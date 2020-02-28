Доступно, прозрачно, оперативно: ТАИФ-НК наращивает объемы продаж через электронную торговую площадку

Фото: Альберт Муклаков

По итогам 2019 года одна из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Татарстана ТАИФ-НК реализовала товарной продукции на сумму более 200 млрд рублей. Часть товара ушла с аукциона через электронную торговую площадку (ЭТП) ONLINECONTRACT. В этом году, понимая заинтересованность покупателей к онлайн-торгам, компания планирует увеличить объемы продаж через ЭТП. Какая продукция ТАИФ-НК пользуется наибольшим спросом и какие преимущества дает покупка нефтепродуктов через ЭТП — в материале «Реального времени».

Крупный нефтеперерабатывающий комплекс Татарстана

В Татарстане — одном из наиболее экономически развитых и инвестиционно привлекательных регионов России — работают ведущие отечественные гиганты нефтедобычи и нефтепереработки. К ним относится молодая успешная компания ТАИФ-НК. Ее история началась более 20 лет назад, но уже сегодня продукция, выпускаемая на предприятии, входит в число «100 лучших товаров России» и известна далеко за пределами страны.

Сегодня ТАИФ-НК объединяет три завода: нефтеперерабатывающий завод, завод бензинов и комплекс глубокой переработки тяжелых остатков. Глубина переработки нефтяного сырья составляет 74,6%. Проектная мощность производств по переработке сырья составляет 8,3 млн тонн в год. В том числе 7,3 млн тонн в год нефти и 1 млн тонн газового конденсата.

Сегодня ТАИФ-НК объединяет три завода: нефтеперерабатывающий завод, завод бензинов и комплекс глубокой переработки тяжелых остатков

— Отличительной чертой ТАИФ-НК является постоянное развитие и совершенствование. Руководство и коллектив предприятия активно поддерживают курс на модернизацию и развитие производства, упорно следуют выверенной стратегии, благодаря чему предприятие наращивает объемы переработки сырья, улучшает свои финансовые результаты, — рассказывает Анатолий Чекашов, заместитель главного инженера АО «ТАИФ-НК» по перспективному развитию.

Направляя внушительные средства на модернизацию производства, АО «ТАИФ-НК» достигает важнейших целей — внедрение новейших технологий и увеличение промышленной безопасности, повышение энергоэффективности и увеличение объемов выпуска востребованных продуктов.

«ТАИФ-НК — это одна из инновационных площадок страны»

Одним из основных инвестиционных проектов за последние годы стала масштабная реконструкция секции 300 КГСД (комплекс гидроочистки средних дистиллятов) на нефтеперерабатывающем заводе. Модернизация позволила увеличить производительность установки гидроочистки атмосферного газойля до 2,3 млн тн/год. Следом возросли мощности других установок, входящих в состав КГСД — установки получения водорода и серы.

— В 2012 году мы завершили работы по реконструкции нефтеперерабатывающего завода секции 300. Это позволило довести качество дизельного топлива до уровня Евро-5 с содержанием серы не более 10 ppm (0,001%). Изменения коснулись и завода бензинов. Здесь была построена установка селективной гидроочистки компонентов автомобильного бензина по технологии Axens (Аксенс), — сообщил заместитель главного инженера АО «ТАИФ-НК» по перспективному развитию Анатолий Чекашов.

Одним из основных инвестиционных проектов за последние годы стала масштабная реконструкция секции 300 КГСД (комплекс гидроочистки средних дистиллятов) на нефтеперерабатывающем заводе

Благодаря проделанной работе в сентябре 2016 года ТАИФ-НК перешла на выпуск бензинов класса Евро-5. На торжественной церемонии запуска в промышленное производство моторного топлива Евро-5 присутствовал президент республики Рустам Минниханов, отметив весомый вклад компании в улучшении экологического фона в регионе:

«ТАИФ-НК — это одна из инновационных площадок страны, где совсем недавно было запущено производство дизельного топлива стандарта Евро-5, а сегодня мы досрочно запустили производство бензина: это наша экология — за счет использования автомобилями бензина Евро-5 выбросы в атмосферу сократятся на 21 тонну. Ведь основная нагрузка на экологию в городах, 60—70 процентов, — это автомобили. И у нас нет другого пути, мы все должны использовать только Евро-5: и дизтопливо, и бензины. Это путь, куда мы должны идти».

Основное преимущество топлива Евро-5 ТАИФ-НК — высокая безопасность для окружающей среды. В нем, благодаря высокой степени очистки, содержится в разы меньше серы — не более 10 мг/кг, по сравнению с бензином стандарта «Евро-4», в котором уровень этого вредного элемента составляет 50 мг/кг. Гораздо ниже в 5-м экостандарте и уровень ароматических углеводородов. А это прямым и значительным образом снижает выбросы вредных веществ в атмосферу.

В бензине отсутствуют фактические смолы, что гарантированно снижает образование нагара в двигателях и повышает их мощность. Особая технология производства, внедренная на предприятии, исключает содержание вредных веществах, как свинец, железо, марганец. Содержание бензола также сведено к минимуму.

Продукция ТАИФ-НК не раз становилась участником международных выставок и победителем престижных конкурсов. В 2019 году ТАИФ-НК еще раз подтвердила высокое качество своей продукции, став лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги РТ».

Бензин неэтилированной марки АИ-95-К5 стал победителем в номинации «Продукция производственно-технического назначения», а дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-3-К5) отмечено Дипломом 1-й степени.

Сегодня ТАИФ-НК выпускает более 25 наименований нефтепродуктов: бензин, дизельное топливо, керосин, вакуумный газойль, бутан-бутиленовую и пропан-пропиленовую фракции, битум, серу, кокс пековый, мазут и другие.

Дизельное топливо Евро-5 — самый востребованный продукт у покупателей. Не менее высоким спросом пользуются бензины марок АИ-92 и АИ-95, керосин технический и реактивное топливо.

Дизельное топливо Евро-5 — самый востребованный продукт у покупателей

— Есть два основных направления, два основных рынка сбыта — это экспорт и внутренний рынок. Естественно, мы отдаем приоритет поставке на внутренний рынок (Республика Татарстан и Российская Федерация). Экспортные рынки можно поделить на рынки стран ЕЭС, в основном это Европа, и страны СНГ, — отметил Анатолий Чекашов, заместитель главного инженера АО «ТАИФ-НК» по перспективному развитию.

Часть своей продукции компания реализует через ЭТП ONLINECONTRACT. В прошлом году на электронные торги были выставлены бензины марок АИ-92 и АИ-95, дизельное топливо Евро-5, битум, сера, кокс пековый, мазут. В этом году компания планирует увеличить объем продаж через ЭТП.

Надежный канал реализации нефтепродуктов

Электронная торговая площадка ONLINECONTRACT (ЭТП) — это не только надежный канал реализации продукции заводов на открытых электронных торгах, но и удобный инструмент для автоматизации продаж.

— Мы являемся одной из старейших ЭТП, работаем с 2007 года, и очень быстро вышли за пределы Республики Татарстан. Нашими клиентами являются более 60 тыс. компаний из 63 регионов России и 73 стран мира. При этом мы хотели бы отметить, что все они в юридическом плане являются действующими. Мы ежедневно проводим мониторинг базы своих клиентов и блокируем доступ к участию в торгово-закупочных процедурах компаниям, попавшим в стадию ликвидации или банкротства, — отметила специалист по рекламе и PR ЭТП ONLINECONTRACT Маргарита Ксенофонтова.

Электронная торговая площадка ONLINECONTRACT (ЭТП) — это не только надежный канал реализации продукции заводов на открытых электронных торгах, но и удобный инструмент для автоматизации продаж.

ЭТП ONLINECONTRACT помогает компаниям оптимизировать затраты, в кратчайшие сроки найти поставщиков или покупателей, сохраняя прозрачность и честную конкуренцию процессов закупок и торгов. В направлении сектора «Биржевые продукты» основной объем реализации идет по предприятиям Группы компаний ТАИФ, одной из которых и является ТАИФ-НК.

— Принципы работы данного сектора следующие: предприятие выставляет часть выпускаемой продукции на нашей площадке в секторе «Биржевые продукты» для продажи, и она становится доступной неограниченному пулу зарегистрированных компаний. Любая компания, пройдя простую понятную процедуру регистрации, может законтрактовать этот объем и, более того, есть экономические стимулы на заключение контракта, — рассказывает специалист по рекламе и PR ЭТП ONLINECONTRACT Маргарита Ксенофонтова.

Первая коммерческая сделка по реализации нефтепродуктов на ЭТП ONLINECONTRACT прошла в июне 2007 года, продавцом являлась ТАИФ-НК. С тех пор компания быстро и эффективно продает месячные ресурсы нефтепродуктов, упорядочивает отгрузки. Сейчас система отлажена с учетом пожеланий покупателей. Торги предприятия проходят в режиме реального времени.

Первая коммерческая сделка по реализации нефтепродуктов на ЭТП ONLINECONTRACT прошла в июне 2007 года, продавцом являлась ТАИФ-НК

— ЭТП расширяет рынки сбыта, продукция становится доступной большому количеству потенциальных покупателей. ТАИФ-НК осуществляет на ЭТП как закупку ТМЦ, так и реализацию основной и неликвидной продукции. При этом функционал ЭТП позволяет производить реализацию продукции с помощью различных механизмов: встречный аукцион, открытые конкурентные листы и др. Это позволяет нам обеспечить ликвидность продукции, установить рыночную цену и охватить большое количество потенциальных покупателей продукции, — рассказал начальник отдела реализации АО «ТАИФ-НК» Аскар Сультеев.

Также ЭТП ONLINECONTRACT ТАИФ-НК дает возможность определить уровень спроса, который непосредственно влияет на ценовую политику и план производства. Цены, сформированные в условиях открытых аукционов, позволяют гибко реагировать на изменения рынка и получать предприятию дополнительный доход.

До покупки — 4 шага

Чтобы приобрести продукцию ТАИФ-НК через ЭТП ONLINECONTRACT нужно пройти несложную процедуру:

Бесплатно зарегистрироваться от имени юридического лица или ИП. После чего на указанную почту приходят логин с паролем от личного кабинета. Это занимает около 15 минут.

Еще 20 минут, чтобы предоставить скан документов — минимальный пакет уставных документов, доверенность, соглашение.

Зачислить возвратный обеспечительный платеж (платеж с пометкой «срочно» обрабатывается в среднем в течение 1 часа).

Участвовать в торгах в режиме онлайн. Для единственного покупателя сделка совершится через 10 минут после подачи заявки на покупку.

Вот так, всего за 2 часа, можно купить продукцию ТАИФ-НК на ЭТП.



ЭТП ONLINECONTRACT ТАИФ-НК дает возможность определить уровень спроса, который непосредственно влияет на ценовую политику и план производства

По словам сотрудников ЭТП ONLINECONTRACT, количество покупателей через ЭТП неуклонно растет. Предложения о партнерстве поступают из стран СНГ — Казахстана, Армении, Узбекистана. В настоящее время компания прорабатывает возможность выхода на международный уровень. Для этого у них есть все возможности и функционал.

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