Спортивные выходные на «ТАИФ-НК»

Фото: АО «ТАИФ-НК»

Насыщенными на спортивные события выдались минувшие выходные на АО «ТАИФ-НК». На площадке фитнес-клуба Cleversport в Нижнекамске кипели страсти турнира по настольному теннису на кубок «ТАИФ-НК», а в спорткомплексе «Шинник» все желающие могли сдать нормы ГТО.

— Уважаемые коллеги, участники традиционных соревнований нашего турнира по настольному теннису на кубок ТАИФ-НК! Я рад вас всех здесь приветствовать! Каждый год соревнования собирают все больше участников, которые хотят показать свое спортивное мастерство и испытать спортивную удачу. Желаю всем успехов и объявляю турнир открытым, — поприветствовал собравшихся в Cleversport помощник генерального директора по общим вопросам АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок.

Турнир проходит с 2014 года. На этот раз поспорить за главную награду прибыли около 30 спортсменов.



— Очень хорошо, когда компания проводит такие соревнования. Во-первых, коллектив становится сплоченнее. Приобщается к спорту. А во-вторых, когда родители дружат со спортом, то и дети начинают заниматься, — уверена главный судья соревнований тренер с 35-летним стажем Оксана Шадрина.

Рафаэль Каримов — механик цеха 05 КГПТО в турнире участвует с самого начала — 2014 года. Четыре раза становился обладателем кубка, однажды взял серебро. Два раза до пьедестала почета добраться не смог. Говорит, уровень спортсменов растет год от года.

— Считаю, что такие состязания очень нужны. Потому что это возможность встретиться в неформальной, нерабочей обстановке, померяться силами. И воля к победе растет. А соревновательный дух, он и в работе полезен, — говорит он.



Из 30 участников соревнований лишь четыре представительницы прекрасной половины коллектива «ТАИФ-НК». Но накала страстей у столов это не снижает.

— Работаю в компании больше 10 лет. Стараюсь посещать все наши корпоративные соревнования. Тем более что в детстве я занималась в секции настольного тенниса. Думала, что не все помнится из занятий, но стоит взять в руки ракетку — и... Здорово, что такие соревнования проходят. Тем более что такие условия шикарные, — делится впечатлениями сотрудница проектного отдела управления «ТАИФ-НК» Ольга Иванова.



— Настроение — отличное! Всегда бы так! Спорт — он такой, он всегда заряжает, — не может скрыть эмоций и слесарь КИП отдела главного метролога НПЗ Ирина Ипкеева.



На соседней площадке, в СК «Шинник», журналист «Реального времени» как раз успел застать финал забега на 1 000 метров, в котором принимал участие и помощник генерального директора по общим вопросам АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок.

— В нашей компании руководство всегда вместе с коллективом. Это важно. Я и сам получаю огромное удовольствие и, думаю, своим примером тоже кого-то заразил. В прошлый раз в «Атоме» я уже сдал три нормы ГТО: отжимание, упражнение на пресс и на гибкость, сейчас — 1 000 метров, — поделился он в интервью.

— Уф, отдышаться бы, — еле остановился рядом с журналистом «Реального времени» разогнавшийся инженер-дефектоскопист отдела технадзора Тимур Ишмухаметов. — Но ощущения отличные! Очень рад, что сейчас такой день и мы занимаемся спортом. Я, конечно, не профессионал, а любитель, но готовился по выходным и думаю, что удачно пробежал. Все отлично! А если что-то не получается… в этом и прелесть спорта: есть заделы на следующий год — понимание, где стоит подтянуться, — уверен он.

— Я состою в молодежном активе, и грех не участвовать. А кроме того, это нужно мне самой: проверить свои силы. Уже ради этого стоит участвовать. Доказать самим себе, что мы можем, что «ТАИФ-НК» может, — поддержала коллегу специалист по охране труда Ирина Пермякова.

Два года работает сменным химиком-инженером в санпромлаборатории «ТАИФ-НК» Гульнур Курбангалиева, и оба года она активно участвует в спортивной жизни компании.



— В ТАИФе мне нравится именно отношение к спорту: здесь очень много проводится всевозможных соревнований. Возможность влиться в движение ГТО — это показатель, насколько ты в форме, — делится она впечатлениями.

Без золотого значка ГТО Гульнур решила не возвращаться. Как и коллега по лаборатории — Дина Гордеева.

— Нормы ГТО введены довольно давно, но то, что именно работодатель, да еще такая крупная компания, как «ТАИФ-НК», настолько активно подключается к процессам, — это, наверное, несколько необычно. Но это открывает очень хорошие перспективы. Это именно забота работодателя о физическом состоянии сотрудников, об их долголетии, работоспособности. Физическая нагрузка хорошо влияет на развитие человека, — уверен главный тренер АК «Атом» Роман Казаков.



На площадке в «Шиннике» он взял на себя обязанности по организации, проведению и протоколированию результатов сдачи норм ГТО. Результаты, достигаемые нефтепереработчиками, как признался сам Роман Казаков, его, профессионального спортсмена, впечатлили.

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Впрочем, на этом возможность сдать нормы ГТО для работников АО «ТАИФ-НК» не иссякают. Руководством компании сделано все для того, чтобы у каждого желающего была такая возможность.



Арсений Фавстрицкий, Лилия Егорова, фото предоставлено АО «ТАИФ-НК»