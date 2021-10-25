В ТАИФ-НК восемь команд сразились в первенстве по волейболу на кубок компании

Фото: Альберт Муклоков

В минувшие выходные на базе спортивного комплекса «Факел» состоялся ежегодный турнир по волейболу на кубок АО «ТАИФ-НК». В соревнованиях приняли участие работники практически всех структурных подразделений компании, всего было заявлено восемь команд. Впервые за всю историю первенства вызов мужчинам бросили представительницы прекрасного пола — сотрудницы НПЗ.

— Когда мы узнали, что на предприятии проходит первенство по волейболу, тоже решили попробовать свои силы. Кинули клич по заводу, отозвалось много желающих. Мы единственная женская команда, но нас это не смущает, будем стараться. Возможно, даже попадем в тройку победителей, — уверено говорит экономист НПЗ Алсу Галимуллина.



В каждой команде по семь человек. Несмотря на то что в первенстве по волейболу на кубок АО «ТАИФ-НК» приняли участие любители, а не профессиональные спортсмены, от этого турнир был не менее напряженным и захватывающим.



— Дружный коллектив НПЗ ежегодно участвует в турнире по волейболу. Мы — сыгранная команда, на протяжении года стараемся поддерживать свою форму, занимаемся спортом как индивидуально, так и на групповых тренировках. Мы являемся фаворитами соревнований, надеемся только на первое место, — отмечает Андрей Моисеев, начальник цеха №05 НПЗ.

В упорной борьбе победителем первенства по волейболу на кубок АО «ТАИФ-НК» стала команда «Мечта НПЗ», капитаном которой является Андрей Моисеев. Второе место заняла команда «Управление», третье — «Сборная КГПТО». Все победители получили кубки, дипломы, медали и денежное вознаграждение. К слову, турнир по волейболу — один из видов соревнований, который проходит на нефтеперерабатывающем предприятии.



— ТАИФ-НК уделяет большое внимание физической культуре, пропаганде здорового образа жизни. В течение года в компании проходит большое количество состязаний по разным видам спорта: волейбол, футбол, настольный теннис, легкоатлетическая эстафета, лыжные гонки и велопробег. Чтобы наши сотрудники могли поддерживать физическую форму, готовиться к предстоящим состязаниям, предприятие арендует залы и открытые спортивные площадки. Хочется отметить, что с каждым годом количество желающих заниматься спортом на нашем предприятии только растет. В планах у ТАИФ-НК и дальше делать все возможное для популяризации физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди наших работников, — подытожил помощник генерального директора по общим вопросам АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок.

Партнерский материал

