Спортивный праздник в ТАИФ-НК: сотрудники компании отметили День молодежи
Максимальный заряд энергии, бодрости и отличного настроения получили сотрудники АО «ТАИФ-НК» и члены их семей на масштабном празднике спорта. Спортивно-культурное мероприятие посвятили Дню молодежи и Международному Олимпийскому дню. Командам предстояло пройти ряд испытаний на силу, скорость, выносливость и быстроту реакции. Отдельная программа была подготовлена для детей. Юных участников ждали спортивные игры, конкурсы с призами. Под занавес большого спортивного праздника состоялось награждение победителей и прошел концерт. Организаторами мероприятия выступили молодежный актив компании и фитнес-клубы Atom и Orange fitness.
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