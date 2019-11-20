Высокий уровень общественного питания в ТАИФ-НК подтвержден сертификатом качества

Фото: Альберт Муклаков

На предприятии создаются условия для безопасного приготовления качественных блюд. Для этого в столовой компании ТАИФ-НК внедрена и сертифицирована система менеджмента безопасности пищевой продукции ХАССП, соответствующая требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-2007.

Алгоритм соблюдения процедур ХАССП, где прослеживается вся цепочка жизненного цикла продукта — от поля, где выращивается сырье, до подачи готового блюда на стол, четко знает каждый работник столовой.



Процесс приготовления пищи в столовой АО «ТАИФ-НК» проходит на современном и высокопроизводительном технологическом оборудовании. Комфортные условия созданы как для кухонных работников, так и посетителей. Ассортимент блюд разнообразный: широкий выбор супов, салатов, вторых блюд, свежей выпечки, предусмотрено диетическое и постное меню.

Главное правило общественного питания АО «ТАИФ-НК» — продукция первой свежести. Блюда готовятся только из натуральных и свежих продуктов, без применения различных добавок и консервантов. На предприятии уверены: здоровье персонала — важнейший ресурс любой компании, а качественная, полноценная и по-домашнему вкусная горячая пища, несомненно, один из главнейших ее элементов.

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