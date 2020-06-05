ТАИФ-НК поздравил экологов с профессиональным праздником

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 5 июня, в России ежегодно отмечается профессиональный праздник — День эколога. АО «ТАИФ-НК» поздравил всех, чья деятельность способствует сохранению природы и окружающей среды.



В ТАИФ-НК над улучшением экологической ситуацией, эффективным и рациональным использованием природных ресурсов занимается целый штат высококвалифицированных специалистов, перед которыми стоит комплекс серьезных задач: контролировать состояние атмосферного воздуха и процесс очистки сточных вод, отслеживать своевременное обезвреживание и утилизацию отходов.



Специалисты по охране окружающей среды также работают над проведением экологических экспертиз общественных обсуждений, согласованием хозяйственной деятельности с государственными контролирующими органами и многим другим.



Экологическая безопасность и охрана окружающей среды для ТАИФ-НК является одним из приоритетных направлений. Предприятие объективно оценивает и минимизирует экологические риски, вкладывая значительные средства в улучшение экологической обстановки в регионе. Так, в 2019 году на защиту природы ТАИФ-НК направил более 1,1 млрд рублей, выполнив более двадцати крупнейших природоохранных мероприятия.

