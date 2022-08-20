На соревнования по картингу на кубок «ТАИФ-НК» съехались гонщики со всего Татарстана

Фото: АО «ТАИФ-НК»

В субботу на автодроме Камских Полян прошел двенадцатый республиканский чемпионат по картингу на кубок «ТАИФ-НК». Спортивное мероприятие приурочили к 40-летию поселка городского типа. Участие в гонках приняли более 70 спортсменов из 30 районов Татарстана. Организатором большого спортивного праздника выступила нефтеперерабатывающая компания «ТАИФ-НК». Понимая значимость развития детского и юношеского спорта, предприятие берет на себя расходы по организации гонок, обеспечению топливом и призовому фонду.



До начала заездов юных спортсменов и болельщиков поприветствовал помощник генерального директора по общим вопросам АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок:



— Разрешите от лица компании «ТАИФ-НК» поприветствовать вас на этом большом спортивном празднике. Картинг — один из самых популярных и зрелищных видов автоспорта, который традиционно собирает всех любителей скорости и ярких впечатлений. Уверен, что на этих соревнованиях мы получим массу положительных, незабываемых, ярких эмоций и хорошее настроение, а спортсмены смогут еще раз проверить свои силы, показать профессиональное мастерство. Желаю всем хорошего настроения, спортивной удачи и новых побед!



На церемонию открытия соревнований по картингу на кубок «ТАИФ-НК» приехал и глава Камских Полян Ринат Салахутдинов.



— Сегодня особый день — Камским Полянам исполняется 40 лет. У нас сложилась своя история, свои традиции, есть и свои спортивные достижения. Камские Поляны — спортивный город, у нас имеются спортивные залы, ледовый дворец, бассейн. Все спортивные объекты пользуются популярностью среди населения и приносят спорт в нашу жизнь. Хочу поблагодарить организаторов этого прекрасного праздника, наших спонсоров, без них бы соревнования не состоялись. Дорогие спортсмены, желаю вам крепкого здоровья, тот опыт и навыки, которые вы получаете в заездах, пригодятся в будущем, — торжественно сказал он.



Пилоты соревновались в шести классах. Впервые в этом году на старт вышла команда, полностью состоящая из девочек. 12 представительниц прекрасного пола решили бросить вызов мальчишкам. Каждый заезд демонстрировал упорную борьбу и высокой накал страсти к скорости.



По словам родоначальника автоспортивной династии, мастера спорта международного класса, чемпиона СССР и победителя этапов чемпионата Европы Николая Жаворонкова, полукилометровая трасса в Камских Полянах хоть и небольшая, но виражей на ней предостаточно.



— Гонки на кубок «ТАИФ-НК» — настоящий праздник для детей и болельщиков. Благодаря соревнованиям оттачивается мастерство участников. В будущем эти дети смогут легко управлять автомобилем. И что немаловажно, они будут безопаснее вести себя на дороге. Если в СССР в каждой школе была секция по картингу, то сегодня даже не в каждом городе есть площадки для проведения соревнований. Спасибо большое компании «ТАИФ-НК» за подаренное настроение и незабываемые эмоции, — подчеркнул Николай Жаворонков.

По итогам соревнований в каждом классе были определены победители, которые получили заветные кубки, медали, а также заслуженные призы и подарки.

Партнерский материал

