТАИФ-НК одним из первых выполнил свои обязательства и провел работу на площади порядка 400 га. ТАИФ-НК у нас характеризуется как экологически направленное предприятие, они всегда принимают участие во всех экологических мероприятиях, — отмечает начальник отдела охраны труда и окружающей среды исполнительного комитета НМР Ольга Чернышева.

Кроме этого, в соответствии с национальным проектом «Экология», АО «ТАИФ-НК» ежегодно проводит ряд мероприятий, направленных на предупреждение и профилактику негативного воздействия на окружающую среду. Каждый сотрудник на предприятии так или иначе вовлечен в работу по охране окружающей среды от негативного воздействия. Начиная с осознанного раздельного сбора отходов на производстве — до участия в проводимых экологических акциях.



— Актив компании ТАИФ-НК является инициатором и самым активным участником различных мероприятий, — говорит помощник генерального директора по общим вопросам Владимир Гатунок

— Компания ТАИФ-НК как социально ориентированное предприятие всегда поддерживает различные республиканские и городские акции. К экологическим мероприятиям у нашего предприятия особое отношение. Мы принимаем участие в общегородских субботниках, кстати, сейчас проходит экологический двухмесячник, где мы уже вторую неделю облагораживаем закрепленную за нами территорию. Активно участвуем в очистках береговых линий водоемов, убираем и восстанавливаем родники, а сегодня высаживаем голубые ели в сквере Лемаева. Особо хочу отметить актив компании ТАИФ-НК, поскольку именно они являются инициаторами и самыми активными участниками различных мероприятий, — говорит помощник генерального директора по общим вопросам Владимир Гатунок.

На уборку закрепленной территории вышло более 70 человек, на подмогу прибыло семь единиц техники

Буквально недавно работники предприятия в течение недели наводили порядок на улице Лесной. На уборку закрепленной территории вышло более 70 человек, на подмогу прибыло семь единиц техники. За семь дней работники АО «ТАИФ-НК» собрали более десяти КАМАЗов опавшей листвы — собранный мусор вывезли на специальный полигон. Работа на свежем воздухе доставила всем массу радости и удовольствия.

— На очистку нашего любимого города мы всегда выходим с отличным настроением. Очень приятно вносить свой вклад в чистоту городских улиц. Коллективный труд сближает, дарит положительные эмоции, — отмечает Елена Гурьянова, менеджер отдела реализации АО «ТАИФ-НК».

О том, почему нужно бережно относиться к окружающей среде, сотрудники АО «ТАИФ-НК» рассказывают подрастающему поколению. Экологи предприятия регулярно проводят экологические уроки в школах. Благодаря таким встречам у детей появляется возможность узнать больше информации о пользе раздельного сбора и переработке отходов.

О том, почему нужно бережно относиться к окружающей среде, сотрудники АО «ТАИФ-НК» рассказывают подрастающему поколению

Для АО «ТАИФ-НК» экологическая ответственность — это механизм устойчивого развития. Ежегодно компания реализует целый комплекс мер по предотвращению вреда окружающей среде, недопущению негативных последствий деятельности предприятия.

Благодаря реконструкции цеха локальной биологической очистки промышленных сточных вод АО «ТАИФ-НК» не использует речную воду — биологические очистные сооружения работают по принципу замкнутого водооборотного цикла. Локальные биологические очистные сооружения АО «ТАИФ-НК» были введены в эксплуатацию в 2017 году. Степень очистки воды составляет 99,99%.

Чтобы существенно сократить выбросы в атмосферу, компания реализует масштабную экологическую программу «Чистый воздух». С 2016 по 2021 год на объектах АО «ТАИФ-НК» заменили устаревшие горелки. Компания полностью ушла от жидкого топлива в печах. Сокращены сбросы на все факельные установки, избыточный газ пошел на вторичное производство. Пропарка при подготовке оборудования к капитальному ремонту теперь проходит в закрытом режиме.

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В этом году были реализованы мероприятия по переводу углеводородных газов в собственную топливную систему Нефтеперерабатывающего завода, что позволило уменьшить объем побочных газов, сжигаемых на факеле, снизить потребление природного газа для стационарного сжигания, тем самым снизить выброс парниковых газов в атмосферу.

Статус экологически ответственного предприятия АО «ТАИФ-НК» неоднократно подтверждало победами на всероссийских экологических конкурсах. Компания является многократным лауреатом конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент». В прошлом году АО «ТАИФ-НК» стало победителем республиканского конкурса «ЭКОлидер».

