Сотрудники ТАИФ-НК присоединились к генеральной уборке Нижнекамска

Фото: предоставлено ТАИФ-НК

На масштабную уборку города этой весной вышли более 250 сотрудников ТАИФ-НК. В несколько этапов они убрали улицу Лесную — очистили дорогу от песка и вывезли сухую листву. Сегодня работники компании проводят завершающую очистку — белят столбы, деревья и поребрики. Обо всем подробнее — в материале.

Этой весной за сотрудниками ТАИФ-НК по традиции закрепили улицу Лесную. Участок общей протяженностью почти в три километра работники заводов и головного управления приводят в порядок в три этапа. Первая уборка состоялась 10 и 11 апреля, тогда на очистку вышли 75 человек. Они раскидали снег, чтобы он быстрее растаял, подмели бордюры и близлежащую территорию — это самая сложная работа, так как нужно было убрать весь песок, который скопился за зиму. За два дня с территории было вывезено почти 25 кубометров мусора.

Этой весной за сотрудниками ТАИФ-НК по традиции закрепили улицу Лесную

— Каждый раз мы выходим на очистку с хорошим настроением, потому что очень хотим, чтобы после зимы наш Нижнекамск стал чистым и облагороженным, — поделилась работница компании Ольга Николаева.

Участок общей протяженностью почти в три километра работники заводов и головного управления привели в порядок в три этапа

Вторая волна уборки прошла 17—18 апреля: на санитарной очистке 92 работника завода бензинов и НПЗ очистили тротуары и прилегающую к дороге территорию от сухой листвы, веток и мусора. Совместными усилиями было вывезено почти 50 кубометров мусора.

— К каждой очистке мы также привлекаем спецтехнику— это КАМАЗы, щетки и погрузчики, которые вывозят мусор на свалку. На второй этап вышло 10 единиц техники — этого вполне достаточно, чтобы привести территорию в порядок и оперативно вывезти весь мусор, — объяснили представители ТАИФ-НК.

Сегодня начался завершающий этап уборки — сотрудники снимают со столбов объявления, проводят побелку деревьев и бордюров.

С 24 по 25 апреля проходит завершающий этап весенней уборки. В течение двух дней 90 сотрудников предприятия облагораживают убранную территорию: снимают со столбов объявления, проводят побелку деревьев и бордюров.

Участие в санитарно-экологическом двухмесячнике ТАИФ-НК, как социально ответственное предприятие, принимает ежегодно. В прошлом году на общегородской средник вышли 110 сотрудников завода бензинов, нефтеперерабатывающего завода и Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков.

Кроме этого, сотрудники предприятия регулярно принимают участие в масштабной экологической акции «Зеленая волна». По традиции они высаживают на улицах города около 3,5 тыс. саженцев берез, рябин и лип.