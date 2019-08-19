Нештатно-аварийно спасательное формирование ТАИФ-НК вошло в число победителей республиканского конкурса

Фото: предоставлено ТАИФ-НК

Команда ТАИФ-НК приняла участие в соревнованиях среди профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований. Состязание прошли среди организаций нефтегазохимического комплекса.

Участникам нужно было показать знания по проведению газоспасательных работ и оказанию первой помощи пострадавшим. Командам было необходимо поднять с глубины 2,5 метра пострадавшего, роль которого выполнял манекен, оказать ему доврачебную помощь и транспортировать. Позже участникам пришлось оказывать медпомощь пострадавшему с остановкой сердца. После участникам нужно было сдать тест на знание теории.

По результатам соревнований команда ТАИФ-НК заняла третье место. Всем участникам состязания вручили дипломы и памятные подарки.

Работа в области промышленной и экологической безопасности является приоритетным направлением деятельности АО «ТАИФ-НК». В компании осуществляются мероприятия по исключению возможности возникновения аварийных ситуаций на опасных производственных объектах. Разработаны и своевременно корректируются планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, паспорта безопасности, планы ликвидации аварийных розливов нефти и нефтепродуктов и другая документация, связанная с обеспечением готовности к ликвидации аварийных ситуаций, сообщается на сайте предприятия.