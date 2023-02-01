Представители «ТАИФ-НК» возложили цветы к Братской могиле 80-го «татарского» лыжного батальона

Фото: АО «ТАИФ-НК»

В Нижнекамске минутой молчания почтили память девятнадцати бойцов 80-го отдельного лыжного батальона 257-й стрелковой дивизии, погибших в бою с фашистскими захватчиками 31 января 1942 года под Великими Луками. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне останки красноармейцев были с почестями перезахоронены в Братской могиле на городском кладбище.

Свой вклад в организацию церемонии захоронения солдат 80-го отдельного лыжного батальона внесла и компания АО «ТАИФ-НК». С тех пор ежегодно, 31 января, представители нефтеперерабатывающей компании принимают участие в городском митинге, посвященном памяти павших воинов.

— 31 января для Нижнекамская — особенная дата. Сегодня мы пришли сюда, чтобы почтить память бойцов 80-го лыжного батальона. Три года назад они вернулись в родное пристанище. Эти люди совершили подвиг, защищая свою Родину. Они отдали свои жизни ради светлого будущего. Благодаря таким героям советский народ сумел победить сильнейшего врага и сохранить свою страну. Сегодня наши бойцы, участвующие в Специальной военной операции, также защищают нашу Родину. Мы благодарны им, и вместе с родными ждем домой с победой, — сказал мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

Он также поблагодарил поисковиков, которые проводят нужную и огромную работу по поиску «забытых имён». Останки бойцов были обнаружены на местах кровопролитных боев в районе деревни Липенка Псковской области нижнекамским поисковым отрядом «Поиск». По архивным документам удалось восстановить, что в состав «татарского» лыжного батальона входили уроженцы Нижнекамского района. Самому молодому красноармейцу бойцу было 18 лет, старшему — 36.

Выступая перед собравшимися, депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Айдар Метшин подчеркнул, что каждый из нас должен быть в безмерном долгу перед ушедшими воинами и ныне здравствующими ветеранами ВОВ.

— Сегодня особый день в истории нашего города. Здесь на аллее славы в Братской могиле захоронены останки 19 красноармейцев, погибших в 1942 году вблизи Великих Лук Псковской области. Мы должны знать и помнить тех, кто отстоял мир и свободу нашей Родины в годы Великой Отечественной Войны. Не забывать о тех, кто сегодня проявляет отвагу, мужество, защищая интересы нашей страны в Специальной военной операции, — отметил он.

В завершении представители АО «ТАИФ-НК» вместе с участниками митинга почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы к Братской могиле. Стоит отметить, что работники предприятия являются активными участниками различных республиканских и городских проектов и мероприятий, приуроченных к значимым событиям или памятным датам. Также компания уделяет особое внимание развитию военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.

