Работники АО «ТАИФ-НК» облагородили территорию родника вблизи Нижнекамска

Фото: Альберт Муклоков

Актив нефтеперерабатывающего предприятия «ТАИФ-НК» организовал мероприятие по уборке родника. Теперь каждый желающий может не только набрать ключевой воды, но и отдохнуть на прибранной территории. Дружный коллектив акционерного общества собрал мусор, покрасил скамейки, отремонтировал кирпичную кладку и скосил траву.



— Сплоченный коллектив акционерного общества «ТАИФ-НК» в очередной раз выбрался на экологическую акцию. Мы приехали облагородить родник, который находится в черте города. Думаю, что жители близлежащих домов скажут нам спасибо. Они будут приходить сюда за водой на ухоженный родник, — отметила Алена Мухарникова, инженер-эколог АО «ТАИФ-НК».

АО «ТАИФ-НК» — активный участник различных экологических акций. Ежегодно работники предприятия сажают деревья, наводят порядок на улицах родного города, приводят в порядок прибрежную зону озера Каракуль. Экологическая безопасность и снижение негативного воздействия на окружающую среду являются приоритетными направлениями в работе компании.

— Мы, как горожане, понимаем, что от нас будет зависеть, как будут выглядеть дворы, улицы, парки. Для этого нужно элементарное — не мусорить, уважать труд других людей. Мы хотим подать пример, показать, что наводить порядок — правильно и хорошо, — рассказала Ксения Балыка, секретарь руководителя, секретарь СТК АО «ТАИФ-НК».

Планомерная работа предприятия по вопросам охраны окружающей среды не раз отмечалась победами в республиканском конкурсе «ЭКОлидер». Компания становилась лауреатом конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент», а продукция АО «ТАИФ-НК» — лауреатом конкурса «100 лучших товаров России».

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