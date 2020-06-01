Семьи сотрудников ТАИФ-НК улучшили свои жилищные условия

Фото: АО «ТАИФ-НК»

14 семей сотрудников АО «ТАИФ-НК» смогли улучшить свои жилищные условия. Долгожданное событие состоялось сразу после профессионального праздника — Дня работника химической промышленности. Вручение ключей работникам градообразующих предприятий и бюджетной сферы прошло в 49-м микрорайоне.



В ТАИФ-НК, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, продолжается реализация корпоративной жилищной программы. Улучшить условия проживания работники ТАИФ-НК смогли благодаря дополнительной ипотечной программе.

Чтобы помочь сотрудникам решить жилищный вопрос, ТАИФ-НК в 2005 году начал реализовывать программу «Социальной ипотеки» совместно с Госжилфондом РТ. В 2015 году ТАИФ-НК запустил еще одну жилищную программу — при поддержке единственного акционера заработала Дополнительная корпоративная программа для сотрудников Группы компаний ТАИФ.



В настоящее время в ТАИФ-НК работают около четырех тысяч человек, большая часть из которых молодежь — в возрасте до 35 лет. Обеспечение работников новым благоустроенным жильем — один из важнейших элементов социальной политики. За период с 2005 по 2019 год новоселье справили 773 семьи, из них 654 получили жилье по республиканской программе «Социальная ипотека», 119 — корпоративной дополнительной ипотечной программе.

Квартиры, в которые заселяются работники ТАИФ-НК, не требуют ремонта. Во всех комнатах выполнена отделка, поклеены обои, смонтированы входная металлическая и межкомнатные двери, установлены пластиковые окна, водо-, газо- и электросчетчики, регуляторы тепла, сантехника, система пожаротушения. Во дворе имеется благоустроенная детская площадка, парковка для автомобилей, зона отдыха, пандусы для молодых мам с колясками.

Социальная политика АО «ТАИФ-НК» является составной частью успешной деятельности предприятия. Она направлена на заботу и благополучие не только работающего персонала, но и их детей. Все работники общества защищены социальным пакетом, который включает в себя гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством, а также дополнительные выплаты, предусмотренные локальными актами компании.



К примеру, в случае рождения ребенка работнику ТАИФ-НК предоставляется единовременная материальная помощь и государственная выплата в размере 200 тысяч рублей на погашение части ипотеки, а женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 года, — ежемесячная материальная помощь.

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