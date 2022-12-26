Максим Новиков стал лауреатом конкурса «Руководитель года — 2022»

Чествование победителей республиканского конкурса «Руководитель года» состоялось в казанском ГТРК «Корстон»

В столице Татарстана с участием первых лиц региона подвели итоги ставшего уже традиционным Республиканского общественного конкурса «Руководитель года». В числе лауреатов — генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков. О том, как проходило награждение, и о достижениях российского лидера истинно глубокой переработки нефти — в материале «Реального времени».

120 претендентов в 7 номинациях

Церемония награждения победителей республиканского конкурса «Руководитель года» традиционно проводится в канун Нового года. В 2022-м она состоялась уже в 22-й раз.

Торжество — подведение итогов за прошедший период: чествование руководителей компаний и предприятий, это признание заслуг не только их умелого управления процессами, но и оценка достижений возглавляемых ими коллективов в целом. Быть отмеченным жюри конкурса — почетно.

— Уходящий год был очень непростым. Мы столкнулись с ограничениями во внешней торговле, нарушением логистических цепочек, перекрытием доступа к технологиям и финансам. Важно, что в этих условиях мы работали вместе, единой командой. Хочу поблагодарить руководителей наших предприятий, которые, невзирая на эти вызовы, обеспечили бесперебойную работу, сохранили свои трудовые коллективы, — отметил в приветственном слове президент Татарстана Рустам Минниханов. И добавил: — Несмотря ни на что, Татарстан сохранил лидирующие позиции по ключевым социально-экономическим показателям. На 2023 год перед нами стоят задачи сохранения макроэкономической стабильности и устойчивости экономики, дальнейшего экономического развития. Стабильное развитие и рост показателей, прежде всего, обеспечивают наши ведущие отрасли: нефтегазохимический комплекс, машиностроение, энергетика. Благодаря поддержке Президента России Владимира Путина и правительства страны для промышленных предприятий созданы условия для решения задач по обеспечению технологического суверенитета, импортозамещению и локализации производств, внедрению новых технологий.

Рустам Минниханов: «Несмотря ни на что, Татарстан сохранил лидирующие позиции по ключевым социально-экономическим показателям». Фото: president.tatarstan.ru

То, что этот конкурс выделяется из череды других, подчеркивается уже тем, что в поздравлении лучших из лучших традиционно принимает участие практически все руководство Татарстана. Не стала исключением и эта церемония, участие в которой приняли президент республики Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, премьер-министр Алексей Песошин, председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, руководители министерств и ведомств, а также Государственного совета республики, депутаты Госдумы и Совета Федерации от Татарстана.

На участие в конкурсе в этом году были выдвинуты более 120 руководителей. Свои рекомендации дали республиканские министерства и ведомства, городские и районные муниципальные образования, объединения работодателей и Федерации профсоюзов. Главные требования для соискателей: высокие уровни показателей предприятия, высокий уровень социальной ответственности — отсутствие долгов по заработной плате, налогам и сборам, высокий уровень производственной безопасности.

«За достижения в инновационной деятельности»

Строгое жюри определило победителей в 7 номинациях: «За высокую конкурентоспособность», «За инвестиционную активность», «За достижения в инновационной деятельности», «За высокую социальную ответственность», «За активное развитие кадрового потенциала», «За успешное управление предприятием малого (среднего) бизнеса», «За цифровую трансформацию предприятия».

Церемонию вручения провел премьер-министр республики Алексей Песошин.

Алексей Песошин: «Мы уверены, что победители конкурса обеспечат дальнейшее инновационное развитие экономики и рост благосостояния жителей Татарстана». Фото: president.tatarstan.ru

— Конкурс «Руководитель года» нацелен на то, чтобы поощрить лучших из лучших, отметить их заслуги, выразить им общественное признание. Лауреаты этого года представляют различные отрасли экономики: машиностроение, нефтехимию, энергетику, строительство, сельское хозяйство, транспорт, малый бизнес, IT-технологии. Татарстан богат предприимчивыми и инициативными людьми, которые не боятся ответственности. Всех их объединяет умение ставить высокие цели и добиваться их исполнения, — подчеркнул премьер-министр РТ. Он также отметил: — Сегодня важно обеспечить бережное отношение к финансовым, производственным, энергетическим и, что особенно важно, трудовым ресурсам. В новых непростых экономических условиях перед нами стоит задача повышения конкурентоспособности татарстанской экономики. Мы уверены, что победители конкурса обеспечат дальнейшее инновационное развитие экономики и рост благосостояния жителей Татарстана.

В числе тех, кто вышел на сцену за заслуженной наградой, — генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков. Он стал лауреатом в номинации «За достижения в инновационной деятельности». Признание — неслучайно: сегодня, особенно после ввода в эксплуатацию в опытно-промышленном режиме уникального производства — Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти, возглавляемая Максимом Новиковым компания — один из российских и мировых лидеров по технологической сложности реализуемых на производствах процессов.

В числе тех, кто поднялся на сцену за заслуженной наградой, был генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков. Фото: president.tatarstan.ru

— Основная цель компании ТАИФ-НК это развитие истинно глубокой переработки нефти, максимальное увеличение отбора светлых нефтепродуктов и выпуск качественной конкурентоспособной продукции. Сегодня у нас один из самых высоких показателей среди нефтеперерабатывающих компаний России по выходу светлых нефтепродуктов — порядка 90%, высокий показатель Индекса Нельсона — 11,32 при средней величине по РФ менее шести, — в интервью «Реальному времени» подчеркнул лауреат конкурса «Руководитель года — 2022».

Качество выпускаемой на производствах компании продукции не только по достоинству оценено ее потребителями, но и каждый год завоевывает высокие награды республиканских и федеральных конкурсов. В этом году галерею почета «ТАИФ-НК» пополнила богатая коллекция дипломов. Более того, компания удостоена высшей награды Всероссийского конкурса качества «100 лучших товаров России» в номинации «Лидер качества».

— Поверьте, каждый процент этих рейтингов — это огромный труд. И вот эта награда «Руководитель года», это огромный труд всего нашего большого коллектива. Люди — это главная ценность компании! Каждый работник, находясь на своем рабочем месте, ежедневно вносит свой вклад в достижение общей цели и всех поставленных перед нами задач, — особо выделил в разговоре с журналистом «Реального времени» Максим Новиков.

Не останавливаться на достигнутом

Не почивать на лаврах, удовлетворяясь уже достигнутым результатом, а продолжать последовательно и поступательно развитие, улучшая имеющиеся показатели по всем направлениям. В этом — вся жизнь и история Группы ТАИФ в целом и компании «ТАИФ-НК» в частности.

АО «ТАИФ-НК» последовательно и постоянно наращивает производственные и качественные показатели. Фото: Роман Хасаев

По итогам 2022-го нефтеперерабатывающему дивизиону Группы ТАИФ есть чем гордиться. «ТАИФ-НК» наращивает глубину переработки нефтяного сырья и объемы извлечения высококачественных светлых продуктов из каждой тонны перерабатываемой нефти. Уникальность реализованной компанией технологии VCC, а главное — то, как она была доработана уже самими специалистами АО «ТАИФ» и АО «ТАИФ-НК», получили высокую оценку научного сообщества, осенью текущего года собравшегося в Казани на первую международную конференцию по глубокой переработке тяжелых нефтей и нефтяных остатков.

Достижения АО «ТАИФ-НК» в реализации проекта по истинно глубокой переработке нефти, было отмечено на международной конференции в Казани в ноябре текущего года. Фото: Роман Хасаев

Компания строго выдерживает взятые на себя обязательства поставки продукции по действующим контрактам. Одновременно с этим специалистами «ТАИФ-НК» ведется работа по освоению новых рынков сбыта по более чем 50 позициям продуктовой линейки. В 2022-м компания принимала на своей площадке делегацию Союза кооперативов Индонезии «Инкопонтрен». Интерес к выпускаемой в Татарстане продукции у одной из наиболее интенсивно растущих экономик Юго-Восточной Азии есть.

Продукция компании востребована по всему миру. Постоянно ведется работа по расширению географии сбыта. Фото: АО «ТАИФ-НК»

Огромное внимание уделяется повышению экологичности производственных процессов и вопросам энергосбережения, а также вопросам обеспечения промышленной безопасности. Ведется активная работа по повышению квалификации и профессиональному росту действующего персонала, подготовке молодых специалистов.

АО «ТАИФ-НК» — постоянный участник социально значимых проектов. В том числе республиканской акции «Помоги собраться в школу». Фото: АО «ТАИФ-НК». Реклама АО «ТАИФ-НК».

«ТАИФ-НК» с момента основания и на всем протяжении своей деятельности был и остается социально ориентированным: оказывается помощь тем, кому это действительно необходимо. В том числе компания — постоянный участник республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу».