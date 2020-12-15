Айдар Метшин: «Наличие таких гигантов — это не только подушка безопасности. Это развитие»

Мэр Нижнекамска встретился с трудовым коллективом ТАИФ-НК и поблагодарил за успешную работу в период пандемии

Фото: Альберт Муклоков

«Мы гордимся тем, что у нас есть такие производства. Это является базовой составляющей социального благополучия наших людей», — сказал мэр Нижнекамска Айдар Метшин во время своего визита на нефтеперерабатывающее предприятие ТАИФ-НК. Градоначальник приехал лично поблагодарить работников компании за плодотворную работу в условиях пандемии коронавирусной инфекции и поздравить всех с наступающим Новым годом.

«Спасибо за вклад в социальное благополучие территории»

ТАИФ-НК — одна из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний в России. Акционерное общество объединяет Нефтеперерабатывающий завод, Завод бензинов и Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков. Проектная мощность по переработке сырья составляет 8,3 млн тонн в год, в том числе 7,3 млн тонн в год нефти и 1,0 млн тонн газового конденсата.

В преддверии Нового года с рабочим визитом в ТАИФ-НК прибыл мэр Нижнекамска Айдар Метшин. В сопровождении генерального директора компании Максима Новикова градоначальник осмотрел основные производства предприятия.

ТАИФ-НК — одна из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний в России

Первым пунктом посещения стал Нефтеперерабатывающий завод. Генеральный директор ТАИФ-НК Максим Новиков подробно рассказал о текущей деятельности производства. По его словам, высоких показателей компания достигает во многом благодаря успешной реализации ряда проектов и мероприятий, направленных на выпуск высококачественных и конкурентоспособных нефтепродуктов. На протяжении всей своей деятельности предприятие активно вкладывает средства в модернизацию и развитие собственного производства.

Очередной этап реконструкции на НПЗ завершился в 2016 году. Здесь была построена установка селективной гидроочистки компонентов автомобильного бензина по технологии Axens. Теперь весь бензин, выпускаемый ТАИФ-НК, соответствует нормам Евро-5.

«Большое спасибо за ваш вклад в социальное благополучие нашей территории. С наступающим вас Новым годом», — обратился к работникам НПЗ Айдар Метшин.

— Я хочу сказать больше спасибо за работу. Президент нашей республики, ваше руководство вместе с акционерами ГК ТАИФ стараются сделать все, чтобы обеспечить социальные гарантии для работников и их семей. Большое спасибо за ваш вклад в социальное благополучие нашей территории. С наступающим вас Новым годом, — обратился к работникам НПЗ Айдар Метшин.

«Одно из самых совершенных предприятий»

Следом Айдар Метшин посетил Завод бензинов. Здесь он осмотрел установку селективной гидроочистки бензина каталитического крекинга и встретился с трудовым коллективом цеха №01. В центральной операторной мэр города поблагодарил работников производства за слаженную работу в период пандемии.

Следом Айдар Метшин посетил Завод бензинов. Здесь он осмотрел установку селективной гидроочистки бензина каталитического крекинга и встретился с трудовым коллективом цеха №01.

— ТАИФ-НК — одно из самых совершенных по технологическому оснащению и качеству переработки нефтепродуктов предприятий на сегодняшний день. Для Нижнекамского муниципального района наличие таких гигантов, промышленных производств разной направленности — это не только подушка безопасности. Это развитие. Даже в таких сложных условиях мы продолжаем реализацию масштабных республиканских и муниципальных проектов. Мы говорим большое спасибо нашим промышленным предприятиям, акционерам, тем, кто создает эти условия, и самое главное, нашим людям, которые там работают. С наступающим Новым годом, всем благополучия. Спасибо большое, — сказал он.

Мэр Нижнекамска отметил вклад руководства ГК ТАИФ в улучшение экологического фона в регионе и повышение уровня промышленной безопасности.

Мэр Нижнекамска отметил вклад руководства ГК ТАИФ в улучшение экологического фона в регионе и повышение уровня промышленной безопасности.

— Важно, чтобы мы обеспечивали баланс развития техногенных производств и экологической безопасности. Те изменения и процессы, которые ГК ТАИФ заложила с точки зрения промышленной и экологической безопасности, — показывают снижение негативного воздействия на окружающую среду, — подчеркнул градоначальник, также заметив, что в коллективе царит хорошее настроение, а это говорит о стабильности и перспективах.

К слову, с самого начала пандемии в ТАИФ-НК проявили высокую ответственность и дисциплинированность, строго соблюдая все рекомендованные меры профилактики. Каждое утро работники компании проходят «входной фильтр», носят медицинские маски, соблюдают социальную дистанцию на производстве. Особое внимание на предприятии уделяется дезинфекции помещений, столовых и работе медицинских пунктов. Для уничтожения болезнетворных микроорганизмов все помещения в ТАИФ-НК несколько раз в день подвергаются тщательной дезинфекции.

«Мы сумели сохранить и темпы развития, и заработную плату, и социальные гарантии», — отметил генеральный директор компании Максим Новиков.

— На сегодняшний день в ТАИФ-НК работают 3 945 человек, чуть больше половины из которых — люди в возрасте до 35 лет. Одна из мер поддержки сотрудников — наличие расширенного пакета социальных гарантий. Он включает в себя не только гарантии, предусмотренные трудовым законодательством, но и дополнительные выплаты, разработанные локальными актами компании. Мы сумели сохранить и темпы развития, и заработную плату, и социальные гарантии. Трудности были, но, соблюдая все необходимые требования, мы справляемся с ними, — рассказал журналистам генеральный директор компании Максим Новиков.



По его словам, для работников компании созданы все безопасные условия, которые позволяют непрерывно выпускать значимую для всей республики продукцию, а значит, обеспечивать стабильность и дальнейшее развитие Татарстана.

