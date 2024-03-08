Трудолюбивы, увлечены и богаты талантами

На работе — специалисты, вне — художницы, путешественницы, кулинары и благотворители!

Фото: коллаж Ольги Минеевой

К Международному женскому дню — 8 Марта — работницы АО «ТАИФ-НК» рассказали о своей работе и увлечениях. Инженер производственно-технического отдела варит на досуге каркас для дачной теплицы. Эколог готовит нереальные торты и десерты. Инженер по качеству путешествует и фотографирует. Инспектор по пропускному режиму и финансист пишут картины. Энергетик занимается благотворительностью. О хрупких и разносторонних женщинах, работающих на серьезном производстве, читайте в материале «Реального времени».

Сварщик и кинолог Алла Никитина



Алла Никитина пошла по стопам родителей-химиков. Поступила учиться на инженера-технолога в Казанский химико-технологический институт. На нефтеперерабатывающий комплекс Алла Владимировна устроилась в 2005 году и нисколько не жалеет об этом решении. Работа в производственно-техническом отделе позволяет реализовать творческий потенциал. Ведь отдел является ключевым командным звеном в организации производства. Он отвечает за разработку и оптимизацию технологических процессов, контроль качества и инженерную поддержку. А также играет важную роль в обеспечении эффективности, качества и успешности производства.

Алла Никитина. предоставлено realnoevremya.ru ил личного архива Аллы Никитиной

— Наш отдел много значит для производства. Изготовление продукции начинается с малого — проекта, в котором есть вклад и ПТО. Я с коллегами слежу за пусковыми работами, детально прорабатываю все планы и отчеты действующего технологического процесса. Причем это все не абстрактно, мы видим результат общей работы. На нашем дизтопливе ездит много техники и автомобилей, оно необходимо для государства. А значит, мы должны выпускать качественную продукцию, — считает Алла Владимировна.

Коллектив отдела очень дружный, для Аллы Владимировны он как семья. Тем более что и супруг ее трудится на том же предприятии. Творческая и ответственная профессия только помогает раскрывать на досуге и другие таланты: Алла Никиткина очень разносторонний человек. Любит животных, была кинологом. Пишет картины маслом, реставрирует старинную мебель, мастерит различные поделки. Самостоятельно освоила сварочный аппарат и сварила на даче каркасы закрытой кухни, теплицы, других хозпостроек. Не женщина, а кладезь талантов!

Сил и энергии, нежности и душевного тепла Алле Владимировне не занимать. По ее мнению, женщина должна быть немного загадочной, молодой, красивой и любящей. предоставлено realnoevremya.ru из личного архива Аллы Никитиной

Творческий взгляд Екатерины Шадриной (Преображенской)

В 2015 году, после окончания Казанского государственного энергетического университета, Екатерина Шадрина (Преображенская) пришла в нефтепереработку. Полгода трудилась техником по учету на заводе Бензинов, потом перешла в отдел контроля анализа системы управления — инженером. Освоиться молодому специалисту помогли наставничество коллег и поддержка родных.

— Горжусь тем, что вся моя семья работает здесь, трудится во благо Общества много лет. Ценности компании передаются от поколения к поколению, — подчеркивает Екатерина Александровна.

Работа инженера по качеству отдела КАСУ, по мнению Екатерины Шадриной (Преображенской), интересная и разносторонняя. Во время внутренних и внешних аудитов надо взаимодействовать с работниками разных специальностей и сфер деятельности, обсуждать производственные вопросы. Для решения текущих задач требуются анализ, ведение и совершенствование интегрированной системы менеджмента Общества в соответствии с международными стандартами.

Екатерина Шадрина (Преображенская). предоставлено realnoevremya.ru из личного архива Екатериной Шадриной (Преображенской)

Однако в жизни Екатерины Шадриной (Преображенской) остается место для общения и хобби. С семьей она посещает спортивные и массовые мероприятия. По мнению инженера по качеству, такие события сплачивают семьи, поддерживают «чувство локтя».

Также Екатерина Шадрина любит путешествовать, кататься на сноуборде, петь и фотографировать. В мир фотографии она погрузилась пять лет назад, основательно подготовившись. Основы фотографии Екатерина Александровна изучила в фотошколе в Набережных Челнах.

— Люблю делать фото в путешествиях, запечатлеваю необычные места разных городов, потрясающие виды природы. С особым трепетом отношусь к семейным съемкам, ведь эти моменты люди пронесут сквозь года, — говорит Екатерина Александровна.

Сладкая жизнь Ирины Раскатовой

Ведущий инженер-эколог отдела контроля анализа системы управления Ирина Раскатова трудоустроилась в «ТАИФ-НК» после окончания техникума — почти 22 года назад. Начинала в должности лаборанта в центральной лаборатории НПЗ. Получив высшее образование, она перешла в отдел охраны окружающей среды инженером-экологом, а с 2016 года работает в отделе контроля и анализа системы управления. Среди ее рабочих задач — анализ, корректировка и совершенствование системы управления Обществом.

— Наш отдел очень уважают. Хоть мы и считаемся офисными работниками, но часто бываем на промышленной площадке. Каждый день на связи с цехами и со службами, которые эти цеха обслуживают. Работа очень интересная и разносторонняя. Да и вне работы жизнь бьет ключом. Я стараюсь активно участвовать во всех мероприятиях, — делится Ирина Геннадьевна.

Ирина Раскатова. предоставлено realnoevremya.ru из личного архива Ириной Раскатовой

Для Ирины Раскатовой важно, чтобы работа шла стабильно, по плану, без нештатных ситуаций, ведь дома ее внимания ждут дети. Старшие — двое школьников — ценят мамину заботу, помогают. Младшая же дочка после детского сада не прочь пошалить и поделиться всеми своими радостями и впечатлениями.

Рождение дочери помогло ведущему инженеру-экологу реализовать себя в творчестве. Ее хобби — печь оригинальные десерты.

Ирина Раскатова. предоставлено realnoevremya.ru из личного архива Ириной Раскатовой

— Семья росла, семейных праздников становилось все больше. И я начала печь. Сначала только для своей семьи, потом прошла обучение и начала делать торты для близких. Сейчас, когда хожу на праздники, беру с собой сладкие угощения. Я всегда желанный гость, — улыбается Ирина Раскатова, любимая жена и счастливая мама.



Профессионализм и картины Ирины Бесовой

Ирина Николаевна родилась в семье педагогов и планировала продолжить семейную династию — поступать на факультет иностранных языков Нижегородского пединститута. Но в год ее выпуска на этот факультет принимали только мужчин. Пришлось оперативно сделать выбор в пользу другой профессии.

— Папа тогда сказал: «Выбирай профессию экономиста, всегда будешь с работой», и оказался прав. Я окончила КФЭИ по специальности «Планирование промышленности», и даже в военном гарнизоне моя профессия была востребована, — вспоминает Ирина Николаевна.

На нефтеперерабатывающий комплекс Ирина Николаевна пришла работать в 2006 году. Распространенное мнение, что работа финансиста суха, монотонна и скучна, она не разделяет.

Ирина Бесова. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

— Представьте себе один день без проведения расчетов с поставщиками и подрядчиками, без исполнения обязательств перед бюджетом, банками, работниками предприятия. Финансисту ежедневно необходимо находиться в «рынке», идти в ногу со временем, заниматься саморазвитием. Перед финансовой службой стоит множество важных задач. Например, эффективное управление ликвидностью предприятия, совершенствование и контроль финансовых планов, анализ финансовой деятельности предприятия, кредитование, — замечает она.



Я горжусь дружным коллективом финансовой службы, который легко справляется со стоящими перед ним задачами. Коллектив состоит и из молодых специалистов, только-только с институтской скамьи, и из специалистов со стажем, которые относятся друг к другу с большим уважением, поддерживают в сложные моменты, разделяют радость новых идей и рутину будней.

Поддерживает Ирину Николаевну и семья.

— У нас все трудоголики, — смеется она. Однако заместитель начальника финансового отдела не забывает об отдыхе, ведь отдохнувший человек, считает она, более продуктивно решает рабочие задачи. Приятные эмоции Ирина Николаевна черпает в творчестве — пишет картины. Внутренний порыв, потребность в самореализации привели к тому, что Ирина Николаевна начала брать уроки у заслуженного деятеля искусств РТ, члена Союзов художников России и Татарстана Ильдуса Муртазина. Ученик нашел своего учителя, правило «не ищите школу, ищите педагога» сработало на все сто.

Ирина Бесова. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Последние два года работы Ирины Николаевны выставляются в Нижнекамских музеях. В феврале она участвовала в благотворительной выставке-аукционе. Все средства от продажи картин были направлены на закупку необходимых вещей для бойцов в рамках акции «Подари тепло героям Нижнекамска».

Картины Ирины Николаевны отражают гармоничность ее внутреннего мира, в котором сплелись воедино четкость профессионализма, уверенность в себе и природные женственность и обаяние.

Доброе слово Насибы Набиевой

Инспектор по пропускному режиму Насиба Набиева отучилась на товарного оператора и трудоустроилась в компанию 10 лет назад. Спустя время ей предложили вакансию инспектора. Насиба Тоштурсуновна согласилась, даже не подозревая, насколько полюбится ей ее работа. Выписывать пропуска не кажется ей рутинным делом, ведь от этого зависит безопасность предприятия, его работа.

Насиба Набиева. предоставлено realnoevremya.ru из личного архива Насибы Набиевой

— Я люблю общаться и чувствую себя на своем месте. Всегда помогаю, когда кому-то нужна консультация. В нашем отделе пропусков часто звучат добрые слова в адрес его сотрудников, — улыбается Насиба Тоштурсуновна.

Жизнелюбие Насибы Набиевой заметно во всем. И на работе, где ее ценят за улыбку и общительность. И дома: с бытовыми задачами она справляется с легкостью. И в творчестве: для души инспектор пишет картины.

«Пшеничное поле» — картина авторства Насибы Набиевой. предоставлено realnoevremya.ru из личного архива Насибы Набиевой

Свое мастерство она отточила на занятиях в нижнекамской художественной школе. Пейзажи, натюрморты, жанровые сценки она исполняет когда маслом, а когда акварелью. Портреты — карандашом. Графические работы карандашом поражают степенью передачи характера.

«Портрет подруги», картина авторства Насибы Набиевой. предоставлено realnoevremya.ru из личного архива Насибы Набиевой

Чаще всего очередную картину просят написать друзья и близкие. Насиба Тоштурсуновна замечает, что с каждой картиной ее жизнь меняется. Больше становится радостных моментов, негатив отступает. А как иначе? Ведь в свои работы она вкладывает частичку себя — свои заботу, верность, гармонию души.

Энергия Регины Ганиевой

Ведущий инженер-энергетик отдела главного энергетика Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков Регина Ганиева считает свою работу творческой и очень интересной. В планировании и контроле потребления энергоресурсов ей нравится все. На ответственной должности мало просто фиксировать расходы, необходимо улучшать эффективность и экономичность производства. Пар, природный газ, хозяйственно-питьевая вода, химобессоленная вода, речная вода — каждый энергоресурс нуждается в рациональном использовании как для хозяйственных нужд, так и непосредственно для технологического процесса.

Регина Ганиева. предоставлено realnoevremya.ru из личного архива Регины Ганиевой

— Каждый день узнаешь что-то новое, при этом не забываешь и про текущую ситуацию. Ежедневно я контролирую все энергетические затраты. Контроль позволяет не только следить за изменениями в работе установок каждого цеха, но и сэкономить тот или иной ресурс, — отмечает Регина Фаритовна.

Больше всего в работе ей импонирует наблюдать за технологическим и энергетическим процессом вблизи — во время обхода установок. Приятна Регине Фаритовне и поддержка коллектива:

— Горжусь, что работаю с такими умными и образованными людьми. Коллеги всегда готовы направить и помочь. С удовольствием хожу на работу.

На работе Регина Ганиева реализуется как профессионал своего дела, дома — как нежная, добрая жена и мама, хранительница домашнего очага. Хоть бывает и трудно совмещать семью и такую непростую профессию, у нее хватает энергии и на общественную деятельность.

Регина Ганиева. предоставлено realnoevremya.ru из личного архива Регины Ганиевой

Несколько лет назад она основала благотворительное сообщество в мессенджере «Творим добро Нижнекамск». Вместе с единомышленниками Регина Ганиева помогает нуждающимся семьям, семьям, попавшим в тяжелую ситуацию, сиротам, детям с ограниченными возможностями здоровья. Благотворительность для нее — даже не хобби, а потребность души.

— Мало что может быть лучше, чем искреннее спасибо человека, которому ты помог. У меня есть семья, любимая работа, возможность поддерживать других людей, которым нужна моя помощь. Это ли не счастье? — улыбается Регина Фаритовна.

Быть женщиной для нее — это сочетать в себе мудрость, доброту, силу и слабость одновременно. Настоящая женщина должна объединять сердца людей, дарить улыбку окружающим, считает Регина Ганиева.

Героини этого материала реализуют себя во многих сферах, несмотря на сложность и ответственность производственных задач, специфику нефтеперерабатывающей отрасли. При этом они остаются женственными, любящими женами и мамами, украшают коллектив и щедро делятся теплом своей души с окружающими.

