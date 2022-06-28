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Спортивный праздник в ТАИФ-НК: сотрудники компании отметили День молодежи

00:00, 28.06.2022 Сюжет: АО «ТАИФ-НК» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Спортивный праздник в ТАИФ-НК: сотрудники компании отметили День молодежи
Фото: АО «ТАИФ-НК»

Максимальный заряд энергии, бодрости и отличного настроения получили сотрудники АО «ТАИФ-НК» и члены их семей на масштабном празднике спорта. Спортивно-культурное мероприятие посвятили Дню молодежи и Международному Олимпийскому дню. Командам предстояло пройти ряд испытаний на силу, скорость, выносливость и быстроту реакции. Отдельная программа была подготовлена для детей. Юных участников ждали спортивные игры, конкурсы с призами. Под занавес большого спортивного праздника состоялось награждение победителей и прошел концерт. Организаторами мероприятия выступили молодежный актив компании и фитнес-клубы Atom и Orange fitness.

Интернет-газета «Реальное время»
ПромышленностьНефтехимия Татарстан ТАИФ-НК

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